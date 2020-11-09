ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน CONFLUX วันนี้ คือ 0.04215 THB มูลค่าตลาด CFX เท่ากับ 219,875,766.9195195 THB ติดตามการอัปเดตราคา CFX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน CONFLUX วันนี้ คือ 0.04215 THB มูลค่าตลาด CFX เท่ากับ 219,875,766.9195195 THB ติดตามการอัปเดตราคา CFX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CFX

ข้อมูลราคา CFX

CFX คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ CFX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CFX

โทเคโนมิกส์ CFX

การคาดการณ์ราคา CFX

ประวัติ CFX

CFX คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง CFXเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต CFX

CFX USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

CONFLUX โลโก้

ราคา CONFLUX(CFX)

ราคาปัจจุบัน 1 CFX เป็น THB

฿1.3853776
฿1.3853776฿1.3853776
-1.10%1D
THB
CONFLUX (CFX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:20:56 (UTC+8)

ราคา CONFLUX วันนี้

ราคาปัจจุบัน CONFLUX (CFX) วันนี้ ฿ 0.04215, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CFX เป็น THB คือ ฿ 0.04215 ต่อ CFX.

CONFLUX มีอันดับที่ #122 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 219.88M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 5.22B CFX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CFX เทรดระหว่าง ฿ 0.04203 (ต่ำ) กับ ฿ 0.04287 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 55.9860474858 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.7199342387500551572

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CFX เคลื่อนไหว -0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.42% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.06K.

CONFLUX (CFX) ข้อมูลการตลาด

No.122

฿ 219.88M
฿ 219.88M฿ 219.88M

฿ 58.06K
฿ 58.06K฿ 58.06K

฿ 219.88M
฿ 219.88M฿ 219.88M

5.22B
5.22B 5.22B

--
----

5,216,506,924.54
5,216,506,924.54 5,216,506,924.54

0.01%

2020-11-09 00:00:00

CFX

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CONFLUX คือ ฿ 219.88M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.06K อุปทานหมุนเวียนของ CFX คือ 5.22B โดยมีอุปทานรวมที่ 5216506924.54 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 219.88M

ประวัติราคา CONFLUX THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.04203
฿ 0.04203฿ 0.04203
ต่ำสุด 24h
฿ 0.04287
฿ 0.04287฿ 0.04287
สูงสุด 24h

฿ 0.04203
฿ 0.04203฿ 0.04203

฿ 0.04287
฿ 0.04287฿ 0.04287

฿ 55.9860474858
฿ 55.9860474858฿ 55.9860474858

฿ 0.7199342387500551572
฿ 0.7199342387500551572฿ 0.7199342387500551572

-0.08%

-1.09%

+0.42%

+0.42%

ประวัติราคา CONFLUX (CFX) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา CONFLUX ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0154086-1.09%
30 วัน฿ -0.00338-7.43%
60 วัน฿ -0.00794-15.86%
90 วัน฿ -0.01635-27.95%
การเปลี่ยนแปลงราคา CONFLUX ในวันนี้

วันนี้ CFX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0154086 (-1.09%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา CONFLUX ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00338 (-7.43%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา CONFLUX ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CFX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00794 (-15.86%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา CONFLUX ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.01635 (-27.95%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา CONFLUX (CFX) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา CONFLUXทันที

การวิเคราะห์ CONFLUX

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด CONFLUX ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด CONFLUX วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CFX: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

CFX_USDT อยู่เหนือศูนย์กลางราคา 0.04264 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยปัจจุบันราคา 0.04282 ได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.04277 แล้ว โครงสร้างราคาเคลื่อนไหวอยู่ในโซนสูงของช่วงระหว่าง S2 และ R2 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเรียงตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น ส่วนกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวยังคงทรงตัวอยู่ในสภาพที่มั่นคง จุดศูนย์กลาง (Hub Point) ซ้อนทับกับตำแหน่งศูนย์กลางของช่วงราคา แสดงให้เห็นว่าตลาดขณะนี้อยู่ในรูปแบบการปรับฐานที่มีแรงหนุนจากแนวโน้มแข็งแกร่ง โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายได้ทำการแลกเปลี่ยนกองทุนหรือโควตาอยู่บริเวณใกล้เคียงระดับ 0.04264 ดัชนี MACD ได้เกิดการตัดข้ามเป็นบวก (Golden Cross) พร้อมทั้งแท่งพลังงานเปลี่ยนจากลบเป็นบวก บ่งชี้ถึงกำลังซื้อที่กำลังเพิ่มขึ้น ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ส่วนดัชนี KDJ และ StochRSI ต่างพากันกระจายตัวขึ้นพร้อมกัน ขณะเดียวกัน แถบ Bollinger Bands ได้หดตัวลงแล้วเริ่มทรงตัว ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำและถูกบีบอัด ดัชนีเร็วและดัชนีช้าเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน โดยไม่มีสัญญาณการเบี่ยงเบนที่ชัดเจน ทำให้พลังงานตลาดกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอและกระจุกตัวอยู่ในระดับที่เหมาะสม แนวต้านสำคัญในระยะใกล้อยู่ที่ระดับ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.04301 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.45% สำหรับแนวรับแรกด้านล่างคือระดับ R1 ที่แปลงสภาพเป็นแนวรับ ซึ่งอยู่ที่ 0.04277 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 0.12% แนวรับอ้างอิงระยะไกลประกอบด้วยศูนย์กลางราคา 0.04264 และระดับ S1 ที่ 0.04240 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.42% และ 0.98% ตามลำดับ ขณะเดียวกัน ระดับ S2 ที่ 0.04227 ซึ่งเป็นขอบเขตด้านล่างของช่วงราคา อยู่ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 1.28% และถือเป็นแนวป้องกันสำคัญของโครงสร้างปัจจุบัน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ CONFLUX?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของ CONFLUX (CFX):

