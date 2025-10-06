ราคาปัจจุบัน McDonalds วันนี้ คือ 311.41 USD ติดตามการอัปเดตราคา MCDON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MCDON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน McDonalds วันนี้ คือ 311.41 USD ติดตามการอัปเดตราคา MCDON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MCDON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MCDON

ข้อมูลราคา MCDON

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MCDON

โทเคโนมิกส์ MCDON

การคาดการณ์ราคา MCDON

ประวัติ MCDON

MCDON คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง MCDONเป็นสกุลเงินเฟียต

McDonalds โลโก้

ราคา McDonalds(MCDON)

ราคาปัจจุบัน 1 MCDON เป็น USD

$311.41
$311.41$311.41
-0.08%1D
USD
McDonalds (MCDON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:14:37 (UTC+8)

ข้อมูลราคา McDonalds (MCDON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 307.8
$ 307.8$ 307.8
ต่ำสุด 24h
$ 312.8
$ 312.8$ 312.8
สูงสุด 24h

$ 307.8
$ 307.8$ 307.8

$ 312.8
$ 312.8$ 312.8

$ 323.00794651626467
$ 323.00794651626467$ 323.00794651626467

$ 290.77283731780426
$ 290.77283731780426$ 290.77283731780426

+0.05%

-0.08%

+0.85%

+0.85%

ราคาเรียลไทม์ McDonalds (MCDON) คือ $ 311.41 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMCDON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 307.8 และราคาสูงสุด $ 312.8 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MCDON คือ $ 323.00794651626467 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 290.77283731780426

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MCDON มีการเปลี่ยนแปลง +0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.85% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

McDonalds (MCDON) ข้อมูลการตลาด

No.1714

$ 2.73M
$ 2.73M$ 2.73M

$ 58.12K
$ 58.12K$ 58.12K

$ 2.73M
$ 2.73M$ 2.73M

8.76K
8.76K 8.76K

8,758.55379547
8,758.55379547 8,758.55379547

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ McDonalds คือ $ 2.73M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 58.12K อุปทานหมุนเวียนของ MCDON คือ 8.76K โดยมีอุปทานรวมที่ 8758.55379547 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.73M

ประวัติราคา McDonalds (MCDON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา McDonalds ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.2493-0.08%
30 วัน$ +6.88+2.25%
60 วัน$ +31.41+11.21%
90 วัน$ +31.41+11.21%
การเปลี่ยนแปลงราคา McDonalds ในวันนี้

วันนี้ MCDON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.2493 (-0.08%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา McDonalds ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +6.88 (+2.25%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา McDonalds ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MCDON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +31.41 (+11.21%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา McDonalds ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +31.41 (+11.21%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา McDonalds (MCDON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา McDonaldsทันที

อะไรคือ McDonalds (MCDON)

Ondo เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบเปิด โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดการเงินเข้าสู่ระบบออนเชน

McDonalds มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน McDonalds ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบMCDONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ McDonalds บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ McDonalds ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา McDonalds (USD)

McDonalds (MCDON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ McDonalds (MCDON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ McDonalds

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา McDonalds ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ McDonalds (MCDON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ McDonalds (MCDON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MCDONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ McDonalds (MCDON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ McDonaldsใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ McDonalds บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

