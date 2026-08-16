ราคา Derive(DRV)
ราคาปัจจุบัน Derive (DRV) วันนี้ ฿ 0.11076, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 19.62% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DRV เป็น THB คือ ฿ 0.11076 ต่อ DRV.
Derive มีอันดับที่ #268 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 81.69M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 737.53M DRV ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DRV เทรดระหว่าง ฿ 0.09179 (ต่ำ) กับ ฿ 0.12952 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 18.35103301295178882 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.4005732634356490752
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DRV เคลื่อนไหว +0.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +15.33% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 64.24K.
No.268
49.16%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Derive คือ ฿ 81.69M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 64.24K อุปทานหมุนเวียนของ DRV คือ 737.53M โดยมีอุปทานรวมที่ 1500000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 166.14M
+0.28%
+19.62%
+15.33%
+15.33%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Derive ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.5955073
|+19.62%
|30 วัน
|฿ -0.01634
|-12.86%
|60 วัน
|฿ +0.07076
|+176.90%
|90 วัน
|฿ +0.07076
|+176.90%
วันนี้ DRV บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.5955073 (+19.62%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.01634 (-12.86%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DRV เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.07076 (+176.90%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.07076 (+176.90%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Derive ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด DRV: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
DRV_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.09248 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยังคงต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.0929 และอยู่ในช่วงแนวโน้มขาลงระหว่างโซนกลาง 0.0939 กับแนวรับ S2 ที่ระดับ 0.0914 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ ขณะที่โครงสร้างระยะยาวยังคงอยู่ในรูปแบบการแกว่งตัวในระดับต่ำ ปัจจุบันราคาได้เบี่ยงเบนออกจากแนวแกนกลางของโซน ทำให้ตลาดอยู่ในสถานะใกล้เคียงกับช่วงปรับฐาน ดัชนี MACD แสดงรูปแบบการตัดขวางลง (Dead Cross) ซึ่งสะท้อนถึงแรงขายที่เหนือกว่าแรงซื้อ ส่วนค่า RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้เข้าสู่ภาวะซื้อเกินหรือขายเกินแต่อย่างใด ขณะเดียวกัน ค่าดัชนีเร็วและช้ามีการแยกตัวออก ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างสัญญาณซื้อจากเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นกับสัญญาณขายจาก MACD ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ โดยไม่มีสัญญาณการทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่ชัดเจน อีกทั้งพลังงานการเคลื่อนไหวกระจายตัว ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายต่อสู้กันอย่างดุเดือดบริเวณราคาปัจจุบัน โดยขาดแรงผลักดันที่เป็นเอกฉันท์ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.0929 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.4% ขณะที่แนวต้านโซนกลางอยู่ที่ระดับ 0.0939 ซึ่งห่างออกไปราว 1.5% และถือเป็นแนวต้านหลักสำหรับการดีดตัวขึ้น สำหรับแนวรับใกล้เคียงด้านล่าง อยู่ที่จุด S2 ที่ระดับ 0.0914 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.1% ส่วนแนวต้านอ้างอิงระยะไกล R1 อยู่ที่ระดับ 0.0954 ซึ่งห่างออกไป 3.2% จากปัจจุบัน ทั้งนี้ ระดับราคาสำคัญต่าง ๆ กระจุกตัวอยู่ในช่วง ±1.5% รอบราคาปัจจุบัน สะท้อนถึงลักษณะการเคลื่อนไหวที่แคบและจำกัดอย่างชัดเจน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Derive อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Derive Protocol is a permissionless, self-custodial settlement layer for options, perps, and spot on Derive Chain (OP Stack). Derive Exchange is the matching venue and UI that routes and settles trades to the Protocol.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Derive ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-10 18:39:21
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
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