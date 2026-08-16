ราคา pipedog(PIPEDOG)
ราคาปัจจุบัน pipedog (PIPEDOG) วันนี้ ฿ 0.002385, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.16% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PIPEDOG เป็น THB คือ ฿ 0.002385 ต่อ PIPEDOG.
pipedog มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- PIPEDOG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PIPEDOG เทรดระหว่าง ฿ 0.002312 (ต่ำ) กับ ฿ 0.002541 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PIPEDOG เคลื่อนไหว -0.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.36% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.68K.
ROBINHOOD
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ pipedog คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.68K อุปทานหมุนเวียนของ PIPEDOG คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 12400000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 29.57M
-0.09%
-3.16%
-9.36%
-9.36%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา pipedog ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00255734
|-3.16%
|30 วัน
|฿ +0.000885
|+59.00%
|60 วัน
|฿ +0.000885
|+59.00%
|90 วัน
|฿ +0.000885
|+59.00%
วันนี้ PIPEDOG บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00255734 (-3.16%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.000885 (+59.00%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน PIPEDOG เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000885 (+59.00%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.000885 (+59.00%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด pipedog ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด PIPEDOG: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
PIPEDOG_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.002321 ซึ่งอยู่ระหว่างแนวรับ S1 และศูนย์กลางของตลาด ระบบโครงสร้างราคาแสดงให้เห็นว่าระดับ 0.0024 ด้านบนเป็นแนวต้านสำคัญ ส่วนระดับ 0.002299 ด้านล่างเป็นแนวรับพื้นฐาน กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA5-6 และ EMA5-6 กำลังส่งสัญญาณซื้อ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น โครงสร้างตลาดโดยรวมยังคงอยู่ในรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ (sideways) โดยไม่สามารถทะลุผ่านโซนศูนย์กลางสำคัญได้ ดัชนี MACD ได้เกิดสัญญาณขาย (Dead Cross) โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังเบนตัวลง บ่งชี้ถึงแรงขับเคลื่อนระยะสั้นที่เริ่มอ่อนตัวลง RSI อยู่ในโซนกลาง แสดงถึงความสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย โดยยังไม่มีสัญญาณภาวะซื้อเกินหรือขายเกินที่ชัดเจน KDJ และ StochRSI สะท้อนถึงความผันผวนในระยะสั้นที่ลดลง พร้อมกับการกระจายตัวของพลังงานการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างกระจัดกระจาย ขณะเดียวกัน Bollinger Bands ก็เริ่มหดตัว ซึ่งบ่งบอกถึงสถานะความผันผวนที่ลดลงในช่วงใกล้การเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ทั้งนี้ ค่าดัชนีที่เร็วและช้าเริ่มแยกตัวออกจากกัน ส่งผลให้การกำหนดทิศทางระยะสั้นเริ่มขาดความชัดเจน แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ระดับ 0.00234 (S1) ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.8% สำหรับแนวต้านสำคัญระยะไกล ได้แก่ ระดับ 0.0024 (ศูนย์กลาง) และ 0.002441 (R1) ขณะเดียวกัน แนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่ระดับ 0.002299 (S2) ห่างจากปัจจุบันราว 0.9% ส่วนแนวรับระยะไกลที่ควรระวังคือระดับ 0.0025 (R2) ซึ่งเป็นจุดทดสอบกลับในอนาคต ราคาสำคัญเหล่านี้กระจายตัวอยู่ในช่วง 1% ทั้งเหนือและใต้ระดับราคาปัจจุบัน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ pipedog อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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PIPEDOG คือเหรียญมีม
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก pipedog ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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