ราคาปัจจุบัน Oracle วันนี้ คือ 284.51 USD ติดตามการอัปเดตราคา ORCLON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ORCLON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Oracle โลโก้

ราคา Oracle(ORCLON)

ราคาปัจจุบัน 1 ORCLON เป็น USD

$284.55
$284.55$284.55
-0.26%1D
USD
Oracle (ORCLON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:17:20 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Oracle (ORCLON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 280.64
$ 280.64$ 280.64
ต่ำสุด 24h
$ 286.06
$ 286.06$ 286.06
สูงสุด 24h

$ 280.64
$ 280.64$ 280.64

$ 286.06
$ 286.06$ 286.06

$ 344.869728008825
$ 344.869728008825$ 344.869728008825

$ 223.2148184410282
$ 223.2148184410282$ 223.2148184410282

+0.69%

-0.26%

+1.83%

+1.83%

ราคาเรียลไทม์ Oracle (ORCLON) คือ $ 284.51 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดORCLON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 280.64 และราคาสูงสุด $ 286.06 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ORCLON คือ $ 344.869728008825 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 223.2148184410282

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ORCLON มีการเปลี่ยนแปลง +0.69% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.26% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.83% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Oracle (ORCLON) ข้อมูลการตลาด

No.2353

$ 758.33K
$ 758.33K$ 758.33K

$ 53.70K
$ 53.70K$ 53.70K

$ 758.33K
$ 758.33K$ 758.33K

2.67K
2.67K 2.67K

2,665.40498309
2,665.40498309 2,665.40498309

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Oracle คือ $ 758.33K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 53.70K อุปทานหมุนเวียนของ ORCLON คือ 2.67K โดยมีอุปทานรวมที่ 2665.40498309 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 758.33K

ประวัติราคา Oracle (ORCLON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Oracle ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.7418-0.26%
30 วัน$ -5.47-1.89%
60 วัน$ +34.51+13.80%
90 วัน$ +34.51+13.80%
การเปลี่ยนแปลงราคา Oracle ในวันนี้

วันนี้ ORCLON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.7418 (-0.26%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Oracle ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -5.47 (-1.89%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Oracle ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ORCLON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +34.51 (+13.80%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Oracle ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +34.51 (+13.80%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Oracle (ORCLON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Oracleทันที

อะไรคือ Oracle (ORCLON)

Ondo เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบเปิด โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดการเงินเข้าสู่ระบบออนเชน

Oracle มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Oracle ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบORCLONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Oracle บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Oracle ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Oracle (USD)

Oracle (ORCLON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Oracle (ORCLON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Oracle

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Oracle ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Oracle (ORCLON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Oracle (ORCLON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ORCLONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Oracle (ORCLON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Oracleใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Oracle บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

ORCLON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Oracle(ORCLON) เป็น VND
7,486,880.65
1 Oracle(ORCLON) เป็น AUD
A$429.6101
1 Oracle(ORCLON) เป็น GBP
213.3825
1 Oracle(ORCLON) เป็น EUR
241.8335
1 Oracle(ORCLON) เป็น USD
$284.51
1 Oracle(ORCLON) เป็น MYR
RM1,192.0969
1 Oracle(ORCLON) เป็น TRY
11,938.0396
1 Oracle(ORCLON) เป็น JPY
¥43,245.52
1 Oracle(ORCLON) เป็น ARS
ARS$419,012.1025
1 Oracle(ORCLON) เป็น RUB
22,547.4175
1 Oracle(ORCLON) เป็น INR
25,099.4722
1 Oracle(ORCLON) เป็น IDR
Rp4,741,831.4366
1 Oracle(ORCLON) เป็น PHP
16,828.7665
1 Oracle(ORCLON) เป็น EGP
￡E.13,477.2387
1 Oracle(ORCLON) เป็น BRL
R$1,524.9736
1 Oracle(ORCLON) เป็น CAD
C$395.4689
1 Oracle(ORCLON) เป็น BDT
34,818.3338
1 Oracle(ORCLON) เป็น NGN
414,132.756
1 Oracle(ORCLON) เป็น COP
$1,094,268.1365
1 Oracle(ORCLON) เป็น ZAR
R.4,882.1916
1 Oracle(ORCLON) เป็น UAH
11,975.0259
1 Oracle(ORCLON) เป็น TZS
T.Sh.699,041.07
1 Oracle(ORCLON) เป็น VES
Bs60,600.63
1 Oracle(ORCLON) เป็น CLP
$267,439.4
1 Oracle(ORCLON) เป็น PKR
Rs80,618.7536
1 Oracle(ORCLON) เป็น KZT
153,043.6192
1 Oracle(ORCLON) เป็น THB
฿9,192.5181
1 Oracle(ORCLON) เป็น TWD
NT$8,700.3158
1 Oracle(ORCLON) เป็น AED
د.إ1,044.1517
1 Oracle(ORCLON) เป็น CHF
Fr224.7629
1 Oracle(ORCLON) เป็น HKD
HK$2,207.7976
1 Oracle(ORCLON) เป็น AMD
֏108,921.8084
1 Oracle(ORCLON) เป็น MAD
.د.م2,626.0273
1 Oracle(ORCLON) เป็น MXN
$5,234.984
1 Oracle(ORCLON) เป็น SAR
ريال1,066.9125
1 Oracle(ORCLON) เป็น ETB
Br43,140.2513
1 Oracle(ORCLON) เป็น KES
KSh36,741.6214
1 Oracle(ORCLON) เป็น JOD
د.أ201.71759
1 Oracle(ORCLON) เป็น PLN
1,029.9262
1 Oracle(ORCLON) เป็น RON
лв1,240.4636
1 Oracle(ORCLON) เป็น SEK
kr2,660.1685
1 Oracle(ORCLON) เป็น BGN
лв475.1317
1 Oracle(ORCLON) เป็น HUF
Ft94,707.6888
1 Oracle(ORCLON) เป็น CZK
5,937.7237
1 Oracle(ORCLON) เป็น KWD
د.ك87.06006
1 Oracle(ORCLON) เป็น ILS
924.6575
1 Oracle(ORCLON) เป็น BOB
Bs1,965.9641
1 Oracle(ORCLON) เป็น AZN
483.667
1 Oracle(ORCLON) เป็น TJS
SM2,628.8724
1 Oracle(ORCLON) เป็น GEL
773.8672
1 Oracle(ORCLON) เป็น AOA
Kz259,350.7807
1 Oracle(ORCLON) เป็น BHD
.د.ب106.97576
1 Oracle(ORCLON) เป็น BMD
$284.51
1 Oracle(ORCLON) เป็น DKK
kr1,820.864
1 Oracle(ORCLON) เป็น HNL
L7,491.1483
1 Oracle(ORCLON) เป็น MUR
12,896.8383
1 Oracle(ORCLON) เป็น NAD
$4,913.4877
1 Oracle(ORCLON) เป็น NOK
kr2,833.7196
1 Oracle(ORCLON) เป็น NZD
$492.2023
1 Oracle(ORCLON) เป็น PAB
B/.284.51
1 Oracle(ORCLON) เป็น PGK
K1,197.7871
1 Oracle(ORCLON) เป็น QAR
ر.ق1,035.6164
1 Oracle(ORCLON) เป็น RSD
дин.28,607.4805
1 Oracle(ORCLON) เป็น UZS
soʻm3,469,633.5912
1 Oracle(ORCLON) เป็น ALL
L23,625.7104
1 Oracle(ORCLON) เป็น ANG
ƒ509.2729
1 Oracle(ORCLON) เป็น AWG
ƒ512.118
1 Oracle(ORCLON) เป็น BBD
$569.02
1 Oracle(ORCLON) เป็น BAM
KM475.1317
1 Oracle(ORCLON) เป็น BIF
Fr839,019.99
1 Oracle(ORCLON) เป็น BND
$367.0179
1 Oracle(ORCLON) เป็น BSD
$284.51
1 Oracle(ORCLON) เป็น JMD
$45,643.9393
1 Oracle(ORCLON) เป็น KHR
1,147,215.4475
1 Oracle(ORCLON) เป็น KMF
Fr120,347.73
1 Oracle(ORCLON) เป็น LAK
6,184,999.8763
1 Oracle(ORCLON) เป็น LKR
රු86,633.295
1 Oracle(ORCLON) เป็น MDL
L4,808.219
1 Oracle(ORCLON) เป็น MGA
Ar1,270,132.3028
1 Oracle(ORCLON) เป็น MOP
P2,276.08
1 Oracle(ORCLON) เป็น MVR
4,353.003
1 Oracle(ORCLON) เป็น MWK
MK493,940.6561
1 Oracle(ORCLON) เป็น MZN
MT18,183.0341
1 Oracle(ORCLON) เป็น NPR
रु40,184.1924
1 Oracle(ORCLON) เป็น PYG
2,017,744.92
1 Oracle(ORCLON) เป็น RWF
Fr413,393.03
1 Oracle(ORCLON) เป็น SBD
$2,341.5173
1 Oracle(ORCLON) เป็น SCR
3,889.2517
1 Oracle(ORCLON) เป็น SRD
$11,249.5254
1 Oracle(ORCLON) เป็น SVC
$2,489.4625
1 Oracle(ORCLON) เป็น SZL
L4,910.6426
1 Oracle(ORCLON) เป็น TMT
m998.6301
1 Oracle(ORCLON) เป็น TND
د.ت835.03685
1 Oracle(ORCLON) เป็น TTD
$1,931.8229
1 Oracle(ORCLON) เป็น UGX
Sh991,232.84
1 Oracle(ORCLON) เป็น XAF
Fr159,894.62
1 Oracle(ORCLON) เป็น XCD
$768.177
1 Oracle(ORCLON) เป็น XOF
Fr159,894.62
1 Oracle(ORCLON) เป็น XPF
Fr29,020.02
1 Oracle(ORCLON) เป็น BWP
P4,045.7322
1 Oracle(ORCLON) เป็น BZD
$571.8651
1 Oracle(ORCLON) เป็น CVE
$26,926.0264
1 Oracle(ORCLON) เป็น DJF
Fr50,642.78
1 Oracle(ORCLON) เป็น DOP
$18,217.1753
1 Oracle(ORCLON) เป็น DZD
د.ج36,957.849
1 Oracle(ORCLON) เป็น FJD
$642.9926
1 Oracle(ORCLON) เป็น GNF
Fr2,473,814.45
1 Oracle(ORCLON) เป็น GTQ
Q2,179.3466
1 Oracle(ORCLON) เป็น GYD
$59,570.7038
1 Oracle(ORCLON) เป็น ISK
kr34,994.73

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Oracle ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Oracle อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Oracle

วันนี้ Oracle (ORCLON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ORCLON เป็นUSD คือ 284.51 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ORCLON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ORCLON เป็น USD คือ $ 284.51 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Oracle คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ORCLON คือ $ 758.33K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ORCLON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ORCLON คือ 2.67K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ORCLON คือเท่าใด?
ORCLON ถึงราคา ATH ที่ 344.869728008825 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ORCLON คือเท่าไร?
ORCLON ถึงราคา ATL ที่ 223.2148184410282 USD
ปริมาณการเทรดของ ORCLON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ORCLON คือ $ 53.70K USD
ปีนี้ ORCLON จะสูงขึ้นอีกไหม?
ORCLON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ORCLON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:17:20 (UTC+8)

