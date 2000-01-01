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หมวดหมู่คริปโต

ค้นพบหมวดหมู่และกลุ่มต่างๆ ของสกุลเงินดิจิทัลบน MEXC ซึ่งจัดกลุ่มตามระบบนิเวศ กรณีการใช้งาน เทคโนโลยี และอื่นๆ หมวดหมู่ต่างๆ ถูกจัดอันดับตามการเปลี่ยนแปลงราคาในรอบ 24 ชั่วโมง เลือกหมวดหมู่ใดก็ได้เพื่อดูโทเค็นที่เป็นส่วนประกอบและผลการดำเนินงานของตลาดล่าสุด

#หมวดหมู่เพิ่มขึ้นมากที่สุด
1แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
RDO
BDAG
RCADE
+0.07%+0.06%-1.04%$ 1.83T$ 18.50B7012เลเยอร์ 1 (L1)
SHIC
BDAG
MEWC
+0.08%+0.08%-1.04%$ 1.80T$ 17.22B3483การพิสูจน์ด้วยการทำงาน (PoW)
TRMP
SHIC
MEWC
+0.13%+0.11%-1.47%$ 1.30T$ 11.11B1224พอร์ตโฟลิโอ World Liberty Financial
A
LINK
B
0.00%+0.00%+0.19%$ 532.75B$ 25.18B165การพิสูจน์ด้วยการสเตก (PoS)
TOMI
PASG
EQPAY
-0.04%-0.02%+0.31%$ 422.27B$ 5.20B1196สเตเบิลคอยน์
GYEN
AUDD
IDRX
+0.02%+0.01%-0.08%$ 286.78B$ 21.68B2687สเตเบิลคอยน์ USD
DJED
EUSDT
IUSD
-0.01%-0.00%-0.07%$ 284.10B$ 21.64B1208สเตเบิลคอยน์ที่มีเงินตรา fiat หนุนหลัง
GYEN
AUDD
IDRX
-0.02%-0.02%-0.10%$ 273.87B$ 21.23B1109ผลิตในสหรัฐอเมริกา
PURPE
BANGCHAIN
MEWC
-8.31%-8.30%-8.72%$ 243.26B$ 6.91B24710โทเค็น Exchange-based
$H2
CSIX
VOLT
-0.28%-0.25%+0.26%$ 127.48B$ 1.26B25011ผลิตในจีน
CKB
HT
ZIL
-0.24%-0.21%+0.94%$ 123.30B$ 929.39M2812สินทรัพย์ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นหลักทรัพย์โดย SEC
KROM
DDX
RLY
-0.20%-0.17%+0.76%$ 122.76B$ 971.07M3313โทเค็น Centralized Exchange (CEX)
BMEX
IXFI
WFCA
-0.37%-0.34%+0.52%$ 105.88B$ 572.87M5414โทเค็นเนทีฟบน Base
SCAN
HYBUX
MRSMIGGLES
+0.10%+0.08%-0.11%$ 103.85B$ 4.89B45115สเตเบิลคอยน์ที่สอดคล้องกับ MiCA
EURCV
EURAU
EURC
-0.02%-0.02%-0.50%$ 72.58B$ 3.18B1016GENIUS Act Compliant Stablecoin
USAT
USDP
USDC
-0.02%-0.02%-0.51%$ 72.08B$ 3.20B417การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
CORL
VOLT
NFTART
+0.30%+0.29%+0.52%$ 57.40B$ 2.44B106218ลอนช์แพด CoinList
EAT
OCEAN
RLY
-0.04%+0.01%-0.94%$ 51.44B$ 1.11B6819สินทรัพย์โลกจริง (RWA)
RECORD
NAYM
STAY
-34.85%-34.86%-33.41%$ 41.32B$ 1.49B63720ความเป็นส่วนตัว
1CLAWAI
XCL
SHH
+1.37%+1.40%+2.66%$ 31.52B$ 1.03B11521การกำกับดูแล
DVI
VOLT
VK
+0.22%+0.23%-1.36%$ 28.98B$ 1.03B19322มีม
BUBURRY
DARK
JEET
-0.88%-0.87%-1.44%$ 24.79B$ 902.70M330723กระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ (DEX)
$H2
CSIX
VOLT
+0.22%+0.24%-1.19%$ 22.40B$ 731.63M24224เครดิตภาคเอกชนแบบโทเค็นไนซ์
FIGR_HELOC
-3.41%-3.40%+1.29%$ 21.41B$ 2.76M125ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
$NODE
WSDM
SUIDEPIN
+0.18%+0.16%+1.80%$ 21.20B$ 1.69B103826สินทรัพย์โทเค็นไนซ์
MAIV
GONDOLA
RECORD
-53.19%-53.19%-51.91%$ 19.78B$ 376.17M42627โครงสร้างพื้นฐาน
XCL
CSIX
COA
+1.03%+0.98%+0.95%$ 19.54B$ 1.39B25628สัญญาถาวร
ALT
OX
DCK
+0.71%+0.72%+1.64%$ 16.85B$ 320.16M8029เหรียญความเป็นส่วนตัว
DERO
TRIT
FIVE
+0.68%+0.76%+0.61%$ 16.29B$ 155.40M3930Binance Alpha Spotlight
SGC
CORL
COA
-1.06%-1.06%-4.81%$ 15.53B$ 1.45B37131ธีม Dog
ASTROID
ASTROID
DOGFART
-0.91%-0.91%-0.11%$ 14.79B$ 292.68M36632อนุพันธ์
STRIKE
DAFI
OX
+0.81%+0.82%+1.93%$ 14.40B$ 237.98M9233ธีม 4chan
KEK
DICKBUTT
OGSM
-0.78%-0.80%-1.33%$ 12.79B$ 262.83M5834ซีโร่โนว์เลดจ์ (ZK)
XFT
RDO
ZKL
-1.09%-1.05%-2.79%$ 11.29B$ 385.00M8235ได้แรงบันดาลใจจาก Elon Musk
WAT
DOGECOIN
YUKI
-0.59%-0.61%-0.20%$ 10.88B$ 174.35M5836โครงสร้างพื้นฐานด้านความเป็นส่วนตัว
1CLAWAI
XCL
SHH
+2.00%+1.97%+6.69%$ 10.80B$ 693.15M6237การพนัน (GambleFi)
TED
DG
JACK
-0.61%-0.59%-0.79%$ 9.79B$ 35.74M6738โปรโตคอล RWA
RIP
RECORD
BD/SOL
+3.11%+3.03%+8.72%$ 9.52B$ 827.56M7339ทนทานต่อควอนตัม
CELL
QTC
NAORIS
-0.73%-0.64%-1.53%$ 9.35B$ 105.63M1840การนามธรรมเชน
RIVER
CYC
XION
+2.62%+2.55%+9.89%$ 9.30B$ 580.00M1441พอร์ตโฟลิโอ YZi Labs (Prev. Binance Labs)
CERE
ALPHA
CXT
-1.31%-1.35%-2.13%$ 9.21B$ 1.06B14542ออปชัน
RBN
ITHACA
STRIKE
-0.76%-0.74%-1.60%$ 9.19B$ 29.25M1743ตลาดพยากรณ์
TRIAD
FRIES
ORACLE
-0.58%-0.55%-1.33%$ 9.17B$ 39.44M3844Tokenized Treasuries
BUIDL
USDY
USDM1
-0.01%-0.00%+0.24%$ 8.43B$ 1.21M1045การสื่อสารข้ามเชน
OBT
CYC
ANLOG
+3.34%+3.25%+10.20%$ 8.25B$ 595.39M5146ออราเคิล
GORA
ORA
UMB
+3.72%+3.62%+11.39%$ 7.81B$ 616.76M4247ระบบนิเวศ x402
TRAI
TRANSLATE
MAYA
+3.49%+3.39%+11.36%$ 7.80B$ 535.91M10248เลเยอร์ 2 (L2)
HACD
1CAT
RDO
-2.36%-2.40%-2.45%$ 6.90B$ 443.29M10649DePIN
GMRX
$NODE
SUIDEPIN
-0.98%-0.91%-6.28%$ 6.83B$ 307.65M19150การฟาร์มผลตอบแทน
RLY
REWARD
KUMA
-0.03%-0.02%-5.58%$ 6.81B$ 423.03M122

