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ราคาปัจจุบัน Gods Unchained วันนี้ คือ 0.02417 THB มูลค่าตลาด GODS เท่ากับ 10,472,827.26839634 THB ติดตามการอัปเดตราคา GODS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Gods Unchained วันนี้ คือ 0.02417 THB มูลค่าตลาด GODS เท่ากับ 10,472,827.26839634 THB ติดตามการอัปเดตราคา GODS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GODS

ข้อมูลราคา GODS

GODS คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ GODS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GODS

โทเคโนมิกส์ GODS

การคาดการณ์ราคา GODS

ประวัติ GODS

GODS คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง GODSเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Gods Unchained(GODS)

ราคาปัจจุบัน 1 GODS เป็น THB

฿0.7922926
฿0.7922926฿0.7922926
-12.45%1D
THB
Gods Unchained (GODS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:55:59 (UTC+8)

ราคา Gods Unchained วันนี้

ราคาปัจจุบัน Gods Unchained (GODS) วันนี้ ฿ 0.02417, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 12.45% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GODS เป็น THB คือ ฿ 0.02417 ต่อ GODS.

Gods Unchained มีอันดับที่ #923 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 10.47M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 433.30M GODS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GODS เทรดระหว่าง ฿ 0.0233 (ต่ำ) กับ ฿ 0.02921 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 289.2911634314640678388 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.8405186033533357794

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GODS เคลื่อนไหว -1.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +13.15% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.86K.

Gods Unchained (GODS) ข้อมูลการตลาด

No.923

฿ 10.47M
฿ 10.47M฿ 10.47M

฿ 59.86K
฿ 59.86K฿ 59.86K

฿ 12.09M
฿ 12.09M฿ 12.09M

433.30M
433.30M 433.30M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

86.65%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Gods Unchained คือ ฿ 10.47M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.86K อุปทานหมุนเวียนของ GODS คือ 433.30M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 12.09M

ประวัติราคา Gods Unchained THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0233
฿ 0.0233฿ 0.0233
ต่ำสุด 24h
฿ 0.02921
฿ 0.02921฿ 0.02921
สูงสุด 24h

฿ 0.0233
฿ 0.0233฿ 0.0233

฿ 0.02921
฿ 0.02921฿ 0.02921

฿ 289.2911634314640678388
฿ 289.2911634314640678388฿ 289.2911634314640678388

฿ 0.8405186033533357794
฿ 0.8405186033533357794฿ 0.8405186033533357794

-1.39%

-12.45%

+13.15%

+13.15%

ประวัติราคา Gods Unchained (GODS) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Gods Unchained ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.1126675-12.45%
30 วัน฿ +0.00102+4.40%
60 วัน฿ -0.0026-9.72%
90 วัน฿ -0.00909-27.34%
การเปลี่ยนแปลงราคา Gods Unchained ในวันนี้

วันนี้ GODS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.1126675 (-12.45%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Gods Unchained ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00102 (+4.40%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Gods Unchained ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GODS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0026 (-9.72%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Gods Unchained ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00909 (-27.34%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Gods Unchained (GODS) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Gods Unchained

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Gods Unchained ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Gods Unchained วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GODS: ขาขึ้น ขาขึ้น 68% | ขาลง 32%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

**โครงสร้างตลาด** GODS_USDT 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.02824 ซึ่งเคลื่อนไหวเหนือค่าเฉลี่ยกลาง 0.02819 และอยู่ในตำแหน่งแกนกลางของระบบโครงสร้างแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ในระยะสั้นต่างให้สัญญาณซื้อ โดยโครงสร้างราคาแสดงถึงการเรียงตัวแบบฝ่ายซื้อ ขณะนี้ราคาห่างจากแนวต้าน R1 ด้านบน (0.0286) เพียง 1.3% เท่านั้น **สถานะพลังงานเคลื่อนที่** MACD ได้เกิดสัญญาณข้ามขึ้น (Golden Cross) ยืนยันว่าพลังงานเคลื่อนที่ระยะสั้นได้เปลี่ยนเป็นฝ่ายซื้อแล้ว ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้เข้าสู่ภาวะร้อนแรงเกินไป อีกทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่างมีทิศทางเดียวกันในการให้สัญญาณซื้อ ซึ่งสะท้อนถึงความสอดคล้องของตัวชี้วัดในระดับสูง และความผันผวนของราคาอยู่ในระดับทรงตัวหรือลดลง **ระดับราคาสำคัญ** แนวต้านด้านบน R1 อยู่ที่ 0.0286 (+1.3%) ขณะที่ R2 อยู่ที่ 0.02899 (+2.7%) ส่วนแนวรับด้านล่าง S1 อยู่ที่ 0.0278 (-1.6%) และ S2 อยู่ที่ 0.02739 (-3.0%) สำหรับระดับราคาใกล้เคียงนั้นกระจายตัวอยู่ในช่วง ±2% รอบค่าเฉลี่ยกลางของตลาด

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Gods Unchained?

ราคาโทเค็น GODS ได้รับอิทธิพลจาก:
1) การยอมรับเกมและการเติบโตของผู้เล่นที่ใช้งานอยู่
2) การเข้าร่วมการแข่งขันและกิจกรรมอีสปอร์ต
3) ปริมาณการซื้อขายบัตร NFT และความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขาย
4) ประโยชน์ของโทเค็นในการลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแลและรางวัล
5) การประกาศความร่วมมือ
6) ความรู้สึกโดยรวมของตลาดคริปโต
7) แนวโน้มของภาคเกมแบบเล่นเพื่อรับรายได้
8) กลไกการออกโทเค็นและผลตอบแทนจากการเดิมพัน
9) อัปเดตจากผู้พัฒนาและฟีเจอร์ใหม่ๆ
10) ประสิทธิภาพของระบบนิเวศ GameFi ในภาพรวม

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Gods Unchained วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ GODS ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจในการซื้อขาย การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อ/ขายในตลาด การติดตามผลการลงทุน การเปรียบเทียบกับโทเค็นเกมอื่น ๆ การประเมินแนวโน้มของตลาด และการประเมินศักยภาพของการเล่นเพื่อรับรายได้จากเกม

การคาดการณ์ราคา Gods Unchained

การคาดการณ์ราคา Gods Unchained (GODS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GODS ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Gods Unchained (GODS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Gods Unchained อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Gods Unchained จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GODS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Gods Unchained

วิธีการซื้อและลงทุน Gods Unchained ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Gods Unchained หรือยัง? การซื้อ GODS บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Gods Unchained ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Gods Unchained (GODS) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Gods Unchained จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Gods Unchained (GODS)

คุณสามารถทำอะไรกับ Gods Unchained ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Gods Unchained ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Gods Unchained ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Gods Unchained ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Gods Unchained อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Action GamesCard GamesCoinList Launchpad

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Gods Unchained

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:55:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Gods Unchained (GODS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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GODS USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Gods Unchained (GODS) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Gods Unchained ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
GODS/USDT
฿0.7975374
฿0.7975374฿0.7975374
-12.13%
2.40M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 GODS = 0.7922926 THB