StablR USD (USDR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:21:07 (UTC+8)

ข้อมูลราคา StablR USD (USDR) (USD)

ราคาเรียลไทม์ StablR USD (USDR) คือ $ 1.001 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUSDR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.001 และราคาสูงสุด $ 1.001 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ USDR คือ $ 1.02146361646693 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.980782166260219

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น USDR มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

StablR USD (USDR) ข้อมูลการตลาด

No.1214

$ 8.81M
$ 8.81M$ 8.81M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.81M
$ 8.81M$ 8.81M

8.80M
8.80M 8.80M

--
----

8,804,451.68
8,804,451.68 8,804,451.68

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ StablR USD คือ $ 8.81M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ USDR คือ 8.80M โดยมีอุปทานรวมที่ 8804451.68 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.81M

ประวัติราคา StablR USD (USDR) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา StablR USD ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00.00%
30 วัน$ +0.001+0.10%
60 วัน$ +0.007+0.70%
90 วัน$ 00.00%
การเปลี่ยนแปลงราคา StablR USD ในวันนี้

วันนี้ USDR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา StablR USD ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.001 (+0.10%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา StablR USD ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน USDR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.007 (+0.70%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา StablR USD ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ 0 (0.00%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา StablR USD (USDR) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา StablR USDทันที

อะไรคือ StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) เป็นสเตเบิลคอยน์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ MiCAR มีการค้ำประกันด้วยเงินเฟียตและพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น โดยตรึงมูลค่าไว้กับดอลลาร์สหรัฐและสามารถแลกคืนได้ในอัตรา 1:1 จุดประสงค์หลักของ StablR USD (USDR) คือการมอบทางเลือกทางการเงินแบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเข้าถึงได้ง่าย โดยสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เครื่องเก็บมูลค่า และหน่วยวัดมูลค่า กรณีการใช้งานหลักของ StablR USD (USDR) ได้แก่ การชำระเงินที่รวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ การอำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศ (รวมถึงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) และการสนับสนุนระบบการเงินให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น

StablR USD มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน StablR USD ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบUSDRความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ StablR USD บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ StablR USD ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา StablR USD (USD)

StablR USD (USDR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ StablR USD (USDR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ StablR USD

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา StablR USD ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ StablR USD (USDR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ StablR USD (USDR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ USDRโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ StablR USD (USDR)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ StablR USDใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ StablR USD บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ StablR USD

วันนี้ StablR USD (USDR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน USDR เป็นUSD คือ 1.001 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน USDR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ USDR เป็น USD คือ $ 1.001 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ StablR USD คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ USDR คือ $ 8.81M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ USDR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ USDR คือ 8.80M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ USDR คือเท่าใด?
USDR ถึงราคา ATH ที่ 1.02146361646693 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ USDR คือเท่าไร?
USDR ถึงราคา ATL ที่ 0.980782166260219 USD
ปริมาณการเทรดของ USDR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ USDR คือ $ 0.00 USD
ปีนี้ USDR จะสูงขึ้นอีกไหม?
USDR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา USDR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
