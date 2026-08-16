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ราคาปัจจุบัน 1INCH วันนี้ คือ 0.08253 THB มูลค่าตลาด 1INCH เท่ากับ 116,481,233.822689847349 THB ติดตามการอัปเดตราคา 1INCH เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน 1INCH วันนี้ คือ 0.08253 THB มูลค่าตลาด 1INCH เท่ากับ 116,481,233.822689847349 THB ติดตามการอัปเดตราคา 1INCH เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 1INCH

ข้อมูลราคา 1INCH

1INCH คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ 1INCH

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ 1INCH

โทเคโนมิกส์ 1INCH

การคาดการณ์ราคา 1INCH

ประวัติ 1INCH

1INCH คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง 1INCHเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต 1INCH

1INCH USDT-M Futures

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ราคา 1INCH(1INCH)

ราคาปัจจุบัน 1 1INCH เป็น THB

฿2.7119358
฿2.7119358฿2.7119358
-0.28%1D
THB
1INCH (1INCH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:42:20 (UTC+8)

ราคา 1INCH วันนี้

ราคาปัจจุบัน 1INCH (1INCH) วันนี้ ฿ 0.08253, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.28% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 1INCH เป็น THB คือ ฿ 0.08253 ต่อ 1INCH.

1INCH มีอันดับที่ #179 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 116.48M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.41B 1INCH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 1INCH เทรดระหว่าง ฿ 0.08223 (ต่ำ) กับ ฿ 0.08375 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 258.4982846144 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.1437721180927480182

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 1INCH เคลื่อนไหว -0.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.71% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.87K.

1INCH (1INCH) ข้อมูลการตลาด

No.179

฿ 116.48M
฿ 116.48M฿ 116.48M

฿ 56.87K
฿ 56.87K฿ 56.87K

฿ 123.80M
฿ 123.80M฿ 123.80M

1.41B
1.41B 1.41B

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

94.09%

0.01%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ 1INCH คือ ฿ 116.48M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.87K อุปทานหมุนเวียนของ 1INCH คือ 1.41B โดยมีอุปทานรวมที่ 1500000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 123.80M

ประวัติราคา 1INCH THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.08223
฿ 0.08223฿ 0.08223
ต่ำสุด 24h
฿ 0.08375
฿ 0.08375฿ 0.08375
สูงสุด 24h

฿ 0.08223
฿ 0.08223฿ 0.08223

฿ 0.08375
฿ 0.08375฿ 0.08375

฿ 258.4982846144
฿ 258.4982846144฿ 258.4982846144

฿ 2.1437721180927480182
฿ 2.1437721180927480182฿ 2.1437721180927480182

-0.23%

-0.27%

-1.71%

-1.71%

ประวัติราคา 1INCH (1INCH) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา 1INCH ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0076147-0.27%
30 วัน฿ +0.01115+15.62%
60 วัน฿ +0.00629+8.25%
90 วัน฿ -0.00783-8.67%
การเปลี่ยนแปลงราคา 1INCH ในวันนี้

วันนี้ 1INCH บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0076147 (-0.27%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา 1INCH ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.01115 (+15.62%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา 1INCH ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน 1INCH เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00629 (+8.25%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา 1INCH ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00783 (-8.67%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา 1INCH (1INCH) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ 1INCH

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด 1INCH ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด 1INCH วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด 1INCH: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

