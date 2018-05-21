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ราคาปัจจุบัน IoTeX Network วันนี้ คือ 0.002607 THB มูลค่าตลาด IOTX เท่ากับ 24,613,647.67312104810255 THB ติดตามการอัปเดตราคา IOTX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน IoTeX Network วันนี้ คือ 0.002607 THB มูลค่าตลาด IOTX เท่ากับ 24,613,647.67312104810255 THB ติดตามการอัปเดตราคา IOTX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IOTX

ข้อมูลราคา IOTX

IOTX คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ IOTX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ IOTX

โทเคโนมิกส์ IOTX

การคาดการณ์ราคา IOTX

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IOTX คู่มือการซื้อ

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ราคา IoTeX Network(IOTX)

ราคาปัจจุบัน 1 IOTX เป็น THB

฿0.08545746
฿0.08545746฿0.08545746
-0.68%1D
THB
IoTeX Network (IOTX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:27:25 (UTC+8)

ราคา IoTeX Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน IoTeX Network (IOTX) วันนี้ ฿ 0.002607, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.68% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน IOTX เป็น THB คือ ฿ 0.002607 ต่อ IOTX.

IoTeX Network มีอันดับที่ #560 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 24.61M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 9.44B IOTX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา IOTX เทรดระหว่าง ฿ 0.002572 (ต่ำ) กับ ฿ 0.002673 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 8.5586066394643175262 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0398598435290112442

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น IOTX เคลื่อนไหว -0.69% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.83% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 70.18K.

IoTeX Network (IOTX) ข้อมูลการตลาด

No.560

฿ 24.61M
฿ 24.61M฿ 24.61M

฿ 70.18K
฿ 70.18K฿ 70.18K

฿ 26.07M
฿ 26.07M฿ 26.07M

9.44B
9.44B 9.44B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,441,368,502.27327779
9,441,368,502.27327779 9,441,368,502.27327779

94.41%

2018-05-21 00:00:00

฿ 0.22946
฿ 0.22946฿ 0.22946

IOTX

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ IoTeX Network คือ ฿ 24.61M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 70.18K อุปทานหมุนเวียนของ IOTX คือ 9.44B โดยมีอุปทานรวมที่ 9441368502.27327779 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 26.07M

ประวัติราคา IoTeX Network THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.002572
฿ 0.002572฿ 0.002572
ต่ำสุด 24h
฿ 0.002673
฿ 0.002673฿ 0.002673
สูงสุด 24h

฿ 0.002572
฿ 0.002572฿ 0.002572

฿ 0.002673
฿ 0.002673฿ 0.002673

฿ 8.5586066394643175262
฿ 8.5586066394643175262฿ 8.5586066394643175262

฿ 0.0398598435290112442
฿ 0.0398598435290112442฿ 0.0398598435290112442

-0.69%

-0.67%

-9.83%

-9.83%

ประวัติราคา IoTeX Network (IOTX) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา IoTeX Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00058509-0.67%
30 วัน฿ +0.000225+9.44%
60 วัน฿ -0.000637-19.64%
90 วัน฿ -0.001785-40.65%
การเปลี่ยนแปลงราคา IoTeX Network ในวันนี้

วันนี้ IOTX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00058509 (-0.67%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา IoTeX Network ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.000225 (+9.44%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา IoTeX Network ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน IOTX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000637 (-19.64%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา IoTeX Network ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.001785 (-40.65%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา IoTeX Network (IOTX) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา IoTeX Networkทันที

การวิเคราะห์ IoTeX Network

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด IoTeX Network ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด IoTeX Network วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด IOTX: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ราคา > เส้นบนแตะหรือทะลุเส้นบนเข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

