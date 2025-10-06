ราคาปัจจุบัน Mavryk Network วันนี้ คือ 0.0295 USD ติดตามการอัปเดตราคา MVRK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MVRK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Mavryk Network วันนี้ คือ 0.0295 USD ติดตามการอัปเดตราคา MVRK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MVRK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MVRK

ข้อมูลราคา MVRK

เอกสารไวท์เปเปอร์ MVRK

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MVRK

โทเคโนมิกส์ MVRK

การคาดการณ์ราคา MVRK

ประวัติ MVRK

MVRK คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง MVRKเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต MVRK

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Mavryk Network โลโก้

ราคา Mavryk Network(MVRK)

ราคาปัจจุบัน 1 MVRK เป็น USD

$0.0295
$0.0295$0.0295
-1.66%1D
USD
Mavryk Network (MVRK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:01:40 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Mavryk Network (MVRK) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0279
$ 0.0279$ 0.0279
ต่ำสุด 24h
$ 0.0374
$ 0.0374$ 0.0374
สูงสุด 24h

$ 0.0279
$ 0.0279$ 0.0279

$ 0.0374
$ 0.0374$ 0.0374

--
----

--
----

-1.67%

-1.66%

-36.56%

-36.56%

ราคาเรียลไทม์ Mavryk Network (MVRK) คือ $ 0.0295 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMVRK ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0279 และราคาสูงสุด $ 0.0374 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MVRK คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MVRK มีการเปลี่ยนแปลง -1.67% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.66% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -36.56% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Mavryk Network (MVRK) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 16.44K
$ 16.44K$ 16.44K

$ 29.50M
$ 29.50M$ 29.50M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MAVRYK

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mavryk Network คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 16.44K อุปทานหมุนเวียนของ MVRK คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 29.50M

ประวัติราคา Mavryk Network (MVRK) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Mavryk Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000498-1.66%
30 วัน$ -0.0405-57.86%
60 วัน$ +0.0045+18.00%
90 วัน$ +0.0045+18.00%
การเปลี่ยนแปลงราคา Mavryk Network ในวันนี้

วันนี้ MVRK บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000498 (-1.66%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Mavryk Network ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.0405 (-57.86%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Mavryk Network ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MVRK เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0045 (+18.00%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Mavryk Network ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.0045 (+18.00%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Mavryk Network (MVRK) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Mavryk Networkทันที

อะไรคือ Mavryk Network (MVRK)

Mavryk Network คือบล็อกเชน Layer-1 เจเนอเรชันใหม่ ที่ขับเคลื่อนการโทเคไนซ์สินทรัพย์จริง (RWA) มูลค่ากว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีโทเคนประจำระบบนิเวศ $MVRK เป็นแกนหลัก

Mavryk Network มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Mavryk Network ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบMVRKความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Mavryk Network บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Mavryk Network ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Mavryk Network (USD)

Mavryk Network (MVRK) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Mavryk Network (MVRK) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Mavryk Network

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Mavryk Network ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Mavryk Network (MVRK)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Mavryk Network (MVRK) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MVRKโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Mavryk Network (MVRK)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Mavryk Networkใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Mavryk Network บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

