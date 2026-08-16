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ราคาปัจจุบัน Grvt วันนี้ คือ 0.2947 THB มูลค่าตลาด GRVT เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา GRVT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Grvt วันนี้ คือ 0.2947 THB มูลค่าตลาด GRVT เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา GRVT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GRVT

ข้อมูลราคา GRVT

GRVT คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GRVT

โทเคโนมิกส์ GRVT

การคาดการณ์ราคา GRVT

ประวัติ GRVT

GRVT คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง GRVTเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต GRVT

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ราคา Grvt(GRVT)

ราคาปัจจุบัน 1 GRVT เป็น THB

฿9.660266
฿9.660266฿9.660266
-4.06%1D
THB
Grvt (GRVT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:02:24 (UTC+8)

ราคา Grvt วันนี้

ราคาปัจจุบัน Grvt (GRVT) วันนี้ ฿ 0.2947, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GRVT เป็น THB คือ ฿ 0.2947 ต่อ GRVT.

Grvt มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- GRVT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GRVT เทรดระหว่าง ฿ 0.2872 (ต่ำ) กับ ฿ 0.3098 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GRVT เคลื่อนไหว -1.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.29% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 1.58M.

Grvt (GRVT) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 1.58M
฿ 1.58M฿ 1.58M

฿ 294.70M
฿ 294.70M฿ 294.70M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Grvt คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 1.58M อุปทานหมุนเวียนของ GRVT คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 294.70M

ประวัติราคา Grvt THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.2872
฿ 0.2872฿ 0.2872
ต่ำสุด 24h
฿ 0.3098
฿ 0.3098฿ 0.3098
สูงสุด 24h

฿ 0.2872
฿ 0.2872฿ 0.2872

฿ 0.3098
฿ 0.3098฿ 0.3098

--
----

--
----

-1.21%

-4.06%

+2.29%

+2.29%

ประวัติราคา Grvt (GRVT) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Grvt ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.408804-4.06%
30 วัน฿ +0.1947+194.70%
60 วัน฿ +0.1947+194.70%
90 วัน฿ +0.1947+194.70%
การเปลี่ยนแปลงราคา Grvt ในวันนี้

วันนี้ GRVT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.408804 (-4.06%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Grvt ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.1947 (+194.70%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Grvt ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GRVT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.1947 (+194.70%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Grvt ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.1947 (+194.70%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Grvt

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Grvt ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Grvt วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GRVT: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

GRVT_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.3369 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาได้ทะลุผ่านจุดศักย์ R1 ที่ระดับ 0.33627 แล้ว ปัจจุบันราคาอยู่เหนือโซนกลางของช่วงการเคลื่อนไหวที่ระดับ 0.32975 ทำให้เกิดสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในบริเวณใกล้เคียง R1 ลักษณะโครงสร้างตลาดแสดงถึงการแกว่งตัวในระดับสูง โดยระบบเส้นค่าเฉลี่ยไม่ได้ให้แนวโน้มทิศทางที่ชัดเจน และแรงซื้อยังขาดแรงหนุนสนับสนุน ดัชนี MACD ได้ส่งสัญญาณครอสโอเวอร์แบบเชิงลบ โดยเส้นเร็วและเส้นช้ากำลังเบนตัวลง สะท้อนถึงพลังงานขาลงที่ถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI ยืนยันถึงการกระจายตัวของแรงขับเคลื่อนระยะสั้น อัตราความผันผวนยังคงทรงตัว โดยพบเห็นปรากฏการณ์การแยกชั้นของค่าดัชนีเร็วและช้า แรงกดดันขาลงมีแนวโน้มเหนือกว่าเล็กน้อย ขณะที่แรงผลักดันขาขึ้นยังไม่เพียงพอ ทำให้ตลาดขาดแรงขับเคลื่อนในการทะลุแนวโน้มเดียว สำหรับแนวรับในระยะใกล้ อยู่ที่จุดศักย์ S1 ที่ระดับ 0.3241 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 3.8% ส่วนระดับรองลงมา คือจุด S2 ที่ระดับ 0.31758 ห่างจากปัจจุบันราว 5.7% สำหรับแนวต้านในระยะใกล้ อยู่ที่จุด R1 ที่ระดับ 0.33627 ซึ่งได้ถูกทะลุไปแล้ว ขณะที่แนวต้านระยะไกลอยู่ที่จุด R2 ที่ระดับ 0.34192 ห่างจากปัจจุบันประมาณ 1.5% ตำแหน่งราคาสำคัญต่างๆ ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน พื้นที่ขึ้นและลงมีความสมมาตรค่อนข้างสูง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Grvt

การคาดการณ์ราคา Grvt (GRVT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GRVT ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Grvt (GRVT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Grvt อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Grvt จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GRVT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Grvt

วิธีการซื้อและลงทุน Grvt ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Grvt หรือยัง? การซื้อ GRVT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Grvt ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Grvt (GRVT) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Grvt จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Grvt (GRVT)

คุณสามารถทำอะไรกับ Grvt ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Grvt ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

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การซื้อ Grvt (GRVT) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Grvt (GRVT)

Grvt is a self-custodial on-chain wealth platform that unifies four verticals — Earn, Invest, Trade, and Pay — on a single self-custodied balance, running on a custom ZKsync stack Validium Layer 2 with CEX-grade performance. A single deposit earns yield by default, is investable in institutional-grade products from $1 with no accreditation, and is concurrently usable as trading collateral — all in the user's own custody. Live since December 2024 as the world's first licensed perpetual DEX.

Grvt ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Grvt ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Grvt อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemDerivativesDecentralized Finance (DeFi)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Grvt

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:02:24 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Grvt (GRVT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Grvt

GRVT USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ GRVT โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส GRVT USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Grvt (GRVT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Grvt ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
GRVT/USDC
฿9.640598
฿9.640598฿9.640598
-3.82%
184.05K (USDT)
GRVT/USDT
฿9.63732
฿9.63732฿9.63732
-4.26%
5.26M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ GRVT เป็น THB

จำนวน

GRVT
GRVT
THB
THB

1 GRVT = 9.660266 THB