1INCH_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.08226 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S2 ที่ 0.08262 และอยู่ในโซนราคาต่ำซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของช่วงกลางที่ 0.08309 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ ขณะที่แนวโน้มระยะยาวยังคงเรียงตัวในทิศทางขาลง ระบบดัชนีเกิดความขัดแย้ง โดยเส้น MACD ทั้งเส้นเร็วและเส้นช้าไม่ได้กำหนดทิศทางที่เป็นเอกฉันท์ MACD แสดงสถานะการตัดกันแบบตายตัว (Dead Cross) ทำให้แรงกดดันจากฝ่ายขายครองตลาด ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในระยะสั้น KDJ และ StochRSI ต่างแสดงค่าที่บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัว โดยขาดแรงผลักดันในการทะลุแนวโน้มเดียว ขณะที่แถบ Bollinger Bands หดตัวลง ความผันผวนของราคาลดลง ตลาดกำลังรอคอยการเลือกทิศทางที่ชัดเจน แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่จุด S1 ที่ระดับ 0.0828 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 1% สำหรับแนวต้านสำคัญ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของช่วงกลางที่ 0.08309 และจุด R1 ที่ระดับ 0.08327 ส่วนแนวรับด้านล่าง สามารถอ้างอิงได้ที่จุด S2 ที่ระดับ 0.08262 หากหลุดพื้นที่นี้ จะมีโอกาสทดสอบโครงสร้างระดับต่ำกว่า สำหรับแนวต้านระยะไกล ให้อ้างอิงที่จุด R2 ที่ระดับ 0.08356 โดยปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับจุดศูนย์กลางสำคัญอย่างมาก

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ 1INCH?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น 1INCH:

1. ความต้องการการรวม DEX – ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอย
2. การอัปเกรดโปรโตคอลและฟีเจอร์ใหม่ – การปรับปรุงด้านเทคนิคช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
3. ความรู้สึกของตลาด DeFi – แนวโน้มโดยรวมของระบบการเงินแบบกระจายศูนย์มีผลต่อการนำไปใช้งาน
4. การขยายขอบเขตการใช้งานของโทเค็น – กรณีการใช้งานใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจากการกำกับดูแลช่วยเพิ่มมูลค่า
5. การแข่งขันจากผู้ให้บริการรวม DEX อื่น ๆ – ส่วนแบ่งการตลาดมีผลต่อการกำหนดราคา
6. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวของสภาพคล่อง – กิจกรรมที่สูงขึ้นช่วยสนับสนุนเสถียรภาพของราคา
7. ข้อเสนอการกำกับดูแลและการตัดสินใจของชุมชน – การเปลี่ยนแปลงในโปรโตคอลส่งผลต่อมูลค่าในระยะยาว
8. การประกาศความร่วมมือ – การบูรณาการกับแพลตฟอร์มหลักช่วยกระตุ้นความสนใจ
9. แรงจูงใจจากผู้ทำตลาด – โปรแกรมรางวัลส่งผลต่อการหมุนเวียนของโทเค็น
10. สภาวะตลาดคริปโตโดยรวม – แนวโน้มของบิทคอยน์และเอธิเรียมส่งผลกระทบต่อเหรียญอื่น ๆ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ 1INCH วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา 1INCH ในวันนี้เพราะ:
1) การตัดสินใจซื้อ/ขาย – เวลาในการซื้อหรือขายมีผลต่อกำไร
2) การติดตามพอร์ตการลงทุน – ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการลงทุน
3) การวิเคราะห์ตลาด – เข้าใจแนวโน้มและความผันผวนของตลาด
4) โอกาสใน DeFi – 1INCH เป็นตัวขับเคลื่อนบริการรวม DEX

การคาดการณ์ราคา 1INCH

การคาดการณ์ราคา 1INCH (1INCH) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ 1INCH ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา 1INCH (1INCH) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ 1INCH อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา 1INCH จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา 1INCH ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา 1INCH

วิธีการซื้อและลงทุน 1INCH ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย 1INCH หรือยัง? การซื้อ 1INCH บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ 1INCH ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ 1INCH (1INCH) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว 1INCH จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ 1INCH (1INCH)

คุณสามารถทำอะไรกับ 1INCH ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ 1INCH ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ 1INCH (1INCH) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ 1INCH (1INCH)

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

1INCH ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก 1INCH ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ 1INCH อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Avalanche Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ 1INCH

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:42:20 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ 1INCH (1INCH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 1INCH

1INCH USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ 1INCH โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส 1INCH USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด 1INCH (1INCH) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน 1INCH ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
1INCH/USDT
฿2.7106214
฿2.7106214฿2.7106214
-0.32%
687.51K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ 1INCH เป็น THB

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1INCH
1INCH
THB
THB

1 1INCH = 2.7119358 THB