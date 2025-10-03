ราคาปัจจุบัน R0AR TOKEN วันนี้ คือ 0.01305 USD ติดตามการอัปเดตราคา 1R0R เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา 1R0R ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน R0AR TOKEN วันนี้ คือ 0.01305 USD ติดตามการอัปเดตราคา 1R0R เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา 1R0R ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 1R0R

ข้อมูลราคา 1R0R

เอกสารไวท์เปเปอร์ 1R0R

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ 1R0R

โทเคโนมิกส์ 1R0R

การคาดการณ์ราคา 1R0R

ประวัติ 1R0R

1R0R คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง 1R0Rเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต 1R0R

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

R0AR TOKEN โลโก้

ราคา R0AR TOKEN(1R0R)

ราคาปัจจุบัน 1 1R0R เป็น USD

$0.01303
$0.01303$0.01303
+0.77%1D
USD
R0AR TOKEN (1R0R) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:50:03 (UTC+8)

ข้อมูลราคา R0AR TOKEN (1R0R) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286
ต่ำสุด 24h
$ 0.01332
$ 0.01332$ 0.01332
สูงสุด 24h

$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286

$ 0.01332
$ 0.01332$ 0.01332

$ 0.05359728874422925
$ 0.05359728874422925$ 0.05359728874422925

$ 0.003689277531738991
$ 0.003689277531738991$ 0.003689277531738991

-0.54%

+0.77%

-24.31%

-24.31%

ราคาเรียลไทม์ R0AR TOKEN (1R0R) คือ $ 0.01305 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรด1R0R ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01286 และราคาสูงสุด $ 0.01332 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ 1R0R คือ $ 0.05359728874422925 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.003689277531738991

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น 1R0R มีการเปลี่ยนแปลง -0.54% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.77% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -24.31% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

R0AR TOKEN (1R0R) ข้อมูลการตลาด

No.5870

--
----

$ 10.67K
$ 10.67K$ 10.67K

$ 130.50M
$ 130.50M$ 130.50M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

1,000,000,000,010
1,000,000,000,010 1,000,000,000,010

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ R0AR TOKEN คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 10.67K อุปทานหมุนเวียนของ 1R0R คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000010 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 130.50M

ประวัติราคา R0AR TOKEN (1R0R) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา R0AR TOKEN ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0000996+0.77%
30 วัน$ -0.02338-64.18%
60 วัน$ -0.00737-36.10%
90 วัน$ -0.00794-37.83%
การเปลี่ยนแปลงราคา R0AR TOKEN ในวันนี้

วันนี้ 1R0R บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0000996 (+0.77%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา R0AR TOKEN ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.02338 (-64.18%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา R0AR TOKEN ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน 1R0R เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00737 (-36.10%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา R0AR TOKEN ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.00794 (-37.83%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา R0AR TOKEN (1R0R) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา R0AR TOKENทันที

อะไรคือ R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน R0AR TOKEN ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบ1R0Rความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ R0AR TOKEN บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ R0AR TOKEN ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา R0AR TOKEN (USD)

R0AR TOKEN (1R0R) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ R0AR TOKEN (1R0R) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ R0AR TOKEN

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา R0AR TOKEN ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ R0AR TOKEN (1R0R)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ R0AR TOKEN (1R0R) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ 1R0Rโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ R0AR TOKEN (1R0R)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ R0AR TOKENใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ R0AR TOKEN บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

