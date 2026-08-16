ราคา Highstreet(HIGH)
ราคาปัจจุบัน Highstreet (HIGH) วันนี้ ฿ 0.02095, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HIGH เป็น THB คือ ฿ 0.02095 ต่อ HIGH.
Highstreet มีอันดับที่ #1262 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.02M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 96.39M HIGH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HIGH เทรดระหว่าง ฿ 0.02041 (ต่ำ) กับ ฿ 0.02436 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1,322.8847484779404739146 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.5389226779945239332
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HIGH เคลื่อนไหว -0.53% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.92% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 60.61K.
No.1262
96.38%
NONE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Highstreet คือ ฿ 2.02M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 60.61K อุปทานหมุนเวียนของ HIGH คือ 96.39M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 2.10M
-0.53%
-3.50%
-2.92%
-2.92%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Highstreet ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0249685
|-3.50%
|30 วัน
|฿ -0.00153
|-6.81%
|60 วัน
|฿ -0.02575
|-55.14%
|90 วัน
|฿ -0.15825
|-88.31%
วันนี้ HIGH บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0249685 (-3.50%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00153 (-6.81%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน HIGH เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.02575 (-55.14%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.15825 (-88.31%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Highstreet ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด HIGH: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|ขายมากเกินไป
|< 30
|ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
**โครงสร้างตลาด** HIGH_USDT 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.02275 ต่ำกว่าค่ากลางของช่วง 0.02292 อยู่ 0.74% และเคลื่อนไหวในช่วงแคบใกล้แนวแกนกลางของระบบศูนย์รวม กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย (MA) และกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ต่างแสดงสัญญาณซื้อ 7 ต่อ ขาย 0 โดยระบบเส้นค่าเฉลี่ยแสดงการเรียงตัวแบบกระทิงอย่างสมบูรณ์ ราคาเคลื่อนไหวเหนือระดับแนวรับ S1 ที่ 0.02103 อยู่ 8.18% และยังคงมีระยะห่างจากแนวต้าน R1 ที่ 0.02411 อีก 5.98% **สถานะพลังงานเคลื่อนที่** MACD แสดงสัญญาณครอสโอเวอร์แบบตายตัว โดยทิศทางพลังงานของเส้นเร็วและเส้นช้าเกิดความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับระบบเส้นค่าเฉลี่ย RSI เข้าสู่โซนขายมากเกินไป และพลังงานระยะสั้นเริ่มแสดงอาการอ่อนกำลัง ขณะเดียวกัน ระบบเส้นค่าเฉลี่ยยังคงเรียงตัวแบบกระทิง และดัชนีการแกว่งตัวอยู่ในภาวะขายมากเกินไป ทำให้เกิดโครงสร้างแบบแยกชั้นระหว่างค่าดัชนีเร็วและดัชนีช้า **ระดับราคาสำคัญ** แนวต้าน R1 ที่ 0.02411 ห่างจากราคาปัจจุบัน 5.98% เป็นระดับที่ควรเฝ้าระวังในระยะใกล้ ส่วนแนวรับ S1 ที่ 0.02103 ห่างจากราคาปัจจุบัน 7.56% และแนวรับ S2 ที่ 0.01984 ห่างจากราคาปัจจุบัน 12.79% ถือเป็นช่วงพื้นที่อ้างอิงระยะไกล ขณะที่ค่ากลางของช่วง 0.02292 ซึ่งเป็นจุดแบ่งระหว่างแรงซื้อและแรงขาย ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.74% เท่านั้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Highstreet อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Highstreet ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-10 18:39:21
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
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