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ราคาปัจจุบัน Real Briefly วันนี้ คือ 0.001699 THB มูลค่าตลาด REALTOKEN เท่ากับ 1,127,285.77005863 THB ติดตามการอัปเดตราคา REALTOKEN เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Real Briefly วันนี้ คือ 0.001699 THB มูลค่าตลาด REALTOKEN เท่ากับ 1,127,285.77005863 THB ติดตามการอัปเดตราคา REALTOKEN เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ REALTOKEN

ข้อมูลราคา REALTOKEN

REALTOKEN คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ REALTOKEN

โทเคโนมิกส์ REALTOKEN

การคาดการณ์ราคา REALTOKEN

ประวัติ REALTOKEN

REALTOKEN คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง REALTOKENเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Real Briefly(REALTOKEN)

ราคาปัจจุบัน 1 REALTOKEN เป็น THB

฿0.05569322
฿0.05569322฿0.05569322
-7.15%1D
THB
Real Briefly (REALTOKEN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:01:38 (UTC+8)

ราคา Real Briefly วันนี้

ราคาปัจจุบัน Real Briefly (REALTOKEN) วันนี้ ฿ 0.001699, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 7.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน REALTOKEN เป็น THB คือ ฿ 0.001699 ต่อ REALTOKEN.

Real Briefly มีอันดับที่ #1560 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.13M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 663.50M REALTOKEN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา REALTOKEN เทรดระหว่าง ฿ 0.001632 (ต่ำ) กับ ฿ 0.001866 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.4089025479665206356 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1048295431687967342

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น REALTOKEN เคลื่อนไหว +0.35% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.29% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 14.70K.

Real Briefly (REALTOKEN) ข้อมูลการตลาด

No.1560

฿ 1.13M
฿ 1.13M฿ 1.13M

฿ 14.70K
฿ 14.70K฿ 14.70K

฿ 1.70M
฿ 1.70M฿ 1.70M

663.50M
663.50M 663.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

66.34%

XRP

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Real Briefly คือ ฿ 1.13M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 14.70K อุปทานหมุนเวียนของ REALTOKEN คือ 663.50M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.70M

ประวัติราคา Real Briefly THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.001632
฿ 0.001632฿ 0.001632
ต่ำสุด 24h
฿ 0.001866
฿ 0.001866฿ 0.001866
สูงสุด 24h

฿ 0.001632
฿ 0.001632฿ 0.001632

฿ 0.001866
฿ 0.001866฿ 0.001866

฿ 1.4089025479665206356
฿ 1.4089025479665206356฿ 1.4089025479665206356

฿ 0.1048295431687967342
฿ 0.1048295431687967342฿ 0.1048295431687967342

+0.35%

-7.14%

+0.29%

+0.29%

ประวัติราคา Real Briefly (REALTOKEN) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Real Briefly ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00428871-7.14%
30 วัน฿ -0.000274-13.89%
60 วัน฿ -0.001939-53.30%
90 วัน฿ -0.007169-80.85%
การเปลี่ยนแปลงราคา Real Briefly ในวันนี้

วันนี้ REALTOKEN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00428871 (-7.14%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Real Briefly ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000274 (-13.89%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Real Briefly ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน REALTOKEN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001939 (-53.30%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Real Briefly ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.007169 (-80.85%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Real Briefly (REALTOKEN) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Real Briefly

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Real Briefly ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Real Briefly?

ราคาของ REALTOKEN ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ผลประกอบการของตลาดอสังหาริมทรัพย์ – มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินและรายได้จากการเช่า
2. ความต้องการและอุปทานของโทเค็น
3. การยอมรับแพลตฟอร์มและการเติบโตของผู้ใช้งาน
4. การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อการแปลงสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เป็นโทเค็น
5. ความรู้สึกโดยรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซี
6. อัตราดอกเบี้ยและภาวะเศรษฐกิจ
7. ค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มและการจ่ายเงินปันผล
8. การแข่งขันจากโทเค็นอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ
9. การอัปเดตเทคโนโลยีและประเด็นด้านความปลอดภัย
10. ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกแปลงเป็นโทเค็น

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Real Briefly วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา REALTOKEN ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจลงทุนอย่างรอบรู้ การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะในการซื้อ/ขายคำสั่ง การประเมินความผันผวนของตลาด และการประเมินสถานะกำไร/ขาดทุน การแสดงราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคว้าโอกาสได้อย่างเต็มที่

การคาดการณ์ราคา Real Briefly

การคาดการณ์ราคา Real Briefly (REALTOKEN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ REALTOKEN ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Real Briefly (REALTOKEN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Real Briefly อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Real Briefly จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา REALTOKEN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Real Briefly

วิธีการซื้อและลงทุน Real Briefly ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Real Briefly หรือยัง? การซื้อ REALTOKEN บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Real Briefly ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Real Briefly (REALTOKEN) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Real Briefly จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Real Briefly (REALTOKEN)

คุณสามารถทำอะไรกับ Real Briefly ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Real Briefly ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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การซื้อ Real Briefly (REALTOKEN) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Real Briefly (REALTOKEN)

Real is a decentralized network powered by Real Token on the XRP Ledger (XRPL), designed to support the decentralized media and payment industries, which are valued at over approximately $38.5 trillion.

Real Briefly ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Real Briefly ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Real Briefly อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Real Briefly

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:01:38 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Real Briefly (REALTOKEN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Real Briefly

REALTOKEN USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ REALTOKEN โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส REALTOKEN USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Real Briefly (REALTOKEN) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Real Briefly ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
REALTOKEN/USDT
฿0.05562766
฿0.05562766฿0.05562766
-7.26%
8.49M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
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1 REALTOKEN = 0.05569322 THB