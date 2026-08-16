ราคา 1INCH(1INCH)
ราคาปัจจุบัน 1INCH (1INCH) วันนี้ ฿ 0.08253, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.28% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 1INCH เป็น THB คือ ฿ 0.08253 ต่อ 1INCH.
1INCH มีอันดับที่ #179 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 116.48M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.41B 1INCH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 1INCH เทรดระหว่าง ฿ 0.08223 (ต่ำ) กับ ฿ 0.08375 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 258.4982846144 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.1437721180927480182
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 1INCH เคลื่อนไหว -0.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.71% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.87K.
No.179
94.09%
0.01%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ 1INCH คือ ฿ 116.48M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.87K อุปทานหมุนเวียนของ 1INCH คือ 1.41B โดยมีอุปทานรวมที่ 1500000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 123.80M
-0.23%
-0.27%
-1.71%
-1.71%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา 1INCH ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0076147
|-0.27%
|30 วัน
|฿ +0.01115
|+15.62%
|60 วัน
|฿ +0.00629
|+8.25%
|90 วัน
|฿ -0.00783
|-8.67%
วันนี้ 1INCH บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0076147 (-0.27%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.01115 (+15.62%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน 1INCH เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00629 (+8.25%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00783 (-8.67%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด 1INCH ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด 1INCH: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
1INCH_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.08226 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S2 ที่ 0.08262 และอยู่ในโซนราคาต่ำซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของช่วงกลางที่ 0.08309 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ ขณะที่แนวโน้มระยะยาวยังคงเรียงตัวในทิศทางขาลง ระบบดัชนีเกิดความขัดแย้ง โดยเส้น MACD ทั้งเส้นเร็วและเส้นช้าไม่ได้กำหนดทิศทางที่เป็นเอกฉันท์ MACD แสดงสถานะการตัดกันแบบตายตัว (Dead Cross) ทำให้แรงกดดันจากฝ่ายขายครองตลาด ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในระยะสั้น KDJ และ StochRSI ต่างแสดงค่าที่บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัว โดยขาดแรงผลักดันในการทะลุแนวโน้มเดียว ขณะที่แถบ Bollinger Bands หดตัวลง ความผันผวนของราคาลดลง ตลาดกำลังรอคอยการเลือกทิศทางที่ชัดเจน แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่จุด S1 ที่ระดับ 0.0828 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 1% สำหรับแนวต้านสำคัญ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของช่วงกลางที่ 0.08309 และจุด R1 ที่ระดับ 0.08327 ส่วนแนวรับด้านล่าง สามารถอ้างอิงได้ที่จุด S2 ที่ระดับ 0.08262 หากหลุดพื้นที่นี้ จะมีโอกาสทดสอบโครงสร้างระดับต่ำกว่า สำหรับแนวต้านระยะไกล ให้อ้างอิงที่จุด R2 ที่ระดับ 0.08356 โดยปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับจุดศูนย์กลางสำคัญอย่างมาก
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ 1INCH อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก 1INCH ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
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|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
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