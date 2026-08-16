ราคา MANTRA(MANTRA)
ราคาปัจจุบัน MANTRA (MANTRA) วันนี้ ฿ 0.004945, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.49% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MANTRA เป็น THB คือ ฿ 0.004945 ต่อ MANTRA.
MANTRA มีอันดับที่ #458 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 26.13M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 5.28B MANTRA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MANTRA เทรดระหว่าง ฿ 0.004884 (ต่ำ) กับ ฿ 0.005048 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.8716399939073843874 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.2149237010055863926
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MANTRA เคลื่อนไหว +0.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -14.26% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.73K.
No.458
52.84%
MANTRA
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MANTRA คือ ฿ 26.13M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.73K อุปทานหมุนเวียนของ MANTRA คือ 5.28B โดยมีอุปทานรวมที่ 7237657438.02854852 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 49.45M
+0.16%
-1.49%
-14.26%
-14.26%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา MANTRA ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00245376
|-1.49%
|30 วัน
|฿ -0.001562
|-24.01%
|60 วัน
|฿ -0.003461
|-41.18%
|90 วัน
|฿ -0.004199
|-45.93%
วันนี้ MANTRA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00245376 (-1.49%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.001562 (-24.01%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MANTRA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.003461 (-41.18%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.004199 (-45.93%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด MANTRA ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด MANTRA: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
MANTRA_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือศูนย์กลาง 0.004921 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 0.004936 อยู่ระหว่างระดับสนับสนุน S1 และแนวต้าน R1 ราคาสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้อย่างมั่นคง โครงสร้างการเรียงตัวของแนวโน้มขาขึ้นยังคงสมบูรณ์ และเครื่องมือทางเทคนิคต่าง ๆ แสดงสัญญาณไปในทิศทางที่เป็นบวก ทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ต่างให้สัญญาณซื้อ MACD แสดงรูปแบบการตัดข้ามขึ้น (Golden Cross) พลังงานตลาดมีแนวโน้มกระจุกตัวไปทางฝั่งขาขึ้น ขณะที่ดัชนี RSI ยังอยู่ในโซนกลาง ส่วนดัชนี MACD และ RSI บางตัวเริ่มแสดงสัญญาณแยกตัวออกจากกัน ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับปกติ โดยไม่มีภาวะซื้อเกินหรือขายเกินที่รุนแรงเกิดขึ้น ระดับแนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ 0.004960 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.24% ส่วนแนวต้านรองอยู่ที่ 0.005037 สำหรับแนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ 0.004844 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน 1.86% และแนวรับรองอยู่ที่ 0.004805 ทั้งนี้ จุดศูนย์กลางสำคัญที่ 0.004921 ถือเป็นระดับอ้างอิงสำคัญในระยะสั้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ MANTRA อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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MANTRA is a real world asset (RWA) ecosystem designed to bring regulated financial assets onchain. It combines licensed virtual asset infrastructure with a high-performance, EVM-compatible Layer 1 purpose-built for tokenized RWAs and compliant digital asset applications.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก MANTRA ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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