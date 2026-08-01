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ราคาปัจจุบัน Toko Token วันนี้ คือ 0.05204 THB มูลค่าตลาด TKO เท่ากับ 8,825,750.1914832092312 THB ติดตามการอัปเดตราคา TKO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Toko Token วันนี้ คือ 0.05204 THB มูลค่าตลาด TKO เท่ากับ 8,825,750.1914832092312 THB ติดตามการอัปเดตราคา TKO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TKO

ข้อมูลราคา TKO

TKO คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ TKO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TKO

โทเคโนมิกส์ TKO

การคาดการณ์ราคา TKO

ประวัติ TKO

TKO คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง TKOเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Toko Token(TKO)

ราคาปัจจุบัน 1 TKO เป็น THB

฿1.7058712
฿1.7058712฿1.7058712
+0.26%1D
THB
Toko Token (TKO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:21:28 (UTC+8)

ราคา Toko Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน Toko Token (TKO) วันนี้ ฿ 0.05204, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.26% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TKO เป็น THB คือ ฿ 0.05204 ต่อ TKO.

Toko Token มีอันดับที่ #1013 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 8.83M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 169.60M TKO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TKO เทรดระหว่าง ฿ 0.05089 (ต่ำ) กับ ฿ 0.05216 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 163.550812689 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.4534160439342184454

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TKO เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.10% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.49K.

Toko Token (TKO) ข้อมูลการตลาด

No.1013

฿ 8.83M
฿ 8.83M฿ 8.83M

฿ 55.49K
฿ 55.49K฿ 55.49K

฿ 26.02M
฿ 26.02M฿ 26.02M

169.60M
169.60M 169.60M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

495,268,640.66
495,268,640.66 495,268,640.66

33.91%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Toko Token คือ ฿ 8.83M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.49K อุปทานหมุนเวียนของ TKO คือ 169.60M โดยมีอุปทานรวมที่ 495268640.66 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 26.02M

ประวัติราคา Toko Token THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.05089
฿ 0.05089฿ 0.05089
ต่ำสุด 24h
฿ 0.05216
฿ 0.05216฿ 0.05216
สูงสุด 24h

฿ 0.05089
฿ 0.05089฿ 0.05089

฿ 0.05216
฿ 0.05216฿ 0.05216

฿ 163.550812689
฿ 163.550812689฿ 163.550812689

฿ 1.4534160439342184454
฿ 1.4534160439342184454฿ 1.4534160439342184454

0.00%

+0.26%

+1.10%

+1.10%

ประวัติราคา Toko Token (TKO) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Toko Token ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0044238+0.26%
30 วัน฿ +0.00779+17.60%
60 วัน฿ +0.00004+0.07%
90 วัน฿ -0.00231-4.26%
การเปลี่ยนแปลงราคา Toko Token ในวันนี้

วันนี้ TKO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0044238 (+0.26%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Toko Token ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00779 (+17.60%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Toko Token ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TKO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00004 (+0.07%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Toko Token ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00231 (-4.26%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Toko Token (TKO) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Toko Token

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Toko Token ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Toko Token?

ราคา TKO ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มคริปโตโดยรวม
2. ผลการดำเนินงานของกระดานเทรด Tokocrypto และอัตราการใช้งานของผู้ใช้
3. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
4. พัฒนาการด้านกฎระเบียบในประเทศอินโดนีเซียและทั่วโลก
5. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์และเหรียญอื่น ๆ ที่สำคัญ
6. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็นและรางวัลจากการเดิมพัน
7. การประกาศความร่วมมือและการเติบโตของระบบนิเวศ
8. ดุลยภาพของอุปทานและการเผาโทเค็น
9. รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
10. การเก็งกำไรของนักลงทุนและกิจกรรมของกลุ่มผู้ถือครองจำนวนมาก

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Toko Token วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา TKO ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การกำหนดจังหวะในการสั่งซื้อหรือขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน และการประเมินความเสี่ยง ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความเคลื่อนไหวของตลาด ติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน และกำหนดจุดเข้าออกได้อย่างเหมาะสม

การคาดการณ์ราคา Toko Token

การคาดการณ์ราคา Toko Token (TKO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TKO ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Toko Token (TKO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Toko Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Toko Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TKO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Toko Token

วิธีการซื้อและลงทุน Toko Token ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Toko Token หรือยัง? การซื้อ TKO บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Toko Token ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Toko Token (TKO) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Toko Token จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Toko Token (TKO)

คุณสามารถทำอะไรกับ Toko Token ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Toko Token ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Toko Token (TKO) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Toko Token (TKO)

Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model.

Toko Token ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Toko Token ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Toko Token อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemYZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Toko Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:21:28 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Toko Token (TKO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Toko Token

TKO USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ TKO โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส TKO USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Toko Token (TKO) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Toko Token ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TKO/USDT
฿1.7071824
฿1.7071824฿1.7071824
+0.40%
1.07M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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TKO
TKO
THB
THB

1 TKO = 1.7058712 THB