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ราคาปัจจุบัน Axie Infinity วันนี้ คือ 0.8756 THB มูลค่าตลาด AXS เท่ากับ 151,815,752.771176832668 THB ติดตามการอัปเดตราคา AXS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Axie Infinity วันนี้ คือ 0.8756 THB มูลค่าตลาด AXS เท่ากับ 151,815,752.771176832668 THB ติดตามการอัปเดตราคา AXS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AXS

ข้อมูลราคา AXS

AXS คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ AXS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AXS

โทเคโนมิกส์ AXS

การคาดการณ์ราคา AXS

ประวัติ AXS

AXS คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง AXSเป็นสกุลเงินเฟียต

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AXS USDT-M Futures

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ราคา Axie Infinity(AXS)

ราคาปัจจุบัน 1 AXS เป็น THB

฿28.702168
฿28.702168฿28.702168
-0.20%1D
THB
Axie Infinity (AXS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:37:33 (UTC+8)

ราคา Axie Infinity วันนี้

ราคาปัจจุบัน Axie Infinity (AXS) วันนี้ ฿ 0.8756, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AXS เป็น THB คือ ฿ 0.8756 ต่อ AXS.

Axie Infinity มีอันดับที่ #139 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 151.82M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 173.38M AXS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AXS เทรดระหว่าง ฿ 0.8564 (ต่ำ) กับ ฿ 0.8793 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5,420.7984403492892433208 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 4.0460793252

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AXS เคลื่อนไหว -0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.63% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.55K.

Axie Infinity (AXS) ข้อมูลการตลาด

No.139

฿ 151.82M
฿ 151.82M฿ 151.82M

฿ 59.55K
฿ 59.55K฿ 59.55K

฿ 236.41M
฿ 236.41M฿ 236.41M

173.38M
173.38M 173.38M

270,000,000
270,000,000 270,000,000

0.01%

2021-03-30 00:00:00

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Axie Infinity คือ ฿ 151.82M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.55K อุปทานหมุนเวียนของ AXS คือ 173.38M โดยมีอุปทานรวมที่ 270000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 236.41M

ประวัติราคา Axie Infinity THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.8564
฿ 0.8564฿ 0.8564
ต่ำสุด 24h
฿ 0.8793
฿ 0.8793฿ 0.8793
สูงสุด 24h

฿ 0.8564
฿ 0.8564฿ 0.8564

฿ 0.8793
฿ 0.8793฿ 0.8793

฿ 5,420.7984403492892433208
฿ 5,420.7984403492892433208฿ 5,420.7984403492892433208

฿ 4.0460793252
฿ 4.0460793252฿ 4.0460793252

-0.06%

-0.20%

-3.63%

-3.63%

ประวัติราคา Axie Infinity (AXS) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Axie Infinity ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.057519-0.20%
30 วัน฿ -0.0681-7.22%
60 วัน฿ -0.1179-11.87%
90 วัน฿ -0.2609-22.96%
การเปลี่ยนแปลงราคา Axie Infinity ในวันนี้

วันนี้ AXS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.057519 (-0.20%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Axie Infinity ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0681 (-7.22%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Axie Infinity ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AXS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.1179 (-11.87%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Axie Infinity ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.2609 (-22.96%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Axie Infinity (AXS) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Axie Infinity

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Axie Infinity ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Axie Infinity วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด AXS: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

