ราคา Espresso(ESP)
ราคาปัจจุบัน Espresso (ESP) วันนี้ ฿ 0,07017, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3,98% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ESP เป็น THB คือ ฿ 0,07017 ต่อ ESP.
Espresso มีอันดับที่ #512 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 36.53M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 520.55M ESP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ESP เทรดระหว่าง ฿ 0,06915 (ต่ำ) กับ ฿ 0,07507 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 7,1828037602663139088 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1,715047283412343045
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ESP เคลื่อนไหว +0,15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1,40% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 86.01K.
No.512
14,50%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Espresso คือ ฿ 36.53M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 86.01K อุปทานหมุนเวียนของ ESP คือ 520.55M โดยมีอุปทานรวมที่ 3590000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 251,91M
+0,15%
-3,98%
-1,40%
-1,40%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Espresso ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0,0955878
|-3,98%
|30 วัน
|฿ -0,00337
|-4,59%
|60 วัน
|฿ -0,00293
|-4,01%
|90 วัน
|฿ +0,00503
|+7,72%
วันนี้ ESP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,0955878 (-3,98%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0,00337 (-4,59%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ESP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,00293 (-4,01%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0,00503 (+7,72%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Espresso ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ESP: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
ESP_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคา 0.07251 บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์กลาง S2 ที่ 0.07324 ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นแสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวที่ส่งสัญญาณซื้อ และกลุ่ม EMA ยืนยันความสอดคล้องของแนวโน้มขาขึ้น สำหรับดัชนี MACD ได้สร้างรูปแบบการตัดข้ามเป็นบวก ส่วนค่า RSI ยังคงเคลื่อนไหวในโซนกลางและแสดงการแกว่งตัวอย่างไม่ชัดเจน ขณะที่เส้นดัชนีทั้งสองเส้น (Fast Line และ Slow Line) แสดงถึงการแยกตัวออกจากกัน ด้านความผันผวนยังไม่ปรากฏการขยายตัวที่ชัดเจน แรงกระทบจากพลังงานตลาดแสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงสมดุลในระยะนี้ แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.07324 โดยระดับราคานี้ห่างจากราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.98% เท่านั้น ขณะที่ระดับ S1 ที่ 0.07421 ถือเป็นแนวต้านรอง ส่วนค่าเฉลี่ยศูนย์กลางที่ 0.07511 ถือเป็นขอบเขตโครงสร้างระยะไกล สำหรับแนวรับด้านล่างยังขาดจุดสนับสนุนที่ชัดเจน ทำให้ราคาจำเป็นต้องทะลุผ่านระดับ S2 ก่อนจะสามารถทดสอบระดับที่สูงขึ้นได้ ณ ตอนนี้ โครงสร้างตลาดยังคงจำกัดอยู่ในรูปแบบของการปรับฐานในระดับต่ำ
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Espresso อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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