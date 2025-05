PUNDIX

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

ชื่อPUNDIX

อันดับNo.297

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)191.78%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน258,386,541.0999244

อุปทานสูงสุด258,526,640

อุปทานรวม258,386,541.0999244

อัตราการไหลเวียน0.9994%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล7.13592656,2021-04-09

ราคาต่ำสุด0.21487481482968304,2025-04-07

บล็อกเชนสาธารณะETH

การแนะนำPundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

ภาคส่วน

โซเชียลมีเดีย

etfindex:mc_etfindex_sourceข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้มาโดย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน