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ราคาปัจจุบัน Medieval Empires วันนี้ คือ 0.0001909 THB มูลค่าตลาด MEE เท่ากับ 106,791.6444687 THB ติดตามการอัปเดตราคา MEE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Medieval Empires วันนี้ คือ 0.0001909 THB มูลค่าตลาด MEE เท่ากับ 106,791.6444687 THB ติดตามการอัปเดตราคา MEE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MEE

ข้อมูลราคา MEE

MEE คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ MEE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MEE

โทเคโนมิกส์ MEE

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ราคา Medieval Empires(MEE)

ราคาปัจจุบัน 1 MEE เป็น THB

฿0.006257702
฿0.006257702฿0.006257702
-0.15%1D
THB
Medieval Empires (MEE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:21:52 (UTC+8)

ราคา Medieval Empires วันนี้

ราคาปัจจุบัน Medieval Empires (MEE) วันนี้ ฿ 0.0001909, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MEE เป็น THB คือ ฿ 0.0001909 ต่อ MEE.

Medieval Empires มีอันดับที่ #2881 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 106.79K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 559.41M MEE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MEE เทรดระหว่าง ฿ 0.000189 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0001926 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.0464170328165592258 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0052231964980384904

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MEE เคลื่อนไหว +0.36% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.30% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 7.20K.

Medieval Empires (MEE) ข้อมูลการตลาด

No.2881

฿ 106.79K
฿ 106.79K฿ 106.79K

฿ 7.20K
฿ 7.20K฿ 7.20K

฿ 539.23K
฿ 539.23K฿ 539.23K

559.41M
559.41M 559.41M

2,824,686,939.97575758
2,824,686,939.97575758 2,824,686,939.97575758

MATIC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Medieval Empires คือ ฿ 106.79K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 7.20K อุปทานหมุนเวียนของ MEE คือ 559.41M โดยมีอุปทานรวมที่ 2824686939.97575758 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 539.23K

ประวัติราคา Medieval Empires THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.000189
฿ 0.000189฿ 0.000189
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0001926
฿ 0.0001926฿ 0.0001926
สูงสุด 24h

฿ 0.000189
฿ 0.000189฿ 0.000189

฿ 0.0001926
฿ 0.0001926฿ 0.0001926

฿ 1.0464170328165592258
฿ 1.0464170328165592258฿ 1.0464170328165592258

฿ 0.0052231964980384904
฿ 0.0052231964980384904฿ 0.0052231964980384904

+0.36%

-0.15%

-3.30%

-3.30%

ประวัติราคา Medieval Empires (MEE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Medieval Empires ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.000009401-0.15%
30 วัน฿ +0.0000213+12.55%
60 วัน฿ +0.0000218+12.89%
90 วัน฿ -0.0000747-28.13%
การเปลี่ยนแปลงราคา Medieval Empires ในวันนี้

วันนี้ MEE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000009401 (-0.15%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Medieval Empires ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0000213 (+12.55%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Medieval Empires ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MEE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0000218 (+12.89%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Medieval Empires ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0000747 (-28.13%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Medieval Empires (MEE) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Medieval Empires

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Medieval Empires ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Medieval Empires?

ราคาโทเค็น MEE ได้รับอิทธิพลจาก: การนำเกมไปใช้ในวงกว้างและการเติบโตของฐานผู้เล่น, โครงสร้างโทเค็นรวมถึงดุลยภาพระหว่างอุปทานและอุปสงค์, การอัปเดตเนื้อหาการเล่นเกมและฟีเจอร์ใหม่ๆ, การประกาศความร่วมมือ, ทัศนคติโดยรวมของตลาดคริปโต, ปริมาณการซื้อขายบนกระดานเทรด, ผลตอบแทนจากการเดิมพัน (staking rewards) และประโยชน์การใช้งานภายในระบบนิเวศของเกม, ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน และแนวโน้มของภาคเกม NFT ในภาพรวม.

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Medieval Empires วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Medieval Empires (MEE) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตลาด และการติดตามกำไร/ขาดทุน ในฐานะโทเค็นเกม MEE ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจภายในเกมและมูลค่าของ NFT นักเทรดใช้ราคาปัจจุบันเพื่อทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคและหาจุดเข้าออกการลงทุน

การคาดการณ์ราคา Medieval Empires

การคาดการณ์ราคา Medieval Empires (MEE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MEE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Medieval Empires (MEE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Medieval Empires อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Medieval Empires จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MEE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Medieval Empires

วิธีการซื้อและลงทุน Medieval Empires ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Medieval Empires หรือยัง? การซื้อ MEE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Medieval Empires ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Medieval Empires (MEE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Medieval Empires จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Medieval Empires (MEE)

คุณสามารถทำอะไรกับ Medieval Empires ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Medieval Empires ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Medieval Empires (MEE)

Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe.

Medieval Empires ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Medieval Empires ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Medieval Empires อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Gaming (GameFi)Gaming Governance TokenGaming Utility Token

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Medieval Empires

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:21:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Medieval Empires (MEE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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MEE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ MEE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส MEE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Medieval Empires (MEE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Medieval Empires ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MEE/USDT
฿0.006257702
฿0.006257702฿0.006257702
-0.15%
37.84M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 MEE = 0.006257702 THB