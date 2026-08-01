ราคา VERONA(VERONA)
ราคาปัจจุบัน VERONA (VERONA) วันนี้ ฿ 0.1013, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน VERONA เป็น THB คือ ฿ 0.1013 ต่อ VERONA.
VERONA มีอันดับที่ #1044 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 7.18M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 70.85M VERONA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา VERONA เทรดระหว่าง ฿ 0.1001 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1201 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 396.21186 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.997470227535565914
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น VERONA เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.89% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 11.51K.
No.1044
35.42%
XION
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ VERONA คือ ฿ 7.18M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 11.51K อุปทานหมุนเวียนของ VERONA คือ 70.85M โดยมีอุปทานรวมที่ 200000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 20.26M
0.00%
0.00%
-4.89%
-4.89%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา VERONA ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ 0
|0.00%
|30 วัน
|฿ -0.0216
|-17.58%
|60 วัน
|฿ +0.0513
|+102.60%
|90 วัน
|฿ +0.0513
|+102.60%
วันนี้ VERONA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0216 (-17.58%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน VERONA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0513 (+102.60%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.0513 (+102.60%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด VERONA ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด VERONA: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
**โครงสร้างตลาด** ราคาปัจจุบันของ XION_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงอยู่ที่ 0.1214 โดยเคลื่อนตัวอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลาง (0.1176) ถึง 3.23% และอยู่ในโซนครึ่งบนของระบบโครงสร้างแนวรับ-แนวต้าน กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างแสดงสัดส่วนการซื้อในระดับ 1-2 ขณะที่ราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้าน R1 ที่ 0.1186 ได้ ทำให้โครงสร้างตลาดแสดงถึงสถานะที่มีแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นควบคู่ไปกับการแกว่งตัวในระยะกลาง **สถานะพลังงานตลาด** MACD แสดงสัญญาณการตัดขวางลง พร้อมกับเกิดภาวะความแตกต่างแบบชั้น ๆ กับสัญญาณการซื้อจากกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย RSI ยังคงอยู่ในช่วงค่ากลาง ส่วน KDJ และ StochRSI ขาดข้อมูลบางส่วน ทำให้ไม่สามารถยืนยันแรงขับเคลื่อนเชิงพลังงานได้อย่างชัดเจน ขณะเดียวกัน ค่าดัชนีความผันผวน BOLL ยังคงไม่ชัดเจน ทำให้ความเข้มข้นของพลังงานตลาดยังมีความไม่แน่นอน **ระดับราคาสำคัญ** แนวต้าน R1 ที่ 0.1186 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง -2.31% ขณะที่แนวต้าน R2 ที่ 0.1195 ห่างจากปัจจุบัน -1.56% ซึ่งรวมกันเป็นแถบแรงกดดันใกล้เคียง สำหรับแนวรับ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยกลางที่ 0.1176 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบัน 3.23% และแนวรับ S1 ที่ 0.1167 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน 4.03% ซึ่งถือเป็นโซนสำคัญที่ควรเฝ้าระวังหากเกิดการปรับตัวลง
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ VERONA อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก VERONA ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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