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ราคาปัจจุบัน Numeraire วันนี้ คือ 8.104 THB มูลค่าตลาด NMR เท่ากับ 60,725,432.77367443456 THB ติดตามการอัปเดตราคา NMR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Numeraire วันนี้ คือ 8.104 THB มูลค่าตลาด NMR เท่ากับ 60,725,432.77367443456 THB ติดตามการอัปเดตราคา NMR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ข้อมูลราคา NMR

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ราคา Numeraire(NMR)

ราคาปัจจุบัน 1 NMR เป็น THB

฿265.64912
฿265.64912฿265.64912
-0.75%1D
THB
Numeraire (NMR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:49:00 (UTC+8)

ราคา Numeraire วันนี้

ราคาปัจจุบัน Numeraire (NMR) วันนี้ ฿ 8.104, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.75% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NMR เป็น THB คือ ฿ 8.104 ต่อ NMR.

Numeraire มีอันดับที่ #335 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 60.73M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 7.49M NMR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NMR เทรดระหว่าง ฿ 8.07 (ต่ำ) กับ ฿ 8.178 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5,523.0368560791017264 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 63.1886948

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NMR เคลื่อนไหว +0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.72% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.55K.

Numeraire (NMR) ข้อมูลการตลาด

No.335

฿ 60.73M
฿ 60.73M฿ 60.73M

฿ 55.55K
฿ 55.55K฿ 55.55K

฿ 89.14M
฿ 89.14M฿ 89.14M

7.49M
7.49M 7.49M

11,000,000
11,000,000 11,000,000

10,634,471.78140593
10,634,471.78140593 10,634,471.78140593

68.12%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Numeraire คือ ฿ 60.73M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.55K อุปทานหมุนเวียนของ NMR คือ 7.49M โดยมีอุปทานรวมที่ 10634471.78140593 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 89.14M

ประวัติราคา Numeraire THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 8.07
฿ 8.07฿ 8.07
ต่ำสุด 24h
฿ 8.178
฿ 8.178฿ 8.178
สูงสุด 24h

฿ 8.07
฿ 8.07฿ 8.07

฿ 8.178
฿ 8.178฿ 8.178

฿ 5,523.0368560791017264
฿ 5,523.0368560791017264฿ 5,523.0368560791017264

฿ 63.1886948
฿ 63.1886948฿ 63.1886948

+0.08%

-0.75%

-4.72%

-4.72%

ประวัติราคา Numeraire (NMR) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Numeraire ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -2.00742-0.75%
30 วัน฿ -1.949-19.39%
60 วัน฿ -0.528-6.12%
90 วัน฿ -1.221-13.10%
การเปลี่ยนแปลงราคา Numeraire ในวันนี้

วันนี้ NMR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -2.00742 (-0.75%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Numeraire ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -1.949 (-19.39%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Numeraire ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน NMR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.528 (-6.12%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Numeraire ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -1.221 (-13.10%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Numeraire (NMR) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Numeraire

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Numeraire ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Numeraire วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด NMR: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

NMR_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 8.121 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือจุดศูนย์กลางของตลาดที่ 8.108 ระดับแนวรับ S1 อยู่ที่ 8.071 และแนวต้าน R1 อยู่ที่ 8.139 ซึ่งเป็นช่วงการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน ระบบโครงสร้างตลาดแสดงให้เห็นว่าราคากำลังอยู่ในสถานะที่มีความเป็นกลางแต่เน้นไปทางฝั่ง Bullish กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเรียงตัวในลักษณะส่งสัญญาณซื้อ ส่วนแนวโน้มระยะยาวยังคงอยู่ในรูปแบบของการปรับตัวและแกว่งตัว ดัชนี MACD แสดงภาวะ Golden Cross โดยช่องว่างระหว่างเส้น Fast Line และ Slow Line ขยายตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนถึงพลังงานเชิงบวกที่กำลังถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซน Neutral ทำให้แรงซื้อและแรงขายยังคงสมดุลโดยไม่มีการเบี่ยงเบนที่รุนแรง ค่า KDJ และ StochRSI ยืนยันว่าความผันผวนในระยะสั้นยังคงทรงตัวอย่างมั่นคง แถบ Bollinger Bands ที่หดตัวลงบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มกำลังใกล้เข้ามา ขณะเดียวกัน ระบบเส้นค่าเฉลี่ยและดัชนี Oscillator ต่างมีทิศทางที่สอดคล้องกัน ไม่พบสัญญาณการเบี่ยงเบนที่ชัดเจนในด้านพลังงานการเคลื่อนไหวของราคา ระดับราคาสำคัญในระยะใกล้ได้แก่ แนวต้าน R1 ที่ 8.139 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.018 USDT และแนวรับ S1 ที่ 8.071 ซึ่งห่างจากปัจจุบันเพียง 0.050 USDT ส่วนระดับแนวต้าน R2 ที่ 8.176 และแนวรับ S2 ที่ 8.040 เป็นจุดอ้างอิงในระยะไกล หากราคาสามารถทะลุผ่าน R1 ได้ จะมีโอกาสทดสอบแนวต้านในระดับที่สูงขึ้น แต่หากหลุดพ้น S1 ก็อาจนำไปสู่การทดสอบแนวรับที่ต่ำกว่า ณ เวลานี้ ตลาดกำลังให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวรอบจุดศูนย์กลางที่ 8.108 ว่าจะสามารถรักษาไว้ได้หรือไม่

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Numeraire?

ราคา NMR ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. การเข้าร่วมการแข่งขัน – เมื่อนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ นำ NMR มาวางเดิมพัน ความต้องการก็จะเพิ่มสูงขึ้น
2. ผลการดำเนินงานของกองทุนป้องกันความเสี่ยง – ความสำเร็จในการซื้อขายของ Numerai ส่งผลต่อประโยชน์ใช้สอยของโทเค็น
3. รางวัลจากการวางเดิมพันและการเผาโทเค็น – เศรษฐศาสตร์ของโทเค็นผ่านกลไกที่ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน
4. ความเชื่อมั่นของตลาดต่อโทเค็น AI/ML
5. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
6. การยอมรับแพลตฟอร์มและการเติบโตของผู้ใช้งาน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Numeraire วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Numeraire (NMR) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน และการกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน เนื่องจาก NMR ถูกใช้ในตลาดการคาดการณ์ของกองทุนป้องกันความเสี่ยงของ Numerai บรรดานักเทรดจึงติดตามราคาของ NMR เพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนและการเคลื่อนไหวของตลาดในการแสวงหาโอกาสทำกำไร

การคาดการณ์ราคา Numeraire

การคาดการณ์ราคา Numeraire (NMR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NMR ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Numeraire (NMR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Numeraire อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Numeraire จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NMR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Numeraire

วิธีการซื้อและลงทุน Numeraire ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Numeraire หรือยัง? การซื้อ NMR บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Numeraire ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Numeraire (NMR) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Numeraire จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Numeraire (NMR)

คุณสามารถทำอะไรกับ Numeraire ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Numeraire ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Numeraire (NMR)

Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.

Numeraire ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Numeraire ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Numeraire อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AnalyticsDecentralized Finance (DeFi)Energi Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Numeraire

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:49:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Numeraire (NMR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Numeraire

NMR USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Numeraire (NMR) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Numeraire ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
NMR/USDT
฿265.61634
฿265.61634฿265.61634
-0.79%
6.85K (USDT)
NMR/USDC
฿266.07526
฿266.07526฿266.07526
-0.52%
6.83K (USDT)
NMR/ETH
฿0.14115068
฿0.14115068฿0.14115068
-0.54%
612.06 (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ NMR เป็น THB

จำนวน

NMR
NMR
THB
THB

1 NMR = 265.64912 THB