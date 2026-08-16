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ราคาปัจจุบัน MANTRA วันนี้ คือ 0.004945 THB มูลค่าตลาด MANTRA เท่ากับ 26,133,971.82098945914425 THB ติดตามการอัปเดตราคา MANTRA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน MANTRA วันนี้ คือ 0.004945 THB มูลค่าตลาด MANTRA เท่ากับ 26,133,971.82098945914425 THB ติดตามการอัปเดตราคา MANTRA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MANTRA

ข้อมูลราคา MANTRA

MANTRA คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ MANTRA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MANTRA

โทเคโนมิกส์ MANTRA

การคาดการณ์ราคา MANTRA

ประวัติ MANTRA

MANTRA คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง MANTRAเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต MANTRA

MANTRA USDT-M Futures

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ราคา MANTRA(MANTRA)

ราคาปัจจุบัน 1 MANTRA เป็น THB

฿0.16222822
฿0.16222822฿0.16222822
-1.49%1D
THB
MANTRA (MANTRA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:14:36 (UTC+8)

ราคา MANTRA วันนี้

ราคาปัจจุบัน MANTRA (MANTRA) วันนี้ ฿ 0.004945, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.49% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MANTRA เป็น THB คือ ฿ 0.004945 ต่อ MANTRA.

MANTRA มีอันดับที่ #458 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 26.13M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 5.28B MANTRA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MANTRA เทรดระหว่าง ฿ 0.004884 (ต่ำ) กับ ฿ 0.005048 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.8716399939073843874 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.2149237010055863926

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MANTRA เคลื่อนไหว +0.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -14.26% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.73K.

MANTRA (MANTRA) ข้อมูลการตลาด

No.458

฿ 26.13M
฿ 26.13M฿ 26.13M

฿ 58.73K
฿ 58.73K฿ 58.73K

฿ 49.45M
฿ 49.45M฿ 49.45M

5.28B
5.28B 5.28B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

7,237,657,438.02854852
7,237,657,438.02854852 7,237,657,438.02854852

52.84%

MANTRA

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MANTRA คือ ฿ 26.13M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.73K อุปทานหมุนเวียนของ MANTRA คือ 5.28B โดยมีอุปทานรวมที่ 7237657438.02854852 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 49.45M

ประวัติราคา MANTRA THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.004884
฿ 0.004884฿ 0.004884
ต่ำสุด 24h
฿ 0.005048
฿ 0.005048฿ 0.005048
สูงสุด 24h

฿ 0.004884
฿ 0.004884฿ 0.004884

฿ 0.005048
฿ 0.005048฿ 0.005048

฿ 0.8716399939073843874
฿ 0.8716399939073843874฿ 0.8716399939073843874

฿ 0.2149237010055863926
฿ 0.2149237010055863926฿ 0.2149237010055863926

+0.16%

-1.49%

-14.26%

-14.26%

ประวัติราคา MANTRA (MANTRA) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา MANTRA ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00245376-1.49%
30 วัน฿ -0.001562-24.01%
60 วัน฿ -0.003461-41.18%
90 วัน฿ -0.004199-45.93%
การเปลี่ยนแปลงราคา MANTRA ในวันนี้

วันนี้ MANTRA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00245376 (-1.49%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา MANTRA ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.001562 (-24.01%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา MANTRA ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MANTRA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.003461 (-41.18%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา MANTRA ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.004199 (-45.93%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา MANTRA (MANTRA) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ MANTRA

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด MANTRA ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด MANTRA วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด MANTRA: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

MANTRA_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือศูนย์กลาง 0.004921 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 0.004936 อยู่ระหว่างระดับสนับสนุน S1 และแนวต้าน R1 ราคาสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้อย่างมั่นคง โครงสร้างการเรียงตัวของแนวโน้มขาขึ้นยังคงสมบูรณ์ และเครื่องมือทางเทคนิคต่าง ๆ แสดงสัญญาณไปในทิศทางที่เป็นบวก ทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ต่างให้สัญญาณซื้อ MACD แสดงรูปแบบการตัดข้ามขึ้น (Golden Cross) พลังงานตลาดมีแนวโน้มกระจุกตัวไปทางฝั่งขาขึ้น ขณะที่ดัชนี RSI ยังอยู่ในโซนกลาง ส่วนดัชนี MACD และ RSI บางตัวเริ่มแสดงสัญญาณแยกตัวออกจากกัน ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับปกติ โดยไม่มีภาวะซื้อเกินหรือขายเกินที่รุนแรงเกิดขึ้น ระดับแนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ 0.004960 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.24% ส่วนแนวต้านรองอยู่ที่ 0.005037 สำหรับแนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ 0.004844 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน 1.86% และแนวรับรองอยู่ที่ 0.004805 ทั้งนี้ จุดศูนย์กลางสำคัญที่ 0.004921 ถือเป็นระดับอ้างอิงสำคัญในระยะสั้น

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา MANTRA

การคาดการณ์ราคา MANTRA (MANTRA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MANTRA ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา MANTRA (MANTRA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ MANTRA อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา MANTRA จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MANTRA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา MANTRA

วิธีการซื้อและลงทุน MANTRA ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย MANTRA หรือยัง? การซื้อ MANTRA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ MANTRA ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ MANTRA (MANTRA) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว MANTRA จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ MANTRA (MANTRA)

คุณสามารถทำอะไรกับ MANTRA ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ MANTRA ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ MANTRA (MANTRA)

MANTRA is a real world asset (RWA) ecosystem designed to bring regulated financial assets onchain. It combines licensed virtual asset infrastructure with a high-performance, EVM-compatible Layer 1 purpose-built for tokenized RWAs and compliant digital asset applications.

MANTRA ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก MANTRA ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ MANTRA อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Layer 1 (L1)Real World Assets (RWA)Smart Contract Platform

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MANTRA

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:14:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MANTRA (MANTRA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MANTRA

MANTRA USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ MANTRA โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส MANTRA USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด MANTRA (MANTRA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน MANTRA ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MANTRA/USDT
฿0.16249046
฿0.16249046฿0.16249046
-1.29%
11.86M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ MANTRA เป็น THB

จำนวน

MANTRA
MANTRA
THB
THB

1 MANTRA = 0.1620971 THB