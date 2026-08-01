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ราคาปัจจุบัน VERONA วันนี้ คือ 0.1013 THB มูลค่าตลาด VERONA เท่ากับ 7,177,454.7668670474 THB ติดตามการอัปเดตราคา VERONA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน VERONA วันนี้ คือ 0.1013 THB มูลค่าตลาด VERONA เท่ากับ 7,177,454.7668670474 THB ติดตามการอัปเดตราคา VERONA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VERONA

ข้อมูลราคา VERONA

VERONA คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ VERONA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ VERONA

โทเคโนมิกส์ VERONA

การคาดการณ์ราคา VERONA

ประวัติ VERONA

VERONA คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง VERONAเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา VERONA(VERONA)

ราคาปัจจุบัน 1 VERONA เป็น THB

฿3.320614
฿3.320614฿3.320614
0.00%1D
THB
VERONA (VERONA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:55:40 (UTC+8)

ราคา VERONA วันนี้

ราคาปัจจุบัน VERONA (VERONA) วันนี้ ฿ 0.1013, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน VERONA เป็น THB คือ ฿ 0.1013 ต่อ VERONA.

VERONA มีอันดับที่ #1044 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 7.18M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 70.85M VERONA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา VERONA เทรดระหว่าง ฿ 0.1001 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1201 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 396.21186 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.997470227535565914

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น VERONA เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.89% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 11.51K.

VERONA (VERONA) ข้อมูลการตลาด

No.1044

฿ 7.18M
฿ 7.18M฿ 7.18M

฿ 11.51K
฿ 11.51K฿ 11.51K

฿ 20.26M
฿ 20.26M฿ 20.26M

70.85M
70.85M 70.85M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

35.42%

XION

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ VERONA คือ ฿ 7.18M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 11.51K อุปทานหมุนเวียนของ VERONA คือ 70.85M โดยมีอุปทานรวมที่ 200000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 20.26M

ประวัติราคา VERONA THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.1001
฿ 0.1001฿ 0.1001
ต่ำสุด 24h
฿ 0.1201
฿ 0.1201฿ 0.1201
สูงสุด 24h

฿ 0.1001
฿ 0.1001฿ 0.1001

฿ 0.1201
฿ 0.1201฿ 0.1201

฿ 396.21186
฿ 396.21186฿ 396.21186

฿ 2.997470227535565914
฿ 2.997470227535565914฿ 2.997470227535565914

0.00%

0.00%

-4.89%

-4.89%

ประวัติราคา VERONA (VERONA) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา VERONA ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ 00.00%
30 วัน฿ -0.0216-17.58%
60 วัน฿ +0.0513+102.60%
90 วัน฿ +0.0513+102.60%
การเปลี่ยนแปลงราคา VERONA ในวันนี้

วันนี้ VERONA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา VERONA ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0216 (-17.58%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา VERONA ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน VERONA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0513 (+102.60%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา VERONA ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.0513 (+102.60%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา VERONA (VERONA) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ VERONA

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด VERONA ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด VERONA วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด VERONA: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

**โครงสร้างตลาด** ราคาปัจจุบันของ XION_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงอยู่ที่ 0.1214 โดยเคลื่อนตัวอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลาง (0.1176) ถึง 3.23% และอยู่ในโซนครึ่งบนของระบบโครงสร้างแนวรับ-แนวต้าน กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างแสดงสัดส่วนการซื้อในระดับ 1-2 ขณะที่ราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้าน R1 ที่ 0.1186 ได้ ทำให้โครงสร้างตลาดแสดงถึงสถานะที่มีแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นควบคู่ไปกับการแกว่งตัวในระยะกลาง **สถานะพลังงานตลาด** MACD แสดงสัญญาณการตัดขวางลง พร้อมกับเกิดภาวะความแตกต่างแบบชั้น ๆ กับสัญญาณการซื้อจากกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย RSI ยังคงอยู่ในช่วงค่ากลาง ส่วน KDJ และ StochRSI ขาดข้อมูลบางส่วน ทำให้ไม่สามารถยืนยันแรงขับเคลื่อนเชิงพลังงานได้อย่างชัดเจน ขณะเดียวกัน ค่าดัชนีความผันผวน BOLL ยังคงไม่ชัดเจน ทำให้ความเข้มข้นของพลังงานตลาดยังมีความไม่แน่นอน **ระดับราคาสำคัญ** แนวต้าน R1 ที่ 0.1186 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง -2.31% ขณะที่แนวต้าน R2 ที่ 0.1195 ห่างจากปัจจุบัน -1.56% ซึ่งรวมกันเป็นแถบแรงกดดันใกล้เคียง สำหรับแนวรับ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยกลางที่ 0.1176 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบัน 3.23% และแนวรับ S1 ที่ 0.1167 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน 4.03% ซึ่งถือเป็นโซนสำคัญที่ควรเฝ้าระวังหากเกิดการปรับตัวลง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ VERONA?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น XION:

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. ความคืบหน้าในการพัฒนาโครงการและการอัปเดตด้านเทคโนโลยี
4. การประกาศความร่วมมือและกระบวนการเติบโตของระบบนิเวศ
5. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็นและการนำไปใช้ภายในเครือข่าย XION
6. ดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
7. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อวงการคริปโต
8. การมีส่วนร่วมของชุมชนและสถานะบนโซเชียลมีเดีย
9. การแข่งขันจากโครงการบล็อกเชนที่คล้ายคลึงกัน
10. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ VERONA วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ XION ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การระบุโอกาสในการซื้อ/ขาย การประเมินแนวโน้มของตลาด และการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดจังหวะการเข้าออกตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดคริปโตที่มีความผันผวน

การคาดการณ์ราคา VERONA

การคาดการณ์ราคา VERONA (VERONA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ VERONA ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา VERONA (VERONA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ VERONA อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา VERONA จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา VERONA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา VERONA

วิธีการซื้อและลงทุน VERONA ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย VERONA หรือยัง? การซื้อ VERONA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ VERONA ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ VERONA (VERONA) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว VERONA จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ VERONA (VERONA)

คุณสามารถทำอะไรกับ VERONA ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ VERONA ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ VERONA (VERONA)

Verona is the Intelligence Layer for AI, the network where verified facts about the real world are owned by the user and reusable by any agent. AI is everywhere, but it is not intelligent, because it cannot act on verified information. Verona's truth engine turns internet data into provable facts and stores them on a decentralized network for reuse, so a fact verified once can be used everywhere without exposing the data underneath. Brands like Uber, Amazon, and Nike and millions of users already use the engine. Backed by Multicoin Capital, Circle, Spartan Group, etc. $36M raised.

VERONA ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก VERONA ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ VERONA อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase NativeChain Abstraction

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ VERONA

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:55:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ VERONA (VERONA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VERONA

VERONA USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ VERONA โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส VERONA USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด VERONA (VERONA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน VERONA ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
VERONA/USDT
฿3.320614
฿3.320614฿3.320614
0.00%
111.67K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ VERONA เป็น THB

จำนวน

VERONA
VERONA
THB
THB

1 VERONA = 3.320614 THB