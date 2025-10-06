ราคาปัจจุบัน xMoney วันนี้ คือ 0.04789 USD ติดตามการอัปเดตราคา XMN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา XMN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน xMoney วันนี้ คือ 0.04789 USD ติดตามการอัปเดตราคา XMN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา XMN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XMN

ราคาปัจจุบัน 1 XMN เป็น USD

+2.15%1D
xMoney (XMN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:33:03 (UTC+8)

ข้อมูลราคา xMoney (XMN) (USD)

ราคาเรียลไทม์ xMoney (XMN) คือ $ 0.04789 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดXMN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.046 และราคาสูงสุด $ 0.05163 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ XMN คือ $ 0.11390037525327498 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.019550382433716446

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น XMN มีการเปลี่ยนแปลง -1.18% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +2.15% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -4.74% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

xMoney (XMN) ข้อมูลการตลาด

SUI

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ xMoney คือ $ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 472.25K อุปทานหมุนเวียนของ XMN คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 478.90M

ประวัติราคา xMoney (XMN) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา xMoney ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.001008+2.15%
30 วัน$ +0.04289+857.80%
60 วัน$ +0.04289+857.80%
90 วัน$ +0.04289+857.80%
การเปลี่ยนแปลงราคา xMoney ในวันนี้

วันนี้ XMN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.001008 (+2.15%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา xMoney ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.04289 (+857.80%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา xMoney ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XMN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.04289 (+857.80%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา xMoney ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.04289 (+857.80%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา xMoney (XMN) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา xMoneyทันที

อะไรคือ xMoney (XMN)

xMoney (XMN) คือระบบนิเวศการชำระเงินยุคใหม่ที่เป็นไปตามข้อกำหนด MiCA ซึ่งเชื่อมโลกการเงินแบบดั้งเดิมเข้ากับบล็อกเชน โดยเปิดโอกาสให้ธุรกิจสามารถรับการชำระเงินจากทั่วโลกได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต คริปโต หรือบริการอย่าง Apple Pay และ Google Pay — ทั้งหมดนี้โดยไม่มีความซับซ้อน อุปสรรค หรือข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ เมื่อถูกรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ xMoney โทเคน XMN จะทำหน้าที่เป็นโทเคนยูทิลิตีหลักที่ขับเคลื่อนระบบแบบครบวงจร รองรับทั้งการชำระเงินด้วยเงินเฟียตและคริปโต การออกบัตร การชำระบัญชีด้วยสเตเบิลคอยน์ ช่องทางฝาก–ถอนและบริการไวต์เลเบล ผู้ค้าจะได้รับประโยชน์จากค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่ต่ำลง โปรแกรมสะสมคะแนน และต้นทุนการชำระบัญชีที่ลดลง ในขณะที่ผู้บริโภคสามารถรับรางวัลและมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลระบบได้โดยตรง แตกต่างจากโทเคนยูทิลิตีทั่วไป XMN เปิดตัวมาพร้อมการใช้งานจริงทันที ผ่านเกตเวย์ที่ได้รับการกำกับดูแลของ xMoney ซึ่งให้บริการธุรกิจในยุโรปโดยเฉพาะ บล็อกเชนนี้ถูกสร้างขึ้นภายใต้กรอบกฎหมาย MiCA ของสหภาพยุโรป เพื่อรับรองความถูกต้อง โปร่งใส และความน่าเชื่อถือ สำหรับการแลกเปลี่ยนระดับโลก สถาบันการเงิน และผู้ค้า

xMoney มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน xMoney ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบXMNความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ xMoney บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ xMoney ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา xMoney (USD)

xMoney (XMN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ xMoney (XMN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ xMoney

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา xMoney ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ xMoney (XMN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ xMoney (XMN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ XMNโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ xMoney (XMN)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ xMoneyใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ xMoney บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

XMN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

xMoney ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก xMoney ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ xMoney อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ xMoney

วันนี้ xMoney (XMN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน XMN เป็นUSD คือ 0.04789 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน XMN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ XMN เป็น USD คือ $ 0.04789 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ xMoney คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ XMN คือ $ 0.00 USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ XMN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ XMN คือ 0.00 USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ XMN คือเท่าใด?
XMN ถึงราคา ATH ที่ 0.11390037525327498 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ XMN คือเท่าไร?
XMN ถึงราคา ATL ที่ 0.019550382433716446 USD
ปริมาณการเทรดของ XMN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ XMN คือ $ 472.25K USD
ปีนี้ XMN จะสูงขึ้นอีกไหม?
XMN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา XMN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:33:03 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

