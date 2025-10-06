ราคาปัจจุบัน WLFI วันนี้ คือ 0.1421 USD ติดตามการอัปเดตราคา WLFI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WLFI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน WLFI วันนี้ คือ 0.1421 USD ติดตามการอัปเดตราคา WLFI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WLFI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา WLFI(WLFI)

ราคาปัจจุบัน 1 WLFI เป็น USD

$0.142
$0.142$0.142
-0.56%1D
USD
WLFI (WLFI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:21:44 (UTC+8)

ข้อมูลราคา WLFI (WLFI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.1408
$ 0.1408$ 0.1408
ต่ำสุด 24h
$ 0.1555
$ 0.1555$ 0.1555
สูงสุด 24h

$ 0.1408
$ 0.1408$ 0.1408

$ 0.1555
$ 0.1555$ 0.1555

$ 0.4600440080440167
$ 0.4600440080440167$ 0.4600440080440167

$ 0.09151658544301643
$ 0.09151658544301643$ 0.09151658544301643

-1.05%

-0.55%

+4.94%

+4.94%

ราคาเรียลไทม์ WLFI (WLFI) คือ $ 0.1421 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWLFI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.1408 และราคาสูงสุด $ 0.1555 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WLFI คือ $ 0.4600440080440167 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.09151658544301643

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WLFI มีการเปลี่ยนแปลง -1.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.55% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.94% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

WLFI (WLFI) ข้อมูลการตลาด

No.31

$ 3.49B
$ 3.49B$ 3.49B

$ 7.74M
$ 7.74M$ 7.74M

$ 14.21B
$ 14.21B$ 14.21B

24.57B
24.57B 24.57B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

24.57%

0.09%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ WLFI คือ $ 3.49B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 7.74M อุปทานหมุนเวียนของ WLFI คือ 24.57B โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 14.21B

ประวัติราคา WLFI (WLFI) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา WLFI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0008-0.55%
30 วัน$ -0.071-33.32%
60 วัน$ +0.0921+184.20%
90 วัน$ +0.0921+184.20%
การเปลี่ยนแปลงราคา WLFI ในวันนี้

วันนี้ WLFI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0008 (-0.55%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา WLFI ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.071 (-33.32%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา WLFI ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WLFI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0921 (+184.20%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา WLFI ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.0921 (+184.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา WLFI (WLFI) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา WLFIทันที

อะไรคือ WLFI (WLFI)

World Liberty Financial ($WLFI) is a governance token powering a decentralized finance protocol that promotes USD-based stablecoins and aims to preserve the U.S. Dollar’s global dominance.

WLFI มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน WLFI ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบWLFIความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ WLFI บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ WLFI ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา WLFI (USD)

WLFI (WLFI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ WLFI (WLFI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ WLFI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา WLFI ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ WLFI (WLFI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ WLFI (WLFI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WLFIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ WLFI (WLFI)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ WLFIใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ WLFI บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

