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ราคาปัจจุบัน Kite AI วันนี้ คือ 0.09468 THB มูลค่าตลาด KITE เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา KITE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Kite AI วันนี้ คือ 0.09468 THB มูลค่าตลาด KITE เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา KITE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ข้อมูลราคา KITE

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ราคา Kite AI(KITE)

ราคาปัจจุบัน 1 KITE เป็น THB

฿3.1111848
฿3.1111848฿3.1111848
-2.73%1D
THB
Kite AI (KITE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:48:58 (UTC+8)

ราคา Kite AI วันนี้

ราคาปัจจุบัน Kite AI (KITE) วันนี้ ฿ 0.09468, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.73% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KITE เป็น THB คือ ฿ 0.09468 ต่อ KITE.

Kite AI มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- KITE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KITE เทรดระหว่าง ฿ 0.09377 (ต่ำ) กับ ฿ 0.09769 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KITE เคลื่อนไหว +0.55% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.33% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 57.57K.

Kite AI (KITE) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 57.57K
฿ 57.57K฿ 57.57K

฿ 946.80M
฿ 946.80M฿ 946.80M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kite AI คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 57.57K อุปทานหมุนเวียนของ KITE คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 946.80M

ประวัติราคา Kite AI THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.09377
฿ 0.09377฿ 0.09377
ต่ำสุด 24h
฿ 0.09769
฿ 0.09769฿ 0.09769
สูงสุด 24h

฿ 0.09377
฿ 0.09377฿ 0.09377

฿ 0.09769
฿ 0.09769฿ 0.09769

--
----

--
----

+0.55%

-2.73%

-3.33%

-3.33%

ประวัติราคา Kite AI (KITE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Kite AI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0873192-2.73%
30 วัน฿ -0.02577-21.40%
60 วัน฿ -0.09112-49.05%
90 วัน฿ -0.13515-58.81%
การเปลี่ยนแปลงราคา Kite AI ในวันนี้

วันนี้ KITE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0873192 (-2.73%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Kite AI ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.02577 (-21.40%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Kite AI ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน KITE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.09112 (-49.05%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Kite AI ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.13515 (-58.81%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Kite AI (KITE) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Kite AI

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Kite AI ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Kite AI วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด KITE: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

KITE_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.10081 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.10226 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.10232 มาก ขณะที่กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยแสดงโครงสร้างการเรียงตัวแบบกระทิง ส่วนดัชนี MACD ได้เกิดรูปแบบสัญญาณไขว้ลง (Death Cross) แล้ว ดัชนี RSI ยังคงเคลื่อนไหวในโซนกลางและมีความผันผวนเล็กน้อย ขณะเดียวกัน ค่าดัชนีเส้นเร็วและเส้นช้าได้แสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกทิศทางของแรงขับเคลื่อน สำหรับความผันผวนของราคา ยังคงอยู่ในภาวะแคบลง และการกระจายตัวของพลังงานตลาดมีลักษณะกระจัดกระจาย แนวต้านระยะใกล้อยู่ที่ระดับ 0.10232 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 0.1% เท่านั้น ขณะที่แนวรับด้านล่างอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 0.0982 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 3.9% ส่วนแนวอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ระดับ S2 ที่ 0.0967 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 5.4% ทั้งนี้ ราคาปัจจุบันยังคงอยู่ในช่วงบนของระบบจุดศูนย์กลาง โดยแรงซื้อและแรงขายยังคงต่อสู้กันอย่างเข้มข้นบริเวณแนวต้าน R1

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Kite AI?

ราคาโทเค็น KITE AI ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. พัฒนาการของภาค AI และวัฏจักรความฮือฮาในวงการ
4. การยอมรับแพลตฟอร์มและการเติบโตของผู้ใช้งาน
5. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็นและผลตอบแทนจากการเดิมพัน (staking)
6. การประกาศความร่วมมือหรือพันธมิตร
7. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็น AI
8. ดุลยภาพด้านอุปทานและโครงสร้างเศรษฐศาสตร์ของโทเค็น
9. การแข่งขันจากโครงการ AI อื่น ๆ
10. การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ถือครองจำนวนมาก

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Kite AI วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Kite AI (KITE) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การระบุแนวโน้มตลาด การกำหนดจังหวะเวลาในการสั่งซื้อ/ขาย การประเมินโอกาสการลงทุน และการติดตามความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง

การคาดการณ์ราคา Kite AI

การคาดการณ์ราคา Kite AI (KITE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KITE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Kite AI (KITE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Kite AI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Kite AI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KITE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Kite AI

วิธีการซื้อและลงทุน Kite AI ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Kite AI หรือยัง? การซื้อ KITE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Kite AI ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Kite AI (KITE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Kite AI จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Kite AI (KITE)

คุณสามารถทำอะไรกับ Kite AI ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Kite AI ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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การซื้อ Kite AI (KITE) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Kite AI (KITE)

Kite AI กำลังพัฒนาเลเยอร์พื้นฐานสำหรับอินเทอร์เน็ตแห่งยุคเอเจนต์ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบเปิดและกระจายศูนย์ ที่ตัวแทนอัตโนมัติสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ ด้วยการออกแบบเครือข่ายที่ให้แรงจูงใจทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเอเจนต์ Kite จึงมอบระบบตัวตน การชำระเงิน และการกำกับดูแลแบบรวมศูนย์เดียว ที่ช่วยให้เอเจนต์สามารถยืนยันตัวตน ทำธุรกรรม และประสานงานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องพึ่งพาคนกลาง

Kite AI ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Kite AI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Kite AI อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Avalanche Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kite AI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:48:58 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Kite AI (KITE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kite AI

KITE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ KITE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส KITE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Kite AI (KITE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Kite AI ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
KITE/USDT
฿3.1075702
฿3.1075702฿3.1075702
-2.88%
602.07K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ KITE เป็น THB

จำนวน

KITE
KITE
THB
THB

1 KITE = 3.1111848 THB