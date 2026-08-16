ราคา Gods Unchained(GODS)
ราคาปัจจุบัน Gods Unchained (GODS) วันนี้ ฿ 0.02417, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 12.45% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GODS เป็น THB คือ ฿ 0.02417 ต่อ GODS.
Gods Unchained มีอันดับที่ #923 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 10.47M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 433.30M GODS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GODS เทรดระหว่าง ฿ 0.0233 (ต่ำ) กับ ฿ 0.02921 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 289.2911634314640678388 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.8405186033533357794
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GODS เคลื่อนไหว -1.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +13.15% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.86K.
No.923
86.65%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Gods Unchained คือ ฿ 10.47M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.86K อุปทานหมุนเวียนของ GODS คือ 433.30M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 12.09M
-1.39%
-12.45%
+13.15%
+13.15%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Gods Unchained ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.1126675
|-12.45%
|30 วัน
|฿ +0.00102
|+4.40%
|60 วัน
|฿ -0.0026
|-9.72%
|90 วัน
|฿ -0.00909
|-27.34%
วันนี้ GODS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.1126675 (-12.45%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00102 (+4.40%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GODS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0026 (-9.72%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00909 (-27.34%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Gods Unchained (GODS) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Gods Unchainedทันที
การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Gods Unchained ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GODS: ขาขึ้น ขาขึ้น 68% | ขาลง 32%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
**โครงสร้างตลาด** GODS_USDT 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.02824 ซึ่งเคลื่อนไหวเหนือค่าเฉลี่ยกลาง 0.02819 และอยู่ในตำแหน่งแกนกลางของระบบโครงสร้างแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ในระยะสั้นต่างให้สัญญาณซื้อ โดยโครงสร้างราคาแสดงถึงการเรียงตัวแบบฝ่ายซื้อ ขณะนี้ราคาห่างจากแนวต้าน R1 ด้านบน (0.0286) เพียง 1.3% เท่านั้น **สถานะพลังงานเคลื่อนที่** MACD ได้เกิดสัญญาณข้ามขึ้น (Golden Cross) ยืนยันว่าพลังงานเคลื่อนที่ระยะสั้นได้เปลี่ยนเป็นฝ่ายซื้อแล้ว ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้เข้าสู่ภาวะร้อนแรงเกินไป อีกทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่างมีทิศทางเดียวกันในการให้สัญญาณซื้อ ซึ่งสะท้อนถึงความสอดคล้องของตัวชี้วัดในระดับสูง และความผันผวนของราคาอยู่ในระดับทรงตัวหรือลดลง **ระดับราคาสำคัญ** แนวต้านด้านบน R1 อยู่ที่ 0.0286 (+1.3%) ขณะที่ R2 อยู่ที่ 0.02899 (+2.7%) ส่วนแนวรับด้านล่าง S1 อยู่ที่ 0.0278 (-1.6%) และ S2 อยู่ที่ 0.02739 (-3.0%) สำหรับระดับราคาใกล้เคียงนั้นกระจายตัวอยู่ในช่วง ±2% รอบค่าเฉลี่ยกลางของตลาด
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Gods Unchained อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Gods Unchained หรือยัง? การซื้อ GODS บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Gods Unchained ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Gods Unchained (GODS) ของคุณ
การเป็นเจ้าของ Gods Unchained ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การซื้อ Gods Unchained (GODS) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC
Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Gods Unchained ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
เทรด Long หรือ Short กับ GODS โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส GODS USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Gods Unchained ปริมาณ และเทรดโดยตรง
สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC
สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก
รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น