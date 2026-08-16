ราคา Pieverse(PIEVERSE)
ราคาปัจจุบัน Pieverse (PIEVERSE) วันนี้ ฿ 0.8502, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.91% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PIEVERSE เป็น THB คือ ฿ 0.8502 ต่อ PIEVERSE.
Pieverse มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- PIEVERSE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PIEVERSE เทรดระหว่าง ฿ 0.8046 (ต่ำ) กับ ฿ 0.8771 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PIEVERSE เคลื่อนไหว -0.67% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +6.75% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 67.86K.
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pieverse คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 67.86K อุปทานหมุนเวียนของ PIEVERSE คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 850.20M
-0.67%
+0.91%
+6.75%
+6.75%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Pieverse ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.252443
|+0.91%
|30 วัน
|฿ +0.1962
|+30.00%
|60 วัน
|฿ +0.1068
|+14.36%
|90 วัน
|฿ +0.0288
|+3.50%
วันนี้ PIEVERSE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.252443 (+0.91%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.1962 (+30.00%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน PIEVERSE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.1068 (+14.36%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.0288 (+3.50%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Pieverse ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด PIEVERSE: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
PIEVERSE_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.7264 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยังคงอยู่ในช่วงต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 0.7386 ขณะเดียวกัน แนวรับของโครงสร้างราคาด้านบนคือระดับจุดศูนย์กลาง 0.7598 ซึ่งถือเป็นขอบเขตสำคัญของตลาดในระยะสั้น ในด้านเทคนิค กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย (MA) แสดงสัญญาณซื้อในระดับ 5-6 ขณะที่กลุ่ม EMA ยืนยันแนวโน้มการซื้อในรอบ 7 ช่วงเวลา และดัชนี MACD ก็เกิดรูปแบบ Golden Cross โดยทิศทางพลังงานของเส้น Fast และ Slow Line ยังคงสอดคล้องกัน ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงถึงภาวะ overbought หรือ oversold ขณะที่ดัชนี KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงค่าที่เบี่ยงเบนไปจากปกติมากนัก อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ และแรงผลักดันของราคากระจุกตัวอยู่ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ทำให้ยังไม่มีการกระจายตัวของแรงซื้อและแรงขายที่ชัดเจน สำหรับระดับแนวต้านสำคัญในระยะใกล้ ได้แก่ จุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 0.7386 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.68% ส่วนแนวต้านแรกด้านบนอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 0.7459 และแนวต้านระยะไกลขึ้นไปคือจุดศูนย์กลาง 0.7598 ขณะที่ด้านล่างยังขาดข้อมูลสนับสนุนจากจุดศูนย์กลางที่ชัดเจน ดังนั้น นักเทรดควรติดตามสถานการณ์บริเวณระดับ 0.7386 อย่างใกล้ชิด เพราะพฤติกรรมของราคาในระดับนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างราคาในระยะสั้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Pieverse อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Pieverse คือโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลการชำระเงินแบบ Web3 ที่เปลี่ยนข้อมูลเวลา บนบล็อกเชนให้กลายเป็นหลักฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมใช้งานในธุรกิจ โดยผสานหลักฐานบนเชน บริบทของธุรกรรม และข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมายตามแต่ละเขตอำนาจ ทำให้ธุรกิจ ฟรีแลนซ์ และ DAO สามารถทำการชำระเงินด้วยคริปโตที่ตรวจสอบได้ ตรวจบัญชีได้ และเป็นไปตามกฎหมายหลายประเทศในเวลาเดียวกัน โปรเจ็กต์นี้พัฒนาต่อยอดจากรากฐาน TimeFi กลายเป็นเลเยอร์ประทับเวลา สำหรับการแลกเปลี่ยนมูลค่าที่สอดคล้องตามกฎหมาย เชื่อมธุรกรรมบล็อกเชนเข้ากับการเงินในโลกจริง
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Pieverse ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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