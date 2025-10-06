ราคาปัจจุบัน Alibaba วันนี้ คือ 175.52 USD ติดตามการอัปเดตราคา BABAON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BABAON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Alibaba วันนี้ คือ 175.52 USD ติดตามการอัปเดตราคา BABAON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BABAON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Alibaba โลโก้

ราคา Alibaba(BABAON)

ราคาปัจจุบัน 1 BABAON เป็น USD

$175.5
$175.5$175.5
-0.30%1D
USD
Alibaba (BABAON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:29:44 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Alibaba (BABAON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 174.89
$ 174.89$ 174.89
ต่ำสุด 24h
$ 179.93
$ 179.93$ 179.93
สูงสุด 24h

$ 174.89
$ 174.89$ 174.89

$ 179.93
$ 179.93$ 179.93

$ 192.1874154822472
$ 192.1874154822472$ 192.1874154822472

$ 130.22737422531634
$ 130.22737422531634$ 130.22737422531634

-0.49%

-0.30%

+4.33%

+4.33%

ราคาเรียลไทม์ Alibaba (BABAON) คือ $ 175.52 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBABAON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 174.89 และราคาสูงสุด $ 179.93 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BABAON คือ $ 192.1874154822472 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 130.22737422531634

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BABAON มีการเปลี่ยนแปลง -0.49% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.30% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.33% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Alibaba (BABAON) ข้อมูลการตลาด

No.2028

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

$ 56.62K
$ 56.62K$ 56.62K

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

7.80K
7.80K 7.80K

7,800.01944721
7,800.01944721 7,800.01944721

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Alibaba คือ $ 1.37M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 56.62K อุปทานหมุนเวียนของ BABAON คือ 7.80K โดยมีอุปทานรวมที่ 7800.01944721 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.37M

ประวัติราคา Alibaba (BABAON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Alibaba ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.5281-0.30%
30 วัน$ +4.21+2.45%
60 วัน$ +75.52+75.52%
90 วัน$ +75.52+75.52%
การเปลี่ยนแปลงราคา Alibaba ในวันนี้

วันนี้ BABAON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.5281 (-0.30%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Alibaba ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +4.21 (+2.45%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Alibaba ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BABAON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +75.52 (+75.52%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Alibaba ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +75.52 (+75.52%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Alibaba (BABAON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Alibabaทันที

อะไรคือ Alibaba (BABAON)

Ondo เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบเปิด โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดการเงินเข้าสู่ระบบออนเชน

Alibaba มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Alibaba ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบBABAONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Alibaba บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Alibaba ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Alibaba (USD)

Alibaba (BABAON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Alibaba (BABAON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Alibaba

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Alibaba ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Alibaba (BABAON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Alibaba (BABAON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BABAONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Alibaba (BABAON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Alibabaใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Alibaba บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

