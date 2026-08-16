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ราคาปัจจุบัน PayAI Network วันนี้ คือ 0.004035 THB มูลค่าตลาด PAYAI เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา PAYAI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน PayAI Network วันนี้ คือ 0.004035 THB มูลค่าตลาด PAYAI เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา PAYAI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ข้อมูลราคา PAYAI

PAYAI คืออะไร

โทเคโนมิกส์ PAYAI

การคาดการณ์ราคา PAYAI

ประวัติ PAYAI

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ราคา PayAI Network(PAYAI)

ราคาปัจจุบัน 1 PAYAI เป็น THB

฿0.1325901
฿0.1325901฿0.1325901
-4.40%1D
THB
PayAI Network (PAYAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:19:42 (UTC+8)

ราคา PayAI Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน PayAI Network (PAYAI) วันนี้ ฿ 0.004035, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PAYAI เป็น THB คือ ฿ 0.004035 ต่อ PAYAI.

PayAI Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- PAYAI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PAYAI เทรดระหว่าง ฿ 0.004035 (ต่ำ) กับ ฿ 0.004402 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PAYAI เคลื่อนไหว -0.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.52% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.52K.

PayAI Network (PAYAI) ข้อมูลการตลาด

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฿ 56.52K
฿ 56.52K฿ 56.52K

฿ 0.00
฿ 0.00฿ 0.00

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SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PayAI Network คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.52K อุปทานหมุนเวียนของ PAYAI คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --

ประวัติราคา PayAI Network THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.004035
฿ 0.004035฿ 0.004035
ต่ำสุด 24h
฿ 0.004402
฿ 0.004402฿ 0.004402
สูงสุด 24h

฿ 0.004035
฿ 0.004035฿ 0.004035

฿ 0.004402
฿ 0.004402฿ 0.004402

--
----

--
----

-0.28%

-4.39%

-2.52%

-2.52%

ประวัติราคา PayAI Network (PAYAI) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา PayAI Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00610247-4.39%
30 วัน฿ -0.000247-5.77%
60 วัน฿ -0.001983-32.96%
90 วัน฿ -0.002587-39.07%
การเปลี่ยนแปลงราคา PayAI Network ในวันนี้

วันนี้ PAYAI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00610247 (-4.39%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา PayAI Network ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000247 (-5.77%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา PayAI Network ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน PAYAI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001983 (-32.96%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา PayAI Network ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.002587 (-39.07%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา PayAI Network (PAYAI) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ PayAI Network

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด PayAI Network ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ PayAI Network?

ปัจจัยสำคัญหลายประการมีอิทธิพลต่อราคาของ PayAI Network (PAYAI):

1. ความรู้สึกของตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการบูรณาการ AI และบล็อกเชน
2. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
3. การประกาศความร่วมมือและการพัฒนาในระบบนิเวศ
4. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซีและความสัมพันธ์กับบิตคอยน์
5. ประโยชน์ของโทเคนและการนำไปใช้ภายในระบบนิเวศของ PayAI
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อภาค AI หรือคริปโต
7. การพัฒนาทางเทคนิคและกำหนดการบรรลุเป้าหมายตามโรดแมป
8. ด้านอุปทาน รวมถึงการเผาโทเคนหรือการปล่อยโทเคนออกสู่ตลาด

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ PayAI Network วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ PayAI Network (PAYAI) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าออกตลาด การประเมินกำไร/ขาดทุนจากการลงทุน และการติดตามความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง

การคาดการณ์ราคา PayAI Network

การคาดการณ์ราคา PayAI Network (PAYAI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PAYAI ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา PayAI Network (PAYAI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ PayAI Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา PayAI Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PAYAI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา PayAI Network

วิธีการซื้อและลงทุน PayAI Network ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย PayAI Network หรือยัง? การซื้อ PAYAI บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ PayAI Network ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ PayAI Network (PAYAI) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว PayAI Network จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ PayAI Network (PAYAI)

คุณสามารถทำอะไรกับ PayAI Network ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ PayAI Network ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ PayAI Network (PAYAI) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ PayAI Network (PAYAI)

การชำระเงินสำหรับยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์

PayAI Network ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก PayAI Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystemx402 Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ PayAI Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:19:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ PayAI Network (PAYAI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PayAI Network

PAYAI USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ PAYAI โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส PAYAI USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด PayAI Network (PAYAI) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน PayAI Network ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
PAYAI/USDT
฿0.1337402
฿0.1337402฿0.1337402
-3.59%
13.67M (USDT)

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เครื่องคำนวณ PAYAI เป็น THB

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THB
THB

1 PAYAI = 0.1325901 THB