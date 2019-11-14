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ราคาปัจจุบัน Nervos Network วันนี้ คือ 0.0008288 THB มูลค่าตลาด CKB เท่ากับ 40,573,121.146745000399936 THB ติดตามการอัปเดตราคา CKB เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Nervos Network วันนี้ คือ 0.0008288 THB มูลค่าตลาด CKB เท่ากับ 40,573,121.146745000399936 THB ติดตามการอัปเดตราคา CKB เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CKB

ข้อมูลราคา CKB

CKB คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ CKB

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CKB

โทเคโนมิกส์ CKB

การคาดการณ์ราคา CKB

ประวัติ CKB

CKB คู่มือการซื้อ

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ราคา Nervos Network(CKB)

ราคาปัจจุบัน 1 CKB เป็น THB

฿0.027227796
฿0.027227796฿0.027227796
-2.34%1D
THB
Nervos Network (CKB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:26:00 (UTC+8)

ราคา Nervos Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Nervos Network (CKB) วันนี้ ฿ 0.0008288, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CKB เป็น THB คือ ฿ 0.0008288 ต่อ CKB.

Nervos Network มีอันดับที่ #368 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 40.57M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 48.95B CKB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CKB เทรดระหว่าง ฿ 0.0008223 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0008498 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.4498936096 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0324231563553631826

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CKB เคลื่อนไหว -0.35% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.38% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 62.51K.

Nervos Network (CKB) ข้อมูลการตลาด

No.368

฿ 40.57M
฿ 40.57M฿ 40.57M

฿ 62.51K
฿ 62.51K฿ 62.51K

฿ 41.25M
฿ 41.25M฿ 41.25M

48.95B
48.95B 48.95B

--
----

49,768,776,417.92965917
49,768,776,417.92965917 49,768,776,417.92965917

2019-11-14 00:00:00

฿ 0.3286
฿ 0.3286฿ 0.3286

NONE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nervos Network คือ ฿ 40.57M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 62.51K อุปทานหมุนเวียนของ CKB คือ 48.95B โดยมีอุปทานรวมที่ 49768776417.92965917 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 41.25M

ประวัติราคา Nervos Network THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0008223
฿ 0.0008223฿ 0.0008223
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0008498
฿ 0.0008498฿ 0.0008498
สูงสุด 24h

฿ 0.0008223
฿ 0.0008223฿ 0.0008223

฿ 0.0008498
฿ 0.0008498฿ 0.0008498

฿ 1.4498936096
฿ 1.4498936096฿ 1.4498936096

฿ 0.0324231563553631826
฿ 0.0324231563553631826฿ 0.0324231563553631826

-0.35%

-2.34%

-6.38%

-6.38%

ประวัติราคา Nervos Network (CKB) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Nervos Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.000652397-2.34%
30 วัน฿ -0.0000699-7.78%
60 วัน฿ -0.0002942-26.20%
90 วัน฿ -0.0006112-42.45%
การเปลี่ยนแปลงราคา Nervos Network ในวันนี้

วันนี้ CKB บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000652397 (-2.34%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Nervos Network ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0000699 (-7.78%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Nervos Network ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CKB เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0002942 (-26.20%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Nervos Network ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0006112 (-42.45%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Nervos Network (CKB) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Nervos Network

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Nervos Network ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Nervos Network วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CKB: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

CKB_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ที่ระดับ 8.426E-4 และยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางที่ 8.26E-4 ปัจจุบันราคาได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 8.33E-4 และขึ้นไปแตะโซน R2 ที่ระดับ 8.38E-4 แล้ว ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง โดยแนวโน้มระยะสั้นยังคงมีทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน โครงสร้างของระบบฮับก็สะท้อนให้เห็นว่าราคาได้หลุดออกจากจุดกึ่งกลางของช่วงการผันผวนและเคลื่อนตัวอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา ด้าน MACD ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross โดยช่องว่างระหว่างเส้น Fast Line และ Slow Line ขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้แรงซื้อถูกปล่อยออกมาอย่างเข้มข้น EMA และ MA ทั้งสองกลุ่มได้ส่งสัญญาณซื้อพร้อมกัน ทำให้ทิศทางของเครื่องมือชี้วัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับ RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้เข้าสู่ภาวะซื้อมากจนเกินไป ซึ่งหมายความว่าพื้นที่สำหรับการปรับตัวขึ้นยังไม่ถูกใช้หมด อีกทั้งค่าความผันผวนยังคงทรงตัว โดยไม่มีสัญญาณการเบี่ยงเบนที่ผิดปกติ เช่น การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณการซื้อขาย ทำให้พลังงานการเคลื่อนไหวกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 8.33E-4 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.1% ขณะที่แนวรับสำคัญด้านล่างอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยกลางที่ 8.26E-4 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 1.9% ส่วนแนวต้านระยะไกลถูกกำหนดไว้ที่ S1 ที่ระดับ 8.21E-4 ขณะที่แนวต้านโดยตรงด้านบนอยู่ที่ R2 ที่ระดับ 8.38E-4 ซึ่งห่างจากปัจจุบันเพียงไม่ถึง 0.6% เท่านั้น สำหรับแนวต้านที่ไกลออกไปอีก สามารถอ้างอิงได้ที่ S2 ที่ระดับ 8.14E-4 ซึ่งถือเป็นขอบเขตจำกัดของการปรับตัวลงในระยะยาว

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Nervos Network?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของ Nervos Network (CKB):

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. การนำสถาปัตยกรรมบล็อกเชนแบบ UTXO ที่เป็นเอกลักษณ์ของ CKB มาใช้
3. ความเคลื่อนไหวของนักพัฒนาและการเติบโตของระบบนิเวศบนแพลตฟอร์ม
4. การประกาศความร่วมมือและการผสานรวมต่าง ๆ
5. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็นและความต้องการในการเดิมพัน
6. การแข่งขันจากบล็อกเชนชั้นหนึ่งอื่น ๆ
7. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโต
8. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
9. การพัฒนาทางเทคนิคและการอัปเกรดโปรโตคอล
10. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Nervos Network วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Nervos Network (CKB) ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อขาย การจัดการพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด รวมถึงการกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถดำเนินการสั่งซื้อ/ขายได้อย่างรวดเร็ว ติดตามกำไร/ขาดทุน ประเมินแนวโน้มของตลาด และตัดสินใจอย่างรอบคอบในการเข้าหรือออกจากการลงทุน

การคาดการณ์ราคา Nervos Network

การคาดการณ์ราคา Nervos Network (CKB) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CKB ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Nervos Network (CKB) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Nervos Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Nervos Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CKB ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Nervos Network

วิธีการซื้อและลงทุน Nervos Network ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Nervos Network หรือยัง? การซื้อ CKB บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Nervos Network ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Nervos Network (CKB) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Nervos Network จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Nervos Network (CKB)

คุณสามารถทำอะไรกับ Nervos Network ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Nervos Network ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Nervos Network (CKB)

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

Nervos Network ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Nervos Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Nervos Network อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Layer 2 (L2)Made in ChinaProof of Work (PoW)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Nervos Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:26:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Nervos Network (CKB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nervos Network

CKB USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Nervos Network (CKB) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Nervos Network ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CKB/USDT
฿0.02722451
฿0.02722451฿0.02722451
-2.40%
75.26M (USDT)
CKB/USDC
฿0.02722451
฿0.02722451฿0.02722451
-2.32%
64.72M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ CKB เป็น THB

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CKB
CKB
THB
THB

1 CKB = 0.027234368 THB