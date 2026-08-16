PayAI Network (PAYAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:19:42 (UTC+8)
ราคา PayAI Network วันนี้
ราคาปัจจุบัน PayAI Network (PAYAI) วันนี้ ฿ 0.004035, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PAYAI เป็น THB คือ ฿ 0.004035 ต่อ PAYAI.
PayAI Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- PAYAI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PAYAI เทรดระหว่าง ฿ 0.004035 (ต่ำ) กับ ฿ 0.004402 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PAYAI เคลื่อนไหว -0.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.52% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.52K.
PayAI Network (PAYAI) ข้อมูลการตลาด
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PayAI Network คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.52K อุปทานหมุนเวียนของ PAYAI คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --
ประวัติราคา PayAI Network THB
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.004035
฿ 0.004035฿ 0.004035
ต่ำสุด 24h
฿ 0.004402
฿ 0.004402฿ 0.004402
สูงสุด 24h
฿ 0.004035
฿ 0.004035฿ 0.004035
฿ 0.004402
฿ 0.004402฿ 0.004402
-0.28%
-4.39%
-2.52%
-2.52%
ประวัติราคา PayAI Network (PAYAI) THB
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา PayAI Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00610247
|-4.39%
|30 วัน
|฿ -0.000247
|-5.77%
|60 วัน
|฿ -0.001983
|-32.96%
|90 วัน
|฿ -0.002587
|-39.07%
การเปลี่ยนแปลงราคา PayAI Network ในวันนี้
วันนี้ PAYAI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00610247 (-4.39%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
การเปลี่ยนแปลงราคา PayAI Network ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000247 (-5.77%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
การเปลี่ยนแปลงราคา PayAI Network ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน PAYAI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001983 (-32.96%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
การเปลี่ยนแปลงราคา PayAI Network ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.002587 (-39.07%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ PayAI Network?
ปัจจัยสำคัญหลายประการมีอิทธิพลต่อราคาของ PayAI Network (PAYAI):
1. ความรู้สึกของตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการบูรณาการ AI และบล็อกเชน
2. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
3. การประกาศความร่วมมือและการพัฒนาในระบบนิเวศ
4. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซีและความสัมพันธ์กับบิตคอยน์
5. ประโยชน์ของโทเคนและการนำไปใช้ภายในระบบนิเวศของ PayAI
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อภาค AI หรือคริปโต
7. การพัฒนาทางเทคนิคและกำหนดการบรรลุเป้าหมายตามโรดแมป
8. ด้านอุปทาน รวมถึงการเผาโทเคนหรือการปล่อยโทเคนออกสู่ตลาด
ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ PayAI Network วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคาของ PayAI Network (PAYAI) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าออกตลาด การประเมินกำไร/ขาดทุนจากการลงทุน และการติดตามความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง
การคาดการณ์ราคา PayAI Network
การคาดการณ์ราคา PayAI Network (PAYAI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PAYAI ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%การคาดการณ์ราคา PayAI Network (PAYAI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ PayAI Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา PayAI Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PAYAI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา PayAI Network
วิธีการซื้อและลงทุน PayAI Network ใน ประเทศไทย
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย PayAI Network หรือยัง? การซื้อ PAYAI บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ PayAI Network ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ PayAI Network (PAYAI) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว PayAI Network จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ PayAI Network ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ PayAI Network ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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การซื้อ PayAI Network (PAYAI) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ PayAI Network (PAYAI)
การชำระเงินสำหรับยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์
PayAI Network ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก PayAI Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ PayAI Network
หาก PayAI Network เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา PayAI Network ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา PayAI Network วันนี้คือ ฿ 0.1325901 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
PayAI Network ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน PAYAI โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
PayAI Network มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน PAYAI จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา PayAI Network ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา PAYAI เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ PAYAI ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
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SOL
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MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ PAYAI/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ PayAI Network เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา PayAI Network อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PayAI Network (PAYAI) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:19:42 (UTC+8)
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ PayAI Network (PAYAI)
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
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PAYAI USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
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฿0.1337402
฿0.1337402฿0.1337402
-3.59%
13.67M (USDT)
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