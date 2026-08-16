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ราคาปัจจุบัน ShareX วันนี้ คือ 0.3332 THB มูลค่าตลาด SHARE เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา SHARE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ShareX วันนี้ คือ 0.3332 THB มูลค่าตลาด SHARE เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา SHARE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SHARE

โทเคโนมิกส์ SHARE

การคาดการณ์ราคา SHARE

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ราคา ShareX(SHARE)

ราคาปัจจุบัน 1 SHARE เป็น THB

฿10.925574
฿10.925574฿10.925574
-2.11%1D
THB
ShareX (SHARE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:28:39 (UTC+8)

ราคา ShareX วันนี้

ราคาปัจจุบัน ShareX (SHARE) วันนี้ ฿ 0.3332, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SHARE เป็น THB คือ ฿ 0.3332 ต่อ SHARE.

ShareX มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- SHARE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SHARE เทรดระหว่าง ฿ 0.3325 (ต่ำ) กับ ฿ 0.3432 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SHARE เคลื่อนไหว -0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.09% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 74.79K.

ShareX (SHARE) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 74.79K
฿ 74.79K฿ 74.79K

฿ 33.32M
฿ 33.32M฿ 33.32M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ShareX คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 74.79K อุปทานหมุนเวียนของ SHARE คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 33.32M

ประวัติราคา ShareX THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.3325
฿ 0.3325฿ 0.3325
ต่ำสุด 24h
฿ 0.3432
฿ 0.3432฿ 0.3432
สูงสุด 24h

฿ 0.3325
฿ 0.3325฿ 0.3325

฿ 0.3432
฿ 0.3432฿ 0.3432

--
----

--
----

-0.06%

-2.11%

+0.09%

+0.09%

ประวัติราคา ShareX (SHARE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ShareX ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.235499-2.11%
30 วัน฿ +0.1194+55.84%
60 วัน฿ +0.1428+75.00%
90 วัน฿ +0.0577+20.94%
การเปลี่ยนแปลงราคา ShareX ในวันนี้

วันนี้ SHARE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.235499 (-2.11%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ShareX ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.1194 (+55.84%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ShareX ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SHARE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.1428 (+75.00%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ShareX ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.0577 (+20.94%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา ShareX (SHARE) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ ShareX

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ShareX ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด ShareX วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด SHARE: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

SHARE_USDT กำลังซื้อขายอยู่ที่ราคาปัจจุบัน 0.3408 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนตัวอยู่ด้านล่างของค่าเฉลี่ยกลาง (Hub) ที่ระดับ 0.3417 ขณะนี้ราคาอยู่ในช่วงการแกว่งตัวแคบ ๆ ระหว่างระดับสนับสนุน S1 ที่ 0.3373 และค่าเฉลี่ยกลาง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังแย่งชิงอำนาจควบคุมกันอยู่ ส่งผลให้โครงสร้างตลาดมีแนวโน้มเข้าสู่รูปแบบการรวมตัว ดัชนี MACD ได้เกิดสัญญาณเสีย (Dead Cross) ทำให้แรงกดดันขาลงเริ่มถูกปล่อยออกมา ขณะเดียวกัน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงสัญญาณภาวะซื้อเกินหรือขายเกินแต่อย่างใด สำหรับกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย Moving Average และ EMA ยังไม่มีแนวโน้มชัดเจนในระยะสั้น อัตราความผันผวนในระยะสั้นยังคงอยู่ในระดับต่ำ ตลาดกำลังรอคอยแรงขับเคลื่อนใหม่เพื่อผลักดันราคาให้ทะลุแนวรับหรือแนวต้าน โดยในด้านบน ระดับต้านทานใกล้เคียงที่สุดคือค่าเฉลี่ยกลาง (Hub) ที่ 0.3417 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 1% หากสามารถทะลุระดับนี้ได้ ระดับต้านทานถัดไปที่ควรพิจารณาคือ R1 ที่ 0.3489 ซึ่งห่างจากระดับปัจจุบันประมาณ 2.4% ส่วนในด้านล่าง ระดับสนับสนุนใกล้เคียงที่สุดคือ S1 ที่ 0.3373 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 1% หากราคาหลุดพื้นที่สนับสนุนนี้ ระดับสำคัญถัดไปที่ควรเฝ้าระวังคือ S2 ที่ 0.3301 ซึ่งห่างจากปัจจุบันประมาณ 3.1%

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา ShareX

การคาดการณ์ราคา ShareX (SHARE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SHARE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ShareX (SHARE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ShareX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ShareX จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SHARE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ShareX

วิธีการซื้อและลงทุน ShareX ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย ShareX หรือยัง? การซื้อ SHARE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ ShareX ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ ShareX (SHARE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว ShareX จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ ShareX (SHARE)

คุณสามารถทำอะไรกับ ShareX ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ ShareX ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ ShareX (SHARE) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ ShareX (SHARE)

ShareX is building Web3 infrastructure for the sharing economy, providing a standardized IRL onboarding toolkit and a verifiable settlement layer that brings shared and unattended devices, usage data, and cash flows on-chain, enabling scalable revenue-based RWAs.

ShareX ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ShareX ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ ShareX อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemLaunchpad

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ShareX

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:28:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ShareX (SHARE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ShareX

SHARE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ SHARE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส SHARE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด ShareX (SHARE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน ShareX ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SHARE/USDT
฿10.935408
฿10.935408฿10.935408
-2.02%
220.83K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ SHARE เป็น THB

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SHARE
SHARE
THB
THB

1 SHARE = 10.922296 THB