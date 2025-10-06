ราคาปัจจุบัน Arm Holdings PLC วันนี้ คือ 174.34 USD ติดตามการอัปเดตราคา ARMON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ARMON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Arm Holdings PLC วันนี้ คือ 174.34 USD ติดตามการอัปเดตราคา ARMON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ARMON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา Arm Holdings PLC(ARMON)

ราคาปัจจุบัน 1 ARMON เป็น USD

$174.31
+0.25%1D
+0.25%1D
Arm Holdings PLC (ARMON) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Arm Holdings PLC (ARMON) (USD)

ราคาเรียลไทม์ Arm Holdings PLC (ARMON) คือ $ 174.34 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดARMON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 173.01 และราคาสูงสุด $ 179.97 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ARMON คือ $ 191.8179294374928 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 130.83952449123566

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ARMON มีการเปลี่ยนแปลง -0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.25% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.23% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Arm Holdings PLC (ARMON) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Arm Holdings PLC คือ $ 965.49K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 59.18K อุปทานหมุนเวียนของ ARMON คือ 5.54K โดยมีอุปทานรวมที่ 5537.94614096 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 965.49K

ประวัติราคา Arm Holdings PLC (ARMON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Arm Holdings PLC ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.4347+0.25%
30 วัน$ +34.78+24.92%
60 วัน$ +74.34+74.34%
90 วัน$ +74.34+74.34%
การเปลี่ยนแปลงราคา Arm Holdings PLC ในวันนี้

วันนี้ ARMON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.4347 (+0.25%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Arm Holdings PLC ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +34.78 (+24.92%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Arm Holdings PLC ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ARMON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +74.34 (+74.34%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Arm Holdings PLC ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +74.34 (+74.34%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Arm Holdings PLC (ARMON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Arm Holdings PLCทันที

อะไรคือ Arm Holdings PLC (ARMON)

Ondo เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบเปิด โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดการเงินเข้าสู่ระบบออนเชน

Arm Holdings PLC มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Arm Holdings PLC ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบARMONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Arm Holdings PLC บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Arm Holdings PLC ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Arm Holdings PLC (USD)

Arm Holdings PLC (ARMON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Arm Holdings PLC (ARMON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Arm Holdings PLC

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Arm Holdings PLC ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Arm Holdings PLC (ARMON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Arm Holdings PLC (ARMON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ARMONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Arm Holdings PLC (ARMON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Arm Holdings PLCใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Arm Holdings PLC บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Arm Holdings PLC

วันนี้ Arm Holdings PLC (ARMON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ARMON เป็นUSD คือ 174.34 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ARMON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ARMON เป็น USD คือ $ 174.34 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Arm Holdings PLC คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ARMON คือ $ 965.49K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ARMON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ARMON คือ 5.54K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ARMON คือเท่าใด?
ARMON ถึงราคา ATH ที่ 191.8179294374928 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ARMON คือเท่าไร?
ARMON ถึงราคา ATL ที่ 130.83952449123566 USD
ปริมาณการเทรดของ ARMON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ARMON คือ $ 59.18K USD
ปีนี้ ARMON จะสูงขึ้นอีกไหม?
ARMON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ARMON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Arm Holdings PLC (ARMON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

