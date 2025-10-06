ราคาปัจจุบัน Ai Xovia วันนี้ คือ 1.290065 USD ติดตามการอัปเดตราคา AIX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AIX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Ai Xovia วันนี้ คือ 1.290065 USD ติดตามการอัปเดตราคา AIX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AIX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AIX

ข้อมูลราคา AIX

เอกสารไวท์เปเปอร์ AIX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AIX

โทเคโนมิกส์ AIX

การคาดการณ์ราคา AIX

ประวัติ AIX

AIX คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง AIXเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต AIX

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Ai Xovia โลโก้

ราคา Ai Xovia(AIX)

ราคาปัจจุบัน 1 AIX เป็น USD

$1.290025
$1.290025$1.290025
+0.10%1D
USD
Ai Xovia (AIX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:25:42 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Ai Xovia (AIX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.265845
$ 1.265845$ 1.265845
ต่ำสุด 24h
$ 1.4
$ 1.4$ 1.4
สูงสุด 24h

$ 1.265845
$ 1.265845$ 1.265845

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

$ 51.257963
$ 51.257963$ 51.257963

$ 2.6605668343705937
$ 2.6605668343705937$ 2.6605668343705937

+0.48%

+0.10%

-23.97%

-23.97%

ราคาเรียลไทม์ Ai Xovia (AIX) คือ $ 1.290065 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAIX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.265845 และราคาสูงสุด $ 1.4 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AIX คือ $ 51.257963 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 2.6605668343705937

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AIX มีการเปลี่ยนแปลง +0.48% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.10% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -23.97% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Ai Xovia (AIX) ข้อมูลการตลาด

No.3481

--
----

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

$ 129.01M
$ 129.01M$ 129.01M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,999,989.148041565
99,999,989.148041565 99,999,989.148041565

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ai Xovia คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.13M อุปทานหมุนเวียนของ AIX คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 99999989.148041565 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 129.01M

ประวัติราคา Ai Xovia (AIX) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Ai Xovia ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00128874+0.10%
30 วัน$ -3.796115-74.64%
60 วัน$ -9.900549-88.48%
90 วัน$ -4.689935-78.43%
การเปลี่ยนแปลงราคา Ai Xovia ในวันนี้

วันนี้ AIX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.00128874 (+0.10%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Ai Xovia ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -3.796115 (-74.64%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Ai Xovia ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AIX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -9.900549 (-88.48%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Ai Xovia ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -4.689935 (-78.43%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Ai Xovia (AIX) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Ai Xoviaทันที

อะไรคือ Ai Xovia (AIX)

AiXovia คือระบบนิเวศทางการเงินบนเครือข่าย Solana ที่ใช้โมเดล Hybrid Intelligence เฉพาะตัว เพื่อมอบสัญญาณการเทรดที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับนักเทรดคริปโตและผู้ใช้งาน DeFi ที่ต้องการความได้เปรียบแบบตรวจสอบได้ในสภาวะตลาดผันผวน

Ai Xovia มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Ai Xovia ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบAIXความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Ai Xovia บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Ai Xovia ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Ai Xovia (USD)

Ai Xovia (AIX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Ai Xovia (AIX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Ai Xovia

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Ai Xovia ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Ai Xovia (AIX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Ai Xovia (AIX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AIXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Ai Xovia (AIX)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Ai Xoviaใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Ai Xovia บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

