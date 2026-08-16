ราคา ShareX(SHARE)
ราคาปัจจุบัน ShareX (SHARE) วันนี้ ฿ 0.3332, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SHARE เป็น THB คือ ฿ 0.3332 ต่อ SHARE.
ShareX มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- SHARE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SHARE เทรดระหว่าง ฿ 0.3325 (ต่ำ) กับ ฿ 0.3432 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SHARE เคลื่อนไหว -0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.09% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 74.79K.
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ShareX คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 74.79K อุปทานหมุนเวียนของ SHARE คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 33.32M
-0.06%
-2.11%
+0.09%
+0.09%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ShareX ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.235499
|-2.11%
|30 วัน
|฿ +0.1194
|+55.84%
|60 วัน
|฿ +0.1428
|+75.00%
|90 วัน
|฿ +0.0577
|+20.94%
วันนี้ SHARE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.235499 (-2.11%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.1194 (+55.84%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SHARE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.1428 (+75.00%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.0577 (+20.94%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ShareX ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด SHARE: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
SHARE_USDT กำลังซื้อขายอยู่ที่ราคาปัจจุบัน 0.3408 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนตัวอยู่ด้านล่างของค่าเฉลี่ยกลาง (Hub) ที่ระดับ 0.3417 ขณะนี้ราคาอยู่ในช่วงการแกว่งตัวแคบ ๆ ระหว่างระดับสนับสนุน S1 ที่ 0.3373 และค่าเฉลี่ยกลาง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังแย่งชิงอำนาจควบคุมกันอยู่ ส่งผลให้โครงสร้างตลาดมีแนวโน้มเข้าสู่รูปแบบการรวมตัว ดัชนี MACD ได้เกิดสัญญาณเสีย (Dead Cross) ทำให้แรงกดดันขาลงเริ่มถูกปล่อยออกมา ขณะเดียวกัน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงสัญญาณภาวะซื้อเกินหรือขายเกินแต่อย่างใด สำหรับกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย Moving Average และ EMA ยังไม่มีแนวโน้มชัดเจนในระยะสั้น อัตราความผันผวนในระยะสั้นยังคงอยู่ในระดับต่ำ ตลาดกำลังรอคอยแรงขับเคลื่อนใหม่เพื่อผลักดันราคาให้ทะลุแนวรับหรือแนวต้าน โดยในด้านบน ระดับต้านทานใกล้เคียงที่สุดคือค่าเฉลี่ยกลาง (Hub) ที่ 0.3417 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 1% หากสามารถทะลุระดับนี้ได้ ระดับต้านทานถัดไปที่ควรพิจารณาคือ R1 ที่ 0.3489 ซึ่งห่างจากระดับปัจจุบันประมาณ 2.4% ส่วนในด้านล่าง ระดับสนับสนุนใกล้เคียงที่สุดคือ S1 ที่ 0.3373 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 1% หากราคาหลุดพื้นที่สนับสนุนนี้ ระดับสำคัญถัดไปที่ควรเฝ้าระวังคือ S2 ที่ 0.3301 ซึ่งห่างจากปัจจุบันประมาณ 3.1%
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ ShareX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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ShareX is building Web3 infrastructure for the sharing economy, providing a standardized IRL onboarding toolkit and a verifiable settlement layer that brings shared and unattended devices, usage data, and cash flows on-chain, enabling scalable revenue-based RWAs.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ShareX ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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