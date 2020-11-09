ราคา CONFLUX(CFX)
ราคาปัจจุบัน CONFLUX (CFX) วันนี้ ฿ 0.04215, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CFX เป็น THB คือ ฿ 0.04215 ต่อ CFX.
CONFLUX มีอันดับที่ #122 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 219.88M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 5.22B CFX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CFX เทรดระหว่าง ฿ 0.04203 (ต่ำ) กับ ฿ 0.04287 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 55.9860474858 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.7199342387500551572
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CFX เคลื่อนไหว -0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.42% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.06K.
No.122
0.01%
2020-11-09 00:00:00
CFX
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CONFLUX คือ ฿ 219.88M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.06K อุปทานหมุนเวียนของ CFX คือ 5.22B โดยมีอุปทานรวมที่ 5216506924.54 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 219.88M
-0.08%
-1.09%
+0.42%
+0.42%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา CONFLUX ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0154086
|-1.09%
|30 วัน
|฿ -0.00338
|-7.43%
|60 วัน
|฿ -0.00794
|-15.86%
|90 วัน
|฿ -0.01635
|-27.95%
วันนี้ CFX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0154086 (-1.09%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00338 (-7.43%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CFX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00794 (-15.86%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.01635 (-27.95%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา CONFLUX (CFX) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา CONFLUXทันที
การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด CONFLUX ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CFX: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
CFX_USDT อยู่เหนือศูนย์กลางราคา 0.04264 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยปัจจุบันราคา 0.04282 ได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.04277 แล้ว โครงสร้างราคาเคลื่อนไหวอยู่ในโซนสูงของช่วงระหว่าง S2 และ R2 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเรียงตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น ส่วนกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวยังคงทรงตัวอยู่ในสภาพที่มั่นคง จุดศูนย์กลาง (Hub Point) ซ้อนทับกับตำแหน่งศูนย์กลางของช่วงราคา แสดงให้เห็นว่าตลาดขณะนี้อยู่ในรูปแบบการปรับฐานที่มีแรงหนุนจากแนวโน้มแข็งแกร่ง โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายได้ทำการแลกเปลี่ยนกองทุนหรือโควตาอยู่บริเวณใกล้เคียงระดับ 0.04264 ดัชนี MACD ได้เกิดการตัดข้ามเป็นบวก (Golden Cross) พร้อมทั้งแท่งพลังงานเปลี่ยนจากลบเป็นบวก บ่งชี้ถึงกำลังซื้อที่กำลังเพิ่มขึ้น ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ส่วนดัชนี KDJ และ StochRSI ต่างพากันกระจายตัวขึ้นพร้อมกัน ขณะเดียวกัน แถบ Bollinger Bands ได้หดตัวลงแล้วเริ่มทรงตัว ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำและถูกบีบอัด ดัชนีเร็วและดัชนีช้าเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน โดยไม่มีสัญญาณการเบี่ยงเบนที่ชัดเจน ทำให้พลังงานตลาดกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอและกระจุกตัวอยู่ในระดับที่เหมาะสม แนวต้านสำคัญในระยะใกล้อยู่ที่ระดับ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.04301 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.45% สำหรับแนวรับแรกด้านล่างคือระดับ R1 ที่แปลงสภาพเป็นแนวรับ ซึ่งอยู่ที่ 0.04277 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 0.12% แนวรับอ้างอิงระยะไกลประกอบด้วยศูนย์กลางราคา 0.04264 และระดับ S1 ที่ 0.04240 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.42% และ 0.98% ตามลำดับ ขณะเดียวกัน ระดับ S2 ที่ 0.04227 ซึ่งเป็นขอบเขตด้านล่างของช่วงราคา อยู่ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 1.28% และถือเป็นแนวป้องกันสำคัญของโครงสร้างปัจจุบัน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ CONFLUX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย CONFLUX หรือยัง? การซื้อ CFX บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ CONFLUX ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ CONFLUX (CFX) ของคุณ
การเป็นเจ้าของ CONFLUX ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การซื้อ CONFLUX (CFX) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC
Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก CONFLUX ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
เทรด Long หรือ Short กับ CFX โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส CFX USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน CONFLUX ปริมาณ และเทรดโดยตรง
สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC
สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก
รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น