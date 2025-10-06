ราคาปัจจุบัน SLIMEX วันนี้ คือ 0.01224 USD ติดตามการอัปเดตราคา SLX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SLX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน SLIMEX วันนี้ คือ 0.01224 USD ติดตามการอัปเดตราคา SLX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SLX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

SLIMEX โลโก้

ราคา SLIMEX(SLX)

ราคาปัจจุบัน 1 SLX เป็น USD

$0.01224
$0.01224$0.01224
-1.92%1D
USD
SLIMEX (SLX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:31:13 (UTC+8)

ข้อมูลราคา SLIMEX (SLX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01173
$ 0.01173$ 0.01173
ต่ำสุด 24h
$ 0.01564
$ 0.01564$ 0.01564
สูงสุด 24h

$ 0.01173
$ 0.01173$ 0.01173

$ 0.01564
$ 0.01564$ 0.01564

$ 0.0201275829066775
$ 0.0201275829066775$ 0.0201275829066775

$ 0.005582250839159196
$ 0.005582250839159196$ 0.005582250839159196

-1.69%

-1.92%

+64.95%

+64.95%

ราคาเรียลไทม์ SLIMEX (SLX) คือ $ 0.01224 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSLX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01173 และราคาสูงสุด $ 0.01564 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SLX คือ $ 0.0201275829066775 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.005582250839159196

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SLX มีการเปลี่ยนแปลง -1.69% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.92% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +64.95% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

SLIMEX (SLX) ข้อมูลการตลาด

No.828

$ 21.21M
$ 21.21M$ 21.21M

$ 990.67K
$ 990.67K$ 990.67K

$ 122.40M
$ 122.40M$ 122.40M

1.73B
1.73B 1.73B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

17.33%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SLIMEX คือ $ 21.21M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 990.67K อุปทานหมุนเวียนของ SLX คือ 1.73B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 122.40M

ประวัติราคา SLIMEX (SLX) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา SLIMEX ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0002396-1.92%
30 วัน$ +0.00224+22.40%
60 วัน$ +0.00224+22.40%
90 วัน$ +0.00224+22.40%
การเปลี่ยนแปลงราคา SLIMEX ในวันนี้

วันนี้ SLX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0002396 (-1.92%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา SLIMEX ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.00224 (+22.40%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา SLIMEX ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SLX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.00224 (+22.40%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา SLIMEX ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.00224 (+22.40%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา SLIMEX (SLX) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา SLIMEXทันที

อะไรคือ SLIMEX (SLX)

"สไลม์น้อย ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ – ทุกการขุดปลดล็อกเส้นทางใหม่" SLIMEX คือระบบนิเวศเกม Web3 แบบอินเทอร์แอกทีฟที่ขับเคลื่อนด้วย $SLX โดยมีจุดเริ่มต้นจากเกม idle RPG ชื่อดัง Slime Miner และขยายตัวผ่าน IP ของ Slime ไปสู่เกมและบริการต่าง ๆ ผสมผสานความเข้าถึงง่ายระดับ Web2 เข้ากับการเป็นเจ้าของในโลก Web3 มอบทั้งการเล่นตามฤดูกาล การผสาน NFT และรางวัลที่ขยายได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยฐานผู้ใช้มากกว่า 22 ล้านคน และผู้เล่นประจำวันกว่า 150,000 คน SLIMEX กำลังสร้างเครือข่ายยุคใหม่ที่เกมเมอร์ ครีเอเตอร์ และเศรษฐกิจแบบอินเทอร์แอกทีฟสามารถเติบโตไปด้วยกัน

SLIMEX มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน SLIMEX ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบSLXความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ SLIMEX บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ SLIMEX ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา SLIMEX (USD)

SLIMEX (SLX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ SLIMEX (SLX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ SLIMEX

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา SLIMEX ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ SLIMEX (SLX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ SLIMEX (SLX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SLXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ SLIMEX (SLX)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ SLIMEXใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ SLIMEX บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

SLX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

SLIMEX ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก SLIMEX ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ SLIMEX อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SLIMEX

วันนี้ SLIMEX (SLX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SLX เป็นUSD คือ 0.01224 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SLX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SLX เป็น USD คือ $ 0.01224 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ SLIMEX คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SLX คือ $ 21.21M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SLX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SLX คือ 1.73B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SLX คือเท่าใด?
SLX ถึงราคา ATH ที่ 0.0201275829066775 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SLX คือเท่าไร?
SLX ถึงราคา ATL ที่ 0.005582250839159196 USD
ปริมาณการเทรดของ SLX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SLX คือ $ 990.67K USD
ปีนี้ SLX จะสูงขึ้นอีกไหม?
SLX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SLX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:31:13 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

1 SLX = 0.01224 USD

