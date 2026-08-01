ราคา Horizen(ZEN)
ราคาปัจจุบัน Horizen (ZEN) วันนี้ ฿ 4.001, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.37% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ZEN เป็น THB คือ ฿ 4.001 ต่อ ZEN.
Horizen มีอันดับที่ #200 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 72.42M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 18.10M ZEN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ZEN เทรดระหว่าง ฿ 3.974 (ต่ำ) กับ ฿ 4.028 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5,512.0934588786 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 101.37017959117889686
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ZEN เคลื่อนไหว -0.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.48% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.91K.
No.200
86.19%
0.01%
NONE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Horizen คือ ฿ 72.42M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.91K อุปทานหมุนเวียนของ ZEN คือ 18.10M โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 84.02M
-0.28%
-0.37%
-6.48%
-6.48%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Horizen ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.48719
|-0.37%
|30 วัน
|฿ -0.202
|-4.81%
|60 วัน
|฿ -0.455
|-10.22%
|90 วัน
|฿ -2.009
|-33.43%
วันนี้ ZEN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.48719 (-0.37%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.202 (-4.81%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ZEN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.455 (-10.22%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -2.009 (-33.43%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Horizen (ZEN) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Horizenทันที
การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Horizen ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ZEN: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
ZEN_USDT กำลังซื้อขายอยู่ที่ราคาปัจจุบัน 4.016 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ในช่วง 0.2% ด้านล่างของค่าเฉลี่ยกลาง (HUB) ที่ระดับ 4.0186 ศูนย์กลางโครงสร้างใกล้เคียง (S1) อยู่ที่ระดับ 4.0063 ซึ่งถือเป็นแนวรับระยะสั้น ส่วนแนวต้านหลัก (R1) อยู่ที่ระดับ 4.0313 เป็นขอบเขตบนของพื้นที่การเคลื่อนไหว ณ ขณะนี้ ราคาปัจจุบันยังคงอยู่ภายในแถบการแกว่งตัวใจกลางของระบบค่าเฉลี่ย ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายต่างแข่งขันกันอยู่ในช่วงแคบ ๆ นี้ โดยยังไม่มีสัญญาณการทะลุหรือเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่ชัดเจนเกิดขึ้น ในด้านเทคนิค ระบบเส้นค่าเฉลี่ย (MA และ EMA) แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง โดยเส้น MA ทั้ง 7 เส้นรวมถึง EMA ต่างมุ่งหน้าไปทางด้านซื้อ ขณะเดียวกัน MACD ได้สร้างรูปแบบ Golden Cross ซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสในการฟื้นตัวของแรงซื้อ RSI อยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงสถานะตลาดที่สมดุล สำหรับดัชนี Momentum ทั้งเส้นเร็วและเส้นช้า ต่างแสดงถึงการฟื้นตัวของพลังงานเชิงบวกในระยะสั้น อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในภาวะค่อนข้างแน่น คลื่น Bollinger Bands ขยายตัวอย่างราบเรียบ พร้อมกับการกระจายตัวของแรงซื้อที่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มขาซื้อระยะสั้น ขณะที่ดัชนีแนวโน้มระยะกลางและระยะยาวยังคงทรงตัว โดยไม่พบสัญญาณการเพิ่มปริมาณการซื้อขายหรือการเร่งตัวที่สำคัญแต่อย่างใด สำหรับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 4.0313 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.38% ซึ่งถือเป็นเป้าหมายทดสอบสำคัญในระยะใกล้ ส่วน R2 ที่ระดับ 4.0436 อยู่ไกลออกไปอีก ขณะที่แนวรับ S1 ที่ระดับ 4.0063 ห่างจากปัจจุบันเพียง 0.24% ซึ่งเป็นแนวสนับสนุนโครงสร้างระยะใกล้ ส่วน S2 ที่ระดับ 3.9936 ถือเป็นแนวป้องกันรอง ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยกลาง (HUB) ที่ระดับ 4.0186 ยังคงเป็นจุดสำคัญที่ราคาเคลื่อนไหวรอบ ๆ เพื่อปรับตัวในระดับเล็กน้อย
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Horizen อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Horizen หรือยัง? การซื้อ ZEN บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Horizen ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Horizen (ZEN) ของคุณ
การเป็นเจ้าของ Horizen ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การซื้อ Horizen (ZEN) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC
Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Horizen ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
เทรด Long หรือ Short กับ ZEN โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ZEN USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Horizen ปริมาณ และเทรดโดยตรง
สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC
สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น