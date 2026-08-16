ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Movement วันนี้ คือ 0.006403 THB มูลค่าตลาด MOVE เท่ากับ 25,625,339.581199 THB ติดตามการอัปเดตราคา MOVE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Movement วันนี้ คือ 0.006403 THB มูลค่าตลาด MOVE เท่ากับ 25,625,339.581199 THB ติดตามการอัปเดตราคา MOVE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MOVE

ข้อมูลราคา MOVE

MOVE คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ MOVE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MOVE

โทเคโนมิกส์ MOVE

การคาดการณ์ราคา MOVE

ประวัติ MOVE

MOVE คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง MOVEเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต MOVE

MOVE USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Movement โลโก้

ราคา Movement(MOVE)

ราคาปัจจุบัน 1 MOVE เป็น THB

฿0.21041482
฿0.21041482฿0.21041482
-2.26%1D
THB
Movement (MOVE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:32:13 (UTC+8)

ราคา Movement วันนี้

ราคาปัจจุบัน Movement (MOVE) วันนี้ ฿ 0.006403, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.26% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MOVE เป็น THB คือ ฿ 0.006403 ต่อ MOVE.

Movement มีอันดับที่ #427 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 25.63M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.00B MOVE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MOVE เทรดระหว่าง ฿ 0.0063 (ต่ำ) กับ ฿ 0.006611 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 47.4977330449415497 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.3618803129485964244

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MOVE เคลื่อนไหว +0.36% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.81% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 61.36K.

Movement (MOVE) ข้อมูลการตลาด

No.427

฿ 25.63M
฿ 25.63M฿ 25.63M

฿ 61.36K
฿ 61.36K฿ 61.36K

฿ 64.03M
฿ 64.03M฿ 64.03M

4.00B
4.00B 4.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

40.02%

0.01%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Movement คือ ฿ 25.63M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 61.36K อุปทานหมุนเวียนของ MOVE คือ 4.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 64.03M

ประวัติราคา Movement THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0063
฿ 0.0063฿ 0.0063
ต่ำสุด 24h
฿ 0.006611
฿ 0.006611฿ 0.006611
สูงสุด 24h

฿ 0.0063
฿ 0.0063฿ 0.0063

฿ 0.006611
฿ 0.006611฿ 0.006611

฿ 47.4977330449415497
฿ 47.4977330449415497฿ 47.4977330449415497

฿ 0.3618803129485964244
฿ 0.3618803129485964244฿ 0.3618803129485964244

+0.36%

-2.26%

-9.81%

-9.81%

ประวัติราคา Movement (MOVE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Movement ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00486533-2.26%
30 วัน฿ -0.004237-39.83%
60 วัน฿ -0.006367-49.86%
90 วัน฿ -0.009877-60.67%
การเปลี่ยนแปลงราคา Movement ในวันนี้

วันนี้ MOVE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00486533 (-2.26%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Movement ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.004237 (-39.83%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Movement ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MOVE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.006367 (-49.86%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Movement ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.009877 (-60.67%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Movement (MOVE) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Movementทันที

การวิเคราะห์ Movement

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Movement ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Movement วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด MOVE: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

MOVE_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 0.006588 และอยู่ระหว่างแนวรับ S1 กับค่าเฉลี่ยกลาง ระบบโครงสร้างแนวรับ-แนวต้านแสดงให้เห็นว่าราคาปัจจุบันเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยกลางไป -0.76% ซึ่งถือว่าอยู่บริเวณขอบล่างของช่วงการเคลื่อนไหว ในระยะสั้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) แสดงลักษณะการเรียงตัวแบบกระทิง โดยราคาเคลื่อนตัวเหนือเส้น EMA5 ซึ่งยังไม่ได้ทะลุผ่านแรงกดดันจากค่าเฉลี่ยกลางแต่อย่างใด MACD แสดงสัญญาณการตัดข้ามเป็นบวก โดยเส้น MACD และเส้น Signal Line ได้เข้าใกล้กันบริเวณแกนศูนย์กลาง ก่อนจะแยกออกจากกันและเคลื่อนตัวขึ้น ขณะเดียวกัน RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงภาวะซื้อเกินหรือขายเกินที่รุนแรง ส่วน KDJ และ StochRSI ต่างปรับตัวขึ้นพร้อมกัน สะท้อนถึงแรงซื้อในระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แถบ Bollinger Bands หดตัวลง ความผันผวนลดลง และราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยกลาง ทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างฝ่ายกระทิงและหมีในระดับราคาปัจจุบัน โดยพลังงานการเคลื่อนไหวกระจายตัวอย่างสมดุล แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.006667 ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน +1.97% ขณะที่แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.006446 ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน -1.41% สำหรับแนวรับระยะไกลที่ควรพิจารณาคือระดับ S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.006367 ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน -2.62% ส่วนแนวต้านสำคัญด้านบนอยู่ที่ระดับ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.006809 ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน +4.13%

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Movement?

