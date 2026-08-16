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ราคาปัจจุบัน Chonketha Wet Beaver วันนี้ คือ 0.006198 THB มูลค่าตลาด CHONKETHA เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา CHONKETHA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Chonketha Wet Beaver วันนี้ คือ 0.006198 THB มูลค่าตลาด CHONKETHA เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา CHONKETHA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CHONKETHA

ข้อมูลราคา CHONKETHA

CHONKETHA คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CHONKETHA

โทเคโนมิกส์ CHONKETHA

การคาดการณ์ราคา CHONKETHA

ประวัติ CHONKETHA

CHONKETHA คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง CHONKETHAเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Chonketha Wet Beaver(CHONKETHA)

ราคาปัจจุบัน 1 CHONKETHA เป็น THB

฿0.20366628
฿0.20366628฿0.20366628
-1.96%1D
THB
Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:24:00 (UTC+8)

ราคา Chonketha Wet Beaver วันนี้

ราคาปัจจุบัน Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA) วันนี้ ฿ 0.006198, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.96% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CHONKETHA เป็น THB คือ ฿ 0.006198 ต่อ CHONKETHA.

Chonketha Wet Beaver มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- CHONKETHA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CHONKETHA เทรดระหว่าง ฿ 0.006027 (ต่ำ) กับ ฿ 0.006468 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CHONKETHA เคลื่อนไหว -1.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -33.90% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 57.19K.

Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 57.19K
฿ 57.19K฿ 57.19K

฿ 6.20M
฿ 6.20M฿ 6.20M

--
----

999,900,000
999,900,000 999,900,000

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Chonketha Wet Beaver คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 57.19K อุปทานหมุนเวียนของ CHONKETHA คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 999900000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 6.20M

ประวัติราคา Chonketha Wet Beaver THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.006027
฿ 0.006027฿ 0.006027
ต่ำสุด 24h
฿ 0.006468
฿ 0.006468฿ 0.006468
สูงสุด 24h

฿ 0.006027
฿ 0.006027฿ 0.006027

฿ 0.006468
฿ 0.006468฿ 0.006468

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--
----

-1.11%

-1.96%

-33.90%

-33.90%

ประวัติราคา Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Chonketha Wet Beaver ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00407166-1.96%
30 วัน฿ +0.004198+209.90%
60 วัน฿ +0.004198+209.90%
90 วัน฿ +0.004198+209.90%
การเปลี่ยนแปลงราคา Chonketha Wet Beaver ในวันนี้

วันนี้ CHONKETHA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00407166 (-1.96%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Chonketha Wet Beaver ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.004198 (+209.90%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Chonketha Wet Beaver ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CHONKETHA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.004198 (+209.90%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Chonketha Wet Beaver ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.004198 (+209.90%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA) หรือไม่?

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การคาดการณ์ราคา Chonketha Wet Beaver

การคาดการณ์ราคา Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CHONKETHA ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Chonketha Wet Beaver อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Chonketha Wet Beaver จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CHONKETHA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Chonketha Wet Beaver

วิธีการซื้อและลงทุน Chonketha Wet Beaver ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Chonketha Wet Beaver หรือยัง? การซื้อ CHONKETHA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Chonketha Wet Beaver ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Chonketha Wet Beaver จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA)

คุณสามารถทำอะไรกับ Chonketha Wet Beaver ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Chonketha Wet Beaver ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA)

CHONKETHA คือเหรียญมีม

Chonketha Wet Beaver ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Chonketha Wet Beaver ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Chonketha Wet Beaver อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

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ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Chonketha Wet Beaver

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:24:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Chonketha Wet Beaver ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CHONKETHA/USD1
฿0.20297622
฿0.20297622฿0.20297622
-3.23%
8.59M (USDT)
CHONKETHA/USDT
฿0.20346912
฿0.20346912฿0.20346912
-1.94%
9.19M (USDT)

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THB

1 CHONKETHA = 0.20366628 THB