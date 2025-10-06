ราคาปัจจุบัน WIKI CAT วันนี้ คือ 0.00000011716 USD ติดตามการอัปเดตราคา WKC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WKC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน WIKI CAT วันนี้ คือ 0.00000011716 USD ติดตามการอัปเดตราคา WKC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WKC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

WIKI CAT โลโก้

ราคา WIKI CAT(WKC)

ราคาปัจจุบัน 1 WKC เป็น USD

$0.00000011716
$0.00000011716$0.00000011716
+2.33%1D
USD
WIKI CAT (WKC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:25:28 (UTC+8)

ข้อมูลราคา WIKI CAT (WKC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00000011391
$ 0.00000011391$ 0.00000011391
ต่ำสุด 24h
$ 0.00000012461
$ 0.00000012461$ 0.00000012461
สูงสุด 24h

$ 0.00000011391
$ 0.00000011391$ 0.00000011391

$ 0.00000012461
$ 0.00000012461$ 0.00000012461

$ 0.000000472824771637
$ 0.000000472824771637$ 0.000000472824771637

$ 0.000000000057105301
$ 0.000000000057105301$ 0.000000000057105301

+1.07%

+2.33%

-1.78%

-1.78%

ราคาเรียลไทม์ WIKI CAT (WKC) คือ $ 0.00000011716 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWKC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00000011391 และราคาสูงสุด $ 0.00000012461 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WKC คือ $ 0.000000472824771637 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.000000000057105301

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WKC มีการเปลี่ยนแปลง +1.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +2.33% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.78% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

WIKI CAT (WKC) ข้อมูลการตลาด

No.450

$ 63.95M
$ 63.95M$ 63.95M

$ 83.43K
$ 83.43K$ 83.43K

$ 99.68M
$ 99.68M$ 99.68M

545.84T
545.84T 545.84T

850,822,824,918,178
850,822,824,918,178 850,822,824,918,178

853,278,579,305,012
853,278,579,305,012 853,278,579,305,012

64.15%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ WIKI CAT คือ $ 63.95M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 83.43K อุปทานหมุนเวียนของ WKC คือ 545.84T โดยมีอุปทานรวมที่ 853278579305012 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 99.68M

ประวัติราคา WIKI CAT (WKC) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา WIKI CAT ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0000000026677+2.33%
30 วัน$ -0.00000006581-35.97%
60 วัน$ -0.00000005326-31.26%
90 วัน$ +0.00000009716+485.80%
การเปลี่ยนแปลงราคา WIKI CAT ในวันนี้

วันนี้ WKC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0000000026677 (+2.33%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา WIKI CAT ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00000006581 (-35.97%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา WIKI CAT ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WKC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00000005326 (-31.26%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา WIKI CAT ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.00000009716 (+485.80%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา WIKI CAT (WKC) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา WIKI CATทันที

อะไรคือ WIKI CAT (WKC)

WIKI CAT มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน WIKI CAT ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบWKCความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ WIKI CAT บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ WIKI CAT ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา WIKI CAT (USD)

WIKI CAT (WKC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ WIKI CAT (WKC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ WIKI CAT

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา WIKI CAT ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ WIKI CAT (WKC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ WIKI CAT (WKC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WKCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ WIKI CAT (WKC)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ WIKI CATใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ WIKI CAT บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ WIKI CAT

วันนี้ WIKI CAT (WKC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน WKC เป็นUSD คือ 0.00000011716 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน WKC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ WKC เป็น USD คือ $ 0.00000011716 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ WIKI CAT คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ WKC คือ $ 63.95M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ WKC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ WKC คือ 545.84T USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ WKC คือเท่าใด?
WKC ถึงราคา ATH ที่ 0.000000472824771637 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ WKC คือเท่าไร?
WKC ถึงราคา ATL ที่ 0.000000000057105301 USD
ปริมาณการเทรดของ WKC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ WKC คือ $ 83.43K USD
ปีนี้ WKC จะสูงขึ้นอีกไหม?
WKC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา WKC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ WIKI CAT (WKC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

