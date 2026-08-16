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ราคาปัจจุบัน SUPERFORTUNE วันนี้ คือ 0.04209 THB มูลค่าตลาด GUA เท่ากับ 5,261,250 THB ติดตามการอัปเดตราคา GUA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน SUPERFORTUNE วันนี้ คือ 0.04209 THB มูลค่าตลาด GUA เท่ากับ 5,261,250 THB ติดตามการอัปเดตราคา GUA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GUA

ข้อมูลราคา GUA

GUA คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ GUA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GUA

โทเคโนมิกส์ GUA

การคาดการณ์ราคา GUA

ประวัติ GUA

GUA คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง GUAเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา SUPERFORTUNE(GUA)

ราคาปัจจุบัน 1 GUA เป็น THB

฿1.3797102
฿1.3797102฿1.3797102
+3.36%1D
THB
SUPERFORTUNE (GUA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:03:47 (UTC+8)

ราคา SUPERFORTUNE วันนี้

ราคาปัจจุบัน SUPERFORTUNE (GUA) วันนี้ ฿ 0.04209, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.36% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GUA เป็น THB คือ ฿ 0.04209 ต่อ GUA.

SUPERFORTUNE มีอันดับที่ #271 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 5.26M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 125.00M GUA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GUA เทรดระหว่าง ฿ 0.04004 (ต่ำ) กับ ฿ 0.04492 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 77.1578261701374611 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.337941239240782099

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GUA เคลื่อนไหว -0.76% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +17.80% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 245.41K.

SUPERFORTUNE (GUA) ข้อมูลการตลาด

No.271

฿ 5.26M
฿ 5.26M฿ 5.26M

฿ 245.41K
฿ 245.41K฿ 245.41K

฿ 42.09M
฿ 42.09M฿ 42.09M

125.00M
125.00M 125.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

12.50%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SUPERFORTUNE คือ ฿ 5.26M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 245.41K อุปทานหมุนเวียนของ GUA คือ 125.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 42.09M

ประวัติราคา SUPERFORTUNE THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.04004
฿ 0.04004฿ 0.04004
ต่ำสุด 24h
฿ 0.04492
฿ 0.04492฿ 0.04492
สูงสุด 24h

฿ 0.04004
฿ 0.04004฿ 0.04004

฿ 0.04492
฿ 0.04492฿ 0.04492

฿ 77.1578261701374611
฿ 77.1578261701374611฿ 77.1578261701374611

฿ 1.337941239240782099
฿ 1.337941239240782099฿ 1.337941239240782099

-0.76%

+3.36%

+17.80%

+17.80%

ประวัติราคา SUPERFORTUNE (GUA) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา SUPERFORTUNE ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0448513+3.36%
30 วัน฿ -0.01089-20.56%
60 วัน฿ -1.03771-96.11%
90 วัน฿ -1.55371-97.37%
การเปลี่ยนแปลงราคา SUPERFORTUNE ในวันนี้

วันนี้ GUA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0448513 (+3.36%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา SUPERFORTUNE ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.01089 (-20.56%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา SUPERFORTUNE ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GUA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1.03771 (-96.11%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา SUPERFORTUNE ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -1.55371 (-97.37%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา SUPERFORTUNE (GUA) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ SUPERFORTUNE

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด SUPERFORTUNE ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด SUPERFORTUNE วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GUA: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