MVRK เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Mavryk Network(MVRK) เป็น VND
776.2925
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น AUD
A$0.044545
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น GBP
0.022125
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น EUR
0.025075
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น USD
$0.0295
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น MYR
RM0.123605
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น TRY
1.23782
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น JPY
¥4.484
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น ARS
ARS$43.12841
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น RUB
2.33758
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น INR
2.602785
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น IDR
Rp491.66647
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น PHP
1.74581
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น EGP
￡E.1.397415
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น BRL
R$0.15812
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น CAD
C$0.041005
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น BDT
3.61021
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น NGN
42.9402
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น COP
$114.34082
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น ZAR
R.0.505925
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น UAH
1.241655
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น TZS
T.Sh.72.4815
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น VES
Bs6.2835
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น CLP
$27.789
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น PKR
Rs8.288615
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น KZT
15.86864
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น THB
฿0.954325
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น TWD
NT$0.901815
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น AED
د.إ0.108265
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น CHF
Fr0.023305
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น HKD
HK$0.22892
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น AMD
֏11.29378
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น MAD
.د.م0.27199
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น MXN
$0.543095
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น SAR
ريال0.11033
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น ETB
Br4.46335
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น KES
KSh3.812285
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น JOD
د.أ0.0209155
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น PLN
0.107085
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น RON
лв0.12862
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น SEK
kr0.27612
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น BGN
лв0.049265
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น HUF
Ft9.8235
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น CZK
0.61537
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น KWD
د.ك0.009027
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น ILS
0.095875
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น BOB
Bs0.203845
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น AZN
0.05015
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น TJS
SM0.27258
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น GEL
0.08024
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น AOA
Kz27.039405
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น BHD
.د.ب0.011092
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น BMD
$0.0295
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น DKK
kr0.1888
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น HNL
L0.77762
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น MUR
1.33989
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น NAD
$0.508285
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น NOK
kr0.29382
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น NZD
$0.05074
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น PAB
B/.0.0295
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น PGK
K0.123605
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น QAR
ر.ق0.10738
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น RSD
дин.2.965635
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น UZS
soʻm355.421605
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น ALL
L2.450565
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น ANG
ƒ0.052805
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น AWG
ƒ0.0531
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น BBD
$0.059
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น BAM
KM0.049265
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น BIF
Fr86.9955
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น BND
$0.038055
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น BSD
$0.0295
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น JMD
$4.732685
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น KHR
118.951375
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น KMF
Fr12.4785
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น LAK
641.304335
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น LKR
රු8.98275
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น MDL
L0.49855
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น MGA
Ar133.48396
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น MOP
P0.236
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น MVR
0.45135
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น MWK
MK51.215245
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น MZN
MT1.885345
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น NPR
रु4.16658
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น PYG
209.214
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น RWF
Fr42.7455
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น SBD
$0.242785
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น SCR
0.420375
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น SRD
$1.16643
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น SVC
$0.258125
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น SZL
L0.508285
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น TMT
m0.103545
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น TND
د.ت0.0858745
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น TTD
$0.200305
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น UGX
Sh102.778
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น XAF
Fr16.579
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น XCD
$0.07965
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น XOF
Fr16.579
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น XPF
Fr3.009
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น BWP
P0.41949
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น BZD
$0.059295
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น CVE
$2.8084
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น DJF
Fr5.2215
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น DOP
$1.88918
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น DZD
د.ج3.83205
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น FJD
$0.06667
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น GNF
Fr256.5025
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น GTQ
Q0.22597
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น GYD
$6.17671
1 Mavryk Network(MVRK) เป็น ISK
kr3.6285

Mavryk Network ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Mavryk Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Mavryk Network อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mavryk Network

วันนี้ Mavryk Network (MVRK) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MVRK เป็นUSD คือ 0.0295 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MVRK เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MVRK เป็น USD คือ $ 0.0295 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Mavryk Network คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MVRK คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MVRK คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MVRK คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MVRK คือเท่าใด?
MVRK ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MVRK คือเท่าไร?
MVRK ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ MVRK คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MVRK คือ $ 16.44K USD
ปีนี้ MVRK จะสูงขึ้นอีกไหม?
MVRK อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MVRK เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:01:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Mavryk Network (MVRK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ MVRK เป็น USD

จำนวน

MVRK
MVRK
USD
USD

1 MVRK = 0.0295 USD

เทรด MVRK

MVRK/USDT
$0.0295
$0.0295$0.0295
-1.66%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,408.82
$115,408.82$115,408.82

+0.66%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,138.54
$4,138.54$4,138.54

+1.01%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.04217
$0.04217$0.04217

-9.19%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.02
$200.02$200.02

+0.56%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.8225
$3.8225$3.8225

-0.90%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,138.54
$4,138.54$4,138.54

+1.01%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,408.82
$115,408.82$115,408.82

+0.66%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.02
$200.02$200.02

+0.56%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6490
$2.6490$2.6490

+0.49%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20169
$0.20169$0.20169

+0.96%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009440
$0.009440$0.009440

-5.60%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.421
$1.421$1.421

+89.46%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000712
$0.0000000712$0.0000000712

+727.90%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00175
$0.00175$0.00175

+75.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000070
$0.0000000000000000070$0.0000000000000000070

+55.55%

Deepswap Protocol โลโก้

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000188
$0.000000000000000000000188$0.000000000000000000000188

+10.58%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0095
$0.0095$0.0095

+18.75%