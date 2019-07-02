ราคา Chiliz(CHZ)
ราคาปัจจุบัน Chiliz (CHZ) วันนี้ ฿ 0.01241, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.19% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CHZ เป็น THB คือ ฿ 0.01241 ต่อ CHZ.
Chiliz มีอันดับที่ #111 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 129.22M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.41B CHZ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CHZ เทรดระหว่าง ฿ 0.01238 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01267 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 29.2938714574 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.131465135760814
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CHZ เคลื่อนไหว -0.41% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.49% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 93.42K.
No.111
0.01%
2019-07-02 00:00:00
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Chiliz คือ ฿ 129.22M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 93.42K อุปทานหมุนเวียนของ CHZ คือ 10.41B โดยมีอุปทานรวมที่ 10412910769 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 129.22M
-0.41%
-1.19%
-6.49%
-6.49%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Chiliz ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0049112
|-1.19%
|30 วัน
|฿ -0.00385
|-23.68%
|60 วัน
|฿ -0.01168
|-48.49%
|90 วัน
|฿ -0.03498
|-73.82%
วันนี้ CHZ บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0049112 (-1.19%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00385 (-23.68%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CHZ เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01168 (-48.49%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.03498 (-73.82%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Chiliz ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CHZ: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
CHZ_USDT กำลังเคลื่อนไหวเหนือจุดศูนย์กลาง 0.01241 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.01244 ซึ่งใกล้เคียงกับระดับจุดศูนย์กลางมาก ราคาเคลื่อนตัวอยู่ภายในช่วงแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายเกิดภาวะสมดุลชั่วคราวบริเวณราคา 0.01241 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงถึงการเรียงตัวแบบกระทิง โดยเส้น MA และ EMA ทั้ง 7 เส้นมีทิศทางชี้ขึ้น บ่งชี้ว่าโครงสร้างแนวโน้มระยะสั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในเชิงรุกลงอย่างแท้จริง ปัจจุบันราคาอยู่ในโซนหลักของโครงสร้างการแกว่งตัว โดยพื้นที่ขึ้นลงมีความสมมาตรค่อนข้างสูง ดัชนี MACD แสดงสัญญาณการตัดขวางแบบเบี้ยวลง (Dead Cross) โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังแยกตัวออกจากกันในทิศทางลง สะท้อนให้เห็นว่าแรงผลักดันในการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นเริ่มลดลง ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากหรือขายมากจนเกินไป ทำให้อารมณ์ตลาดยังคงอยู่ในระดับสงบ ขณะเดียวกันค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้สร้างสัญญาณการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ แถบ Bollinger Bands หดตัวลง ราคาระหว่างการเคลื่อนไหวอยู่ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยกลาง ซึ่งบ่งบอกว่าตลาดขาดแรงผลักดันในการทะลุแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงอย่างเด่นชัด และสถานการณ์ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงตึงเครียด สำหรับแนวต้านใกล้เคียง พบว่าระดับ R1 อยู่ที่ 0.01251 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.56% หากต้องการปรับตัวขึ้นต่อ อาจต้องพิจารณาแนวต้าน R2 ที่ 0.01263 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 1.53% สำหรับแนวรับใกล้เคียง ระดับ S1 อยู่ที่ 0.01229 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.21% ขณะที่แนวรับสำคัญอยู่ที่ S2 ที่ 0.01219 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 2.01% เทรดเดอร์ควรติดตามการเคลื่อนไหวของราคาบริเวณจุดศูนย์กลาง 0.01241 ว่าจะสามารถรักษาไว้ได้หรือไม่ เพื่อประเมินโอกาสในการเคลื่อนไหวต่อไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Chiliz อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.
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|เวลา (UTC+8)
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