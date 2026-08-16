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ราคาปัจจุบัน HeyElsa วันนี้ คือ 0.04647 THB มูลค่าตลาด ELSA เท่ากับ 11,879,900.01138 THB ติดตามการอัปเดตราคา ELSA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน HeyElsa วันนี้ คือ 0.04647 THB มูลค่าตลาด ELSA เท่ากับ 11,879,900.01138 THB ติดตามการอัปเดตราคา ELSA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ELSA

ข้อมูลราคา ELSA

ELSA คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ELSA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ELSA

โทเคโนมิกส์ ELSA

การคาดการณ์ราคา ELSA

ประวัติ ELSA

ELSA คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ELSAเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา HeyElsa(ELSA)

ราคาปัจจุบัน 1 ELSA เป็น THB

฿1.5270042
฿1.5270042฿1.5270042
-1.58%1D
THB
HeyElsa (ELSA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:15:35 (UTC+8)

ราคา HeyElsa วันนี้

ราคาปัจจุบัน HeyElsa (ELSA) วันนี้ ฿ 0.04647, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.58% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ELSA เป็น THB คือ ฿ 0.04647 ต่อ ELSA.

HeyElsa มีอันดับที่ #894 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 11.88M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 255.65M ELSA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ELSA เทรดระหว่าง ฿ 0.04632 (ต่ำ) กับ ฿ 0.04776 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 13.68544616334822529 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.3668521273151226586

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ELSA เคลื่อนไหว +0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -16.96% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 109.96K.

HeyElsa (ELSA) ข้อมูลการตลาด

No.894

฿ 11.88M
฿ 11.88M฿ 11.88M

฿ 109.96K
฿ 109.96K฿ 109.96K

฿ 46.47M
฿ 46.47M฿ 46.47M

255.65M
255.65M 255.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.56%

BASE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ HeyElsa คือ ฿ 11.88M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 109.96K อุปทานหมุนเวียนของ ELSA คือ 255.65M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 46.47M

ประวัติราคา HeyElsa THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.04632
฿ 0.04632฿ 0.04632
ต่ำสุด 24h
฿ 0.04776
฿ 0.04776฿ 0.04776
สูงสุด 24h

฿ 0.04632
฿ 0.04632฿ 0.04632

฿ 0.04776
฿ 0.04776฿ 0.04776

฿ 13.68544616334822529
฿ 13.68544616334822529฿ 13.68544616334822529

฿ 1.3668521273151226586
฿ 1.3668521273151226586฿ 1.3668521273151226586

+0.06%

-1.58%

-16.96%

-16.96%

ประวัติราคา HeyElsa (ELSA) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา HeyElsa ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.024514-1.58%
30 วัน฿ -0.00947-16.93%
60 วัน฿ -0.00413-8.17%
90 วัน฿ -0.017-26.79%
การเปลี่ยนแปลงราคา HeyElsa ในวันนี้

วันนี้ ELSA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.024514 (-1.58%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา HeyElsa ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00947 (-16.93%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา HeyElsa ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ELSA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00413 (-8.17%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา HeyElsa ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.017 (-26.79%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา HeyElsa (ELSA) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ HeyElsa

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด HeyElsa ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด HeyElsa วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ELSA: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

ELSA_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.04722 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยอยู่ระหว่างจุดศูนย์กลาง S1 ที่ 0.04693 และจุดศูนย์กลางกลาง 0.04808 ราคาปัจจุบันอยู่ในโซนล่างของระบบแนวรับ-แนวต้าน กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเรียงตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น ส่วนตัวชี้วัดแนวโน้มระยะยาวยังคงแสดงสถานะเป็นกลาง โครงสร้างปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายภายในช่วงราคาแคบๆ โดยยังไม่มีการเบรกแนวโน้มที่ชัดเจนเกิดขึ้น ดัชนี MACD ได้ส่งสัญญาณครอสโอเวอร์แบบลง (Dead Cross) ขณะที่แท่งพลังงานแสดงให้เห็นว่าแรงขายกำลังสะสมเพิ่มขึ้น ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้อยู่ในภาวะซื้อเกินหรือขายเกินมากจนเกินไป สำหรับดัชนี KDJ และ StochRSI ต่างก็มีแนวโน้มกระจายตัวลงพร้อมกัน บ่งชี้ถึงแรงกดดันในการขายระยะสั้นที่เด่นชัด ขณะเดียวกัน แถบ Bollinger Bands ได้หดตัวลง ความผันผวนของราคาลดลง ตลาดกำลังรอคอยการเลือกทิศทางใหม่ แนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 0.04693 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.6% หากราคาหลุดระดับนี้ แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ระดับ S2 ที่ 0.0462 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 2.1% ด้านบน แนวต้านใกล้เคียงคือระดับกลาง 0.04808 ซึ่งห่างจากปัจจุบันประมาณ 1.8% หากสามารถทะลุระดับกลางนี้ได้ แนวต้าน R1 ที่ 0.04881 จะกลายเป็นแนวต้านระยะไกล ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 3.4%

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ HeyElsa?

ราคาของ HeyElsa (ELSA) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

ความเชื่อมั่นของตลาดและความมั่นใจของนักลงทุนเป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการ การซื้อขายในปริมาณมากและความคล่องตัวของตลาดส่งผลต่อเสถียรภาพของราคา ความคืบหน้าในการพัฒนาและข้อมูลอัปเดตโครงการมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่า ขณะเดียวกัน แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีก็มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของ ELSA

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ HeyElsa วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ HeyElsa (ELSA) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การระบุโอกาสในตลาด และการกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อ/ขาย ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักลงทุนประเมินความผันผวน แนวโน้มของตลาด รวมถึงกำไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

การคาดการณ์ราคา HeyElsa

การคาดการณ์ราคา HeyElsa (ELSA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ELSA ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา HeyElsa (ELSA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ HeyElsa อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา HeyElsa จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ELSA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา HeyElsa

วิธีการซื้อและลงทุน HeyElsa ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย HeyElsa หรือยัง? การซื้อ ELSA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ HeyElsa ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ HeyElsa (ELSA) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว HeyElsa จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ HeyElsa (ELSA)

คุณสามารถทำอะไรกับ HeyElsa ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ HeyElsa ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ HeyElsa (ELSA)

HeyElsa เป็นแพลตฟอร์มดำเนินการบนเชนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับคริปโตและ DeFi ผ่านภาษาธรรมชาติได้ โดยแปลงเจตนาของผู้ใช้ให้เป็นธุรกรรมบล็อกเชนแบบครบวงจรที่ปลอดภัย HeyElsa ช่วยลดความซับซ้อนทางเทคนิคข้ามหลายเชนและหลายโปรโตคอล ทำให้การเทรด การบริดจ์ การสเตก และการทำงานอัตโนมัติเป็นไปอย่างลื่นไหล ปลอดภัย และเข้าถึงได้ทั้งสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและเทรดเดอร์ขั้นสูง

HeyElsa ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก HeyElsa ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ HeyElsa อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ HeyElsa

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:15:35 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ HeyElsa (ELSA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HeyElsa

ELSA USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ELSA โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ELSA USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด HeyElsa (ELSA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน HeyElsa ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ELSA/USDT
฿1.5253612
฿1.5253612฿1.5253612
-1.69%
2.33M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ELSA เป็น THB

จำนวน

ELSA
ELSA
THB
THB

1 ELSA = 1.5270042 THB