คำถามที่พบบ่อย

สกุลเงินดิจิทัลมีประเภทและกลุ่มอะไรบ้าง
หมวดหมู่คริปโตคือการจัดกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัลตามลักษณะที่เหมือนกัน เช่น เทคโนโลยีที่ใช้ กรณีการใช้งาน หรือระบบนิเวศ การจัดหมวดหมู่นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสำรวจตลาดได้ง่ายขึ้น และติดตามกลุ่มเฉพาะ เช่น DeFi, เหรียญมีม หรือบล็อกเชน Layer 1 ได้สะดวก
สกุลเงินดิจิทัลสกุลเดียวสามารถจัดอยู่ในหลายหมวดหมู่ได้หรือไม่
ใช่ เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลมักมีคุณสมบัติการใช้งานหลายอย่าง โทเค็นเดียวจึงสามารถใช้งานได้ในหลายกลุ่ม ตัวอย่างเช่น Ethereum ถูกจัดอยู่ในหมวดบล็อกเชน Layer 1 แต่ก็ยังเป็นส่วนสำคัญของหมวดแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐาน Web3 ด้วย
มีการเพิ่มหมวดหมู่สกุลเงินดิจิทัลใหม่ๆ เข้ามาเรื่อยๆ หรือไม่
แน่นอน อุตสาหกรรม Web3 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยี โปรโตคอล หรือแนวคิดตลาดใหม่ๆ เกิดขึ้น เราจะอัปเดตดัชนีของเราอย่างต่อเนื่องและเพิ่มกลุ่มใหม่ๆ เพื่อสะท้อนภาพรวมของภูมิทัศน์คริปโตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างแม่นยำ
การตรวจสอบหมวดหมู่คริปโตจะช่วยให้ฉันค้นพบโอกาสในการซื้อขายได้อย่างไร
การติดตามกลุ่มคริปโตเคอร์เรนซีจะช่วยให้คุณสามารถระบุการไหลเวียนของเงินและแนวโน้มตลาดที่กำลังเกิดขึ้นได้ เมื่อกระแสความนิยมในเรื่องราวใดเรื่องหนึ่งเพิ่มขึ้น การตรวจสอบหมวดหมู่จะช่วยให้คุณเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโทเค็นที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มนั้นๆ ได้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

หมวดหมู่ กฎการจัดประเภท และข้อมูลตลาดของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดในหน้านี้ มาจากแหล่งข้อมูลอิสระภายนอก MEXC ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความทันเวลาของข้อมูลนี้ การรวมกลุ่มต่างๆ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการรับรองหรือคำแนะนำในการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การเทรดคริปโตมีความเสี่ยงสูง โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR)