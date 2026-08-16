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ราคาปัจจุบัน Highstreet วันนี้ คือ 0.02095 THB มูลค่าตลาด HIGH เท่ากับ 2,019,341.34688745344 THB ติดตามการอัปเดตราคา HIGH เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Highstreet วันนี้ คือ 0.02095 THB มูลค่าตลาด HIGH เท่ากับ 2,019,341.34688745344 THB ติดตามการอัปเดตราคา HIGH เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HIGH

ข้อมูลราคา HIGH

HIGH คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ HIGH

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ HIGH

โทเคโนมิกส์ HIGH

การคาดการณ์ราคา HIGH

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ราคา Highstreet(HIGH)

ราคาปัจจุบัน 1 HIGH เป็น THB

฿0.688417
฿0.688417฿0.688417
-3.50%1D
THB
Highstreet (HIGH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:10:26 (UTC+8)

ราคา Highstreet วันนี้

ราคาปัจจุบัน Highstreet (HIGH) วันนี้ ฿ 0.02095, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HIGH เป็น THB คือ ฿ 0.02095 ต่อ HIGH.

Highstreet มีอันดับที่ #1262 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.02M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 96.39M HIGH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HIGH เทรดระหว่าง ฿ 0.02041 (ต่ำ) กับ ฿ 0.02436 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1,322.8847484779404739146 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.5389226779945239332

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HIGH เคลื่อนไหว -0.53% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.92% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 60.61K.

Highstreet (HIGH) ข้อมูลการตลาด

No.1262

฿ 2.02M
฿ 2.02M฿ 2.02M

฿ 60.61K
฿ 60.61K฿ 60.61K

฿ 2.10M
฿ 2.10M฿ 2.10M

96.39M
96.39M 96.39M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

96.38%

NONE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Highstreet คือ ฿ 2.02M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 60.61K อุปทานหมุนเวียนของ HIGH คือ 96.39M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 2.10M

ประวัติราคา Highstreet THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.02041
฿ 0.02041฿ 0.02041
ต่ำสุด 24h
฿ 0.02436
฿ 0.02436฿ 0.02436
สูงสุด 24h

฿ 0.02041
฿ 0.02041฿ 0.02041

฿ 0.02436
฿ 0.02436฿ 0.02436

฿ 1,322.8847484779404739146
฿ 1,322.8847484779404739146฿ 1,322.8847484779404739146

฿ 1.5389226779945239332
฿ 1.5389226779945239332฿ 1.5389226779945239332

-0.53%

-3.50%

-2.92%

-2.92%

ประวัติราคา Highstreet (HIGH) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Highstreet ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0249685-3.50%
30 วัน฿ -0.00153-6.81%
60 วัน฿ -0.02575-55.14%
90 วัน฿ -0.15825-88.31%
การเปลี่ยนแปลงราคา Highstreet ในวันนี้

วันนี้ HIGH บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0249685 (-3.50%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Highstreet ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00153 (-6.81%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Highstreet ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน HIGH เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.02575 (-55.14%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Highstreet ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.15825 (-88.31%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Highstreet (HIGH) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Highstreet

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Highstreet ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Highstreet วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด HIGH: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)ขายมากเกินไป< 30ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

**โครงสร้างตลาด** HIGH_USDT 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.02275 ต่ำกว่าค่ากลางของช่วง 0.02292 อยู่ 0.74% และเคลื่อนไหวในช่วงแคบใกล้แนวแกนกลางของระบบศูนย์รวม กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย (MA) และกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ต่างแสดงสัญญาณซื้อ 7 ต่อ ขาย 0 โดยระบบเส้นค่าเฉลี่ยแสดงการเรียงตัวแบบกระทิงอย่างสมบูรณ์ ราคาเคลื่อนไหวเหนือระดับแนวรับ S1 ที่ 0.02103 อยู่ 8.18% และยังคงมีระยะห่างจากแนวต้าน R1 ที่ 0.02411 อีก 5.98% **สถานะพลังงานเคลื่อนที่** MACD แสดงสัญญาณครอสโอเวอร์แบบตายตัว โดยทิศทางพลังงานของเส้นเร็วและเส้นช้าเกิดความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับระบบเส้นค่าเฉลี่ย RSI เข้าสู่โซนขายมากเกินไป และพลังงานระยะสั้นเริ่มแสดงอาการอ่อนกำลัง ขณะเดียวกัน ระบบเส้นค่าเฉลี่ยยังคงเรียงตัวแบบกระทิง และดัชนีการแกว่งตัวอยู่ในภาวะขายมากเกินไป ทำให้เกิดโครงสร้างแบบแยกชั้นระหว่างค่าดัชนีเร็วและดัชนีช้า **ระดับราคาสำคัญ** แนวต้าน R1 ที่ 0.02411 ห่างจากราคาปัจจุบัน 5.98% เป็นระดับที่ควรเฝ้าระวังในระยะใกล้ ส่วนแนวรับ S1 ที่ 0.02103 ห่างจากราคาปัจจุบัน 7.56% และแนวรับ S2 ที่ 0.01984 ห่างจากราคาปัจจุบัน 12.79% ถือเป็นช่วงพื้นที่อ้างอิงระยะไกล ขณะที่ค่ากลางของช่วง 0.02292 ซึ่งเป็นจุดแบ่งระหว่างแรงซื้อและแรงขาย ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.74% เท่านั้น

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Highstreet?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น Highstreet (HIGH):

1. การยอมรับในวงการเกม: ความมีส่วนร่วมของผู้ใช้และการเติบโตของแพลตฟอร์มเกมเมตาเวิร์สของ Highstreet ส่งผลโดยตรงต่อความต้องการ

2. กิจกรรมบนตลาด NFT: ปริมาณการซื้อขายและความนิยมของ NFT ในเกมมีผลต่อการใช้งานของโทเค็น

3. การประกาศความร่วมมือ: การจับมือร่วมกับแบรนด์ เกม หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ สามารถเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้

4. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็น: รางวัลจากการ staking สิทธิในการกำกับดูแล และอำนาจในการซื้อขายภายในเกม ล้วนเป็นแรงขับเคลื่อนความต้องการ

5. ความเชื่อมั่นของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนพร้อมจะรับ

6. ความก้าวหน้าด้านการพัฒนา: ฟีเจอร์ใหม่ อัปเดตเกม และความคืบหน้าในโรดแมป

7. การแข่งขัน: ประสิทธิภาพของ Highstreet เมื่อเทียบกับโทเค็นด้านเกมและเมตาเวิร์สอื่น ๆ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Highstreet วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Highstreet (HIGH) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าหรือออกตลาด การประเมินกำไร/ขาดทุนจากการลงทุน และการติดตามความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีให้เหมาะสม

การคาดการณ์ราคา Highstreet

การคาดการณ์ราคา Highstreet (HIGH) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ HIGH ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Highstreet (HIGH) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Highstreet อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Highstreet จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา HIGH ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Highstreet

วิธีการซื้อและลงทุน Highstreet ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Highstreet หรือยัง? การซื้อ HIGH บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Highstreet ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Highstreet (HIGH) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Highstreet จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Highstreet (HIGH)

คุณสามารถทำอะไรกับ Highstreet ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Highstreet ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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การซื้อ Highstreet (HIGH) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Highstreet (HIGH)

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

Highstreet ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Highstreet ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Highstreet อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBinance LaunchpoolBNB Chain Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Highstreet

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:10:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Highstreet (HIGH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Highstreet

HIGH USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ HIGH โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส HIGH USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Highstreet (HIGH) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Highstreet ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
HIGH/USDT
฿0.688417
฿0.688417฿0.688417
-3.45%
2.80M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 HIGH = 0.688417 THB