ราคา HumidiFi(WET)
ราคาปัจจุบัน HumidiFi (WET) วันนี้ ฿ 0.07089, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WET เป็น THB คือ ฿ 0.07089 ต่อ WET.
HumidiFi มีอันดับที่ #851 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 16.30M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 230.00M WET ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WET เทรดระหว่าง ฿ 0.06958 (ต่ำ) กับ ฿ 0.07252 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 11.0138327620939398528 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.7039526608565179378
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WET เคลื่อนไหว -0.51% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.05% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 80.46K.
No.851
23.00%
SOL
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ HumidiFi คือ ฿ 16.30M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 80.46K อุปทานหมุนเวียนของ WET คือ 230.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 70.89M
-0.51%
-0.50%
+2.05%
+2.05%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา HumidiFi ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0116773
|-0.50%
|30 วัน
|฿ +0.00354
|+5.25%
|60 วัน
|฿ +0.0085
|+13.62%
|90 วัน
|฿ -0.00832
|-10.51%
วันนี้ WET บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0116773 (-0.50%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00354 (+5.25%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WET เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0085 (+13.62%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00832 (-10.51%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด HumidiFi ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด WET: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
WET_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.07079 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางของช่วงการเคลื่อนไหวที่ระดับ 0.07061 ระบบแนวรับแนวต้านแสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อมีความได้เปรียบเล็กน้อยในระยะสั้น ระดับ S1 อยู่ที่ 0.0698 และระดับ R1 อยู่ที่ 0.07148 ซึ่งถือเป็นขอบเขตของการแกว่งตัวในปัจจุบัน ดัชนีต่าง ๆ สะท้อนถึงแนวโน้มเชิงบวกในระยะสั้น โดยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างส่งสัญญาณซื้อ MACD สร้างรูปแบบ Golden Cross ยืนยันการเปลี่ยนแปลงของแรงขับเคลื่อนขาขึ้น RSI ยังคงอยู่ในโซนกลางและไม่แสดงค่าผิดปกติใด ๆ ขณะที่ดัชนีเร็วและดัชนีช้าต่างก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกัน บ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น ค่าความผันผวนยังคงทรงตัวในภาวะรวมตัว ทำให้แถบ Bollinger Bands มีการเปิดกว้างอย่างราบรื่น แต่ไม่สามารถสร้างแรงกระแทกพลิกผันได้มากนัก แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.07148 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 1% เท่านั้น ส่วนแนวรับด้านล่างอ้างอิงที่ระดับ 0.0698 ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการป้องกันราคา สำหรับแนวต้านระยะไกล อ้างอิงที่ระดับ S2 ที่ 0.06893 และระดับ R2 ที่ 0.07229 ซึ่งกำหนดขอบเขตบนของการเคลื่อนไหวในอนาคต ในภาพรวม ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังต่อสู้กันภายในช่วงราคาแคบ ๆ ทำให้ตลาดมีความผันผวนในระดับจำกัด แต่ยังคงมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นในระยะสั้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ HumidiFi อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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HumidiFi มีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ Solana กลายเป็นบ้านของตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง ตอบสนองไว และโปร่งใสที่สุดในโลก หรือก็คืออินเทอร์เน็ตแห่งตลาดทุนอย่างแท้จริง โปรโตคอลนี้ได้พลิกโฉมการเทรดแบบกระจายศูนย์โดยผสานการประมวลผลบนเชนเข้ากับตรรกะการทำมาร์เก็ตเมกิงระดับสถาบัน สร้างระบบที่สภาพคล่องเคลื่อนไหวตลอดเวลา ปรับตัวได้ และได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์สูงสุด
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก HumidiFi ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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