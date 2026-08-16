Real Briefly (REALTOKEN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 23:01:38 (UTC+8) ราคา Real Briefly วันนี้
ราคาปัจจุบัน Real Briefly (REALTOKEN) วันนี้
฿ 0.001699, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 7.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน REALTOKEN เป็น THB คือ ฿ 0.001699 ต่อ REALTOKEN.
Real Briefly มีอันดับที่
#1560 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.13M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 663.50M REALTOKEN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา REALTOKEN เทรดระหว่าง ฿ 0.001632 (ต่ำ) กับ ฿ 0.001866 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.4089025479665206356 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1048295431687967342
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น REALTOKEN เคลื่อนไหว
+0.35% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.29% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 14.70K. Real Briefly (REALTOKEN) ข้อมูลการตลาด อุปทานสูงสุด 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 อุปทานรวม 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Real Briefly คือ
฿ 1.13M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 14.70K อุปทานหมุนเวียนของ REALTOKEN คือ 663.50M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.70M ซื้อ Real Briefly ประวัติราคา Real Briefly THB
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.001632 ฿ 0.001632 ฿ 0.001632
ต่ำสุด 24h
฿ 0.001866 ฿ 0.001866 ฿ 0.001866
สูงสุด 24h
ต่ำสุด 24h ฿ 0.001632 ฿ 0.001632 ฿ 0.001632 สูงสุด 24h ฿ 0.001866 ฿ 0.001866 ฿ 0.001866 สูงตลอดเวลา ฿ 1.4089025479665206356 ฿ 1.4089025479665206356 ฿ 1.4089025479665206356 ราคาต่ำสุด ฿ 0.1048295431687967342 ฿ 0.1048295431687967342 ฿ 0.1048295431687967342 การเปลี่ยนแปลงราคา (1H) +0.35% การเปลี่ยนแปลงราคา (1D) -7.14% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) +0.29% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) +0.29% ประวัติราคา Real Briefly (REALTOKEN) THB
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Real Briefly ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
ระยะเวลา เปลี่ยน (THB) เปลี่ยน (%) วันนี้ ฿ -0.00428871 -7.14% 30 วัน ฿ -0.000274 -13.89% 60 วัน ฿ -0.001939 -53.30% 90 วัน ฿ -0.007169 -80.85% การเปลี่ยนแปลงราคา Real Briefly ในวันนี้
วันนี้ REALTOKEN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
฿ -0.00428871 (-7.14%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด การเปลี่ยนแปลงราคา Real Briefly ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง
฿ -0.000274 (-13.89%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงราคา Real Briefly ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน REALTOKEN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
฿ -0.001939 (-53.30%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน การเปลี่ยนแปลงราคา Real Briefly ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่
฿ -0.007169 (-80.85%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Real Briefly (REALTOKEN) หรือไม่?
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หน้าประวัติราคา Real Brieflyทันที ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Real Briefly?
ราคาของ REALTOKEN ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:
1. ผลประกอบการของตลาดอสังหาริมทรัพย์ – มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินและรายได้จากการเช่า 2. ความต้องการและอุปทานของโทเค็น 3. การยอมรับแพลตฟอร์มและการเติบโตของผู้ใช้งาน 4. การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อการแปลงสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เป็นโทเค็น 5. ความรู้สึกโดยรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซี 6. อัตราดอกเบี้ยและภาวะเศรษฐกิจ 7. ค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มและการจ่ายเงินปันผล 8. การแข่งขันจากโทเค็นอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ 9. การอัปเดตเทคโนโลยีและประเด็นด้านความปลอดภัย 10. ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกแปลงเป็นโทเค็น ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Real Briefly วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคา REALTOKEN ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจลงทุนอย่างรอบรู้ การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะในการซื้อ/ขายคำสั่ง การประเมินความผันผวนของตลาด และการประเมินสถานะกำไร/ขาดทุน การแสดงราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคว้าโอกาสได้อย่างเต็มที่
การคาดการณ์ราคา Real Briefly การคาดการณ์ราคา Real Briefly (REALTOKEN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ REALTOKEN ในปี 2030 คือ
฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00% การคาดการณ์ราคา Real Briefly (REALTOKEN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ Real Briefly อาจเติบโตได้ถึง
0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Real Briefly จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา REALTOKEN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่
การคาดการณ์ราคา Real Briefly วิธีการซื้อและลงทุน Real Briefly ใน ประเทศไทย
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Real Briefly หรือยัง? การซื้อ REALTOKEN บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับ
วิธีการซื้อ Real Briefly ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Real Briefly (REALTOKEN) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Real Briefly จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ Real Briefly ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ Real Briefly ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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การซื้อ Real Briefly (REALTOKEN) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ Real Briefly (REALTOKEN)
Real is a decentralized network powered by Real Token on the XRP Ledger (XRPL), designed to support the decentralized media and payment industries, which are valued at over approximately $38.5 trillion.
Real Briefly ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Real Briefly ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Real Briefly
หาก Real Briefly เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา Real Briefly ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา Real Briefly วันนี้คือ ฿ 0.05569322 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
Real Briefly ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน REALTOKEN โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
Real Briefly มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน REALTOKEN จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา Real Briefly ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา REALTOKEN เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ REALTOKEN ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
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MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ REALTOKEN/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ Real Briefly เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา Real Briefly อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา Real Briefly (REALTOKEN) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 23:01:38 (UTC+8) อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Real Briefly (REALTOKEN)
เวลา (UTC+8) ประเภท ข้อมูล 02-11 14:20:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21 ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
REALTOKEN USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
เทรด Long หรือ Short กับ REALTOKEN โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส REALTOKEN USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
฿0.05562766 ฿0.05562766 ฿0.05562766 -7.26% 8.49M (USDT)
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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา
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