ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Espresso วันนี้ คือ 0,07017 THB มูลค่าตลาด ESP เท่ากับ 36 526 993,5 THB ติดตามการอัปเดตราคา ESP เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Espresso วันนี้ คือ 0,07017 THB มูลค่าตลาด ESP เท่ากับ 36 526 993,5 THB ติดตามการอัปเดตราคา ESP เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ESP

ข้อมูลราคา ESP

ESP คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ESP

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ESP

โทเคโนมิกส์ ESP

การคาดการณ์ราคา ESP

ประวัติ ESP

ESP คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ESPเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต ESP

ESP USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Espresso โลโก้

ราคา Espresso(ESP)

ราคาปัจจุบัน 1 ESP เป็น THB

฿2,3061148
฿2,3061148฿2,3061148
-3.98%1D
THB
Espresso (ESP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:20:10 (UTC+8)

ราคา Espresso วันนี้

ราคาปัจจุบัน Espresso (ESP) วันนี้ ฿ 0,07017, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3,98% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ESP เป็น THB คือ ฿ 0,07017 ต่อ ESP.

Espresso มีอันดับที่ #512 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 36.53M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 520.55M ESP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ESP เทรดระหว่าง ฿ 0,06915 (ต่ำ) กับ ฿ 0,07507 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 7,1828037602663139088 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1,715047283412343045

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ESP เคลื่อนไหว +0,15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1,40% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 86.01K.

Espresso (ESP) ข้อมูลการตลาด

No.512

฿ 36.53M
฿ 36.53M฿ 36.53M

฿ 86.01K
฿ 86.01K฿ 86.01K

฿ 251,91M
฿ 251,91M฿ 251,91M

520.55M
520.55M 520.55M

3 590 000 000
3 590 000 000 3 590 000 000

3 590 000 000
3 590 000 000 3 590 000 000

14,50%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Espresso คือ ฿ 36.53M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 86.01K อุปทานหมุนเวียนของ ESP คือ 520.55M โดยมีอุปทานรวมที่ 3590000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 251,91M

ประวัติราคา Espresso THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0,06915
฿ 0,06915฿ 0,06915
ต่ำสุด 24h
฿ 0,07507
฿ 0,07507฿ 0,07507
สูงสุด 24h

฿ 0,06915
฿ 0,06915฿ 0,06915

฿ 0,07507
฿ 0,07507฿ 0,07507

฿ 7,1828037602663139088
฿ 7,1828037602663139088฿ 7,1828037602663139088

฿ 1,715047283412343045
฿ 1,715047283412343045฿ 1,715047283412343045

+0,15%

-3,98%

-1,40%

-1,40%

ประวัติราคา Espresso (ESP) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Espresso ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0,0955878-3,98%
30 วัน฿ -0,00337-4,59%
60 วัน฿ -0,00293-4,01%
90 วัน฿ +0,00503+7,72%
การเปลี่ยนแปลงราคา Espresso ในวันนี้

วันนี้ ESP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,0955878 (-3,98%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Espresso ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0,00337 (-4,59%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Espresso ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ESP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,00293 (-4,01%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Espresso ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0,00503 (+7,72%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Espresso (ESP) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Espressoทันที

การวิเคราะห์ Espresso

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Espresso ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Espresso วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ESP: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

ESP_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคา 0.07251 บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์กลาง S2 ที่ 0.07324 ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นแสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวที่ส่งสัญญาณซื้อ และกลุ่ม EMA ยืนยันความสอดคล้องของแนวโน้มขาขึ้น สำหรับดัชนี MACD ได้สร้างรูปแบบการตัดข้ามเป็นบวก ส่วนค่า RSI ยังคงเคลื่อนไหวในโซนกลางและแสดงการแกว่งตัวอย่างไม่ชัดเจน ขณะที่เส้นดัชนีทั้งสองเส้น (Fast Line และ Slow Line) แสดงถึงการแยกตัวออกจากกัน ด้านความผันผวนยังไม่ปรากฏการขยายตัวที่ชัดเจน แรงกระทบจากพลังงานตลาดแสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงสมดุลในระยะนี้ แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.07324 โดยระดับราคานี้ห่างจากราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.98% เท่านั้น ขณะที่ระดับ S1 ที่ 0.07421 ถือเป็นแนวต้านรอง ส่วนค่าเฉลี่ยศูนย์กลางที่ 0.07511 ถือเป็นขอบเขตโครงสร้างระยะไกล สำหรับแนวรับด้านล่างยังขาดจุดสนับสนุนที่ชัดเจน ทำให้ราคาจำเป็นต้องทะลุผ่านระดับ S2 ก่อนจะสามารถทดสอบระดับที่สูงขึ้นได้ ณ ตอนนี้ โครงสร้างตลาดยังคงจำกัดอยู่ในรูปแบบของการปรับฐานในระดับต่ำ

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Espresso

การคาดการณ์ราคา Espresso (ESP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ESP ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา Espresso (ESP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Espresso อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Espresso จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ESP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Espresso

วิธีการซื้อและลงทุน Espresso ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Espresso หรือยัง? การซื้อ ESP บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Espresso ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Espresso (ESP) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Espresso จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Espresso (ESP)

คุณสามารถทำอะไรกับ Espresso ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Espresso ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Espresso (ESP) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Espresso (ESP)

Espresso is a high-performance base layer for rollups, making L2 transactions safe, fast, and seamless for users. Espresso is trusted by leading teams including Oﬀchain Labs (Arbitrum), Polygon, ApeChain, Cartesi, RARI Chain, Celo.

Espresso ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Espresso ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Espresso อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemBinance Wallet IDOCapital Launchpad (Kaito)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Espresso

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:20:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Espresso (ESP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Espresso

ESP USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ESP โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ESP USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Espresso (ESP) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Espresso ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ESP/USDT
฿2,3057862
฿2,3057862฿2,3057862
-3,95%
1.19M (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0,00000
฿0,00000฿0,00000

0,00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0,532332
฿0,532332฿0,532332

+6,27%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2,285413
฿2,285413฿2,285413

+0,85%

utility token

utility token

UTILITY

฿0,07406644
฿0,07406644฿0,07406644

-33,54%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0,3108556
฿0,3108556฿0,3108556

-1,14%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0,00931581
฿0,00931581฿0,00931581

+490,62%

SkyAI

SkyAI

SKYAI

฿2,413567
฿2,413567฿2,413567

+17,08%

Humanity

Humanity

H

฿5,346322
฿5,346322฿5,346322

+16,67%

Velvet

Velvet

VELVET

฿34,100465
฿34,100465฿34,100465

+15,11%

Bitway

Bitway

BTW

฿10,43771612
฿10,43771612฿10,43771612

+11,92%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ESP เป็น THB

จำนวน

ESP
ESP
THB
THB

1 ESP = 2,3057862 THB