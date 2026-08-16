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ราคาปัจจุบัน Owlto Finance วันนี้ คือ 0.0008168 THB มูลค่าตลาด OWL เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา OWL เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Owlto Finance วันนี้ คือ 0.0008168 THB มูลค่าตลาด OWL เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา OWL เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Owlto Finance(OWL)

ราคาปัจจุบัน 1 OWL เป็น THB

฿0.026840048
฿0.026840048฿0.026840048
+1.52%1D
THB
Owlto Finance (OWL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:13:53 (UTC+8)

ราคา Owlto Finance วันนี้

ราคาปัจจุบัน Owlto Finance (OWL) วันนี้ ฿ 0.0008168, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน OWL เป็น THB คือ ฿ 0.0008168 ต่อ OWL.

Owlto Finance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- OWL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OWL เทรดระหว่าง ฿ 0.0007718 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0008441 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น OWL เคลื่อนไหว -0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.97% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.55K.

Owlto Finance (OWL) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 58.55K
฿ 58.55K฿ 58.55K

฿ 1.63M
฿ 1.63M฿ 1.63M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Owlto Finance คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.55K อุปทานหมุนเวียนของ OWL คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 2000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.63M

ประวัติราคา Owlto Finance THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0007718
฿ 0.0007718฿ 0.0007718
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0008441
฿ 0.0008441฿ 0.0008441
สูงสุด 24h

฿ 0.0007718
฿ 0.0007718฿ 0.0007718

฿ 0.0008441
฿ 0.0008441฿ 0.0008441

--
----

--
----

-0.19%

+1.52%

+1.97%

+1.97%

ประวัติราคา Owlto Finance (OWL) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Owlto Finance ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00040186+1.52%
30 วัน฿ -0.0003988-32.81%
60 วัน฿ -0.0002262-21.69%
90 วัน฿ -0.0031362-79.34%
การเปลี่ยนแปลงราคา Owlto Finance ในวันนี้

วันนี้ OWL บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00040186 (+1.52%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Owlto Finance ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0003988 (-32.81%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Owlto Finance ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน OWL เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0002262 (-21.69%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Owlto Finance ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0031362 (-79.34%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Owlto Finance (OWL) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Owlto Finance

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Owlto Finance ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Owlto Finance วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด OWL: ขาลง ขาขึ้น 25% | ขาลง75%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

【โครงสร้างตลาด】OWL_USDT อยู่ที่ระดับ 0.004343 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ในโซนประมาณ 4.8% ใต้ค่าเฉลี่ยกลาง 0.004562 ราคาเคลื่อนไหวใกล้แนวรับ S1 ที่ 0.004372 และห่างจากแนวรับ S2 ที่ 0.004242 เพียง 2.3% เท่านั้น โครงสร้างปัจจุบันแสดงถึงแนวโน้มขาลง และอยู่ในโซนที่ค่อนข้างอ่อนแอของระบบแนวรับ-แนวต้าน 【สถานะพลังงานการเคลื่อนไหว】กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย (MA) และกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ต่างก็แสดงสัดส่วนการซื้อ 7 ขาย 0 ไม่มีความเป็นกลาง 0 ขาย ซึ่งสะท้อนถึงการเรียงตัวที่สอดคล้องกันของเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ขณะเดียวกัน ดัชนี MACD แสดงภาวะครอสโอเวอร์แบบดาวตก โดยเส้นเร็วและเส้นช้ามีการเบี่ยงเบนของพลังงาน สำหรับ RSI ยังคงเคลื่อนไหวในช่วงค่ากลาง ไม่ได้แสดงถึงการกระจุกตัวของพลังงานที่ชัดเจนแต่อย่างใด 【ระดับราคาสำคัญ】แนวต้านด้านบน R1 อยู่ที่ 0.004692 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 8.0% ส่วนแนวรับด้านล่าง S1 อยู่ที่ 0.004372 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.7% ถือเป็นระดับสำคัญใกล้เคียง ส่วนแนวรับรอง S2 ที่ 0.004242 อยู่ด้านล่างอีก 2.3% ซึ่งถือเป็นโซนป้องกันรองลงมา

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Owlto Finance?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาโทเค็น Owlto Finance (OWL):

1. ความรู้สึกของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2. ปริมาณการซื้อขาย – ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งขึ้น
3. การยอมรับโปรโตคอล – การใช้งานบริการสะพานข้ามเครือข่ายของ Owlto
4. ประโยชน์ของโทเค็น – ความต้องการใช้ OWL ในการกำกับดูแลและฟังก์ชันต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม
5. การแข่งขัน – ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับโปรโตคอล DeFi และโปรโตคอลสะพานข้ามเครือข่ายอื่น ๆ
6. ข่าวด้านกฎระเบียบ – กฎระเบียบด้านคริปโตที่ส่งผลกระทบต่อแพลตฟอร์ม DeFi
7. การพัฒนาทางเทคนิค – การอัปเดตแพลตฟอร์มและการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ๆ
8. สภาพคล่อง – คู่ซื้อขายที่มีอยู่และการจัดทำรายการบนกระดานเทรด
9. ความร่วมมือ – พันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับโครงการบล็อกเชนอื่น ๆ
10. โทเค็นโนมิกส์ – กลไกด้านอุปทาน รางวัลจากการ staking และตารางการกระจายโทเค็น

ปัจจัยเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กัน สร้างความผันผวนของราคาตามแบบฉบับของตลาดคริปโตเคอเรนซี

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Owlto Finance วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Owlto Finance (OWL) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การระบุโอกาสในการซื้อ/ขาย การประเมินแนวโน้มตลาด และการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดจังหวะการเข้าและออกตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดคริปโตที่มีความผันผวนสูง

การคาดการณ์ราคา Owlto Finance

การคาดการณ์ราคา Owlto Finance (OWL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ OWL ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Owlto Finance (OWL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Owlto Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Owlto Finance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา OWL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Owlto Finance

วิธีการซื้อและลงทุน Owlto Finance ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Owlto Finance หรือยัง? การซื้อ OWL บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Owlto Finance ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Owlto Finance (OWL) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Owlto Finance จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Owlto Finance (OWL)

คุณสามารถทำอะไรกับ Owlto Finance ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Owlto Finance ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Owlto Finance (OWL) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Owlto Finance (OWL)

Owlto Finance (OWL) คือโปรโตคอลด้านการทำงานร่วมกันระหว่างบล็อกเชนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้การโอนและดำเนินธุรกรรมข้ามเชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ต้นทุนต่ำ และปลอดภัย โดยถูกออกแบบมาเพื่อขยายสภาพคล่องและการยอมรับการใช้งานของโทเคนเนทีฟ สเตเบิลคอยน์ และ RWA ในหลากหลายอีโคซิสเต็ม

Owlto Finance ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Owlto Finance ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Owlto Finance อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemCross-chain Communication

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Owlto Finance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:13:53 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Owlto Finance (OWL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Owlto Finance

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เทรดตลาด Owlto Finance (OWL) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Owlto Finance ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
OWL/USDT
฿0.026843334
฿0.026843334฿0.026843334
+1.61%
73.21M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ OWL เป็น THB

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OWL
OWL
THB
THB

1 OWL = 0.026840048 THB