MCDON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 McDonalds(MCDON) เป็น VND
8,194,754.15
1 McDonalds(MCDON) เป็น AUD
A$470.2291
1 McDonalds(MCDON) เป็น GBP
233.5575
1 McDonalds(MCDON) เป็น EUR
264.6985
1 McDonalds(MCDON) เป็น USD
$311.41
1 McDonalds(MCDON) เป็น MYR
RM1,304.8079
1 McDonalds(MCDON) เป็น TRY
13,066.7636
1 McDonalds(MCDON) เป็น JPY
¥47,334.32
1 McDonalds(MCDON) เป็น ARS
ARS$458,629.0775
1 McDonalds(MCDON) เป็น RUB
24,679.2425
1 McDonalds(MCDON) เป็น INR
27,472.5902
1 McDonalds(MCDON) เป็น IDR
Rp5,190,164.5906
1 McDonalds(MCDON) เป็น PHP
18,419.9015
1 McDonalds(MCDON) เป็น EGP
￡E.14,751.4917
1 McDonalds(MCDON) เป็น BRL
R$1,669.1576
1 McDonalds(MCDON) เป็น CAD
C$432.8599
1 McDonalds(MCDON) เป็น BDT
38,110.3558
1 McDonalds(MCDON) เป็น NGN
453,288.396
1 McDonalds(MCDON) เป็น COP
$1,197,729.5715
1 McDonalds(MCDON) เป็น ZAR
R.5,343.7956
1 McDonalds(MCDON) เป็น UAH
13,107.2469
1 McDonalds(MCDON) เป็น TZS
T.Sh.765,134.37
1 McDonalds(MCDON) เป็น VES
Bs66,330.33
1 McDonalds(MCDON) เป็น CLP
$292,725.4
1 McDonalds(MCDON) เป็น PKR
Rs88,241.1376
1 McDonalds(MCDON) เป็น KZT
167,513.6672
1 McDonalds(MCDON) เป็น THB
฿10,061.6571
1 McDonalds(MCDON) เป็น TWD
NT$9,522.9178
1 McDonalds(MCDON) เป็น AED
د.إ1,142.8747
1 McDonalds(MCDON) เป็น CHF
Fr246.0139
1 McDonalds(MCDON) เป็น HKD
HK$2,416.5416
1 McDonalds(MCDON) เป็น AMD
֏119,220.2044
1 McDonalds(MCDON) เป็น MAD
.د.م2,874.3143
1 McDonalds(MCDON) เป็น MXN
$5,729.944
1 McDonalds(MCDON) เป็น SAR
ريال1,167.7875
1 McDonalds(MCDON) เป็น ETB
Br47,219.0983
1 McDonalds(MCDON) เป็น KES
KSh40,215.4874
1 McDonalds(MCDON) เป็น JOD
د.أ220.78969
1 McDonalds(MCDON) เป็น PLN
1,127.3042
1 McDonalds(MCDON) เป็น RON
лв1,357.7476
1 McDonalds(MCDON) เป็น SEK
kr2,911.6835
1 McDonalds(MCDON) เป็น BGN
лв520.0547
1 McDonalds(MCDON) เป็น HUF
Ft103,662.1608
1 McDonalds(MCDON) เป็น CZK
6,499.1267
1 McDonalds(MCDON) เป็น KWD
د.ك95.29146
1 McDonalds(MCDON) เป็น ILS
1,012.0825
1 McDonalds(MCDON) เป็น BOB
Bs2,151.8431
1 McDonalds(MCDON) เป็น AZN
529.397
1 McDonalds(MCDON) เป็น TJS
SM2,877.4284
1 McDonalds(MCDON) เป็น GEL
847.0352
1 McDonalds(MCDON) เป็น AOA
Kz283,872.0137
1 McDonalds(MCDON) เป็น BHD
.د.ب117.09016
1 McDonalds(MCDON) เป็น BMD
$311.41
1 McDonalds(MCDON) เป็น DKK
kr1,993.024
1 McDonalds(MCDON) เป็น HNL
L8,199.4253
1 McDonalds(MCDON) เป็น MUR
14,116.2153
1 McDonalds(MCDON) เป็น NAD
$5,378.0507
1 McDonalds(MCDON) เป็น NOK
kr3,101.6436
1 McDonalds(MCDON) เป็น NZD
$538.7393
1 McDonalds(MCDON) เป็น PAB
B/.311.41
1 McDonalds(MCDON) เป็น PGK
K1,311.0361
1 McDonalds(MCDON) เป็น QAR
ر.ق1,133.5324
1 McDonalds(MCDON) เป็น RSD
дин.31,312.2755
1 McDonalds(MCDON) เป็น UZS
soʻm3,797,682.3192
1 McDonalds(MCDON) เป็น ALL
L25,859.4864
1 McDonalds(MCDON) เป็น ANG
ƒ557.4239
1 McDonalds(MCDON) เป็น AWG
ƒ560.538
1 McDonalds(MCDON) เป็น BBD
$622.82
1 McDonalds(MCDON) เป็น BAM
KM520.0547
1 McDonalds(MCDON) เป็น BIF
Fr918,348.09
1 McDonalds(MCDON) เป็น BND
$401.7189
1 McDonalds(MCDON) เป็น BSD
