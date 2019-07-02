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ราคาปัจจุบัน Chiliz วันนี้ คือ 0.01241 THB มูลค่าตลาด CHZ เท่ากับ 129,224,222.64329 THB ติดตามการอัปเดตราคา CHZ เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Chiliz วันนี้ คือ 0.01241 THB มูลค่าตลาด CHZ เท่ากับ 129,224,222.64329 THB ติดตามการอัปเดตราคา CHZ เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CHZ

ข้อมูลราคา CHZ

CHZ คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ CHZ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CHZ

โทเคโนมิกส์ CHZ

การคาดการณ์ราคา CHZ

ประวัติ CHZ

CHZ คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง CHZเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต CHZ

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ราคา Chiliz(CHZ)

ราคาปัจจุบัน 1 CHZ เป็น THB

฿0.4077926
฿0.4077926฿0.4077926
-1.19%1D
THB
Chiliz (CHZ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:24:43 (UTC+8)

ราคา Chiliz วันนี้

ราคาปัจจุบัน Chiliz (CHZ) วันนี้ ฿ 0.01241, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.19% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CHZ เป็น THB คือ ฿ 0.01241 ต่อ CHZ.

Chiliz มีอันดับที่ #111 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 129.22M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.41B CHZ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CHZ เทรดระหว่าง ฿ 0.01238 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01267 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 29.2938714574 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.131465135760814

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CHZ เคลื่อนไหว -0.41% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.49% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 93.42K.

Chiliz (CHZ) ข้อมูลการตลาด

No.111

฿ 129.22M
฿ 129.22M฿ 129.22M

฿ 93.42K
฿ 93.42K฿ 93.42K

฿ 129.22M
฿ 129.22M฿ 129.22M

10.41B
10.41B 10.41B

--
----

10,412,910,769
10,412,910,769 10,412,910,769

0.01%

2019-07-02 00:00:00

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Chiliz คือ ฿ 129.22M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 93.42K อุปทานหมุนเวียนของ CHZ คือ 10.41B โดยมีอุปทานรวมที่ 10412910769 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 129.22M

ประวัติราคา Chiliz THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.01238
฿ 0.01238฿ 0.01238
ต่ำสุด 24h
฿ 0.01267
฿ 0.01267฿ 0.01267
สูงสุด 24h

฿ 0.01238
฿ 0.01238฿ 0.01238

฿ 0.01267
฿ 0.01267฿ 0.01267

฿ 29.2938714574
฿ 29.2938714574฿ 29.2938714574

฿ 0.131465135760814
฿ 0.131465135760814฿ 0.131465135760814

-0.41%

-1.19%

-6.49%

-6.49%

ประวัติราคา Chiliz (CHZ) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Chiliz ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0049112-1.19%
30 วัน฿ -0.00385-23.68%
60 วัน฿ -0.01168-48.49%
90 วัน฿ -0.03498-73.82%
การเปลี่ยนแปลงราคา Chiliz ในวันนี้

วันนี้ CHZ บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0049112 (-1.19%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Chiliz ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00385 (-23.68%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Chiliz ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CHZ เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01168 (-48.49%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Chiliz ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.03498 (-73.82%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Chiliz

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Chiliz ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Chiliz วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CHZ: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

CHZ_USDT กำลังเคลื่อนไหวเหนือจุดศูนย์กลาง 0.01241 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.01244 ซึ่งใกล้เคียงกับระดับจุดศูนย์กลางมาก ราคาเคลื่อนตัวอยู่ภายในช่วงแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายเกิดภาวะสมดุลชั่วคราวบริเวณราคา 0.01241 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงถึงการเรียงตัวแบบกระทิง โดยเส้น MA และ EMA ทั้ง 7 เส้นมีทิศทางชี้ขึ้น บ่งชี้ว่าโครงสร้างแนวโน้มระยะสั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในเชิงรุกลงอย่างแท้จริง ปัจจุบันราคาอยู่ในโซนหลักของโครงสร้างการแกว่งตัว โดยพื้นที่ขึ้นลงมีความสมมาตรค่อนข้างสูง ดัชนี MACD แสดงสัญญาณการตัดขวางแบบเบี้ยวลง (Dead Cross) โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังแยกตัวออกจากกันในทิศทางลง สะท้อนให้เห็นว่าแรงผลักดันในการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นเริ่มลดลง ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากหรือขายมากจนเกินไป ทำให้อารมณ์ตลาดยังคงอยู่ในระดับสงบ ขณะเดียวกันค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้สร้างสัญญาณการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ แถบ Bollinger Bands หดตัวลง ราคาระหว่างการเคลื่อนไหวอยู่ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยกลาง ซึ่งบ่งบอกว่าตลาดขาดแรงผลักดันในการทะลุแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงอย่างเด่นชัด และสถานการณ์ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงตึงเครียด สำหรับแนวต้านใกล้เคียง พบว่าระดับ R1 อยู่ที่ 0.01251 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.56% หากต้องการปรับตัวขึ้นต่อ อาจต้องพิจารณาแนวต้าน R2 ที่ 0.01263 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 1.53% สำหรับแนวรับใกล้เคียง ระดับ S1 อยู่ที่ 0.01229 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.21% ขณะที่แนวรับสำคัญอยู่ที่ S2 ที่ 0.01219 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 2.01% เทรดเดอร์ควรติดตามการเคลื่อนไหวของราคาบริเวณจุดศูนย์กลาง 0.01241 ว่าจะสามารถรักษาไว้ได้หรือไม่ เพื่อประเมินโอกาสในการเคลื่อนไหวต่อไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Chiliz?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของ Chiliz (CHZ):

