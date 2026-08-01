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ราคาปัจจุบัน HumidiFi วันนี้ คือ 0.07089 THB มูลค่าตลาด WET เท่ากับ 16,304,700 THB ติดตามการอัปเดตราคา WET เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน HumidiFi วันนี้ คือ 0.07089 THB มูลค่าตลาด WET เท่ากับ 16,304,700 THB ติดตามการอัปเดตราคา WET เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WET

ข้อมูลราคา WET

WET คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ WET

โทเคโนมิกส์ WET

การคาดการณ์ราคา WET

ประวัติ WET

WET คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง WETเป็นสกุลเงินเฟียต

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HumidiFi โลโก้

ราคา HumidiFi(WET)

ราคาปัจจุบัน 1 WET เป็น THB

฿2.3237742
฿2.3237742฿2.3237742
-0.50%1D
THB
HumidiFi (WET) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:11:43 (UTC+8)

ราคา HumidiFi วันนี้

ราคาปัจจุบัน HumidiFi (WET) วันนี้ ฿ 0.07089, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WET เป็น THB คือ ฿ 0.07089 ต่อ WET.

HumidiFi มีอันดับที่ #851 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 16.30M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 230.00M WET ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WET เทรดระหว่าง ฿ 0.06958 (ต่ำ) กับ ฿ 0.07252 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 11.0138327620939398528 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.7039526608565179378

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WET เคลื่อนไหว -0.51% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.05% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 80.46K.

HumidiFi (WET) ข้อมูลการตลาด

No.851

฿ 16.30M
฿ 16.30M฿ 16.30M

฿ 80.46K
฿ 80.46K฿ 80.46K

฿ 70.89M
฿ 70.89M฿ 70.89M

230.00M
230.00M 230.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.00%

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ HumidiFi คือ ฿ 16.30M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 80.46K อุปทานหมุนเวียนของ WET คือ 230.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 70.89M

ประวัติราคา HumidiFi THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.06958
฿ 0.06958฿ 0.06958
ต่ำสุด 24h
฿ 0.07252
฿ 0.07252฿ 0.07252
สูงสุด 24h

฿ 0.06958
฿ 0.06958฿ 0.06958

฿ 0.07252
฿ 0.07252฿ 0.07252

฿ 11.0138327620939398528
฿ 11.0138327620939398528฿ 11.0138327620939398528

฿ 1.7039526608565179378
฿ 1.7039526608565179378฿ 1.7039526608565179378

-0.51%

-0.50%

+2.05%

+2.05%

ประวัติราคา HumidiFi (WET) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา HumidiFi ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0116773-0.50%
30 วัน฿ +0.00354+5.25%
60 วัน฿ +0.0085+13.62%
90 วัน฿ -0.00832-10.51%
การเปลี่ยนแปลงราคา HumidiFi ในวันนี้

วันนี้ WET บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0116773 (-0.50%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา HumidiFi ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00354 (+5.25%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา HumidiFi ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WET เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0085 (+13.62%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา HumidiFi ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00832 (-10.51%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา HumidiFi (WET) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ HumidiFi

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด HumidiFi ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด HumidiFi วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด WET: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

