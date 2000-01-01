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โทเค็นเลเยอร์ 1 ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

บล็อกเชนเลเยอร์ 1 (L1) ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของระบบนิเวศ Web3 โดยสามารถประมวลผลและบันทึกธุรกรรมได้อย่างอิสระ เครือข่ายพื้นฐานเหล่านี้ใช้กลไกฉันทามติแบบเนทีฟเพื่อรับประกันความปลอดภัยและการกระจายศูนย์ นักพัฒนาสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApps) และสัญญาอัจฉริยะโดยตรงบนบล็อกเชนเหล่านี้ ตัวอย่างที่โดดเด่น ได้แก่ Bitcoin, Ethereum และ Solana

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,139.18
+0.06%
+0.17%
-1.48%
$ 1.27T
$ 2.20K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,887.39
+0.05%
+0.18%
+0.37%
$ 227.65B
$ 27.30K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 605.77
-0.04%
-0.82%
+0.74%
$ 81.62B
$ 13.90K
4
XRP
XRP
XRP
$ 1.0016
+0.17%
-0.26%
-1.95%
$ 62.12B
$ 5.52M
5
Solana
Solana
SOL
$ 75.28
+0.12%
-0.28%
-1.41%
$ 43.66B
$ 190.32K
6
Tron
Tron
TRX
$ 0.3317
-0.06%
+0.15%
+0.36%
$ 31.48B
$ 7.53M
7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.69
+0.12%
+1.21%
+4.11%
$ 14.64B
$ 6.82K
8
Zcash
Zcash
ZEC
$ 490.99
+0.13%
+0.68%
-1.29%
$ 8.22B
$ 1.91K
9
Monero
Monero
XMR
$ 410.01
-0.78%
-0.85%
+3.99%
$ 7.69B
$ 6.36K
10
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1789
+0.97%
-0.45%
-8.51%
$ 6.45B
$ 9.99M
11
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1578
+0.06%
-0.13%
-3.08%
$ 5.32B
$ 1.11M
12
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 203.8
-0.05%
+0.10%
-4.27%
$ 4.09B
$ 2.73K
13
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09532
-0.17%
-2.76%
-2.20%
$ 3.69B
$ 3.55M
14
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.346
+0.07%
-0.81%
+1.66%
$ 3.60B
$ 358.78K
15
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.57
-0.02%
+0.70%
-1.40%
$ 3.44B
$ 34.60K
16
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06522
+0.09%
-0.88%
-4.12%
$ 2.83B
$ 1.11M
17
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.341
-0.09%
-2.43%
-1.90%
$ 2.74B
$ 49.71K
18
$ 0.6773
+0.12%
-0.44%
-2.01%
$ 2.73B
$ 650.93K
19
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 197.67
+0.21%
-0.15%
-2.16%
$ 2.17B
$ 2.70K
20
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04766
+0.25%
+0.19%
+0.78%
$ 2.14B
$ 1.55M
21
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6125
+0.15%
-1.65%
+0.16%
$ 2.09B
$ 129.67K
22
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.14331
+0.28%
+3.36%
+5.02%
$ 1.50B
$ 75.36K
23
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.274
+0.09%
+0.84%
-1.77%
$ 1.26B
$ 51.19K
24
Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
$ 6.18
-0.16%
-1.44%
-3.60%
$ 967.78M
$ 7.51K
25
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.08607
+0.15%
-1.68%
-2.61%
$ 924.86M
$ 1.11M
26
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.026404
+0.17%
+3.18%
+1.67%
$ 728.40M
$ 16.50M
27
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07885
0.00%
-1.25%
-4.73%
$ 702.96M
$ 598.11K
28
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08158
+0.15%
-0.88%
-13.84%
$ 611.63M
$ 17.80M
29
XDC Network
XDC Network
XDC
$ 0.02699
+0.44%
+1.04%
-0.95%
$ 557.30M
$ 2.82M
30
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6801
-0.29%
-1.10%
-3.38%
$ 537.46M
$ 821.31K
31
$ 0.005931
0.00%
-0.27%
-2.58%
$ 507.26M
$ 11.00M
32
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5309
-0.23%
-1.56%
-10.15%
$ 441.20M
$ 237.72K
33
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.0074565
+0.05%
-0.00%
+11.29%
$ 421.66M
$ 9.37K
34
Injective
Injective
INJ
$ 4.099
-0.46%
-1.65%
-8.05%
$ 411.28M
$ 201.99K
35
VeChain
VeChain
VET
$ 0.004396
0.00%
-2.27%
-5.56%
$ 378.42M
$ 7.12M
36
SEI
SEI
SEI
$ 0.03991
-0.10%
-0.40%
-4.74%
$ 287.05M
$ 1.27M
37
TIA
TIA
TIA
$ 0.3068
-0.20%
+0.89%
-5.57%
$ 282.14M
$ 600.82K
38
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 103.49
+0.03%
-0.51%
-0.98%
$ 272.53M
$ 631.96
39
Monad
Monad
MON
$ 0.02088
+0.10%
+0.67%
-4.52%
$ 247.03M
$ 3.83M
40
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1972
-0.10%
-0.75%
-0.25%
$ 214.53M
$ 270.95K
41
Decred
Decred
DCR
$ 11.999
+0.36%
-0.47%
-6.66%
$ 210.11M
$ 5.30K
42
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 63,132
+0.07%
+0.00%
-1.45%
$ 206.61M
$ 8.72M
43
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02417
-0.04%
-0.82%
-8.71%
$ 154.34M
$ 2.50M
44
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03211
-0.28%
-2.38%
-6.77%
$ 143.54M
$ 2.34M
45
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4192
+0.05%
-0.21%
-2.12%
$ 141.95M
$ 417.39K
46
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.00145
-0.07%
-2.42%
-3.52%
$ 139.50M
$ 64.27M
47
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.137966
-0.23%
-0.00%
-1.68%
$ 137.97M
$ 2.12M
48
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.07633
-0.10%
-0.25%
-2.29%
$ 137.75M
$ 115.18M
49
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2596
-0.04%
+1.33%
-5.57%
$ 129.60M
$ 435.77K
50
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01243
-0.16%
-0.80%
-5.04%
$ 129.43M
$ 8.94M

