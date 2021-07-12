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ราคาปัจจุบัน Smooth Love Potion วันนี้ คือ 0.0005348 THB มูลค่าตลาด SLP เท่ากับ 19,434,621.341436 THB ติดตามการอัปเดตราคา SLP เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Smooth Love Potion วันนี้ คือ 0.0005348 THB มูลค่าตลาด SLP เท่ากับ 19,434,621.341436 THB ติดตามการอัปเดตราคา SLP เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Smooth Love Potion(SLP)

ราคาปัจจุบัน 1 SLP เป็น THB

฿0.01752091
฿0.01752091฿0.01752091
-0.94%1D
THB
Smooth Love Potion (SLP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:36:15 (UTC+8)

ราคา Smooth Love Potion วันนี้

ราคาปัจจุบัน Smooth Love Potion (SLP) วันนี้ ฿ 0.0005348, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.94% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SLP เป็น THB คือ ฿ 0.0005348 ต่อ SLP.

Smooth Love Potion มีอันดับที่ #753 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 19.43M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 36.34B SLP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SLP เทรดระหว่าง ฿ 0.000524 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0005437 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 13.7371411518 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0154056369332664942

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SLP เคลื่อนไหว +0.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.98% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.61K.

Smooth Love Potion (SLP) ข้อมูลการตลาด

No.753

฿ 19.43M
฿ 19.43M฿ 19.43M

฿ 55.61K
฿ 55.61K฿ 55.61K

฿ 19.43M
฿ 19.43M฿ 19.43M

36.34B
36.34B 36.34B

--
----

36,339,980,070
36,339,980,070 36,339,980,070

2021-07-12 00:00:00

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Smooth Love Potion คือ ฿ 19.43M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.61K อุปทานหมุนเวียนของ SLP คือ 36.34B โดยมีอุปทานรวมที่ 36339980070 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 19.43M

ประวัติราคา Smooth Love Potion THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.000524
฿ 0.000524฿ 0.000524
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0005437
฿ 0.0005437฿ 0.0005437
สูงสุด 24h

฿ 0.000524
฿ 0.000524฿ 0.000524

฿ 0.0005437
฿ 0.0005437฿ 0.0005437

฿ 13.7371411518
฿ 13.7371411518฿ 13.7371411518

฿ 0.0154056369332664942
฿ 0.0154056369332664942฿ 0.0154056369332664942

+0.28%

-0.94%

-4.98%

-4.98%

ประวัติราคา Smooth Love Potion (SLP) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Smooth Love Potion ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.000166259-0.94%
30 วัน฿ -0.0000117-2.15%
60 วัน฿ +0.0000138+2.64%
90 วัน฿ -0.0001049-16.40%
การเปลี่ยนแปลงราคา Smooth Love Potion ในวันนี้

วันนี้ SLP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000166259 (-0.94%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Smooth Love Potion ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0000117 (-2.15%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Smooth Love Potion ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SLP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0000138 (+2.64%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Smooth Love Potion ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0001049 (-16.40%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Smooth Love Potion (SLP) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Smooth Love Potion

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Smooth Love Potion ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Smooth Love Potion วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด SLP: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