AXS_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ที่ระดับ 0.8625 ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าจุดศูนย์กลาง S1 ที่ 0.862 และต่ำกว่าระดับกลางของจุดศูนย์กลาง 0.8682 ในขณะนี้โครงสร้างตลาดมีลักษณะการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวแคบ ๆ โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงรักษาสมดุลระยะสั้นระหว่างระดับ 0.862 ถึง 0.8682 ราคาไม่สามารถทะลุแนวต้านของจุดศูนย์กลางได้อย่างมีนัยสำคัญ และก็ยังไม่หลุดลงมาต่ำกว่าแนวรับใกล้เคียง S1 ทำให้ตลาดอยู่ในช่วงของการปรับตัวรอการกำหนดทิศทาง ระบบเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างแสดงสัญญาณซื้อ โดยแนวโน้มระยะสั้นเน้นไปทางฝ่ายซื้อ ขณะเดียวกัน MACD ก็เกิดสัญญาณข้ามขึ้น (Golden Cross) และแท่งพลังงานแสดงให้เห็นว่าแรงซื้อกำลังเพิ่มขึ้น RSI อยู่ในโซนกลาง ซึ่งสะท้อนว่าตลาดยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ส่วนดัชนีความเร็วและแรงสั่นสะเทือน (Oscillator) แสดงสัญญาณแยกชั้น โดยเส้นค่าเฉลี่ยและ MACD ชี้ไปในทิศทางขาขึ้น แต่ดัชนีการแกว่งตัวยังคงอยู่ในระดับกลาง ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันในเชิงพลังงานบางจุด แนวรับสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ 0.8620 ห่างจากระดับปัจจุบันเพียง 0.0005 ขณะที่แนวต้านสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ 0.8682 ห่างจากระดับปัจจุบัน 0.0057 ส่วนแนวรับอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 0.8577 และแนวต้านอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 0.8725 หากราคาสามารถทะลุระดับ 0.8682 ได้ จะมีโอกาสทดสอบแนวต้าน R1 แต่หากหลุดต่ำกว่า 0.8620 ก็อาจกลับไปทดสอบแนวรับ S2 ได้เช่นกัน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Axie Infinity?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคา AXS:

1. ความนิยมของเกม – การใช้งานของผู้เล่นและจำนวนผู้ใช้งานรายวันมีผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการโทเค็น
2. ประโยชน์ของโทเค็น – AXS ถูกใช้สำหรับการกำกับดูแล การได้รับรางวัลจากการเดิมพัน และการผสมพันธุ์ Axies
3. แนวโน้มตลาด NFT – การซื้อขาย NFT ของ Axie ส่งผลต่อมูลค่าของระบบนิเวศ
4. การอัปเดตเกม – ฟีเจอร์ใหม่ ฤดูกาลใหม่ และการปรับปรุงต่าง ๆ ช่วยกระตุ้นความสนใจ
5. ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโต – สภาพตลาดโดยรวมมีอิทธิพลต่อโทเค็นทุกชนิด
6. การแข่งขัน – เกม Play-to-Earn อื่น ๆ มีผลต่อส่วนแบ่งการตลาด
7. ข่าวด้านกฎระเบียบ – กฎระเบียบด้านเกมและการเงินคริปโตส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
8. รางวัลจากการเดิมพัน – ผลตอบแทนที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการถือครอง
9. การประกาศความร่วมมือ – ความร่วมมือต่าง ๆ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการนำไปใช้
10. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ – อัตราเงินเฟ้อของสกุลเงินในเกมอย่าง SLP ส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Axie Infinity วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา AXS ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายและการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน เนื่องจาก AXS เป็นโทเค็นเกมที่มีความผันผวนสูง ผู้เล่นจำเป็นต้องทราบราคาปัจจุบันเพื่อคำนวณรายได้จากการเล่นเกม Axie Infinity ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อหาโอกาสในการซื้อหรือขาย

การคาดการณ์ราคา Axie Infinity

การคาดการณ์ราคา Axie Infinity (AXS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AXS ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Axie Infinity (AXS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Axie Infinity อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Axie Infinity จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AXS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Axie Infinity

วิธีการซื้อและลงทุน Axie Infinity ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Axie Infinity หรือยัง? การซื้อ AXS บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Axie Infinity ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Axie Infinity (AXS) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Axie Infinity จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Axie Infinity (AXS)

คุณสามารถทำอะไรกับ Axie Infinity ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Axie Infinity ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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อะไรคือ Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Axie Infinity ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Axie Infinity ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Axie Infinity อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Alleged SEC SecuritiesAxie Infinity EcosystemBinance Launchpad

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Axie Infinity

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:37:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Axie Infinity (AXS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Axie Infinity (AXS) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Axie Infinity ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
AXS/USDT
฿28.603828
฿28.603828฿28.603828
-0.61%
69.31K (USDT)
AXS/USDC
฿28.620218
฿28.620218฿28.620218
-0.33%
63.58K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
THB

1 AXS = 28.702168 THB