ราคา Axie Infinity(AXS)
ราคาปัจจุบัน Axie Infinity (AXS) วันนี้ ฿ 0.8756, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AXS เป็น THB คือ ฿ 0.8756 ต่อ AXS.
Axie Infinity มีอันดับที่ #139 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 151.82M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 173.38M AXS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AXS เทรดระหว่าง ฿ 0.8564 (ต่ำ) กับ ฿ 0.8793 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5,420.7984403492892433208 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 4.0460793252
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AXS เคลื่อนไหว -0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.63% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.55K.
No.139
0.01%
2021-03-30 00:00:00
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Axie Infinity คือ ฿ 151.82M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.55K อุปทานหมุนเวียนของ AXS คือ 173.38M โดยมีอุปทานรวมที่ 270000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 236.41M
-0.06%
-0.20%
-3.63%
-3.63%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Axie Infinity ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.057519
|-0.20%
|30 วัน
|฿ -0.0681
|-7.22%
|60 วัน
|฿ -0.1179
|-11.87%
|90 วัน
|฿ -0.2609
|-22.96%
วันนี้ AXS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.057519 (-0.20%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0681 (-7.22%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AXS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.1179 (-11.87%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.2609 (-22.96%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Axie Infinity ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด AXS: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
AXS_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ที่ระดับ 0.8625 ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าจุดศูนย์กลาง S1 ที่ 0.862 และต่ำกว่าระดับกลางของจุดศูนย์กลาง 0.8682 ในขณะนี้โครงสร้างตลาดมีลักษณะการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวแคบ ๆ โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงรักษาสมดุลระยะสั้นระหว่างระดับ 0.862 ถึง 0.8682 ราคาไม่สามารถทะลุแนวต้านของจุดศูนย์กลางได้อย่างมีนัยสำคัญ และก็ยังไม่หลุดลงมาต่ำกว่าแนวรับใกล้เคียง S1 ทำให้ตลาดอยู่ในช่วงของการปรับตัวรอการกำหนดทิศทาง ระบบเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างแสดงสัญญาณซื้อ โดยแนวโน้มระยะสั้นเน้นไปทางฝ่ายซื้อ ขณะเดียวกัน MACD ก็เกิดสัญญาณข้ามขึ้น (Golden Cross) และแท่งพลังงานแสดงให้เห็นว่าแรงซื้อกำลังเพิ่มขึ้น RSI อยู่ในโซนกลาง ซึ่งสะท้อนว่าตลาดยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ส่วนดัชนีความเร็วและแรงสั่นสะเทือน (Oscillator) แสดงสัญญาณแยกชั้น โดยเส้นค่าเฉลี่ยและ MACD ชี้ไปในทิศทางขาขึ้น แต่ดัชนีการแกว่งตัวยังคงอยู่ในระดับกลาง ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันในเชิงพลังงานบางจุด แนวรับสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ 0.8620 ห่างจากระดับปัจจุบันเพียง 0.0005 ขณะที่แนวต้านสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ 0.8682 ห่างจากระดับปัจจุบัน 0.0057 ส่วนแนวรับอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 0.8577 และแนวต้านอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 0.8725 หากราคาสามารถทะลุระดับ 0.8682 ได้ จะมีโอกาสทดสอบแนวต้าน R1 แต่หากหลุดต่ำกว่า 0.8620 ก็อาจกลับไปทดสอบแนวรับ S2 ได้เช่นกัน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Axie Infinity อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Axie Infinity ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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