ราคาปัจจุบัน Tesla xStock วันนี้ คือ 464.37 USD ติดตามการอัปเดตราคา TSLAX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TSLAX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา Tesla xStock(TSLAX)

ราคาปัจจุบัน 1 TSLAX เป็น USD

Tesla xStock (TSLAX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:20:41 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Tesla xStock (TSLAX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ราคาเรียลไทม์ Tesla xStock (TSLAX) คือ $ 464.37 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTSLAX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 448.72 และราคาสูงสุด $ 464.87 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TSLAX คือ $ 474.6824248978316 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 290.2836164741007

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TSLAX มีการเปลี่ยนแปลง +0.62% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.59% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Tesla xStock (TSLAX) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tesla xStock คือ $ 43.19M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 82.46K อุปทานหมุนเวียนของ TSLAX คือ 93.00K โดยมีอุปทานรวมที่ 92998.19905378 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 43.19M

ประวัติราคา Tesla xStock (TSLAX) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Tesla xStock ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.3252-0.06%
30 วัน$ +21.41+4.83%
60 วัน$ +130.61+39.13%
90 วัน$ +146.39+46.03%
การเปลี่ยนแปลงราคา Tesla xStock ในวันนี้

วันนี้ TSLAX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.3252 (-0.06%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Tesla xStock ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +21.41 (+4.83%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Tesla xStock ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TSLAX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +130.61 (+39.13%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Tesla xStock ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +146.39 (+46.03%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Tesla xStock (TSLAX) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Tesla xStockทันที

อะไรคือ Tesla xStock (TSLAX)

Tesla xStock (TSLAx) คือใบรับรองติดตามราคาหุ้นในรูปแบบโทเคน ที่ออกบนเครือข่าย Solana (SPL) และ Ethereum (ERC-20) โดย TSLAx ติดตามราคาของหุ้นบริษัท Tesla, Inc. (สินทรัพย์อ้างอิง) ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมตลาดคริปโตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้าถึงราคาหุ้นของ Tesla, Inc. ได้อย่างสอดคล้องกับข้อกำกับทางกฎหมาย พร้อมยังคงไว้ซึ่งข้อดีของเทคโนโลยีบล็อกเชน

Tesla xStock มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Tesla xStock ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบTSLAXความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Tesla xStock บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Tesla xStock ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Tesla xStock (USD)

Tesla xStock (TSLAX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Tesla xStock (TSLAX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Tesla xStock

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Tesla xStock ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Tesla xStock (TSLAX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Tesla xStock (TSLAX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TSLAXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Tesla xStock (TSLAX)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Tesla xStockใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Tesla xStock บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

TSLAX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

Tesla xStock ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Tesla xStock ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Tesla xStock อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tesla xStock

วันนี้ Tesla xStock (TSLAX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TSLAX เป็นUSD คือ 464.37 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TSLAX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TSLAX เป็น USD คือ $ 464.37 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Tesla xStock คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TSLAX คือ $ 43.19M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TSLAX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TSLAX คือ 93.00K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TSLAX คือเท่าใด?
TSLAX ถึงราคา ATH ที่ 474.6824248978316 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TSLAX คือเท่าไร?
TSLAX ถึงราคา ATL ที่ 290.2836164741007 USD
ปริมาณการเทรดของ TSLAX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TSLAX คือ $ 82.46K USD
ปีนี้ TSLAX จะสูงขึ้นอีกไหม?
TSLAX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TSLAX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:20:41 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