ราคาโทเค็น MOVE ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มคริปโตโดยรวม
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. การนำเทคโนโลยีบล็อกเชน Movement มาใช้
4. กิจกรรมของนักพัฒนาและการเติบโตของระบบนิเวศ
5. การประกาศความร่วมมือและการผสานรวมต่าง ๆ
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโครงการบล็อกเชน
7. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์และเอธิเรียม
8. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็นและผลตอบแทนจากการเดิมพัน
9. ด้านอุปทานและโครงสร้างเศรษฐศาสตร์ของโทเค็น
10. การแข่งขันจากบล็อกเชน Layer 1 อื่น ๆ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Movement วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ MOVE ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:

1. การตัดสินใจลงทุน – นักเทรดจำเป็นต้องรู้ราคาปัจจุบันเพื่อซื้อ ขาย หรือถือครองตำแหน่ง
2. การติดตามพอร์ตการลงทุน – นักลงทุนติดตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่
3. การจับจังหวะตลาด – การเคลื่อนไหวของราคาช่วยให้ระบุโอกาสในการเข้าหรือออกจากการลงทุนได้
4. การบริหารความเสี่ยง – ราคาปัจจุบันช่วยให้ตัดสินใจกำหนดระดับหยุดขาดทุนและทำกำไรได้อย่างเหมาะสม
5. การวิเคราะห์ตลาด – ราคาในวันนี้เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการวิเคราะห์เชิงเทคนิคและเชิงพื้นฐาน
6. ความกลัวพลาดโอกาส (FOMO) / การเก็งกำไร – ความกังวลว่าจะพลาดโอกาสในการลงทุนทำให้ผู้คนสนใจการเคลื่อนไหวของราคา
7. การเชื่อมโยงกับข่าวสาร – ราคาตอบสนองต่อประกาศหรือเหตุการณ์ในตลาด

การให้ราคาแบบเรียลไทม์ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลยุทธ์การเทรดและการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีที่มีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

การคาดการณ์ราคา Movement

การคาดการณ์ราคา Movement (MOVE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MOVE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Movement (MOVE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Movement อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Movement จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MOVE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Movement

วิธีการซื้อและลงทุน Movement ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Movement หรือยัง? การซื้อ MOVE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Movement ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Movement (MOVE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Movement จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Movement (MOVE)

คุณสามารถทำอะไรกับ Movement ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Movement ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Movement (MOVE) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Movement (MOVE)

Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.

Movement ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Movement ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Movement อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase NativeBinance HODLer Airdrops

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Movement

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:32:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Movement (MOVE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Movement

MOVE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ MOVE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส MOVE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Movement (MOVE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Movement ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MOVE/USDT
฿0.21162768
฿0.21162768฿0.21162768
-1.60%
9.55M (USDT)
MOVE/USDC
฿0.21057872
฿0.21057872฿0.21057872
-1.81%
8.75M (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0.3986048
฿0.3986048฿0.3986048

-20.22%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.2106832
฿2.2106832฿2.2106832

-2.20%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.05684052
฿0.05684052฿0.05684052

-48.87%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.299937
฿0.299937฿0.299937

-4.38%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0.007218156
฿0.007218156฿0.007218156

+358.75%

UPCX

UPCX

UPC

฿5.267746
฿5.267746฿5.267746

+20.10%

Velvet

Velvet

VELVET

฿34.2537888
฿34.2537888฿34.2537888

+15.91%

Bitway

Bitway

BTW

฿10.49143568
฿10.49143568฿10.49143568

+12.77%

aPriori

aPriori

APR

฿6.5353486
฿6.5353486฿6.5353486

+8.85%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ MOVE เป็น THB

จำนวน

MOVE
MOVE
THB
THB

1 MOVE = 0.20989034 THB