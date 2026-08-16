ราคา Movement(MOVE)
ราคาปัจจุบัน Movement (MOVE) วันนี้ ฿ 0.006403, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.26% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MOVE เป็น THB คือ ฿ 0.006403 ต่อ MOVE.
Movement มีอันดับที่ #427 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 25.63M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.00B MOVE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MOVE เทรดระหว่าง ฿ 0.0063 (ต่ำ) กับ ฿ 0.006611 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 47.4977330449415497 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.3618803129485964244
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MOVE เคลื่อนไหว +0.36% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.81% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 61.36K.
No.427
40.02%
0.01%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Movement คือ ฿ 25.63M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 61.36K อุปทานหมุนเวียนของ MOVE คือ 4.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 64.03M
+0.36%
-2.26%
-9.81%
-9.81%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Movement ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00486533
|-2.26%
|30 วัน
|฿ -0.004237
|-39.83%
|60 วัน
|฿ -0.006367
|-49.86%
|90 วัน
|฿ -0.009877
|-60.67%
วันนี้ MOVE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00486533 (-2.26%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.004237 (-39.83%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MOVE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.006367 (-49.86%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.009877 (-60.67%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Movement ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด MOVE: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
MOVE_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 0.006588 และอยู่ระหว่างแนวรับ S1 กับค่าเฉลี่ยกลาง ระบบโครงสร้างแนวรับ-แนวต้านแสดงให้เห็นว่าราคาปัจจุบันเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยกลางไป -0.76% ซึ่งถือว่าอยู่บริเวณขอบล่างของช่วงการเคลื่อนไหว ในระยะสั้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) แสดงลักษณะการเรียงตัวแบบกระทิง โดยราคาเคลื่อนตัวเหนือเส้น EMA5 ซึ่งยังไม่ได้ทะลุผ่านแรงกดดันจากค่าเฉลี่ยกลางแต่อย่างใด MACD แสดงสัญญาณการตัดข้ามเป็นบวก โดยเส้น MACD และเส้น Signal Line ได้เข้าใกล้กันบริเวณแกนศูนย์กลาง ก่อนจะแยกออกจากกันและเคลื่อนตัวขึ้น ขณะเดียวกัน RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงภาวะซื้อเกินหรือขายเกินที่รุนแรง ส่วน KDJ และ StochRSI ต่างปรับตัวขึ้นพร้อมกัน สะท้อนถึงแรงซื้อในระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แถบ Bollinger Bands หดตัวลง ความผันผวนลดลง และราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยกลาง ทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างฝ่ายกระทิงและหมีในระดับราคาปัจจุบัน โดยพลังงานการเคลื่อนไหวกระจายตัวอย่างสมดุล แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.006667 ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน +1.97% ขณะที่แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.006446 ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน -1.41% สำหรับแนวรับระยะไกลที่ควรพิจารณาคือระดับ S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.006367 ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน -2.62% ส่วนแนวต้านสำคัญด้านบนอยู่ที่ระดับ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.006809 ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน +4.13%
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Movement อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Movement ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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