SLP_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้จุดศูนย์กลาง 5.324E-4 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 5.272E-4 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวรับ S1 ที่ระดับ 5.269E-4 มาก ขณะนี้ราคาอยู่ในช่วงแคบ ๆ ระหว่างจุดศูนย์กลางและแนวรับ S1 ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายเกิดความสมดุลชั่วคราวบริเวณจุดศูนย์กลาง โดยโครงสร้างราคายังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านของจุดศูนย์กลางได้ และก็ยังไม่หลุดลงมาต่ำกว่าแนวรับ S1 อีกด้วย ระบบเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA แสดงถึงการเรียงตัวแบบกระทิง ส่วน MACD ได้ส่งสัญญาณ Golden Cross ขณะที่ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ซึ่งบ่งบอกถึงสถานะที่เป็นกลาง สำหรับค่าดัชนีเส้นเร็วและเส้นช้า สะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อในระยะสั้นที่ยังคงมีอยู่ ขณะเดียวกัน ค่าความผันผวนยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ โดยไม่มีสัญญาณของการกระจายตัวแบบข้างเดียว ทำให้ดัชนีต่าง ๆ มีการจัดลำดับทิศทางที่ชัดเจน แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่จุดศูนย์กลาง 5.324E-4 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.98% ขณะที่แนวต้านรอง R1 อยู่ที่ 5.425E-4 ส่วนแนวรับสำคัญถัดไปคือแนวรับ S1 ที่ระดับ 5.269E-4 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.05% เท่านั้น สำหรับแนวรับรอง S2 อยู่ที่ 5.168E-4 ทั้งนี้ แนวราคาใกล้เคียงมีการกระจุกตัวอยู่หนาแน่น ขณะที่แนวราคาไกลออกไปจะช่วยกำหนดขอบเขตของช่วงการเคลื่อนไหวในอนาคต

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Smooth Love Potion?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคา SLP:

1. ความนิยมของเกม Axie Infinity และการเติบโตของฐานผู้เล่น
2. ดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทาน – SLP ได้รับจากการเล่นเกมและถูกเผาเพื่อใช้ในการผสมพันธุ์
3. การเปลี่ยนแปลงในกลไกการผสมพันธุ์และการอัปเดตด้านประโยชน์ของโทเค็น
4. บรรยากาศและความเคลื่อนไหวของตลาดคริปโตโดยรวม
5. ผลการดำเนินงานของภาคโทเค็นเกม
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อเกมแบบเล่นเพื่อรับรางวัล
7. การแข่งขันจากเกมบล็อกเชนอื่น ๆ
8. สภาพเศรษฐกิจในประเทศที่ Axie ได้รับความนิยม
9. การอัปเดตแพลตฟอร์มและฟีเจอร์ใหม่ ๆ
10. กลไกการเผาโทเค็นและการปรับเปลี่ยนปริมาณซัพพลาย

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Smooth Love Potion วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา SLP ในวันนี้ เพราะ SLP เป็นโทเค็นรายได้หลักใน Axie Infinity ซึ่งเป็นเกมเล่นเพื่อรับรางวัลที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ผู้เล่นจะได้รับ SLP จากการต่อสู้และทำเควสให้สำเร็จ แล้วนำไปขายเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริง การติดตามราคาทุกวันช่วยให้ผู้เล่นสามารถตัดสินใจได้ว่าควรขาย SLP ที่ได้มาเมื่อใดเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด และวางแผนกลยุทธ์การเล่นเกมของตนได้อย่างเหมาะสม

การคาดการณ์ราคา Smooth Love Potion

การคาดการณ์ราคา Smooth Love Potion (SLP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SLP ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Smooth Love Potion (SLP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Smooth Love Potion อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Smooth Love Potion จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SLP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Smooth Love Potion

วิธีการซื้อและลงทุน Smooth Love Potion ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Smooth Love Potion หรือยัง? การซื้อ SLP บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Smooth Love Potion ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Smooth Love Potion (SLP) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Smooth Love Potion จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Smooth Love Potion (SLP)

คุณสามารถทำอะไรกับ Smooth Love Potion ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Smooth Love Potion ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Smooth Love Potion (SLP)

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Smooth Love Potion ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Smooth Love Potion ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Smooth Love Potion อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Axie Infinity EcosystemEntertainmentEthereum Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Smooth Love Potion

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:36:15 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Smooth Love Potion (SLP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Smooth Love Potion (SLP) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Smooth Love Potion ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SLP/USDT
฿0.01752091
฿0.01752091฿0.01752091
-0.86%
103.98M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ SLP เป็น THB

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SLP
SLP
THB
THB

1 SLP = 0.017530744 THB