WLFI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 WLFI(WLFI) เป็น VND
3,739.3615
1 WLFI(WLFI) เป็น AUD
A$0.214571
1 WLFI(WLFI) เป็น GBP
0.106575
1 WLFI(WLFI) เป็น EUR
0.120785
1 WLFI(WLFI) เป็น USD
$0.1421
1 WLFI(WLFI) เป็น MYR
RM0.595399
1 WLFI(WLFI) เป็น TRY
5.962516
1 WLFI(WLFI) เป็น JPY
¥21.5992
1 WLFI(WLFI) เป็น ARS
ARS$209.277775
1 WLFI(WLFI) เป็น RUB
11.261425
1 WLFI(WLFI) เป็น INR
12.536062
1 WLFI(WLFI) เป็น IDR
Rp2,368.332386
1 WLFI(WLFI) เป็น PHP
8.405215
1 WLFI(WLFI) เป็น EGP
￡E.6.731277
1 WLFI(WLFI) เป็น BRL
R$0.761656
1 WLFI(WLFI) เป็น CAD
C$0.197519
1 WLFI(WLFI) เป็น BDT
17.390198
1 WLFI(WLFI) เป็น NGN
206.84076
1 WLFI(WLFI) เป็น COP
$546.537915
1 WLFI(WLFI) เป็น ZAR
R.2.438436
1 WLFI(WLFI) เป็น UAH
5.980989
1 WLFI(WLFI) เป็น TZS
T.Sh.349.1397
1 WLFI(WLFI) เป็น VES
Bs30.2673
1 WLFI(WLFI) เป็น CLP
$133.574
1 WLFI(WLFI) เป็น PKR
Rs40.265456
1 WLFI(WLFI) เป็น KZT
76.438432
1 WLFI(WLFI) เป็น THB
฿4.591251
1 WLFI(WLFI) เป็น TWD
NT$4.345418
1 WLFI(WLFI) เป็น AED
د.إ0.521507
1 WLFI(WLFI) เป็น CHF
Fr0.112259
1 WLFI(WLFI) เป็น HKD
HK$1.102696
1 WLFI(WLFI) เป็น AMD
֏54.401564
1 WLFI(WLFI) เป็น MAD
.د.م1.311583
1 WLFI(WLFI) เป็น MXN
$2.61464
1 WLFI(WLFI) เป็น SAR
ريال0.532875
1 WLFI(WLFI) เป็น ETB
Br21.546623
1 WLFI(WLFI) เป็น KES
KSh18.350794
1 WLFI(WLFI) เป็น JOD
د.أ0.1007489
1 WLFI(WLFI) เป็น PLN
0.514402
1 WLFI(WLFI) เป็น RON
лв0.619556
1 WLFI(WLFI) เป็น SEK
kr1.328635
1 WLFI(WLFI) เป็น BGN
лв0.237307
1 WLFI(WLFI) เป็น HUF
Ft47.302248
1 WLFI(WLFI) เป็น CZK
2.965627
1 WLFI(WLFI) เป็น KWD
د.ك0.0434826
1 WLFI(WLFI) เป็น ILS
0.461825
1 WLFI(WLFI) เป็น BOB
Bs0.981911
1 WLFI(WLFI) เป็น AZN
0.24157
1 WLFI(WLFI) เป็น TJS
SM1.313004
1 WLFI(WLFI) เป็น GEL
0.386512
1 WLFI(WLFI) เป็น AOA
Kz129.534097
1 WLFI(WLFI) เป็น BHD
.د.ب0.0534296
1 WLFI(WLFI) เป็น BMD
$0.1421
1 WLFI(WLFI) เป็น DKK
kr0.90944
1 WLFI(WLFI) เป็น HNL
L3.741493
1 WLFI(WLFI) เป็น MUR
6.441393
1 WLFI(WLFI) เป็น NAD
$2.454067
1 WLFI(WLFI) เป็น NOK
kr1.415316
1 WLFI(WLFI) เป็น NZD
$0.245833
1 WLFI(WLFI) เป็น PAB
B/.0.1421
1 WLFI(WLFI) เป็น PGK
K0.598241
1 WLFI(WLFI) เป็น QAR
ر.ق0.517244
1 WLFI(WLFI) เป็น RSD
дин.14.288155
1 WLFI(WLFI) เป็น UZS
soʻm1,732.926552
1 WLFI(WLFI) เป็น ALL
L11.799984
1 WLFI(WLFI) เป็น ANG
ƒ0.254359
1 WLFI(WLFI) เป็น AWG
ƒ0.25578
1 WLFI(WLFI) เป็น BBD
$0.2842
1 WLFI(WLFI) เป็น BAM
KM0.237307
1 WLFI(WLFI) เป็น BIF
Fr419.0529
1 WLFI(WLFI) เป็น BND
$0.183309
1 WLFI(WLFI) เป็น BSD
$0.1421
1 WLFI(WLFI) เป็น JMD
$22.797103
1 WLFI(WLFI) เป็น KHR
572.982725
1 WLFI(WLFI) เป็น KMF
Fr60.1083
1 WLFI(WLFI) เป็น LAK
3,089.130373
1 WLFI(WLFI) เป็น LKR
රු43.26945
1 WLFI(WLFI) เป็น MDL
L2.40149
1 WLFI(WLFI) เป็น MGA
Ar634.374188
1 WLFI(WLFI) เป็น MOP
P1.1368
1 WLFI(WLFI) เป็น MVR
2.17413
1 WLFI(WLFI) เป็น MWK
MK246.701231
1 WLFI(WLFI) เป็น MZN
MT9.081611
1 WLFI(WLFI) เป็น NPR
रु20.070204
1 WLFI(WLFI) เป็น PYG
1,007.7732
1 WLFI(WLFI) เป็น RWF
Fr206.4713
1 WLFI(WLFI) เป็น SBD
$1.169483
1 WLFI(WLFI) เป็น SCR
1.942507
1 WLFI(WLFI) เป็น SRD
$5.618634
1 WLFI(WLFI) เป็น SVC
$1.243375
1 WLFI(WLFI) เป็น SZL
L2.452646
1 WLFI(WLFI) เป็น TMT
m0.498771
1 WLFI(WLFI) เป็น TND
د.ت0.4170635
1 WLFI(WLFI) เป็น TTD
$0.964859
1 WLFI(WLFI) เป็น UGX
Sh495.0764
1 WLFI(WLFI) เป็น XAF
Fr79.8602
1 WLFI(WLFI) เป็น XCD
$0.38367
1 WLFI(WLFI) เป็น XOF
Fr79.8602
1 WLFI(WLFI) เป็น XPF
Fr14.4942
1 WLFI(WLFI) เป็น BWP
P2.020662
1 WLFI(WLFI) เป็น BZD
$0.285621
1 WLFI(WLFI) เป็น CVE
$13.448344
1 WLFI(WLFI) เป็น DJF
Fr25.2938
1 WLFI(WLFI) เป็น DOP
$9.098663
1 WLFI(WLFI) เป็น DZD
د.ج18.45879
1 WLFI(WLFI) เป็น FJD
$0.321146
1 WLFI(WLFI) เป็น GNF
Fr1,235.5595
1 WLFI(WLFI) เป็น GTQ
Q1.088486
1 WLFI(WLFI) เป็น GYD
$29.752898
1 WLFI(WLFI) เป็น ISK
kr17.4783

WLFI ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก WLFI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ WLFI อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ WLFI

วันนี้ WLFI (WLFI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน WLFI เป็นUSD คือ 0.1421 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน WLFI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ WLFI เป็น USD คือ $ 0.1421 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ WLFI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ WLFI คือ $ 3.49B USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ WLFI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ WLFI คือ 24.57B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ WLFI คือเท่าใด?
WLFI ถึงราคา ATH ที่ 0.4600440080440167 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ WLFI คือเท่าไร?
WLFI ถึงราคา ATL ที่ 0.09151658544301643 USD
ปริมาณการเทรดของ WLFI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ WLFI คือ $ 7.74M USD
ปีนี้ WLFI จะสูงขึ้นอีกไหม?
WLFI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา WLFI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ WLFI (WLFI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ WLFI เป็น USD

จำนวน

WLFI
WLFI
USD
USD

1 WLFI = 0.1421 USD

เทรด WLFI

WLFI/USD1
$0.1424
$0.1424$0.1424
-0.13%
WLFI/USDC
$0.1423
$0.1423$0.1423
-0.41%
WLFI/USDT
$0.142
$0.142$0.142
-0.49%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

