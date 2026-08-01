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ราคาปัจจุบัน THENA วันนี้ คือ 0.06192 THB มูลค่าตลาด THE เท่ากับ 8,232,235.5176834881824 THB ติดตามการอัปเดตราคา THE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน THENA วันนี้ คือ 0.06192 THB มูลค่าตลาด THE เท่ากับ 8,232,235.5176834881824 THB ติดตามการอัปเดตราคา THE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา THENA(THE)

ราคาปัจจุบัน 1 THE เป็น THB

฿2.0294098
฿2.0294098฿2.0294098
-0.06%1D
THB
THENA (THE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:18:41 (UTC+8)

ราคา THENA วันนี้

ราคาปัจจุบัน THENA (THE) วันนี้ ฿ 0.06192, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน THE เป็น THB คือ ฿ 0.06192 ต่อ THE.

THENA มีอันดับที่ #1005 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 8.23M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 132.95M THE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา THE เทรดระหว่าง ฿ 0.06027 (ต่ำ) กับ ฿ 0.06499 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 134.5022535676066808 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.063592671197945866

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น THE เคลื่อนไหว -0.58% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.85% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 76.09K.

THENA (THE) ข้อมูลการตลาด

No.1005

฿ 8.23M
฿ 8.23M฿ 8.23M

฿ 76.09K
฿ 76.09K฿ 76.09K

฿ 20.19M
฿ 20.19M฿ 20.19M

132.95M
132.95M 132.95M

326,120,291
326,120,291 326,120,291

284,166,314.96603302
284,166,314.96603302 284,166,314.96603302

40.76%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ THENA คือ ฿ 8.23M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 76.09K อุปทานหมุนเวียนของ THE คือ 132.95M โดยมีอุปทานรวมที่ 284166314.96603302 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 20.19M

ประวัติราคา THENA THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.06027
฿ 0.06027฿ 0.06027
ต่ำสุด 24h
฿ 0.06499
฿ 0.06499฿ 0.06499
สูงสุด 24h

฿ 0.06027
฿ 0.06027฿ 0.06027

฿ 0.06499
฿ 0.06499฿ 0.06499

฿ 134.5022535676066808
฿ 134.5022535676066808฿ 134.5022535676066808

฿ 2.063592671197945866
฿ 2.063592671197945866฿ 2.063592671197945866

-0.58%

-0.06%

-9.85%

-9.85%

ประวัติราคา THENA (THE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา THENA ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0012184-0.06%
30 วัน฿ +0.00632+11.36%
60 วัน฿ -0.00531-7.90%
90 วัน฿ -0.03117-33.49%
การเปลี่ยนแปลงราคา THENA ในวันนี้

วันนี้ THE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0012184 (-0.06%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา THENA ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00632 (+11.36%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา THENA ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน THE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00531 (-7.90%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา THENA ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.03117 (-33.49%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ THENA

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด THENA ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด THENA วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด THE: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

THE_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.06006 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางของตลาดที่ 0.05967 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ ส่วน EMA ระยะยาวยังคงแกว่งตัวใกล้แนวระดับศูนย์ ระบบฮับระบุว่าราคาอยู่ในโซนการซื้อขายหนาแน่นใต้ระดับแนวต้าน R1 ที่ 0.0613 โครงสร้างตลาดแสดงให้เห็นถึงสมดุลชั่วคราวระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย บริเวณค่าเฉลี่ยกลางและแนวต้าน R1 ดัชนี MACD แสดงรูปแบบการตัดกันลง (Dead Cross) โดยเส้นเร็วและเส้นช้ากำลังเบนตัวออกจากกันในทิศทางลง RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงค่าสุดขั้วทั้งซื้อเกินหรือขายเกิน KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงพลังงานการเคลื่อนไหวที่กระจายตัว ขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แถบ Bollinger หดตัวลง สะท้อนถึงความผันผวนที่ลดลง แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ 0.0613 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 2.0% ขณะเดียวกัน แนวรับแรกอยู่ที่ 0.05859 ห่างจากปัจจุบันราว 2.4% สำหรับระดับเป้าหมายระยะไกล ได้แก่ S2 ที่ 0.05696 และ R2 ที่ 0.06238 ปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยกลางและแนวต้าน R1 โดยมีพื้นที่ว่างเหนือและใต้ที่ค่อนข้างสมมาตร

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ THENA?

THENA (THE) ราคาได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนแพลตฟอร์ม DEX
2. TVL (มูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้) ในโปรโตคอล THENA
3. ประสิทธิภาพและการยอมรับของระบบนิเวศ BNB Chain
4. โครงสร้างโทเค็น รวมถึงรางวัลการเดิมพันและอัตราการออกโทเค็น
5. การประกาศความร่วมมือและอัปเกรดโปรโตคอล
6. ความรู้สึกของตลาด DeFi โดยรวม
7. การแข่งขันจากโปรโตคอล DEX อื่น ๆ
8. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อ DeFi
9. การยอมรับของผู้ใช้งานและจำนวนที่อยู่ที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
10. กิจกรรมของผู้ทำตลาดและพฤติกรรมของกลุ่มผู้ถือครองจำนวนมาก

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ THENA วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ THENA (THE) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:

1. การตัดสินใจซื้อขาย – นักเทรดที่มีความเคลื่อนไหวอยู่บ่อยครั้งจำเป็นต้องรู้ราคาปัจจุบันเพื่อทำการซื้อหรือขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
2. การติดตามพอร์ตการลงทุน – นักลงทุนต้องคอยตรวจสอบมูลค่าและความก้าวหน้าของทรัพย์สินที่ถือครองอยู่
3. การวิเคราะห์ตลาด – ข้อมูลราคาช่วยให้สามารถระบุแนวโน้มและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้
4. การบริหารความเสี่ยง – การทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาจะช่วยในการกำหนดระดับหยุดขาดทุนได้อย่างเหมาะสม
5. ความกลัวพลาดโอกาส/การจับจังหวะ – ความกลัวที่จะพลาดการลงทุนในช่วงเวลาที่เหมาะสมทำให้ผู้คนสนใจในข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์

การคาดการณ์ราคา THENA

การคาดการณ์ราคา THENA (THE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ THE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา THENA (THE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ THENA อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา THENA จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา THE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา THENA

วิธีการซื้อและลงทุน THENA ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย THENA หรือยัง? การซื้อ THE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ THENA ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ THENA (THE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว THENA จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ THENA (THE)

คุณสามารถทำอะไรกับ THENA ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ THENA ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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การซื้อ THENA (THE) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ THENA (THE)

The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…

THENA ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก THENA ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ THENA อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance HODLer AirdropsBNB Chain EcosystemDecentralized Exchange (DEX)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ THENA

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:18:41 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ THENA (THE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ THENA

THE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ THE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส THE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด THENA (THE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน THENA ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
THE/USDT
฿2.0310488
฿2.0310488฿2.0310488
+0.06%
1.23M (USDT)
THE/USDC
฿2.0310488
฿2.0310488฿2.0310488
+0.19%
886.62K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 THE = 2.0297375 THB