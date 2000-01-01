บล็อกเชนเลเยอร์ 1 (L1) ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของระบบนิเวศ Web3 โดยสามารถประมวลผลและบันทึกธุรกรรมได้อย่างอิสระ เครือข่ายพื้นฐานเหล่านี้ใช้กลไกฉันทามติแบบเนทีฟเพื่อรับประกันความปลอดภัยและการกระจายศูนย์ นักพัฒนาสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApps) และสัญญาอัจฉริยะโดยตรงบนบล็อกเชนเหล่านี้ ตัวอย่างที่โดดเด่น ได้แก่ Bitcoin, Ethereum และ Solana
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เลเยอร์ 1 (L1) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง