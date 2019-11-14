ราคา Nervos Network(CKB)
ราคาปัจจุบัน Nervos Network (CKB) วันนี้ ฿ 0.0008288, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CKB เป็น THB คือ ฿ 0.0008288 ต่อ CKB.
Nervos Network มีอันดับที่ #368 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 40.57M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 48.95B CKB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CKB เทรดระหว่าง ฿ 0.0008223 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0008498 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.4498936096 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0324231563553631826
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CKB เคลื่อนไหว -0.35% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.38% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 62.51K.
No.368
2019-11-14 00:00:00
NONE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nervos Network คือ ฿ 40.57M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 62.51K อุปทานหมุนเวียนของ CKB คือ 48.95B โดยมีอุปทานรวมที่ 49768776417.92965917 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 41.25M
-0.35%
-2.34%
-6.38%
-6.38%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Nervos Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.000652397
|-2.34%
|30 วัน
|฿ -0.0000699
|-7.78%
|60 วัน
|฿ -0.0002942
|-26.20%
|90 วัน
|฿ -0.0006112
|-42.45%
วันนี้ CKB บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000652397 (-2.34%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0000699 (-7.78%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CKB เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0002942 (-26.20%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0006112 (-42.45%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Nervos Network ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CKB: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
CKB_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ที่ระดับ 8.426E-4 และยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางที่ 8.26E-4 ปัจจุบันราคาได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 8.33E-4 และขึ้นไปแตะโซน R2 ที่ระดับ 8.38E-4 แล้ว ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง โดยแนวโน้มระยะสั้นยังคงมีทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน โครงสร้างของระบบฮับก็สะท้อนให้เห็นว่าราคาได้หลุดออกจากจุดกึ่งกลางของช่วงการผันผวนและเคลื่อนตัวอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา ด้าน MACD ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross โดยช่องว่างระหว่างเส้น Fast Line และ Slow Line ขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้แรงซื้อถูกปล่อยออกมาอย่างเข้มข้น EMA และ MA ทั้งสองกลุ่มได้ส่งสัญญาณซื้อพร้อมกัน ทำให้ทิศทางของเครื่องมือชี้วัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับ RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้เข้าสู่ภาวะซื้อมากจนเกินไป ซึ่งหมายความว่าพื้นที่สำหรับการปรับตัวขึ้นยังไม่ถูกใช้หมด อีกทั้งค่าความผันผวนยังคงทรงตัว โดยไม่มีสัญญาณการเบี่ยงเบนที่ผิดปกติ เช่น การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณการซื้อขาย ทำให้พลังงานการเคลื่อนไหวกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 8.33E-4 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.1% ขณะที่แนวรับสำคัญด้านล่างอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยกลางที่ 8.26E-4 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 1.9% ส่วนแนวต้านระยะไกลถูกกำหนดไว้ที่ S1 ที่ระดับ 8.21E-4 ขณะที่แนวต้านโดยตรงด้านบนอยู่ที่ R2 ที่ระดับ 8.38E-4 ซึ่งห่างจากปัจจุบันเพียงไม่ถึง 0.6% เท่านั้น สำหรับแนวต้านที่ไกลออกไปอีก สามารถอ้างอิงได้ที่ S2 ที่ระดับ 8.14E-4 ซึ่งถือเป็นขอบเขตจำกัดของการปรับตัวลงในระยะยาว
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Nervos Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Nervos Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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