คำถามที่พบบ่อย

สกุลเงินดิจิทัลเลเยอร์ 1 (L1) คืออะไร
สกุลเงินดิจิทัลเลเยอร์ 1 (L1) คือโทเค็นดั้งเดิมของเครือข่ายบล็อกเชนอิสระ เครือข่ายเลเยอร์ 1 มีกลไกฉันทามติเป็นของตนเอง และประมวลผลธุรกรรมโดยตรงบนสถาปัตยกรรมพื้นฐานของเครือข่ายเอง
บล็อกเชนเลเยอร์ 1 แตกต่างจากเครือข่ายปรับขนาดเลเยอร์ 2 อย่างไร
บล็อกเชนเลเยอร์ 1 ทำหน้าที่เป็นชั้นฐานด้านความปลอดภัยและการชำระธุรกรรม ในทางตรงกันข้าม เครือข่ายปรับขนาดเลเยอร์ 2 ถูกสร้างขึ้นบนบล็อกเชนเลเยอร์ 1 เพื่อให้สามารถประมวลผลธุรกรรมได้รวดเร็วและมีต้นทุนต่ำกว่า โดยข้อมูลผลลัพธ์สุดท้ายจะถูกส่งกลับไปบันทึกบนเชนเลเยอร์ 1
ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อมูลค่าตลาดของโทเค็นเลเยอร์ 1
มูลค่าตลาดของโทเค็นเลเยอร์ 1 ขึ้นอยู่หลัก ๆ กับการยอมรับจากนักพัฒนา จำนวนผู้ใช้งานจริง ตัวชี้วัดกิจกรรมบนเครือข่าย มูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้ (TVL) ภายในระบบ และการใช้งานของโทเค็นในการชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมบนเลเยอร์ 1
เหตุใดจึงจำเป็นต้องมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเครือข่ายสำหรับบล็อกเชนเลเยอร์ 1
ค่าธรรมเนียมธุรกรรมบนเครือข่ายบล็อกเชนเลเยอร์ 1 ทำหน้าที่จูงใจให้นักขุดหรือผู้ตรวจสอบธุรกรรมประมวลผลธุรกรรมและรักษาความปลอดภัยของบัญชีแยกประเภท ขณะเดียวกันก็ช่วยป้องกันการโจมตีแบบสแปมที่เป็นอันตรายต่อเครือข่ายเลเยอร์ 1

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เลเยอร์ 1 (L1) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง