ราคา Kite AI(KITE)
ราคาปัจจุบัน Kite AI (KITE) วันนี้ ฿ 0.09468, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.73% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KITE เป็น THB คือ ฿ 0.09468 ต่อ KITE.
Kite AI มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- KITE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KITE เทรดระหว่าง ฿ 0.09377 (ต่ำ) กับ ฿ 0.09769 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KITE เคลื่อนไหว +0.55% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.33% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 57.57K.
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kite AI คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 57.57K อุปทานหมุนเวียนของ KITE คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 946.80M
+0.55%
-2.73%
-3.33%
-3.33%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Kite AI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0873192
|-2.73%
|30 วัน
|฿ -0.02577
|-21.40%
|60 วัน
|฿ -0.09112
|-49.05%
|90 วัน
|฿ -0.13515
|-58.81%
วันนี้ KITE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0873192 (-2.73%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.02577 (-21.40%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน KITE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.09112 (-49.05%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.13515 (-58.81%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Kite AI ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด KITE: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
KITE_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.10081 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.10226 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.10232 มาก ขณะที่กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยแสดงโครงสร้างการเรียงตัวแบบกระทิง ส่วนดัชนี MACD ได้เกิดรูปแบบสัญญาณไขว้ลง (Death Cross) แล้ว ดัชนี RSI ยังคงเคลื่อนไหวในโซนกลางและมีความผันผวนเล็กน้อย ขณะเดียวกัน ค่าดัชนีเส้นเร็วและเส้นช้าได้แสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกทิศทางของแรงขับเคลื่อน สำหรับความผันผวนของราคา ยังคงอยู่ในภาวะแคบลง และการกระจายตัวของพลังงานตลาดมีลักษณะกระจัดกระจาย แนวต้านระยะใกล้อยู่ที่ระดับ 0.10232 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 0.1% เท่านั้น ขณะที่แนวรับด้านล่างอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 0.0982 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 3.9% ส่วนแนวอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ระดับ S2 ที่ 0.0967 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 5.4% ทั้งนี้ ราคาปัจจุบันยังคงอยู่ในช่วงบนของระบบจุดศูนย์กลาง โดยแรงซื้อและแรงขายยังคงต่อสู้กันอย่างเข้มข้นบริเวณแนวต้าน R1
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Kite AI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Kite AI กำลังพัฒนาเลเยอร์พื้นฐานสำหรับอินเทอร์เน็ตแห่งยุคเอเจนต์ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบเปิดและกระจายศูนย์ ที่ตัวแทนอัตโนมัติสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ ด้วยการออกแบบเครือข่ายที่ให้แรงจูงใจทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเอเจนต์ Kite จึงมอบระบบตัวตน การชำระเงิน และการกำกับดูแลแบบรวมศูนย์เดียว ที่ช่วยให้เอเจนต์สามารถยืนยันตัวตน ทำธุรกรรม และประสานงานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องพึ่งพาคนกลาง
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Kite AI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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