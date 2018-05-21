ราคา IoTeX Network(IOTX)
ราคาปัจจุบัน IoTeX Network (IOTX) วันนี้ ฿ 0.002607, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.68% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน IOTX เป็น THB คือ ฿ 0.002607 ต่อ IOTX.
IoTeX Network มีอันดับที่ #560 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 24.61M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 9.44B IOTX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา IOTX เทรดระหว่าง ฿ 0.002572 (ต่ำ) กับ ฿ 0.002673 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 8.5586066394643175262 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0398598435290112442
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น IOTX เคลื่อนไหว -0.69% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.83% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 70.18K.
No.560
94.41%
2018-05-21 00:00:00
IOTX
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ IoTeX Network คือ ฿ 24.61M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 70.18K อุปทานหมุนเวียนของ IOTX คือ 9.44B โดยมีอุปทานรวมที่ 9441368502.27327779 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 26.07M
-0.69%
-0.67%
-9.83%
-9.83%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา IoTeX Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00058509
|-0.67%
|30 วัน
|฿ +0.000225
|+9.44%
|60 วัน
|฿ -0.000637
|-19.64%
|90 วัน
|฿ -0.001785
|-40.65%
วันนี้ IOTX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00058509 (-0.67%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.000225 (+9.44%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน IOTX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000637 (-19.64%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.001785 (-40.65%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด IoTeX Network ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด IOTX: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา > เส้นบน
|แตะหรือทะลุเส้นบน
|เข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
IOTX_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับศูนย์กลาง 0.002656 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 0.002694 อยู่ใกล้มากกับแนวต้าน R1 ที่ 0.002704 โครงสร้างราคาขณะนี้อยู่ในช่วงครึ่งบนของระบบฮับ ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายต่างมีความสมดุลชั่วคราวภายในช่วงราคาแคบๆ นี้ ขณะที่ระบบดัชนีไม่ได้แสดงสัญญาณการเบี่ยงเบนไปในทิศทางเดียว MACD แสดงรูปแบบการตัดข้ามเป็นบวก (Golden Cross) พลังงานเชิงกระทบระยะสั้นเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่มีการเบี่ยงเบนที่ชัดเจนระหว่างเส้น Fast และ Slow Line อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในภาวะรวมตัว แถบ Bollinger Bands เปิดกว้างอย่างราบรื่น ตลาดขาดแรงขับเคลื่อนทิศทางที่รุนแรง แรงซื้อไม่ได้มีความเหนือกว่าอย่างเด็ดขาด ขณะเดียวกันแรงขายก็ยังไม่ได้ถูกปล่อยออกมาอย่างชัดเจน การกระจายพลังงานเคลื่อนไหวค่อนข้างสม่ำเสมอ ระดับแนวต้านสำคัญล่าสุดอยู่ที่ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.002704 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 0.4% หากสามารถทะลุผ่านได้ แนวเป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ R2 ที่ 0.002751 ส่วนแนวรับสำคัญล่าสุดอยู่ที่ระดับศูนย์กลาง 0.002656 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.4% สำหรับพื้นที่ขาลงต่อไป แนวรับ S1 อยู่ที่ 0.002608 และแนวรับระยะไกล S2 อยู่ที่ 0.002561 ระยะห่างระหว่างแต่ละจุดสำคัญชัดเจนและมีความสมดุล
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ IoTeX Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก IoTeX Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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