IOTX_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับศูนย์กลาง 0.002656 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 0.002694 อยู่ใกล้มากกับแนวต้าน R1 ที่ 0.002704 โครงสร้างราคาขณะนี้อยู่ในช่วงครึ่งบนของระบบฮับ ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายต่างมีความสมดุลชั่วคราวภายในช่วงราคาแคบๆ นี้ ขณะที่ระบบดัชนีไม่ได้แสดงสัญญาณการเบี่ยงเบนไปในทิศทางเดียว MACD แสดงรูปแบบการตัดข้ามเป็นบวก (Golden Cross) พลังงานเชิงกระทบระยะสั้นเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่มีการเบี่ยงเบนที่ชัดเจนระหว่างเส้น Fast และ Slow Line อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในภาวะรวมตัว แถบ Bollinger Bands เปิดกว้างอย่างราบรื่น ตลาดขาดแรงขับเคลื่อนทิศทางที่รุนแรง แรงซื้อไม่ได้มีความเหนือกว่าอย่างเด็ดขาด ขณะเดียวกันแรงขายก็ยังไม่ได้ถูกปล่อยออกมาอย่างชัดเจน การกระจายพลังงานเคลื่อนไหวค่อนข้างสม่ำเสมอ ระดับแนวต้านสำคัญล่าสุดอยู่ที่ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.002704 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 0.4% หากสามารถทะลุผ่านได้ แนวเป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ R2 ที่ 0.002751 ส่วนแนวรับสำคัญล่าสุดอยู่ที่ระดับศูนย์กลาง 0.002656 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.4% สำหรับพื้นที่ขาลงต่อไป แนวรับ S1 อยู่ที่ 0.002608 และแนวรับระยะไกล S2 อยู่ที่ 0.002561 ระยะห่างระหว่างแต่ละจุดสำคัญชัดเจนและมีความสมดุล

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ IoTeX Network?

ราคาของ IOTX ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. การนำ IoT มาใช้และการสร้างความร่วมมือกับผู้ผลิตอุปกรณ์
2. การใช้งานเครือข่ายและปริมาณธุรกรรมบนบล็อกเชน IoTeX
3. ความเคลื่อนไหวของนักพัฒนาและการเติบโตของระบบนิเวศ DApp
4. อัตราการเข้าร่วมการเดิมพันและการใช้ประโยชน์ของโทเค็น
5. ทัศนคติโดยรวมของตลาดคริปโตและการสัมพันธ์กับราคาบิทคอยน์
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อภาค IoT และบล็อกเชน
7. การพัฒนาทางเทคนิคและการอัปเกรดโปรโตคอล
8. การแข่งขันจากโครงการบล็อกเชนที่มุ่งเน้น IoT อื่น ๆ
9. โครงสร้างอุปทานโทเค็นและกลไกการเผาโทเค็น
10. การบูรณาการกับแพลตฟอร์ม IoT หลักและการนำไปใช้ในองค์กร

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ IoTeX Network วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา IOTX ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจลงทุน การติดตามพอร์ตการลงทุน โอกาสในการซื้อขาย การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตลาด รวมถึงการกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อหรือขาย ขณะที่ IoTeX มุ่งเน้นไปที่โซลูชันบล็อกเชนสำหรับ IoT การเคลื่อนไหวของราคาสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการนำไปใช้งานและความมั่นใจของตลาดที่มีต่อโครงสร้างพื้นฐาน IoT แบบกระจายอำนาจ

การคาดการณ์ราคา IoTeX Network

การคาดการณ์ราคา IoTeX Network (IOTX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ IOTX ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา IoTeX Network (IOTX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ IoTeX Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา IoTeX Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา IOTX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา IoTeX Network

วิธีการซื้อและลงทุน IoTeX Network ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย IoTeX Network หรือยัง? การซื้อ IOTX บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ IoTeX Network ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ IoTeX Network (IOTX) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว IoTeX Network จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ IoTeX Network (IOTX)

คุณสามารถทำอะไรกับ IoTeX Network ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ IoTeX Network ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ IoTeX Network (IOTX)

IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

IoTeX Network ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก IoTeX Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ IoTeX Network อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Account AbstractionAI AgentsArtificial Intelligence (AI)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ IoTeX Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:27:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ IoTeX Network (IOTX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IoTeX Network

IOTX USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด IoTeX Network (IOTX) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน IoTeX Network ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
IOTX/USDT
฿0.08578526
฿0.08578526฿0.08578526
-0.44%
26.84M (USDT)

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1 IOTX = 0.08545746 THB