ราคา HeyElsa(ELSA)
ราคาปัจจุบัน HeyElsa (ELSA) วันนี้ ฿ 0.04647, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.58% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ELSA เป็น THB คือ ฿ 0.04647 ต่อ ELSA.
HeyElsa มีอันดับที่ #894 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 11.88M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 255.65M ELSA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ELSA เทรดระหว่าง ฿ 0.04632 (ต่ำ) กับ ฿ 0.04776 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 13.68544616334822529 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.3668521273151226586
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ELSA เคลื่อนไหว +0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -16.96% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 109.96K.
No.894
25.56%
BASE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ HeyElsa คือ ฿ 11.88M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 109.96K อุปทานหมุนเวียนของ ELSA คือ 255.65M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 46.47M
+0.06%
-1.58%
-16.96%
-16.96%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา HeyElsa ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.024514
|-1.58%
|30 วัน
|฿ -0.00947
|-16.93%
|60 วัน
|฿ -0.00413
|-8.17%
|90 วัน
|฿ -0.017
|-26.79%
วันนี้ ELSA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.024514 (-1.58%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00947 (-16.93%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ELSA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00413 (-8.17%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.017 (-26.79%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด HeyElsa ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ELSA: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
ELSA_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.04722 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยอยู่ระหว่างจุดศูนย์กลาง S1 ที่ 0.04693 และจุดศูนย์กลางกลาง 0.04808 ราคาปัจจุบันอยู่ในโซนล่างของระบบแนวรับ-แนวต้าน กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเรียงตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น ส่วนตัวชี้วัดแนวโน้มระยะยาวยังคงแสดงสถานะเป็นกลาง โครงสร้างปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายภายในช่วงราคาแคบๆ โดยยังไม่มีการเบรกแนวโน้มที่ชัดเจนเกิดขึ้น ดัชนี MACD ได้ส่งสัญญาณครอสโอเวอร์แบบลง (Dead Cross) ขณะที่แท่งพลังงานแสดงให้เห็นว่าแรงขายกำลังสะสมเพิ่มขึ้น ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้อยู่ในภาวะซื้อเกินหรือขายเกินมากจนเกินไป สำหรับดัชนี KDJ และ StochRSI ต่างก็มีแนวโน้มกระจายตัวลงพร้อมกัน บ่งชี้ถึงแรงกดดันในการขายระยะสั้นที่เด่นชัด ขณะเดียวกัน แถบ Bollinger Bands ได้หดตัวลง ความผันผวนของราคาลดลง ตลาดกำลังรอคอยการเลือกทิศทางใหม่ แนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 0.04693 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.6% หากราคาหลุดระดับนี้ แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ระดับ S2 ที่ 0.0462 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 2.1% ด้านบน แนวต้านใกล้เคียงคือระดับกลาง 0.04808 ซึ่งห่างจากปัจจุบันประมาณ 1.8% หากสามารถทะลุระดับกลางนี้ได้ แนวต้าน R1 ที่ 0.04881 จะกลายเป็นแนวต้านระยะไกล ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 3.4%
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ HeyElsa อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-10 18:39:21
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|02-04 11:04:00
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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