WET_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.07079 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางของช่วงการเคลื่อนไหวที่ระดับ 0.07061 ระบบแนวรับแนวต้านแสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อมีความได้เปรียบเล็กน้อยในระยะสั้น ระดับ S1 อยู่ที่ 0.0698 และระดับ R1 อยู่ที่ 0.07148 ซึ่งถือเป็นขอบเขตของการแกว่งตัวในปัจจุบัน ดัชนีต่าง ๆ สะท้อนถึงแนวโน้มเชิงบวกในระยะสั้น โดยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างส่งสัญญาณซื้อ MACD สร้างรูปแบบ Golden Cross ยืนยันการเปลี่ยนแปลงของแรงขับเคลื่อนขาขึ้น RSI ยังคงอยู่ในโซนกลางและไม่แสดงค่าผิดปกติใด ๆ ขณะที่ดัชนีเร็วและดัชนีช้าต่างก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกัน บ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น ค่าความผันผวนยังคงทรงตัวในภาวะรวมตัว ทำให้แถบ Bollinger Bands มีการเปิดกว้างอย่างราบรื่น แต่ไม่สามารถสร้างแรงกระแทกพลิกผันได้มากนัก แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.07148 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 1% เท่านั้น ส่วนแนวรับด้านล่างอ้างอิงที่ระดับ 0.0698 ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการป้องกันราคา สำหรับแนวต้านระยะไกล อ้างอิงที่ระดับ S2 ที่ 0.06893 และระดับ R2 ที่ 0.07229 ซึ่งกำหนดขอบเขตบนของการเคลื่อนไหวในอนาคต ในภาพรวม ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังต่อสู้กันภายในช่วงราคาแคบ ๆ ทำให้ตลาดมีความผันผวนในระดับจำกัด แต่ยังคงมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นในระยะสั้น

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ HumidiFi?

ราคาของ HumidiFi (WET) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเคลื่อนไหวของอุปสงค์และอุปทาน – การหมุนเวียนของโทเค็นและปริมาณการซื้อขาย
2. ความเชื่อมั่นของตลาดและความมั่นใจของนักลงทุนในโปรโตคอล DeFi
3. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีและความสัมพันธ์กับบิทคอยน์
4. อัตราการใช้งานแพลตฟอร์มและตัวชี้วัดการเติบโตของผู้ใช้
5. โครงสร้างโทเค็น รวมถึงรางวัลการเดิมพันและกลไกการเผาโทเค็น
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อภาค DeFi
7. การพัฒนาทางเทคนิคและการอัปเกรดโปรโตคอล
8. สิ่งจูงใจในการจัดหาสภาพคล่องและโอกาสในการทำ Yield Farming
9. การแข่งขันจากโทเค็น DeFi อื่น ๆ
10. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ HumidiFi วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา HumidiFi (WET) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การกำหนดจังหวะเวลาในการสั่งซื้อ/ขาย การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน การประเมินแนวโน้มของตลาด รวมถึงการกำหนดจุดเข้า/ออกตำแหน่งการลงทุน

การคาดการณ์ราคา HumidiFi

การคาดการณ์ราคา HumidiFi (WET) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WET ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา HumidiFi (WET) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ HumidiFi อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา HumidiFi จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WET ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา HumidiFi

วิธีการซื้อและลงทุน HumidiFi ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย HumidiFi หรือยัง? การซื้อ WET บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ HumidiFi ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ HumidiFi (WET) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว HumidiFi จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ HumidiFi (WET)

คุณสามารถทำอะไรกับ HumidiFi ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ HumidiFi ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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การซื้อ HumidiFi (WET) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ HumidiFi (WET)

HumidiFi มีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ Solana กลายเป็นบ้านของตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง ตอบสนองไว และโปร่งใสที่สุดในโลก หรือก็คืออินเทอร์เน็ตแห่งตลาดทุนอย่างแท้จริง โปรโตคอลนี้ได้พลิกโฉมการเทรดแบบกระจายศูนย์โดยผสานการประมวลผลบนเชนเข้ากับตรรกะการทำมาร์เก็ตเมกิงระดับสถาบัน สร้างระบบที่สภาพคล่องเคลื่อนไหวตลอดเวลา ปรับตัวได้ และได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์สูงสุด

HumidiFi ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก HumidiFi ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ HumidiFi อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Automated Market Maker (AMM)Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ HumidiFi

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:11:43 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ HumidiFi (WET)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HumidiFi

WET USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ WET โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส WET USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด HumidiFi (WET) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน HumidiFi ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
WET/USDT
฿2.3234464
฿2.3234464฿2.3234464
-0.44%
1.13M (USDT)
WET/USDC
฿2.3231186
฿2.3231186฿2.3231186
-0.49%
786.32K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ WET เป็น THB

จำนวน

WET
WET
THB
THB

1 WET = 2.3237742 THB