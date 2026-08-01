ราคา Stupid Faces(UPID)
ราคาปัจจุบัน Stupid Faces (UPID) วันนี้ ฿ 0.0159, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 44.54% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน UPID เป็น THB คือ ฿ 0.0159 ต่อ UPID.
Stupid Faces มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- UPID ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา UPID เทรดระหว่าง ฿ 0.00981 (ต่ำ) กับ ฿ 0.02347 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น UPID เคลื่อนไหว +34.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -88.26% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 914.49K.
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Stupid Faces คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 914.49K อุปทานหมุนเวียนของ UPID คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 15.90M
+34.06%
+44.54%
-88.26%
-88.26%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Stupid Faces ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.1606084
|+44.54%
|30 วัน
|฿ -0.0041
|-20.50%
|60 วัน
|฿ -0.0041
|-20.50%
|90 วัน
|฿ -0.0041
|-20.50%
วันนี้ UPID บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.1606084 (+44.54%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0041 (-20.50%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน UPID เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0041 (-20.50%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0041 (-20.50%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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ในปี 2040 ราคาของ Stupid Faces อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Stupid Faces is a Web3 digital collectibles and character-IP ecosystem built around original hand-drawn characters, on-chain ownership, and tokenized community engagement. The project completed a sold-out NFT mint on OpenSea after strong organic X whitelist engagement. $UPID is the ecosystem token designed to support holder rewards, airdrops, community campaigns, liquidity, exchange access, creator incentives, and future Stupid Faces brand activations.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Stupid Faces ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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