$311.41
1 McDonalds(MCDON) เป็น JMD
$49,959.5063
1 McDonalds(MCDON) เป็น KHR
1,255,682.9725
1 McDonalds(MCDON) เป็น KMF
Fr131,726.43
1 McDonalds(MCDON) เป็น LAK
6,769,782.4733
1 McDonalds(MCDON) เป็น LKR
රු94,824.345
1 McDonalds(MCDON) เป็น MDL
L5,262.829
1 McDonalds(MCDON) เป็น MGA
Ar1,390,221.4348
1 McDonalds(MCDON) เป็น MOP
P2,491.28
1 McDonalds(MCDON) เป็น MVR
4,764.573
1 McDonalds(MCDON) เป็น MWK
MK540,642.0151
1 McDonalds(MCDON) เป็น MZN
MT19,902.2131
1 McDonalds(MCDON) เป็น NPR
रु43,983.5484
1 McDonalds(MCDON) เป็น PYG
2,208,519.72
1 McDonalds(MCDON) เป็น RWF
Fr452,478.73
1 McDonalds(MCDON) เป็น SBD
$2,562.9043
1 McDonalds(MCDON) เป็น SCR
4,256.9747
1 McDonalds(MCDON) เป็น SRD
$12,313.1514
1 McDonalds(MCDON) เป็น SVC
$2,724.8375
1 McDonalds(MCDON) เป็น SZL
L5,374.9366
1 McDonalds(MCDON) เป็น TMT
m1,093.0491
1 McDonalds(MCDON) เป็น TND
د.ت913.98835
1 McDonalds(MCDON) เป็น TTD
$2,114.4739
1 McDonalds(MCDON) เป็น UGX
Sh1,084,952.44
1 McDonalds(MCDON) เป็น XAF
Fr175,012.42
1 McDonalds(MCDON) เป็น XCD
$840.807
1 McDonalds(MCDON) เป็น XOF
Fr175,012.42
1 McDonalds(MCDON) เป็น XPF
Fr31,763.82
1 McDonalds(MCDON) เป็น BWP
P4,428.2502
1 McDonalds(MCDON) เป็น BZD
$625.9341
1 McDonalds(MCDON) เป็น CVE
$29,471.8424
1 McDonalds(MCDON) เป็น DJF
Fr55,430.98
1 McDonalds(MCDON) เป็น DOP
$19,939.5823
1 McDonalds(MCDON) เป็น DZD
د.ج40,452.159
1 McDonalds(MCDON) เป็น FJD
$703.7866
1 McDonalds(MCDON) เป็น GNF
Fr2,707,709.95
1 McDonalds(MCDON) เป็น GTQ
Q2,385.4006
1 McDonalds(MCDON) เป็น GYD
$65,203.0258
1 McDonalds(MCDON) เป็น ISK
kr38,303.43

McDonalds ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก McDonalds ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ McDonalds อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ McDonalds

วันนี้ McDonalds (MCDON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MCDON เป็นUSD คือ 311.41 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MCDON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MCDON เป็น USD คือ $ 311.41 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ McDonalds คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MCDON คือ $ 2.73M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MCDON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MCDON คือ 8.76K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MCDON คือเท่าใด?
MCDON ถึงราคา ATH ที่ 323.00794651626467 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MCDON คือเท่าไร?
MCDON ถึงราคา ATL ที่ 290.77283731780426 USD
ปริมาณการเทรดของ MCDON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MCDON คือ $ 58.12K USD
ปีนี้ MCDON จะสูงขึ้นอีกไหม?
MCDON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MCDON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:14:37 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ MCDON เป็น USD

จำนวน

MCDON
MCDON
USD
USD

1 MCDON = 311.41 USD

เทรด MCDON

MCDON/USDT
$311.41
$311.41$311.41
-0.10%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