1. ความร่วมมือด้านกีฬา – การเปิดตัวความร่วมมือใหม่กับทีมกีฬาและการเปิดตัวโทเค็นแฟนคลับช่วยกระตุ้นความต้องการ
2. การยอมรับแพลตฟอร์ม – การเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานที่มีส่วนร่วมบน Socios.com ส่งผลต่อการใช้งานจริง
3. ความเชื่อมั่นในตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตมีผลกระทบต่อ CHZ
4. ประโยชน์ของโทเค็น – การใช้โทเค็นในการลงคะแนนเสียง รับรางวัล และเข้าถึงคอนเทนต์พิเศษ
5. การแข่งขัน – โครงการคริปโตด้านกีฬาอื่น ๆ
6. ข่าวด้านกฎระเบียบ – ข้อบังคับเกี่ยวกับการเดิมพันกีฬาและคริปโต
7. การแข่งขันกีฬาระดับใหญ่ – การแข่งขันฟุตบอลโลก โอลิมปิก ช่วยเพิ่มความสนใจ
8. การจัดทำรายการบนกระดานเทรด – การเพิ่มคู่ซื้อขายใหม่ช่วยให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Chiliz วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Chiliz (CHZ) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:

- การตัดสินใจในการซื้อขาย – นักเทรดที่มีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอต้องการทราบราคาปัจจุบันเพื่อทำการซื้อ ขาย หรือถือครองตำแหน่ง CHZ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การติดตามพอร์ตโฟลิโอ – นักลงทุนติดตามมูลค่าของ CHZ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอคริปโตและกำไร/ขาดทุนโดยรวม
- การกำหนดจังหวะเวลาในตลาด – การรับรู้ราคาช่วยให้สามารถระบุจุดเข้าหรือออกที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์การลงทุนได้
- การมีส่วนร่วมกับวงการกีฬา – CHZ เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนโทเคนแฟนคลับของทีมกีฬาชั้นนำ ดังนั้นเหล่าแฟนบอลจึงติดตามราคาเพื่อร่วมมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลทีมและสัมผัสประสบการณ์พิเศษต่าง ๆ
- การประเมินผลกระทบจากข่าวสาร – การเปิดเผยความร่วมมือครั้งใหญ่กับสโมสรฟุตบอล หรือการอัปเดตแพลตฟอร์ม อาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาของ CHZ
- โอกาสใน DeFi – การทราบราคาปัจจุบันช่วยให้สามารถประเมินโอกาสในการทำ Yield Farming, Staking หรือการจัดหาสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับ CHZ ได้
- การบริหารความเสี่ยง – ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้สามารถกำหนดขนาดตำแหน่งได้อย่างเหมาะสม และตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนได้อย่างถูกต้อง

- FOMO/ความรู้สึกของตลาด – กระแสบนโซเชียลมีเดียและการสนทนาในชุมชนมักกระตุ้นให้ผู้คนสนใจตรวจสอบมูลค่าปัจจุบันของ CHZ

การคาดการณ์ราคา Chiliz

การคาดการณ์ราคา Chiliz (CHZ) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CHZ ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Chiliz (CHZ) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Chiliz อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Chiliz จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CHZ ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Chiliz

วิธีการซื้อและลงทุน Chiliz ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Chiliz หรือยัง? การซื้อ CHZ บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Chiliz ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Chiliz (CHZ) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Chiliz จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Chiliz (CHZ)

คุณสามารถทำอะไรกับ Chiliz ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Chiliz ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Chiliz (CHZ)

Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

Chiliz ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Chiliz ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Chiliz อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Alleged SEC SecuritiesBase EcosystemChiliz Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Chiliz

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:24:43 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Chiliz (CHZ)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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CHZ USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Chiliz (CHZ) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Chiliz ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CHZ/USDT
฿0.4087784
฿0.4087784฿0.4087784
-0.79%
7.49M (USDT)
CHZ/USDC
฿0.4087784
฿0.4087784฿0.4087784
-0.71%
4.33M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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CHZ
CHZ
THB
THB

1 CHZ = 0.4077926 THB