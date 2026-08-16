Medieval Empires (MEE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 21:21:52 (UTC+8) ราคา Medieval Empires วันนี้
ราคาปัจจุบัน Medieval Empires (MEE) วันนี้
฿ 0.0001909, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MEE เป็น THB คือ ฿ 0.0001909 ต่อ MEE.
Medieval Empires มีอันดับที่
#2881 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 106.79K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 559.41M MEE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MEE เทรดระหว่าง ฿ 0.000189 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0001926 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.0464170328165592258 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0052231964980384904
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MEE เคลื่อนไหว
+0.36% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.30% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 7.20K. Medieval Empires (MEE) ข้อมูลการตลาด มูลค่าตลาด ฿ 106.79K ฿ 106.79K ฿ 106.79K มูลค่าตลาดเต็มที่ ฿ 539.23K ฿ 539.23K ฿ 539.23K อุปทานรวม 2,824,686,939.97575758 2,824,686,939.97575758 2,824,686,939.97575758
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Medieval Empires คือ
฿ 106.79K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 7.20K อุปทานหมุนเวียนของ MEE คือ 559.41M โดยมีอุปทานรวมที่ 2824686939.97575758 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 539.23K ซื้อ Medieval Empires ประวัติราคา Medieval Empires THB
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.000189 ฿ 0.000189 ฿ 0.000189
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0001926 ฿ 0.0001926 ฿ 0.0001926
สูงสุด 24h
ต่ำสุด 24h ฿ 0.000189 ฿ 0.000189 ฿ 0.000189 สูงสุด 24h ฿ 0.0001926 ฿ 0.0001926 ฿ 0.0001926 สูงตลอดเวลา ฿ 1.0464170328165592258 ฿ 1.0464170328165592258 ฿ 1.0464170328165592258 ราคาต่ำสุด ฿ 0.0052231964980384904 ฿ 0.0052231964980384904 ฿ 0.0052231964980384904 การเปลี่ยนแปลงราคา (1H) +0.36% การเปลี่ยนแปลงราคา (1D) -0.15% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -3.30% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -3.30% ประวัติราคา Medieval Empires (MEE) THB
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Medieval Empires ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
ระยะเวลา เปลี่ยน (THB) เปลี่ยน (%) วันนี้ ฿ -0.000009401 -0.15% 30 วัน ฿ +0.0000213 +12.55% 60 วัน ฿ +0.0000218 +12.89% 90 วัน ฿ -0.0000747 -28.13% การเปลี่ยนแปลงราคา Medieval Empires ในวันนี้
วันนี้ MEE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
฿ -0.000009401 (-0.15%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด การเปลี่ยนแปลงราคา Medieval Empires ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง
฿ +0.0000213 (+12.55%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงราคา Medieval Empires ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MEE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
฿ +0.0000218 (+12.89%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน การเปลี่ยนแปลงราคา Medieval Empires ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่
฿ -0.0000747 (-28.13%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Medieval Empires (MEE) หรือไม่?
ตรวจสอบ
หน้าประวัติราคา Medieval Empiresทันที ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Medieval Empires?
ราคาโทเค็น MEE ได้รับอิทธิพลจาก: การนำเกมไปใช้ในวงกว้างและการเติบโตของฐานผู้เล่น, โครงสร้างโทเค็นรวมถึงดุลยภาพระหว่างอุปทานและอุปสงค์, การอัปเดตเนื้อหาการเล่นเกมและฟีเจอร์ใหม่ๆ, การประกาศความร่วมมือ, ทัศนคติโดยรวมของตลาดคริปโต, ปริมาณการซื้อขายบนกระดานเทรด, ผลตอบแทนจากการเดิมพัน (staking rewards) และประโยชน์การใช้งานภายในระบบนิเวศของเกม, ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน และแนวโน้มของภาคเกม NFT ในภาพรวม.
ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Medieval Empires วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคาของ Medieval Empires (MEE) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตลาด และการติดตามกำไร/ขาดทุน ในฐานะโทเค็นเกม MEE ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจภายในเกมและมูลค่าของ NFT นักเทรดใช้ราคาปัจจุบันเพื่อทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคและหาจุดเข้าออกการลงทุน
การคาดการณ์ราคา Medieval Empires การคาดการณ์ราคา Medieval Empires (MEE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MEE ในปี 2030 คือ
฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00% การคาดการณ์ราคา Medieval Empires (MEE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ Medieval Empires อาจเติบโตได้ถึง
0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Medieval Empires จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MEE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่
การคาดการณ์ราคา Medieval Empires วิธีการซื้อและลงทุน Medieval Empires ใน ประเทศไทย
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Medieval Empires หรือยัง? การซื้อ MEE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับ
วิธีการซื้อ Medieval Empires ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Medieval Empires (MEE) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Medieval Empires จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ Medieval Empires ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ Medieval Empires ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สำรวจตลาดสปอตของ MEXC
เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ
เริ่มต้นการเทรดสปอต การเทรดฟิวเจอร์ส
เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง
เริ่มต้นการเทรดฟิวเจอร์ส MEXC ก่อนเปิดตลาด
ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ
ซื้อเลย เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC
การซื้อ Medieval Empires (MEE) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ Medieval Empires (MEE)
Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe.
Medieval Empires ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Medieval Empires ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Medieval Empires
หาก Medieval Empires เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา Medieval Empires ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา Medieval Empires วันนี้คือ ฿ 0.006257702 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
Medieval Empires ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน MEE โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
Medieval Empires มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน MEE จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา Medieval Empires ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา MEE เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ MEE ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
BTC
63,078.42
-0.04%
ETH
1,881.25
-0.19%
GOLD(XAUT)
4,359.33
-0.02%
USDC
1.00095
0.00%
SOL
75.39
-0.18%
MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ MEE/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ Medieval Empires เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา Medieval Empires อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา Medieval Empires (MEE) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 21:21:52 (UTC+8) อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Medieval Empires (MEE)
เวลา (UTC+8) ประเภท ข้อมูล 02-11 14:20:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21 ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
MEE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
เทรด Long หรือ Short กับ MEE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส MEE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
฿0.006257702 ฿0.006257702 ฿0.006257702 -0.15% 37.84M (USDT)
สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา
โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น