AIX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Ai Xovia(AIX) เป็น VND
33,948.060475
1 Ai Xovia(AIX) เป็น AUD
A$1.94799815
1 Ai Xovia(AIX) เป็น GBP
0.96754875
1 Ai Xovia(AIX) เป็น EUR
1.09655525
1 Ai Xovia(AIX) เป็น USD
$1.290065
1 Ai Xovia(AIX) เป็น MYR
RM5.40537235
1 Ai Xovia(AIX) เป็น TRY
54.1311274
1 Ai Xovia(AIX) เป็น JPY
¥196.08988
1 Ai Xovia(AIX) เป็น ARS
ARS$1,899.94322875
1 Ai Xovia(AIX) เป็น RUB
102.23765125
1 Ai Xovia(AIX) เป็น INR
113.8095343
1 Ai Xovia(AIX) เป็น IDR
Rp21,501.0747329
1 Ai Xovia(AIX) เป็น PHP
76.30734475
1 Ai Xovia(AIX) เป็น EGP
￡E.61.11037905
1 Ai Xovia(AIX) เป็น BRL
R$6.9147484
1 Ai Xovia(AIX) เป็น CAD
C$1.79319035
1 Ai Xovia(AIX) เป็น BDT
157.8781547
1 Ai Xovia(AIX) เป็น NGN
1,877.818614
1 Ai Xovia(AIX) เป็น COP
$4,961.78349975
1 Ai Xovia(AIX) เป็น ZAR
R.22.1375154
1 Ai Xovia(AIX) เป็น UAH
54.29883585
1 Ai Xovia(AIX) เป็น TZS
T.Sh.3,169.689705
1 Ai Xovia(AIX) เป็น VES
Bs274.783845
1 Ai Xovia(AIX) เป็น CLP
$1,212.6611
1 Ai Xovia(AIX) เป็น PKR
Rs365.5528184
1 Ai Xovia(AIX) เป็น KZT
693.9517648
1 Ai Xovia(AIX) เป็น THB
฿41.68200015
1 Ai Xovia(AIX) เป็น TWD
NT$39.4501877
1 Ai Xovia(AIX) เป็น AED
د.إ4.73453855
1 Ai Xovia(AIX) เป็น CHF
Fr1.01915135
1 Ai Xovia(AIX) เป็น HKD
HK$10.0109044
1 Ai Xovia(AIX) เป็น AMD
֏493.8884846
1 Ai Xovia(AIX) เป็น MAD
.د.م11.90729995
1 Ai Xovia(AIX) เป็น MXN
$23.737196
1 Ai Xovia(AIX) เป็น SAR
ريال4.83774375
1 Ai Xovia(AIX) เป็น ETB
Br195.61255595
1 Ai Xovia(AIX) เป็น KES
KSh166.5989941
1 Ai Xovia(AIX) เป็น JOD
د.أ0.914656085
1 Ai Xovia(AIX) เป็น PLN
4.6700353
1 Ai Xovia(AIX) เป็น RON
лв5.6246834
1 Ai Xovia(AIX) เป็น SEK
kr12.06210775
1 Ai Xovia(AIX) เป็น BGN
лв2.15440855
1 Ai Xovia(AIX) เป็น HUF
Ft429.4368372
1 Ai Xovia(AIX) เป็น CZK
26.92365655
1 Ai Xovia(AIX) เป็น KWD
د.ك0.39475989
1 Ai Xovia(AIX) เป็น ILS
4.19271125
1 Ai Xovia(AIX) เป็น BOB
Bs8.91434915
1 Ai Xovia(AIX) เป็น AZN
2.1931105
1 Ai Xovia(AIX) เป็น TJS
SM11.9202006
1 Ai Xovia(AIX) เป็น GEL
3.5089768
1 Ai Xovia(AIX) เป็น AOA
Kz1,175.98455205
1 Ai Xovia(AIX) เป็น BHD
.د.ب0.48506444
1 Ai Xovia(AIX) เป็น BMD
$1.290065
1 Ai Xovia(AIX) เป็น DKK
kr8.256416
1 Ai Xovia(AIX) เป็น HNL
L33.96741145
1 Ai Xovia(AIX) เป็น MUR
58.47864645
1 Ai Xovia(AIX) เป็น NAD
$22.27942255
1 Ai Xovia(AIX) เป็น NOK
kr12.8490474
1 Ai Xovia(AIX) เป็น NZD
$2.23181245
1 Ai Xovia(AIX) เป็น PAB
B/.1.290065
1 Ai Xovia(AIX) เป็น PGK
K5.43117365
1 Ai Xovia(AIX) เป็น QAR
ر.ق4.6958366
1 Ai Xovia(AIX) เป็น RSD
дин.129.71603575
1 Ai Xovia(AIX) เป็น UZS
soʻm15,732.4974828
1 Ai Xovia(AIX) เป็น ALL
L107.1269976
1 Ai Xovia(AIX) เป็น ANG
ƒ2.30921635
1 Ai Xovia(AIX) เป็น AWG
ƒ2.322117
1 Ai Xovia(AIX) เป็น BBD
$2.58013
1 Ai Xovia(AIX) เป็น BAM
KM2.15440855
1 Ai Xovia(AIX) เป็น BIF
Fr3,804.401685
1 Ai Xovia(AIX) เป็น BND
$1.66418385
1 Ai Xovia(AIX) เป็น BSD
$1.290065
1 Ai Xovia(AIX) เป็น JMD
$206.96512795
1 Ai Xovia(AIX) เป็น KHR
5,201.86459625
1 Ai Xovia(AIX) เป็น KMF
Fr545.697495
1 Ai Xovia(AIX) เป็น LAK
28,044.89074345
1 Ai Xovia(AIX) เป็น LKR
රු392.8247925
1 Ai Xovia(AIX) เป็น MDL
L21.8020985
1 Ai Xovia(AIX) เป็น MGA
Ar5,759.2113782
1 Ai Xovia(AIX) เป็น MOP
P10.32052
1 Ai Xovia(AIX) เป็น MVR
19.7379945
1 Ai Xovia(AIX) เป็น MWK
MK2,239.69474715
1 Ai Xovia(AIX) เป็น MZN
MT82.44805415
1 Ai Xovia(AIX) เป็น NPR
रु182.2087806
1 Ai Xovia(AIX) เป็น PYG
9,149.14098
1 Ai Xovia(AIX) เป็น RWF
Fr1,874.464445
1 Ai Xovia(AIX) เป็น SBD
$10.61723495
1 Ai Xovia(AIX) เป็น SCR
17.63518855
1 Ai Xovia(AIX) เป็น SRD
$51.0091701
1 Ai Xovia(AIX) เป็น SVC
$11.28806875
1 Ai Xovia(AIX) เป็น SZL
L22.2665219
1 Ai Xovia(AIX) เป็น TMT
m4.52812815
1 Ai Xovia(AIX) เป็น TND
د.ت3.786340775
1 Ai Xovia(AIX) เป็น TTD
$8.75954135
1 Ai Xovia(AIX) เป็น UGX
Sh4,494.58646
1 Ai Xovia(AIX) เป็น XAF
Fr725.01653
1 Ai Xovia(AIX) เป็น XCD
$3.4831755
1 Ai Xovia(AIX) เป็น XOF
Fr725.01653
1 Ai Xovia(AIX) เป็น XPF
Fr131.58663
1 Ai Xovia(AIX) เป็น BWP
P18.3447243
1 Ai Xovia(AIX) เป็น BZD
$2.59303065
1 Ai Xovia(AIX) เป็น CVE
$122.0917516
1 Ai Xovia(AIX) เป็น DJF
Fr229.63157
1 Ai Xovia(AIX) เป็น DOP
$82.60286195
1 Ai Xovia(AIX) เป็น DZD
د.ج167.5794435
1 Ai Xovia(AIX) เป็น FJD
$2.9155469
1 Ai Xovia(AIX) เป็น GNF
Fr11,217.115175
1 Ai Xovia(AIX) เป็น GTQ
Q9.8818979
1 Ai Xovia(AIX) เป็น GYD
$270.1138097
1 Ai Xovia(AIX) เป็น ISK
kr158.677995

