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ราคาปัจจุบัน Pieverse วันนี้ คือ 0.8502 THB มูลค่าตลาด PIEVERSE เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา PIEVERSE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Pieverse วันนี้ คือ 0.8502 THB มูลค่าตลาด PIEVERSE เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา PIEVERSE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PIEVERSE

ข้อมูลราคา PIEVERSE

PIEVERSE คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ PIEVERSE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PIEVERSE

โทเคโนมิกส์ PIEVERSE

การคาดการณ์ราคา PIEVERSE

ประวัติ PIEVERSE

PIEVERSE คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง PIEVERSEเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต PIEVERSE

PIEVERSE USDT-M Futures

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ราคา Pieverse(PIEVERSE)

ราคาปัจจุบัน 1 PIEVERSE เป็น THB

฿27.993434
฿27.993434฿27.993434
+0.91%1D
THB
Pieverse (PIEVERSE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:27:39 (UTC+8)

ราคา Pieverse วันนี้

ราคาปัจจุบัน Pieverse (PIEVERSE) วันนี้ ฿ 0.8502, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.91% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PIEVERSE เป็น THB คือ ฿ 0.8502 ต่อ PIEVERSE.

Pieverse มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- PIEVERSE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PIEVERSE เทรดระหว่าง ฿ 0.8046 (ต่ำ) กับ ฿ 0.8771 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PIEVERSE เคลื่อนไหว -0.67% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +6.75% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 67.86K.

Pieverse (PIEVERSE) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 67.86K
฿ 67.86K฿ 67.86K

฿ 850.20M
฿ 850.20M฿ 850.20M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pieverse คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 67.86K อุปทานหมุนเวียนของ PIEVERSE คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 850.20M

ประวัติราคา Pieverse THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.8046
฿ 0.8046฿ 0.8046
ต่ำสุด 24h
฿ 0.8771
฿ 0.8771฿ 0.8771
สูงสุด 24h

฿ 0.8046
฿ 0.8046฿ 0.8046

฿ 0.8771
฿ 0.8771฿ 0.8771

--
----

--
----

-0.67%

+0.91%

+6.75%

+6.75%

ประวัติราคา Pieverse (PIEVERSE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Pieverse ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.252443+0.91%
30 วัน฿ +0.1962+30.00%
60 วัน฿ +0.1068+14.36%
90 วัน฿ +0.0288+3.50%
การเปลี่ยนแปลงราคา Pieverse ในวันนี้

วันนี้ PIEVERSE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.252443 (+0.91%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Pieverse ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.1962 (+30.00%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Pieverse ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน PIEVERSE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.1068 (+14.36%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Pieverse ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.0288 (+3.50%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Pieverse (PIEVERSE) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Pieverse

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Pieverse ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Pieverse วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด PIEVERSE: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

PIEVERSE_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.7264 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยังคงอยู่ในช่วงต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 0.7386 ขณะเดียวกัน แนวรับของโครงสร้างราคาด้านบนคือระดับจุดศูนย์กลาง 0.7598 ซึ่งถือเป็นขอบเขตสำคัญของตลาดในระยะสั้น ในด้านเทคนิค กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย (MA) แสดงสัญญาณซื้อในระดับ 5-6 ขณะที่กลุ่ม EMA ยืนยันแนวโน้มการซื้อในรอบ 7 ช่วงเวลา และดัชนี MACD ก็เกิดรูปแบบ Golden Cross โดยทิศทางพลังงานของเส้น Fast และ Slow Line ยังคงสอดคล้องกัน ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงถึงภาวะ overbought หรือ oversold ขณะที่ดัชนี KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงค่าที่เบี่ยงเบนไปจากปกติมากนัก อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ และแรงผลักดันของราคากระจุกตัวอยู่ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ทำให้ยังไม่มีการกระจายตัวของแรงซื้อและแรงขายที่ชัดเจน สำหรับระดับแนวต้านสำคัญในระยะใกล้ ได้แก่ จุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 0.7386 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.68% ส่วนแนวต้านแรกด้านบนอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 0.7459 และแนวต้านระยะไกลขึ้นไปคือจุดศูนย์กลาง 0.7598 ขณะที่ด้านล่างยังขาดข้อมูลสนับสนุนจากจุดศูนย์กลางที่ชัดเจน ดังนั้น นักเทรดควรติดตามสถานการณ์บริเวณระดับ 0.7386 อย่างใกล้ชิด เพราะพฤติกรรมของราคาในระดับนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างราคาในระยะสั้น

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Pieverse?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาโทเค็น Pieverse (PIEVERSE):

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. ประโยชน์ใช้สอยของโทเค็นภายในระบบนิเวศของ Pieverse
4. ความก้าวหน้าในการพัฒนาและการอัปเดตแพลตฟอร์ม
5. การมีส่วนร่วมของชุมชนและอัตราการนำไปใช้
6. การประกาศความร่วมมือและพันธมิตร
7. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็นเกม/เมตาเวิร์ส
8. ดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
9. การเก็งกำไรของนักลงทุนและพฤติกรรมของกลุ่มผู้ถือครองจำนวนมาก
10. การแข่งขันจากโครงการเกม/เมตาเวิร์สที่คล้ายคลึงกัน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Pieverse วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Pieverse ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าออกตลาด การประเมินกำไร/ขาดทุนจากการลงทุน และการติดตามความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง

การคาดการณ์ราคา Pieverse

การคาดการณ์ราคา Pieverse (PIEVERSE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PIEVERSE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Pieverse (PIEVERSE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Pieverse อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Pieverse จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PIEVERSE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Pieverse

วิธีการซื้อและลงทุน Pieverse ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Pieverse หรือยัง? การซื้อ PIEVERSE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Pieverse ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Pieverse (PIEVERSE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Pieverse จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Pieverse (PIEVERSE)

คุณสามารถทำอะไรกับ Pieverse ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Pieverse ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Pieverse (PIEVERSE) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Pieverse (PIEVERSE)

Pieverse คือโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลการชำระเงินแบบ Web3 ที่เปลี่ยนข้อมูลเวลา บนบล็อกเชนให้กลายเป็นหลักฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมใช้งานในธุรกิจ โดยผสานหลักฐานบนเชน บริบทของธุรกรรม และข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมายตามแต่ละเขตอำนาจ ทำให้ธุรกิจ ฟรีแลนซ์ และ DAO สามารถทำการชำระเงินด้วยคริปโตที่ตรวจสอบได้ ตรวจบัญชีได้ และเป็นไปตามกฎหมายหลายประเทศในเวลาเดียวกัน โปรเจ็กต์นี้พัฒนาต่อยอดจากรากฐาน TimeFi กลายเป็นเลเยอร์ประทับเวลา สำหรับการแลกเปลี่ยนมูลค่าที่สอดคล้องตามกฎหมาย เชื่อมธุรกรรมบล็อกเชนเข้ากับการเงินในโลกจริง

Pieverse ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Pieverse ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Pieverse อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)Binance Alpha Spotlight

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Pieverse

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:27:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Pieverse (PIEVERSE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pieverse

PIEVERSE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ PIEVERSE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส PIEVERSE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Pieverse (PIEVERSE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Pieverse ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
PIEVERSE/USDT
฿27.993434
฿27.993434฿27.993434
+0.95%
81.13K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ PIEVERSE เป็น THB

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PIEVERSE
PIEVERSE
THB
THB

1 PIEVERSE = 27.937572 THB