1. การยอมรับเครือข่าย: การเติบโตของ dApp และกิจกรรมของนักพัฒนาบนบล็อกเชน Conflux
2. ความรู้สึกของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีและความมั่นใจของนักลงทุน
3. การอัปเดตด้านเทคโนโลยี: การปรับปรุงโปรโตคอลและการพัฒนาทางเทคนิค
4. ความร่วมมือและพันธมิตร: การสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับองค์กรและสถาบัน
5. ข่าวสารด้านกฎระเบียบ: นโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อโครงการบล็อกเชน
6. ปริมาณการซื้อขาย: ระดับสภาพคล่องและการจัดทำรายการในกระดานเทรด
7. การแข่งขัน: ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับบล็อกเชน Layer-1 อื่น ๆ
8. ประโยชน์ของโทเคน: รางวัลจากการเดิมพันและการใช้งานในระบบนิเวศ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ CONFLUX วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ CONFLUX (CFX) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุโอกาสในการซื้อ/ขายและติดตามมูลค่าของตำแหน่งการถือครองได้ ขณะเดียวกัน นักลงทุนใช้ราคาปัจจุบันเพื่อประเมินแนวโน้มของตลาด คำนวณกำไร/ขาดทุน และตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการเข้าหรือออกจากการถือครองโทเค็นบนแพลตฟอร์มบล็อกเชนนี้

การคาดการณ์ราคา CONFLUX

การคาดการณ์ราคา CONFLUX (CFX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CFX ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา CONFLUX (CFX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ CONFLUX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา CONFLUX จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CFX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา CONFLUX

วิธีการซื้อและลงทุน CONFLUX ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย CONFLUX หรือยัง? การซื้อ CFX บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ CONFLUX ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ CONFLUX (CFX) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว CONFLUX จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ CONFLUX (CFX)

คุณสามารถทำอะไรกับ CONFLUX ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ CONFLUX ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ CONFLUX (CFX) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ CONFLUX (CFX)

Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

CONFLUX ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก CONFLUX ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ CONFLUX อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AnalyticsBNB Chain EcosystemCybersecurity

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ CONFLUX

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:20:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ CONFLUX (CFX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CONFLUX

CFX USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ CFX โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส CFX USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด CONFLUX (CFX) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน CONFLUX ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CFX/USDT
฿1.3837346
฿1.3837346฿1.3837346
-1.19%
1.43M (USDT)
CFX/USDC
฿1.3830774
฿1.3830774฿1.3830774
-1.11%
1.26M (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0.50384238
฿0.50384238฿0.50384238

+0.59%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.2331656
฿2.2331656฿2.2331656

-1.45%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.08753904
฿0.08753904฿0.08753904

-21.46%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.3085554
฿0.3085554฿0.3085554

-1.88%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0.008293864
฿0.008293864฿0.008293864

+425.83%

Hemi

Hemi

HEMI

฿0.27884996
฿0.27884996฿0.27884996

+29.55%

SkyAI

SkyAI

SKYAI

฿2.362634
฿2.362634฿2.362634

+14.61%

Velvet

Velvet

VELVET

฿37.6457304
฿37.6457304฿37.6457304

+27.08%

Bitway

Bitway

BTW

฿10.47980978
฿10.47980978฿10.47980978

+12.37%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ CFX เป็น THB

จำนวน

CFX
CFX
THB
THB

1 CFX = 1.385049 THB