Ai Xovia ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Ai Xovia ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Ai Xovia อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ai Xovia

วันนี้ Ai Xovia (AIX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AIX เป็นUSD คือ 1.290065 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AIX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AIX เป็น USD คือ $ 1.290065 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Ai Xovia คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AIX คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AIX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AIX คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AIX คือเท่าใด?
AIX ถึงราคา ATH ที่ 51.257963 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AIX คือเท่าไร?
AIX ถึงราคา ATL ที่ 2.6605668343705937 USD
ปริมาณการเทรดของ AIX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AIX คือ $ 2.13M USD
ปีนี้ AIX จะสูงขึ้นอีกไหม?
AIX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AIX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:25:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ai Xovia (AIX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ AIX เป็น USD

จำนวน

AIX
AIX
USD
USD

1 AIX = 1.290065 USD

เทรด AIX

AIX/USDT
$1.290025
$1.290025$1.290025
+0.10%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,824.72
$114,824.72$114,824.72

+0.15%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,103.12
$4,103.12$4,103.12

+0.15%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.04307
$0.04307$0.04307

-7.25%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$198.32
$198.32$198.32

-0.29%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.8315
$3.8315$3.8315

-0.67%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,103.12
$4,103.12$4,103.12

+0.15%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,824.72
$114,824.72$114,824.72

+0.15%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$198.32
$198.32$198.32

-0.29%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6371
$2.6371$2.6371

+0.04%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19963
$0.19963$0.19963

-0.07%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009350
$0.009350$0.009350

-6.50%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.352
$1.352$1.352

+80.26%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000425
$0.0000000425$0.0000000425

+394.18%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00243
$0.00243$0.00243

+143.00%

Jump Tom โลโก้

Jump Tom

JUMP

$0.00000816
$0.00000816$0.00000816

+25.53%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000056
$0.0000000000000000056$0.0000000000000000056

+24.44%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0099
$0.0099$0.0099

+23.75%