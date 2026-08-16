ราคา Grvt(GRVT)
ราคาปัจจุบัน Grvt (GRVT) วันนี้ ฿ 0.2947, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GRVT เป็น THB คือ ฿ 0.2947 ต่อ GRVT.
Grvt มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- GRVT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GRVT เทรดระหว่าง ฿ 0.2872 (ต่ำ) กับ ฿ 0.3098 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GRVT เคลื่อนไหว -1.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.29% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 1.58M.
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Grvt คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 1.58M อุปทานหมุนเวียนของ GRVT คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 294.70M
-1.21%
-4.06%
+2.29%
+2.29%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Grvt ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.408804
|-4.06%
|30 วัน
|฿ +0.1947
|+194.70%
|60 วัน
|฿ +0.1947
|+194.70%
|90 วัน
|฿ +0.1947
|+194.70%
วันนี้ GRVT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.408804 (-4.06%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.1947 (+194.70%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GRVT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.1947 (+194.70%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.1947 (+194.70%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Grvt ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GRVT: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
GRVT_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.3369 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาได้ทะลุผ่านจุดศักย์ R1 ที่ระดับ 0.33627 แล้ว ปัจจุบันราคาอยู่เหนือโซนกลางของช่วงการเคลื่อนไหวที่ระดับ 0.32975 ทำให้เกิดสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในบริเวณใกล้เคียง R1 ลักษณะโครงสร้างตลาดแสดงถึงการแกว่งตัวในระดับสูง โดยระบบเส้นค่าเฉลี่ยไม่ได้ให้แนวโน้มทิศทางที่ชัดเจน และแรงซื้อยังขาดแรงหนุนสนับสนุน ดัชนี MACD ได้ส่งสัญญาณครอสโอเวอร์แบบเชิงลบ โดยเส้นเร็วและเส้นช้ากำลังเบนตัวลง สะท้อนถึงพลังงานขาลงที่ถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI ยืนยันถึงการกระจายตัวของแรงขับเคลื่อนระยะสั้น อัตราความผันผวนยังคงทรงตัว โดยพบเห็นปรากฏการณ์การแยกชั้นของค่าดัชนีเร็วและช้า แรงกดดันขาลงมีแนวโน้มเหนือกว่าเล็กน้อย ขณะที่แรงผลักดันขาขึ้นยังไม่เพียงพอ ทำให้ตลาดขาดแรงขับเคลื่อนในการทะลุแนวโน้มเดียว สำหรับแนวรับในระยะใกล้ อยู่ที่จุดศักย์ S1 ที่ระดับ 0.3241 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 3.8% ส่วนระดับรองลงมา คือจุด S2 ที่ระดับ 0.31758 ห่างจากปัจจุบันราว 5.7% สำหรับแนวต้านในระยะใกล้ อยู่ที่จุด R1 ที่ระดับ 0.33627 ซึ่งได้ถูกทะลุไปแล้ว ขณะที่แนวต้านระยะไกลอยู่ที่จุด R2 ที่ระดับ 0.34192 ห่างจากปัจจุบันประมาณ 1.5% ตำแหน่งราคาสำคัญต่างๆ ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน พื้นที่ขึ้นและลงมีความสมมาตรค่อนข้างสูง
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Grvt อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Grvt is a self-custodial on-chain wealth platform that unifies four verticals — Earn, Invest, Trade, and Pay — on a single self-custodied balance, running on a custom ZKsync stack Validium Layer 2 with CEX-grade performance. A single deposit earns yield by default, is investable in institutional-grade products from $1 with no accreditation, and is concurrently usable as trading collateral — all in the user's own custody. Live since December 2024 as the world's first licensed perpetual DEX.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Grvt ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
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