ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Horizen วันนี้ คือ 4.001 THB มูลค่าตลาด ZEN เท่ากับ 72,423,432.82402018685 THB ติดตามการอัปเดตราคา ZEN เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Horizen วันนี้ คือ 4.001 THB มูลค่าตลาด ZEN เท่ากับ 72,423,432.82402018685 THB ติดตามการอัปเดตราคา ZEN เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZEN

ข้อมูลราคา ZEN

ZEN คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ZEN

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ZEN

โทเคโนมิกส์ ZEN

การคาดการณ์ราคา ZEN

ประวัติ ZEN

ZEN คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ZENเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต ZEN

ZEN USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Horizen โลโก้

ราคา Horizen(ZEN)

ราคาปัจจุบัน 1 ZEN เป็น THB

฿131.18556
฿131.18556฿131.18556
-0.37%1D
THB
Horizen (ZEN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:42:28 (UTC+8)

ราคา Horizen วันนี้

ราคาปัจจุบัน Horizen (ZEN) วันนี้ ฿ 4.001, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.37% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ZEN เป็น THB คือ ฿ 4.001 ต่อ ZEN.

Horizen มีอันดับที่ #200 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 72.42M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 18.10M ZEN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ZEN เทรดระหว่าง ฿ 3.974 (ต่ำ) กับ ฿ 4.028 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5,512.0934588786 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 101.37017959117889686

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ZEN เคลื่อนไหว -0.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.48% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.91K.

Horizen (ZEN) ข้อมูลการตลาด

No.200

฿ 72.42M
฿ 72.42M฿ 72.42M

฿ 56.91K
฿ 56.91K฿ 56.91K

฿ 84.02M
฿ 84.02M฿ 84.02M

18.10M
18.10M 18.10M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

86.19%

0.01%

NONE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Horizen คือ ฿ 72.42M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.91K อุปทานหมุนเวียนของ ZEN คือ 18.10M โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 84.02M

ประวัติราคา Horizen THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 3.974
฿ 3.974฿ 3.974
ต่ำสุด 24h
฿ 4.028
฿ 4.028฿ 4.028
สูงสุด 24h

฿ 3.974
฿ 3.974฿ 3.974

฿ 4.028
฿ 4.028฿ 4.028

฿ 5,512.0934588786
฿ 5,512.0934588786฿ 5,512.0934588786

฿ 101.37017959117889686
฿ 101.37017959117889686฿ 101.37017959117889686

-0.28%

-0.37%

-6.48%

-6.48%

ประวัติราคา Horizen (ZEN) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Horizen ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.48719-0.37%
30 วัน฿ -0.202-4.81%
60 วัน฿ -0.455-10.22%
90 วัน฿ -2.009-33.43%
การเปลี่ยนแปลงราคา Horizen ในวันนี้

วันนี้ ZEN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.48719 (-0.37%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Horizen ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.202 (-4.81%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Horizen ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ZEN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.455 (-10.22%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Horizen ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -2.009 (-33.43%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Horizen (ZEN) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Horizenทันที

การวิเคราะห์ Horizen

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Horizen ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Horizen วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ZEN: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

ZEN_USDT กำลังซื้อขายอยู่ที่ราคาปัจจุบัน 4.016 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ในช่วง 0.2% ด้านล่างของค่าเฉลี่ยกลาง (HUB) ที่ระดับ 4.0186 ศูนย์กลางโครงสร้างใกล้เคียง (S1) อยู่ที่ระดับ 4.0063 ซึ่งถือเป็นแนวรับระยะสั้น ส่วนแนวต้านหลัก (R1) อยู่ที่ระดับ 4.0313 เป็นขอบเขตบนของพื้นที่การเคลื่อนไหว ณ ขณะนี้ ราคาปัจจุบันยังคงอยู่ภายในแถบการแกว่งตัวใจกลางของระบบค่าเฉลี่ย ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายต่างแข่งขันกันอยู่ในช่วงแคบ ๆ นี้ โดยยังไม่มีสัญญาณการทะลุหรือเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่ชัดเจนเกิดขึ้น ในด้านเทคนิค ระบบเส้นค่าเฉลี่ย (MA และ EMA) แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง โดยเส้น MA ทั้ง 7 เส้นรวมถึง EMA ต่างมุ่งหน้าไปทางด้านซื้อ ขณะเดียวกัน MACD ได้สร้างรูปแบบ Golden Cross ซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสในการฟื้นตัวของแรงซื้อ RSI อยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงสถานะตลาดที่สมดุล สำหรับดัชนี Momentum ทั้งเส้นเร็วและเส้นช้า ต่างแสดงถึงการฟื้นตัวของพลังงานเชิงบวกในระยะสั้น อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในภาวะค่อนข้างแน่น คลื่น Bollinger Bands ขยายตัวอย่างราบเรียบ พร้อมกับการกระจายตัวของแรงซื้อที่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มขาซื้อระยะสั้น ขณะที่ดัชนีแนวโน้มระยะกลางและระยะยาวยังคงทรงตัว โดยไม่พบสัญญาณการเพิ่มปริมาณการซื้อขายหรือการเร่งตัวที่สำคัญแต่อย่างใด สำหรับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 4.0313 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.38% ซึ่งถือเป็นเป้าหมายทดสอบสำคัญในระยะใกล้ ส่วน R2 ที่ระดับ 4.0436 อยู่ไกลออกไปอีก ขณะที่แนวรับ S1 ที่ระดับ 4.0063 ห่างจากปัจจุบันเพียง 0.24% ซึ่งเป็นแนวสนับสนุนโครงสร้างระยะใกล้ ส่วน S2 ที่ระดับ 3.9936 ถือเป็นแนวป้องกันรอง ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยกลาง (HUB) ที่ระดับ 4.0186 ยังคงเป็นจุดสำคัญที่ราคาเคลื่อนไหวรอบ ๆ เพื่อปรับตัวในระดับเล็กน้อย

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Horizen?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของ Horizen (ZEN):

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. ความสัมพันธ์กับบิทคอยน์ – ZEN มักเคลื่อนไหวตามทิศทางราคาของ BTC
3. การยอมรับและการใช้งานฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัวของ Horizen
4. ความคืบหน้าด้านการพัฒนาและการอัปเกรดเทคโนโลยี
5. การประกาศความร่วมมือและการเติบโตของระบบนิเวศ
6. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
7. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อเหรียญที่เน้นความเป็นส่วนตัว
8. ด้านอุปทานและอัตราการเข้าร่วมการเดิมพันแบบ Staking

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Horizen วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Horizen (ZEN) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด การวางแผนการลงทุน และการติดตามกำไร/ขาดทุน นักเทรดที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดต้องการราคาแบบเรียลไทม์เพื่อทำการสั่งซื้อหรือขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามความผันผวนรายวันเพื่อประเมินผลการดำเนินงานและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการถือครองหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งการลงทุนในแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่เน้นความเป็นส่วนตัวแห่งนี้

การคาดการณ์ราคา Horizen

การคาดการณ์ราคา Horizen (ZEN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ZEN ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Horizen (ZEN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Horizen อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Horizen จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ZEN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Horizen

วิธีการซื้อและลงทุน Horizen ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Horizen หรือยัง? การซื้อ ZEN บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Horizen ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Horizen (ZEN) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Horizen จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Horizen (ZEN)

คุณสามารถทำอะไรกับ Horizen ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Horizen ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Horizen (ZEN) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Horizen (ZEN)

Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

Horizen ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Horizen ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Horizen อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI MemeAnime-ThemedBase Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Horizen

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:42:28 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Horizen (ZEN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Horizen

ZEN USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ZEN โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ZEN USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Horizen (ZEN) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Horizen ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ZEN/USDT
฿131.21834
฿131.21834฿131.21834
-0.29%
14.19K (USDT)
ZEN/USDC
฿131.08722
฿131.08722฿131.08722
-0.38%
13.45K (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿1.0463376
฿1.0463376฿1.0463376

+92.30%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.345409
฿2.345409฿2.345409

+0.51%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.0617903
฿0.0617903฿0.0617903

-22.26%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.290103
฿0.290103฿0.290103

+0.79%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

฿1.4901788
฿1.4901788฿1.4901788

+313.27%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿1.0463376
฿1.0463376฿1.0463376

+92.30%

xPayLink

xPayLink

XPLK

฿0.4579366
฿0.4579366฿0.4579366

+99.28%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

฿45.806772
฿45.806772฿45.806772

+83.86%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

฿0.0340912
฿0.0340912฿0.0340912

+15.55%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ZEN เป็น THB

จำนวน

ZEN
ZEN
THB
THB

1 ZEN = 131.15278 THB