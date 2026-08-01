ราคา THENA(THE)
ราคาปัจจุบัน THENA (THE) วันนี้ ฿ 0.06192, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน THE เป็น THB คือ ฿ 0.06192 ต่อ THE.
THENA มีอันดับที่ #1005 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 8.23M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 132.95M THE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา THE เทรดระหว่าง ฿ 0.06027 (ต่ำ) กับ ฿ 0.06499 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 134.5022535676066808 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.063592671197945866
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น THE เคลื่อนไหว -0.58% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.85% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 76.09K.
No.1005
40.76%
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ THENA คือ ฿ 8.23M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 76.09K อุปทานหมุนเวียนของ THE คือ 132.95M โดยมีอุปทานรวมที่ 284166314.96603302 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 20.19M
-0.58%
-0.06%
-9.85%
-9.85%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา THENA ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0012184
|-0.06%
|30 วัน
|฿ +0.00632
|+11.36%
|60 วัน
|฿ -0.00531
|-7.90%
|90 วัน
|฿ -0.03117
|-33.49%
วันนี้ THE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0012184 (-0.06%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00632 (+11.36%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน THE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00531 (-7.90%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.03117 (-33.49%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด THENA ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด THE: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
THE_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.06006 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางของตลาดที่ 0.05967 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ ส่วน EMA ระยะยาวยังคงแกว่งตัวใกล้แนวระดับศูนย์ ระบบฮับระบุว่าราคาอยู่ในโซนการซื้อขายหนาแน่นใต้ระดับแนวต้าน R1 ที่ 0.0613 โครงสร้างตลาดแสดงให้เห็นถึงสมดุลชั่วคราวระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย บริเวณค่าเฉลี่ยกลางและแนวต้าน R1 ดัชนี MACD แสดงรูปแบบการตัดกันลง (Dead Cross) โดยเส้นเร็วและเส้นช้ากำลังเบนตัวออกจากกันในทิศทางลง RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงค่าสุดขั้วทั้งซื้อเกินหรือขายเกิน KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงพลังงานการเคลื่อนไหวที่กระจายตัว ขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แถบ Bollinger หดตัวลง สะท้อนถึงความผันผวนที่ลดลง แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ 0.0613 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 2.0% ขณะเดียวกัน แนวรับแรกอยู่ที่ 0.05859 ห่างจากปัจจุบันราว 2.4% สำหรับระดับเป้าหมายระยะไกล ได้แก่ S2 ที่ 0.05696 และ R2 ที่ 0.06238 ปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยกลางและแนวต้าน R1 โดยมีพื้นที่ว่างเหนือและใต้ที่ค่อนข้างสมมาตร
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ THENA อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก THENA ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
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