1R0R เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น VND
343.41075
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น AUD
A$0.0197055
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น GBP
0.009657
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น EUR
0.0110925
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น USD
$0.01305
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น MYR
RM0.05481
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น TRY
0.5435325
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น JPY
¥1.91835
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น ARS
ARS$18.589725
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น RUB
1.0728405
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น INR
1.1579265
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น IDR
Rp217.499913
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น KRW
18.3802725
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น PHP
0.755595
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น EGP
￡E.0.6228765
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น BRL
R$0.0695565
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น CAD
C$0.0181395
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น BDT
1.5875325
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น NGN
19.106766
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น COP
$50.7782025
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น ZAR
R.0.224721
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น UAH
0.538182
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น TZS
T.Sh.32.06385
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น VES
Bs2.3751
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น CLP
$12.59325
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น PKR
Rs3.6708345
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น KZT
7.142787
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น THB
฿0.422037
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น TWD
NT$0.3965895
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น AED
د.إ0.0478935
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น CHF
Fr0.0103095
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น HKD
HK$0.101529
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น AMD
֏4.999977
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น MAD
.د.م0.1186245
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น MXN
$0.2399895
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น SAR
ريال0.048807
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น ETB
Br1.8934245
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น KES
KSh1.685277
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น JOD
د.أ0.00925245
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น PLN
0.047241
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น RON
лв0.0565065
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น SEK
kr0.1222785
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น BGN
лв0.021663
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น HUF
Ft4.315374
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น CZK
0.269613
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น KWD
د.ك0.00398025
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น ILS
0.043065
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น BOB
Bs0.090045
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น AZN
0.022185
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น TJS
SM0.1214955
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น GEL
0.035496
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น AOA
Kz11.9614995
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น BHD
.د.ب0.0049068
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น BMD
$0.01305
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น DKK
kr0.082998
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น HNL
L0.3412575
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น MUR
0.5912955
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น NAD
$0.2248515
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น NOK
kr0.1298475
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น NZD
$0.0223155
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น PAB
B/.0.01305
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น PGK
K0.0554625
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น QAR
ر.ق0.047502
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น RSD
дин.1.3019985
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น UZS
soʻm157.2288795
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น ALL
L1.0751895
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น ANG
ƒ0.0233595
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น AWG
ƒ0.02349
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น BBD
$0.0261
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น BAM
KM0.021663
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น BIF
Fr38.38005
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น BND
$0.016704
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น BSD
$0.01305
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น JMD
$2.095308
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น KHR
52.409583
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น KMF
Fr5.46795
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น LAK
283.6956465
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น LKR
Rs3.946059
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น MDL
L0.218457
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น MGA
Ar58.258854
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น MOP
P0.1045305
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น MVR
0.199665
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น MWK
MK22.6562355
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น MZN
MT0.833895
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น NPR
Rs1.85571
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น PYG
91.8981
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น RWF
Fr18.88335
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น SBD
$0.107532
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น SCR
0.190791
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น SRD
$0.497205
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น SVC
$0.114057
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น SZL
L0.224721
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น TMT
m0.045675
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น TND
د.ت0.0380016
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น TTD
$0.0883485
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น UGX
Sh45.153
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น XAF
Fr7.2819
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น XCD
$0.035235
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น XOF
Fr7.2819
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น XPF
Fr1.31805
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น BWP
P0.173304
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น BZD
$0.0262305
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น CVE
$1.2255255
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น DJF
Fr2.3229
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น DOP
$0.81693
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น DZD
د.ج1.689714
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น FJD
$0.0293625
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น GNF
Fr113.46975
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น GTQ
Q0.099963
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น GYD
$2.7288855
1 R0AR TOKEN(1R0R) เป็น ISK
kr1.566

R0AR TOKEN ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก R0AR TOKEN ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ R0AR TOKEN อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ R0AR TOKEN

วันนี้ R0AR TOKEN (1R0R) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน 1R0R เป็นUSD คือ 0.01305 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน 1R0R เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ 1R0R เป็น USD คือ $ 0.01305 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ R0AR TOKEN คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ 1R0R คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ 1R0R คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ 1R0R คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ 1R0R คือเท่าใด?
1R0R ถึงราคา ATH ที่ 0.05359728874422925 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ 1R0R คือเท่าไร?
1R0R ถึงราคา ATL ที่ 0.003689277531738991 USD
ปริมาณการเทรดของ 1R0R คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ 1R0R คือ $ 10.67K USD
ปีนี้ 1R0R จะสูงขึ้นอีกไหม?
1R0R อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา 1R0R เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:50:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ R0AR TOKEN (1R0R)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-04 13:39:16ข้อมูลบนเครือข่าย
ETF สปอต Ethereum ในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 233.5 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้
10-04 11:26:38อัพเดทอุตสาหกรรม
การออก USDC เกิน 75 พันล้าน ส่วนแบ่งการตลาดถึง 24.9%
10-03 10:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดกลับมาอยู่เหนือ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 2.3% ในรอบ 24 ชั่วโมง
10-03 05:17:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุ $120,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม
10-01 14:11:00อัพเดทอุตสาหกรรม
เมื่อวาน ETF แบบสปอตของ Ethereum ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 127.5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ETF แบบสปอตของ Bitcoin มีเงินไหลเข้าสุทธิ 430 ล้านดอลลาร์
09-30 18:14:00อัพเดทอุตสาหกรรม
อัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุนของ CEX และ DEX กระแสหลักในปัจจุบันบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสถานะเป็นกลางโดยมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย

ข่าวร้อนแรง

ผลตอบแทนจากมาร์จิ้นฟิวเจอร์ส MEXC: โอกาสและความท้าทายในการสร้างรายได้สองทางจากการซื้อขาย

October 3, 2025

การซื้อขายที่ชาญฉลาด, ไม่มีค่าธรรมเนียม: วิธีที่คำสั่งที่ช่วยด้วย AI ของ MEXC กำลังเปลี่ยนแปลงเกม

October 3, 2025

GameFi 2.0: ทำไมเศรษฐศาสตร์โทเค็นจะตัดสินอนาคตของเกมบล็อกเชน

October 3, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ 1R0R เป็น USD

จำนวน

1R0R
1R0R
USD
USD

1 1R0R = 0.01305 USD

เทรด 1R0R

1R0R/USDT
$0.01303
$0.01303$0.01303
+0.69%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker