ราคา Smooth Love Potion(SLP)
ราคาปัจจุบัน Smooth Love Potion (SLP) วันนี้ ฿ 0.0005348, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.94% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SLP เป็น THB คือ ฿ 0.0005348 ต่อ SLP.
Smooth Love Potion มีอันดับที่ #753 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 19.43M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 36.34B SLP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SLP เทรดระหว่าง ฿ 0.000524 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0005437 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 13.7371411518 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0154056369332664942
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SLP เคลื่อนไหว +0.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.98% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.61K.
No.753
2021-07-12 00:00:00
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Smooth Love Potion คือ ฿ 19.43M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.61K อุปทานหมุนเวียนของ SLP คือ 36.34B โดยมีอุปทานรวมที่ 36339980070 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 19.43M
+0.28%
-0.94%
-4.98%
-4.98%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Smooth Love Potion ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.000166259
|-0.94%
|30 วัน
|฿ -0.0000117
|-2.15%
|60 วัน
|฿ +0.0000138
|+2.64%
|90 วัน
|฿ -0.0001049
|-16.40%
วันนี้ SLP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000166259 (-0.94%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0000117 (-2.15%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SLP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0000138 (+2.64%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0001049 (-16.40%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Smooth Love Potion ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด SLP: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
SLP_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้จุดศูนย์กลาง 5.324E-4 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 5.272E-4 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวรับ S1 ที่ระดับ 5.269E-4 มาก ขณะนี้ราคาอยู่ในช่วงแคบ ๆ ระหว่างจุดศูนย์กลางและแนวรับ S1 ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายเกิดความสมดุลชั่วคราวบริเวณจุดศูนย์กลาง โดยโครงสร้างราคายังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านของจุดศูนย์กลางได้ และก็ยังไม่หลุดลงมาต่ำกว่าแนวรับ S1 อีกด้วย ระบบเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA แสดงถึงการเรียงตัวแบบกระทิง ส่วน MACD ได้ส่งสัญญาณ Golden Cross ขณะที่ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ซึ่งบ่งบอกถึงสถานะที่เป็นกลาง สำหรับค่าดัชนีเส้นเร็วและเส้นช้า สะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อในระยะสั้นที่ยังคงมีอยู่ ขณะเดียวกัน ค่าความผันผวนยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ โดยไม่มีสัญญาณของการกระจายตัวแบบข้างเดียว ทำให้ดัชนีต่าง ๆ มีการจัดลำดับทิศทางที่ชัดเจน แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่จุดศูนย์กลาง 5.324E-4 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.98% ขณะที่แนวต้านรอง R1 อยู่ที่ 5.425E-4 ส่วนแนวรับสำคัญถัดไปคือแนวรับ S1 ที่ระดับ 5.269E-4 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.05% เท่านั้น สำหรับแนวรับรอง S2 อยู่ที่ 5.168E-4 ทั้งนี้ แนวราคาใกล้เคียงมีการกระจุกตัวอยู่หนาแน่น ขณะที่แนวราคาไกลออกไปจะช่วยกำหนดขอบเขตของช่วงการเคลื่อนไหวในอนาคต
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Smooth Love Potion อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Smooth Love Potion ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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