Marina Protocol (BAY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 17:45:46 (UTC+8) ราคา Marina Protocol วันนี้
ราคาปัจจุบัน Marina Protocol (BAY) วันนี้
฿ 0.018196, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.24% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BAY เป็น THB คือ ฿ 0.018196 ต่อ BAY.
Marina Protocol มีอันดับที่
#1577 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 3.64M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 200.00M BAY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BAY เทรดระหว่าง ฿ 0.017917 (ต่ำ) กับ ฿ 0.018371 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.182492594072354956 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.233535540163973542
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BAY เคลื่อนไหว
-0.27% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.21% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.65K. Marina Protocol (BAY) ข้อมูลการตลาด อุปทานสูงสุด 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 อุปทานรวม 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Marina Protocol คือ
฿ 3.64M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.65K อุปทานหมุนเวียนของ BAY คือ 200.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 18.20M ซื้อ Marina Protocol ประวัติราคา Marina Protocol THB
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.017917 ฿ 0.017917 ฿ 0.017917
ต่ำสุด 24h
฿ 0.018371 ฿ 0.018371 ฿ 0.018371
สูงสุด 24h
ต่ำสุด 24h ฿ 0.017917 ฿ 0.017917 ฿ 0.017917 สูงสุด 24h ฿ 0.018371 ฿ 0.018371 ฿ 0.018371 สูงตลอดเวลา ฿ 6.182492594072354956 ฿ 6.182492594072354956 ฿ 6.182492594072354956 ราคาต่ำสุด ฿ 0.233535540163973542 ฿ 0.233535540163973542 ฿ 0.233535540163973542 การเปลี่ยนแปลงราคา (1H) -0.27% การเปลี่ยนแปลงราคา (1D) +0.24% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) +0.21% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) +0.21% ประวัติราคา Marina Protocol (BAY) THB
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Marina Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
ระยะเวลา เปลี่ยน (THB) เปลี่ยน (%) วันนี้ ฿ +0.00142825 +0.24% 30 วัน ฿ +0.006726 +58.63% 60 วัน ฿ +0.006008 +49.29% 90 วัน ฿ -0.004774 -20.79% การเปลี่ยนแปลงราคา Marina Protocol ในวันนี้
วันนี้ BAY บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
฿ +0.00142825 (+0.24%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด การเปลี่ยนแปลงราคา Marina Protocol ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง
฿ +0.006726 (+58.63%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงราคา Marina Protocol ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BAY เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
฿ +0.006008 (+49.29%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน การเปลี่ยนแปลงราคา Marina Protocol ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่
฿ -0.004774 (-20.79%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Marina Protocol (BAY) หรือไม่?
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หน้าประวัติราคา Marina Protocolทันที ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Marina Protocol?
ราคาของโปรโตคอล Marina (BAY) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:
ความเชื่อมั่นของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีและความมั่นใจของนักลงทุนส่งผลโดยตรงต่อราคา BAY การนำไปใช้และประโยชน์ใช้สอย: กรณีการใช้งานในโลกจริง การสร้างพันธมิตร และการยอมรับแพลตฟอร์มช่วยขับเคลื่อนความต้องการ ด้านอุปทาน: การหมุนเวียนของโทเคน ผลตอบแทนจากการเดิมพัน และกลไกการเผาโทเคน มีผลต่อความขาดแคลน ปริมาณการซื้อขาย: ระดับสภาพคล่องและการจัดทำรายการบนกระดานเทรดมีผลต่อเสถียรภาพของราคา ความก้าวหน้าด้านการพัฒนา: การอัปเดตโปรโตคอล การเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ และการบรรลุเป้าหมายตามโรดแมปช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับราคา ข่าวสารด้านกฎระเบียบ: กฎระเบียบด้านคริปโทเคอร์เรนซีและการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักลงทุน การแข่งขัน: ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับโปรโตคอล DeFi ที่คล้ายกันมีผลต่อตำแหน่งทางการตลาด ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Marina Protocol วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคาของ Marina Protocol (BAY) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุน การระบุแนวโน้มของตลาด การกำหนดจังหวะในการสั่งซื้อหรือขาย การประเมินโอกาสในการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงในตลาดคริปโตที่มีความผันผวน
การคาดการณ์ราคา Marina Protocol การคาดการณ์ราคา Marina Protocol (BAY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BAY ในปี 2030 คือ
฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00% การคาดการณ์ราคา Marina Protocol (BAY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ Marina Protocol อาจเติบโตได้ถึง
0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Marina Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BAY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่
การคาดการณ์ราคา Marina Protocol วิธีการซื้อและลงทุน Marina Protocol ใน ประเทศไทย
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Marina Protocol หรือยัง? การซื้อ BAY บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับ
วิธีการซื้อ Marina Protocol ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Marina Protocol (BAY) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Marina Protocol จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ Marina Protocol ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ Marina Protocol ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ Marina Protocol (BAY)
A next-generation global marketing technology (MarTech) infrastructure with over 1.3 million users across 200 countries. The platform transforms traditional Web2 quizzes, missions, and events into fully automated Web3 campaigns with instant on-chain rewards. By combining SDKs, embed codes, social-login wallets, and gasless onboarding, it significantly lowers participation barriers while enabling brands, marketers, and communities to run global campaigns efficiently and transparently.
Marina Protocol ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Marina Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Marina Protocol
หาก Marina Protocol เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา Marina Protocol ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา Marina Protocol วันนี้คือ ฿ 0.59646488 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
Marina Protocol ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน BAY โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
Marina Protocol มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน BAY จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา Marina Protocol ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา BAY เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ BAY ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
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MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ BAY/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ Marina Protocol เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา Marina Protocol อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา Marina Protocol (BAY) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 17:45:46 (UTC+8) อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Marina Protocol (BAY)
เวลา (UTC+8) ประเภท ข้อมูล 02-11 14:20:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21 ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
BAY USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
เทรด Long หรือ Short กับ BAY โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส BAY USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
฿0.5954487 ฿0.5954487 ฿0.5954487 +0.15% 3.31M (USDT)
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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา
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