BABAON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Alibaba(BABAON) เป็น VND
4,618,808.8
1 Alibaba(BABAON) เป็น AUD
A$265.0352
1 Alibaba(BABAON) เป็น GBP
131.64
1 Alibaba(BABAON) เป็น EUR
149.192
1 Alibaba(BABAON) เป็น USD
$175.52
1 Alibaba(BABAON) เป็น MYR
RM735.4288
1 Alibaba(BABAON) เป็น TRY
7,364.8192
1 Alibaba(BABAON) เป็น JPY
¥26,679.04
1 Alibaba(BABAON) เป็น ARS
ARS$256,606.7296
1 Alibaba(BABAON) เป็น RUB
13,909.96
1 Alibaba(BABAON) เป็น INR
15,486.1296
1 Alibaba(BABAON) เป็น IDR
Rp2,925,332.1632
1 Alibaba(BABAON) เป็น PHP
10,382.008
1 Alibaba(BABAON) เป็น EGP
￡E.8,312.6272
1 Alibaba(BABAON) เป็น BRL
R$940.7872
1 Alibaba(BABAON) เป็น CAD
C$243.9728
1 Alibaba(BABAON) เป็น BDT
21,480.1376
1 Alibaba(BABAON) เป็น NGN
255,486.912
1 Alibaba(BABAON) เป็น COP
$675,076.248
1 Alibaba(BABAON) เป็น ZAR
R.3,013.6784
1 Alibaba(BABAON) เป็น UAH
7,387.6368
1 Alibaba(BABAON) เป็น TZS
T.Sh.431,252.64
1 Alibaba(BABAON) เป็น VES
Bs37,385.76
1 Alibaba(BABAON) เป็น CLP
$165,339.84
1 Alibaba(BABAON) เป็น PKR
Rs49,735.3472
1 Alibaba(BABAON) เป็น KZT
94,415.7184
1 Alibaba(BABAON) เป็น THB
฿5,671.0512
1 Alibaba(BABAON) เป็น TWD
NT$5,369.1568
1 Alibaba(BABAON) เป็น AED
د.إ644.1584
1 Alibaba(BABAON) เป็น CHF
Fr138.6608
1 Alibaba(BABAON) เป็น HKD
HK$1,362.0352
1 Alibaba(BABAON) เป็น AMD
֏67,196.0768
1 Alibaba(BABAON) เป็น MAD
.د.م1,620.0496
1 Alibaba(BABAON) เป็น MXN
$3,229.568
1 Alibaba(BABAON) เป็น SAR
ريال658.2
1 Alibaba(BABAON) เป็น ETB
Br26,614.0976
1 Alibaba(BABAON) เป็น KES
KSh22,666.6528
1 Alibaba(BABAON) เป็น JOD
د.أ124.44368
1 Alibaba(BABAON) เป็น PLN
635.3824
1 Alibaba(BABAON) เป็น RON
лв765.2672
1 Alibaba(BABAON) เป็น SEK
kr1,642.8672
1 Alibaba(BABAON) เป็น BGN
лв293.1184
1 Alibaba(BABAON) เป็น HUF
Ft58,427.0976
1 Alibaba(BABAON) เป็น CZK
3,661.3472
1 Alibaba(BABAON) เป็น KWD
د.ك53.70912
1 Alibaba(BABAON) เป็น ILS
570.44
1 Alibaba(BABAON) เป็น BOB
Bs1,212.8432
1 Alibaba(BABAON) เป็น AZN
298.384
1 Alibaba(BABAON) เป็น TJS
SM1,621.8048
1 Alibaba(BABAON) เป็น GEL
477.4144
1 Alibaba(BABAON) เป็น AOA
Kz159,998.7664
1 Alibaba(BABAON) เป็น BHD
.د.ب65.99552
1 Alibaba(BABAON) เป็น BMD
$175.52
1 Alibaba(BABAON) เป็น DKK
kr1,123.328
1 Alibaba(BABAON) เป็น HNL
L4,621.4416
1 Alibaba(BABAON) เป็น MUR
7,956.3216
1 Alibaba(BABAON) เป็น NAD
$3,031.2304
1 Alibaba(BABAON) เป็น NOK
kr1,749.9344
1 Alibaba(BABAON) เป็น NZD
$301.8944
1 Alibaba(BABAON) เป็น PAB
B/.175.52
1 Alibaba(BABAON) เป็น PGK
K738.9392
1 Alibaba(BABAON) เป็น QAR
ر.ق638.8928
1 Alibaba(BABAON) เป็น RSD
дин.17,646.7808
1 Alibaba(BABAON) เป็น UZS
soʻm2,140,487.4624
1 Alibaba(BABAON) เป็น ALL
L14,575.1808
1 Alibaba(BABAON) เป็น ANG
ƒ314.1808
1 Alibaba(BABAON) เป็น AWG
ƒ315.936
1 Alibaba(BABAON) เป็น BBD
$351.04
1 Alibaba(BABAON) เป็น BAM
KM293.1184
1 Alibaba(BABAON) เป็น BIF
Fr517,608.48
1 Alibaba(BABAON) เป็น BND
$226.4208
1 Alibaba(BABAON) เป็น BSD
$175.52
1 Alibaba(BABAON) เป็น JMD
$28,158.6736
1 Alibaba(BABAON) เป็น KHR
707,740.52
1 Alibaba(BABAON) เป็น KMF
Fr74,244.96
1 Alibaba(BABAON) เป็น LAK
3,815,652.0976
1 Alibaba(BABAON) เป็น LKR
රු53,445.84
1 Alibaba(BABAON) เป็น MDL
L2,966.288
1 Alibaba(BABAON) เป็น MGA
Ar783,570.4256
1 Alibaba(BABAON) เป็น MOP
P1,404.16
1 Alibaba(BABAON) เป็น MVR
2,685.456
1 Alibaba(BABAON) เป็น MWK
MK304,722.0272
1 Alibaba(BABAON) เป็น MZN
MT11,217.4832
1 Alibaba(BABAON) เป็น NPR
रु24,790.4448
1 Alibaba(BABAON) เป็น PYG
1,244,787.84
1 Alibaba(BABAON) เป็น RWF
Fr255,030.56
1 Alibaba(BABAON) เป็น SBD
$1,444.5296
1 Alibaba(BABAON) เป็น SCR
2,399.3584
1 Alibaba(BABAON) เป็น SRD
$6,940.0608
1 Alibaba(BABAON) เป็น SVC
$1,535.8
1 Alibaba(BABAON) เป็น SZL
L3,029.4752
1 Alibaba(BABAON) เป็น TMT
m616.0752
1 Alibaba(BABAON) เป็น TND
د.ت515.1512
1 Alibaba(BABAON) เป็น TTD
$1,191.7808
1 Alibaba(BABAON) เป็น UGX
Sh611,511.68
1 Alibaba(BABAON) เป็น XAF
Fr98,642.24
1 Alibaba(BABAON) เป็น XCD
$473.904
1 Alibaba(BABAON) เป็น XOF
Fr98,642.24
1 Alibaba(BABAON) เป็น XPF
Fr17,903.04
1 Alibaba(BABAON) เป็น BWP
P2,495.8944
1 Alibaba(BABAON) เป็น BZD
$352.7952
1 Alibaba(BABAON) เป็น CVE
$16,611.2128
1 Alibaba(BABAON) เป็น DJF
Fr31,242.56
1 Alibaba(BABAON) เป็น DOP
$11,238.5456
1 Alibaba(BABAON) เป็น DZD
د.ج22,800.048
1 Alibaba(BABAON) เป็น FJD
$396.6752
1 Alibaba(BABAON) เป็น GNF
Fr1,526,146.4
1 Alibaba(BABAON) เป็น GTQ
Q1,344.4832
1 Alibaba(BABAON) เป็น GYD
$36,750.3776
1 Alibaba(BABAON) เป็น ISK
kr21,588.96

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Alibaba ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Alibaba อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Alibaba

วันนี้ Alibaba (BABAON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BABAON เป็นUSD คือ 175.52 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BABAON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BABAON เป็น USD คือ $ 175.52 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Alibaba คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BABAON คือ $ 1.37M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BABAON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BABAON คือ 7.80K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BABAON คือเท่าใด?
BABAON ถึงราคา ATH ที่ 192.1874154822472 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BABAON คือเท่าไร?
BABAON ถึงราคา ATL ที่ 130.22737422531634 USD
ปริมาณการเทรดของ BABAON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BABAON คือ $ 56.62K USD
ปีนี้ BABAON จะสูงขึ้นอีกไหม?
BABAON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BABAON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:29:44 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Alibaba (BABAON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

