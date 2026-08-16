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ราคาปัจจุบัน Marina Protocol วันนี้ คือ 0.018196 THB มูลค่าตลาด BAY เท่ากับ 3,639,200 THB ติดตามการอัปเดตราคา BAY เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Marina Protocol วันนี้ คือ 0.018196 THB มูลค่าตลาด BAY เท่ากับ 3,639,200 THB ติดตามการอัปเดตราคา BAY เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Marina Protocol(BAY)

ราคาปัจจุบัน 1 BAY เป็น THB

฿0.59653044
฿0.59653044฿0.59653044
+0.24%1D
THB
Marina Protocol (BAY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:45:46 (UTC+8)

ราคา Marina Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Marina Protocol (BAY) วันนี้ ฿ 0.018196, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.24% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BAY เป็น THB คือ ฿ 0.018196 ต่อ BAY.

Marina Protocol มีอันดับที่ #1577 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 3.64M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 200.00M BAY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BAY เทรดระหว่าง ฿ 0.017917 (ต่ำ) กับ ฿ 0.018371 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.182492594072354956 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.233535540163973542

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BAY เคลื่อนไหว -0.27% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.21% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.65K.

Marina Protocol (BAY) ข้อมูลการตลาด

No.1577

฿ 3.64M
฿ 3.64M฿ 3.64M

฿ 59.65K
฿ 59.65K฿ 59.65K

฿ 18.20M
฿ 18.20M฿ 18.20M

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.00%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Marina Protocol คือ ฿ 3.64M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.65K อุปทานหมุนเวียนของ BAY คือ 200.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 18.20M

ประวัติราคา Marina Protocol THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.017917
฿ 0.017917฿ 0.017917
ต่ำสุด 24h
฿ 0.018371
฿ 0.018371฿ 0.018371
สูงสุด 24h

฿ 0.017917
฿ 0.017917฿ 0.017917

฿ 0.018371
฿ 0.018371฿ 0.018371

฿ 6.182492594072354956
฿ 6.182492594072354956฿ 6.182492594072354956

฿ 0.233535540163973542
฿ 0.233535540163973542฿ 0.233535540163973542

-0.27%

+0.24%

+0.21%

+0.21%

ประวัติราคา Marina Protocol (BAY) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Marina Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00142825+0.24%
30 วัน฿ +0.006726+58.63%
60 วัน฿ +0.006008+49.29%
90 วัน฿ -0.004774-20.79%
การเปลี่ยนแปลงราคา Marina Protocol ในวันนี้

วันนี้ BAY บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00142825 (+0.24%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Marina Protocol ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.006726 (+58.63%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Marina Protocol ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BAY เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.006008 (+49.29%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Marina Protocol ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.004774 (-20.79%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Marina Protocol (BAY) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Marina Protocol

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Marina Protocol ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Marina Protocol?

ราคาของโปรโตคอล Marina (BAY) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

ความเชื่อมั่นของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีและความมั่นใจของนักลงทุนส่งผลโดยตรงต่อราคา BAY

การนำไปใช้และประโยชน์ใช้สอย: กรณีการใช้งานในโลกจริง การสร้างพันธมิตร และการยอมรับแพลตฟอร์มช่วยขับเคลื่อนความต้องการ

ด้านอุปทาน: การหมุนเวียนของโทเคน ผลตอบแทนจากการเดิมพัน และกลไกการเผาโทเคน มีผลต่อความขาดแคลน

ปริมาณการซื้อขาย: ระดับสภาพคล่องและการจัดทำรายการบนกระดานเทรดมีผลต่อเสถียรภาพของราคา

ความก้าวหน้าด้านการพัฒนา: การอัปเดตโปรโตคอล การเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ และการบรรลุเป้าหมายตามโรดแมปช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับราคา

ข่าวสารด้านกฎระเบียบ: กฎระเบียบด้านคริปโทเคอร์เรนซีและการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักลงทุน

การแข่งขัน: ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับโปรโตคอล DeFi ที่คล้ายกันมีผลต่อตำแหน่งทางการตลาด

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Marina Protocol วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Marina Protocol (BAY) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุน การระบุแนวโน้มของตลาด การกำหนดจังหวะในการสั่งซื้อหรือขาย การประเมินโอกาสในการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงในตลาดคริปโตที่มีความผันผวน

การคาดการณ์ราคา Marina Protocol

การคาดการณ์ราคา Marina Protocol (BAY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BAY ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Marina Protocol (BAY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Marina Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Marina Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BAY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Marina Protocol

วิธีการซื้อและลงทุน Marina Protocol ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Marina Protocol หรือยัง? การซื้อ BAY บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Marina Protocol ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Marina Protocol (BAY) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Marina Protocol จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Marina Protocol (BAY)

คุณสามารถทำอะไรกับ Marina Protocol ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Marina Protocol ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Marina Protocol (BAY) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Marina Protocol (BAY)

A next-generation global marketing technology (MarTech) infrastructure with over 1.3 million users across 200 countries. The platform transforms traditional Web2 quizzes, missions, and events into fully automated Web3 campaigns with instant on-chain rewards. By combining SDKs, embed codes, social-login wallets, and gasless onboarding, it significantly lowers participation barriers while enabling brands, marketers, and communities to run global campaigns efficiently and transparently.

Marina Protocol ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Marina Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Marina Protocol อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemMarketing

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Marina Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:45:46 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Marina Protocol (BAY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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BAY USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Marina Protocol (BAY) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Marina Protocol ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BAY/USDT
฿0.5954487
฿0.5954487฿0.5954487
+0.15%
3.31M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
THB

1 BAY = 0.59646488 THB