ราคา Numeraire(NMR)
ราคาปัจจุบัน Numeraire (NMR) วันนี้ ฿ 8.104, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.75% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NMR เป็น THB คือ ฿ 8.104 ต่อ NMR.
Numeraire มีอันดับที่ #335 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 60.73M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 7.49M NMR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NMR เทรดระหว่าง ฿ 8.07 (ต่ำ) กับ ฿ 8.178 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5,523.0368560791017264 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 63.1886948
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NMR เคลื่อนไหว +0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.72% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.55K.
No.335
68.12%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Numeraire คือ ฿ 60.73M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.55K อุปทานหมุนเวียนของ NMR คือ 7.49M โดยมีอุปทานรวมที่ 10634471.78140593 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 89.14M
+0.08%
-0.75%
-4.72%
-4.72%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Numeraire ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -2.00742
|-0.75%
|30 วัน
|฿ -1.949
|-19.39%
|60 วัน
|฿ -0.528
|-6.12%
|90 วัน
|฿ -1.221
|-13.10%
วันนี้ NMR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -2.00742 (-0.75%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -1.949 (-19.39%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน NMR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.528 (-6.12%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -1.221 (-13.10%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Numeraire ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด NMR: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
NMR_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 8.121 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือจุดศูนย์กลางของตลาดที่ 8.108 ระดับแนวรับ S1 อยู่ที่ 8.071 และแนวต้าน R1 อยู่ที่ 8.139 ซึ่งเป็นช่วงการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน ระบบโครงสร้างตลาดแสดงให้เห็นว่าราคากำลังอยู่ในสถานะที่มีความเป็นกลางแต่เน้นไปทางฝั่ง Bullish กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเรียงตัวในลักษณะส่งสัญญาณซื้อ ส่วนแนวโน้มระยะยาวยังคงอยู่ในรูปแบบของการปรับตัวและแกว่งตัว ดัชนี MACD แสดงภาวะ Golden Cross โดยช่องว่างระหว่างเส้น Fast Line และ Slow Line ขยายตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนถึงพลังงานเชิงบวกที่กำลังถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซน Neutral ทำให้แรงซื้อและแรงขายยังคงสมดุลโดยไม่มีการเบี่ยงเบนที่รุนแรง ค่า KDJ และ StochRSI ยืนยันว่าความผันผวนในระยะสั้นยังคงทรงตัวอย่างมั่นคง แถบ Bollinger Bands ที่หดตัวลงบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มกำลังใกล้เข้ามา ขณะเดียวกัน ระบบเส้นค่าเฉลี่ยและดัชนี Oscillator ต่างมีทิศทางที่สอดคล้องกัน ไม่พบสัญญาณการเบี่ยงเบนที่ชัดเจนในด้านพลังงานการเคลื่อนไหวของราคา ระดับราคาสำคัญในระยะใกล้ได้แก่ แนวต้าน R1 ที่ 8.139 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.018 USDT และแนวรับ S1 ที่ 8.071 ซึ่งห่างจากปัจจุบันเพียง 0.050 USDT ส่วนระดับแนวต้าน R2 ที่ 8.176 และแนวรับ S2 ที่ 8.040 เป็นจุดอ้างอิงในระยะไกล หากราคาสามารถทะลุผ่าน R1 ได้ จะมีโอกาสทดสอบแนวต้านในระดับที่สูงขึ้น แต่หากหลุดพ้น S1 ก็อาจนำไปสู่การทดสอบแนวรับที่ต่ำกว่า ณ เวลานี้ ตลาดกำลังให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวรอบจุดศูนย์กลางที่ 8.108 ว่าจะสามารถรักษาไว้ได้หรือไม่
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Numeraire อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Numeraire ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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