GUA_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.03874 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยอยู่ระหว่างจุดศูนย์กลาง S2 และ S1 ราคาปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของจุดศูนย์กลาง (0.0411) ทำให้เกิดรูปแบบการปรับฐานในระดับต่ำ ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียงตัวเป็นแนวกระทบขึ้น ซึ่งแสดงถึงความเบี่ยงเบนเมื่อเทียบกับระดับจุดศูนย์กลาง ส่งผลให้โครงสร้างระยะสั้นถูกกดดันอยู่บริเวณโซนความหนาแน่นด้านบน MACD ได้สร้างสัญญาณครอสโอเวอร์เชิงลบ โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังกระจายตัวลง และพลังงานตลาดอยู่ในภาวะเป็นฝ่ายขายเป็นหลัก RSI ยังคงอยู่ในช่วงค่ากลาง ไม่ได้แสดงสัญญาณซื้อหรือขายที่รุนแรง KDJ และ StochRSI ต่างมีแนวโน้มลดลงพร้อมกัน ซึ่งยืนยันถึงแรงขายในระยะสั้น ขณะเดียวกัน Bollinger Bands ยังคงเปิดกว้างอย่างมั่นคง อัตราความผันผวนยังไม่ขยายตัวอย่างชัดเจน ตลาดจึงอยู่ในช่วงการปรับตัวโดยมีปริมาณการซื้อขายลดลง แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.03846 (S2) ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.00028 ซึ่งถือเป็นระดับป้องกันที่สำคัญในระยะสั้น สำหรับแนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ 0.03940 (S1) ห่างจากปัจจุบัน 0.00066 ส่วนแนวต้านระยะไกลที่ควรพิจารณาคือจุดศูนย์กลาง 0.0411 และ R1 ที่ 0.04204 ซึ่งเป็นแนวต้านหลักในการฟื้นตัวของราคา ภาพรวมของระดับราคาสำคัญสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่ขึ้นไปมีมากกว่าพื้นที่ลงมา ดังนั้น การแข่งขันระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายจึงกระจุกตัวอยู่บริเวณแนวต้าน S1 เป็นหลัก

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ SUPERFORTUNE?

ราคาของ SUPERFORTUNE (GUA) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและความมั่นใจของนักลงทุน
2. ปริมาณการซื้อขายและระดับสภาพคล่อง
3. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี
4. การอัปเดตความก้าวหน้าของการพัฒนาโครงการและแผนงานระยะยาว
5. การมีส่วนร่วมของชุมชนและอัตราการนำไปใช้
6. การจัดทำรายการบนกระดานเทรดและการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร
7. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโต
8. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์และเหรียญอื่น ๆ ที่สำคัญ
9. ประโยชน์การใช้งานของโทเคนและความต้องการในกรณีการใช้งานจริง
10. ด้านอุปทานและโครงสร้างโทเค็นเศรษฐศาสตร์

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ SUPERFORTUNE วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ SUPERFORTUNE (GUA) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด การติดตามกำไร/ขาดทุน และการวางแผนการลงทุน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดเข้า/ออก การประเมินความผันผวน และทำการตัดสินใจซื้อ/ขายอย่างรอบคอบ

การคาดการณ์ราคา SUPERFORTUNE

การคาดการณ์ราคา SUPERFORTUNE (GUA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GUA ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา SUPERFORTUNE (GUA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ SUPERFORTUNE อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา SUPERFORTUNE จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GUA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา SUPERFORTUNE

วิธีการซื้อและลงทุน SUPERFORTUNE ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย SUPERFORTUNE หรือยัง? การซื้อ GUA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ SUPERFORTUNE ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ SUPERFORTUNE (GUA) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว SUPERFORTUNE จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ SUPERFORTUNE (GUA)

คุณสามารถทำอะไรกับ SUPERFORTUNE ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ SUPERFORTUNE ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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อะไรคือ SUPERFORTUNE (GUA)

SUPERFORTUNE ซึ่งได้รับการบ่มเพาะโดย Manta Labs เป็นเอนจินตลาดทำนายผลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผสานหลักฮวงจุ้ยและศาสตร์จีนโบราณเข้ากับตลาดคริปโตเพื่อค้นหารูปแบบราคา GUA เป็นโทเคนยูทิลิตีประจำแพลตฟอร์ม ใช้สำหรับปลดล็อกรายงานดวงแบบละเอียด ซื้อเครื่องรางนำโชค เช่น คริสตัลเสริมดวง และเป็นสกุลเงินสำหรับการชำระเงินภายในแอป

SUPERFORTUNE ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก SUPERFORTUNE ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ SUPERFORTUNE อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AnalyticsBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SUPERFORTUNE

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:03:47 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SUPERFORTUNE (GUA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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GUA USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด SUPERFORTUNE (GUA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน SUPERFORTUNE ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
GUA/USDT
฿1.375121
฿1.375121฿1.375121
+3.02%
5.76M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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GUA
GUA
THB
THB

1 GUA = 1.3797102 THB