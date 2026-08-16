ราคา SUPERFORTUNE(GUA)
ราคาปัจจุบัน SUPERFORTUNE (GUA) วันนี้ ฿ 0.04209, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.36% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GUA เป็น THB คือ ฿ 0.04209 ต่อ GUA.
SUPERFORTUNE มีอันดับที่ #271 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 5.26M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 125.00M GUA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GUA เทรดระหว่าง ฿ 0.04004 (ต่ำ) กับ ฿ 0.04492 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 77.1578261701374611 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.337941239240782099
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GUA เคลื่อนไหว -0.76% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +17.80% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 245.41K.
No.271
12.50%
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SUPERFORTUNE คือ ฿ 5.26M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 245.41K อุปทานหมุนเวียนของ GUA คือ 125.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 42.09M
-0.76%
+3.36%
+17.80%
+17.80%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา SUPERFORTUNE ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0448513
|+3.36%
|30 วัน
|฿ -0.01089
|-20.56%
|60 วัน
|฿ -1.03771
|-96.11%
|90 วัน
|฿ -1.55371
|-97.37%
วันนี้ GUA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0448513 (+3.36%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.01089 (-20.56%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GUA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1.03771 (-96.11%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -1.55371 (-97.37%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด SUPERFORTUNE ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GUA: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
GUA_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.03874 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยอยู่ระหว่างจุดศูนย์กลาง S2 และ S1 ราคาปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของจุดศูนย์กลาง (0.0411) ทำให้เกิดรูปแบบการปรับฐานในระดับต่ำ ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียงตัวเป็นแนวกระทบขึ้น ซึ่งแสดงถึงความเบี่ยงเบนเมื่อเทียบกับระดับจุดศูนย์กลาง ส่งผลให้โครงสร้างระยะสั้นถูกกดดันอยู่บริเวณโซนความหนาแน่นด้านบน MACD ได้สร้างสัญญาณครอสโอเวอร์เชิงลบ โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังกระจายตัวลง และพลังงานตลาดอยู่ในภาวะเป็นฝ่ายขายเป็นหลัก RSI ยังคงอยู่ในช่วงค่ากลาง ไม่ได้แสดงสัญญาณซื้อหรือขายที่รุนแรง KDJ และ StochRSI ต่างมีแนวโน้มลดลงพร้อมกัน ซึ่งยืนยันถึงแรงขายในระยะสั้น ขณะเดียวกัน Bollinger Bands ยังคงเปิดกว้างอย่างมั่นคง อัตราความผันผวนยังไม่ขยายตัวอย่างชัดเจน ตลาดจึงอยู่ในช่วงการปรับตัวโดยมีปริมาณการซื้อขายลดลง แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.03846 (S2) ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.00028 ซึ่งถือเป็นระดับป้องกันที่สำคัญในระยะสั้น สำหรับแนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ 0.03940 (S1) ห่างจากปัจจุบัน 0.00066 ส่วนแนวต้านระยะไกลที่ควรพิจารณาคือจุดศูนย์กลาง 0.0411 และ R1 ที่ 0.04204 ซึ่งเป็นแนวต้านหลักในการฟื้นตัวของราคา ภาพรวมของระดับราคาสำคัญสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่ขึ้นไปมีมากกว่าพื้นที่ลงมา ดังนั้น การแข่งขันระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายจึงกระจุกตัวอยู่บริเวณแนวต้าน S1 เป็นหลัก
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ SUPERFORTUNE อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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SUPERFORTUNE ซึ่งได้รับการบ่มเพาะโดย Manta Labs เป็นเอนจินตลาดทำนายผลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผสานหลักฮวงจุ้ยและศาสตร์จีนโบราณเข้ากับตลาดคริปโตเพื่อค้นหารูปแบบราคา GUA เป็นโทเคนยูทิลิตีประจำแพลตฟอร์ม ใช้สำหรับปลดล็อกรายงานดวงแบบละเอียด ซื้อเครื่องรางนำโชค เช่น คริสตัลเสริมดวง และเป็นสกุลเงินสำหรับการชำระเงินภายในแอป
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก SUPERFORTUNE ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
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|02-01 01:12:00
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