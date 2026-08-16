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ราคาปัจจุบัน Derive วันนี้ คือ 0.11076 THB มูลค่าตลาด DRV เท่ากับ 81,688,787.68908 THB ติดตามการอัปเดตราคา DRV เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Derive วันนี้ คือ 0.11076 THB มูลค่าตลาด DRV เท่ากับ 81,688,787.68908 THB ติดตามการอัปเดตราคา DRV เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DRV

ข้อมูลราคา DRV

DRV คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ DRV

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DRV

โทเคโนมิกส์ DRV

การคาดการณ์ราคา DRV

ประวัติ DRV

DRV คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง DRVเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Derive(DRV)

ราคาปัจจุบัน 1 DRV เป็น THB

฿3.6307128
฿3.6307128฿3.6307128
+19.62%1D
THB
Derive (DRV) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:07:21 (UTC+8)

ราคา Derive วันนี้

ราคาปัจจุบัน Derive (DRV) วันนี้ ฿ 0.11076, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 19.62% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DRV เป็น THB คือ ฿ 0.11076 ต่อ DRV.

Derive มีอันดับที่ #268 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 81.69M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 737.53M DRV ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DRV เทรดระหว่าง ฿ 0.09179 (ต่ำ) กับ ฿ 0.12952 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 18.35103301295178882 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.4005732634356490752

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DRV เคลื่อนไหว +0.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +15.33% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 64.24K.

Derive (DRV) ข้อมูลการตลาด

No.268

฿ 81.69M
฿ 81.69M฿ 81.69M

฿ 64.24K
฿ 64.24K฿ 64.24K

฿ 166.14M
฿ 166.14M฿ 166.14M

737.53M
737.53M 737.53M

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

49.16%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Derive คือ ฿ 81.69M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 64.24K อุปทานหมุนเวียนของ DRV คือ 737.53M โดยมีอุปทานรวมที่ 1500000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 166.14M

ประวัติราคา Derive THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.09179
฿ 0.09179฿ 0.09179
ต่ำสุด 24h
฿ 0.12952
฿ 0.12952฿ 0.12952
สูงสุด 24h

฿ 0.09179
฿ 0.09179฿ 0.09179

฿ 0.12952
฿ 0.12952฿ 0.12952

฿ 18.35103301295178882
฿ 18.35103301295178882฿ 18.35103301295178882

฿ 0.4005732634356490752
฿ 0.4005732634356490752฿ 0.4005732634356490752

+0.28%

+19.62%

+15.33%

+15.33%

ประวัติราคา Derive (DRV) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Derive ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.5955073+19.62%
30 วัน฿ -0.01634-12.86%
60 วัน฿ +0.07076+176.90%
90 วัน฿ +0.07076+176.90%
การเปลี่ยนแปลงราคา Derive ในวันนี้

วันนี้ DRV บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.5955073 (+19.62%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Derive ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.01634 (-12.86%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Derive ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DRV เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.07076 (+176.90%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Derive ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.07076 (+176.90%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Derive

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Derive ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Derive วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด DRV: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

DRV_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.09248 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยังคงต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.0929 และอยู่ในช่วงแนวโน้มขาลงระหว่างโซนกลาง 0.0939 กับแนวรับ S2 ที่ระดับ 0.0914 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ ขณะที่โครงสร้างระยะยาวยังคงอยู่ในรูปแบบการแกว่งตัวในระดับต่ำ ปัจจุบันราคาได้เบี่ยงเบนออกจากแนวแกนกลางของโซน ทำให้ตลาดอยู่ในสถานะใกล้เคียงกับช่วงปรับฐาน ดัชนี MACD แสดงรูปแบบการตัดขวางลง (Dead Cross) ซึ่งสะท้อนถึงแรงขายที่เหนือกว่าแรงซื้อ ส่วนค่า RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้เข้าสู่ภาวะซื้อเกินหรือขายเกินแต่อย่างใด ขณะเดียวกัน ค่าดัชนีเร็วและช้ามีการแยกตัวออก ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างสัญญาณซื้อจากเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นกับสัญญาณขายจาก MACD ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ โดยไม่มีสัญญาณการทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่ชัดเจน อีกทั้งพลังงานการเคลื่อนไหวกระจายตัว ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายต่อสู้กันอย่างดุเดือดบริเวณราคาปัจจุบัน โดยขาดแรงผลักดันที่เป็นเอกฉันท์ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.0929 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.4% ขณะที่แนวต้านโซนกลางอยู่ที่ระดับ 0.0939 ซึ่งห่างออกไปราว 1.5% และถือเป็นแนวต้านหลักสำหรับการดีดตัวขึ้น สำหรับแนวรับใกล้เคียงด้านล่าง อยู่ที่จุด S2 ที่ระดับ 0.0914 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.1% ส่วนแนวต้านอ้างอิงระยะไกล R1 อยู่ที่ระดับ 0.0954 ซึ่งห่างออกไป 3.2% จากปัจจุบัน ทั้งนี้ ระดับราคาสำคัญต่าง ๆ กระจุกตัวอยู่ในช่วง ±1.5% รอบราคาปัจจุบัน สะท้อนถึงลักษณะการเคลื่อนไหวที่แคบและจำกัดอย่างชัดเจน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Derive

การคาดการณ์ราคา Derive (DRV) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DRV ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Derive (DRV) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Derive อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Derive จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DRV ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Derive

วิธีการซื้อและลงทุน Derive ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Derive หรือยัง? การซื้อ DRV บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Derive ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Derive (DRV) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Derive จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Derive (DRV)

คุณสามารถทำอะไรกับ Derive ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Derive ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Derive (DRV)

Derive Protocol is a permissionless, self-custodial settlement layer for options, perps, and spot on Derive Chain (OP Stack). Derive Exchange is the matching venue and UI that routes and settles trades to the Protocol.

Derive ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Derive ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Derive อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemBase Native

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Derive

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:07:21 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Derive (DRV)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Derive (DRV) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Derive ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
DRV/USDT
฿3.6307128
฿3.6307128฿3.6307128
+19.75%
629.65K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ DRV เป็น THB

จำนวน

DRV
DRV
THB
THB

1 DRV = 3.6307128 THB