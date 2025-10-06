ราคาปัจจุบัน Somnia วันนี้ คือ 0.4802 USD ติดตามการอัปเดตราคา SOMI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SOMI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Somnia วันนี้ คือ 0.4802 USD ติดตามการอัปเดตราคา SOMI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SOMI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Somnia โลโก้

ราคา Somnia(SOMI)

ราคาปัจจุบัน 1 SOMI เป็น USD

$0.4802
$0.4802$0.4802
+0.75%1D
USD
Somnia (SOMI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:15:07 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Somnia (SOMI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.4677
$ 0.4677$ 0.4677
ต่ำสุด 24h
$ 0.5017
$ 0.5017$ 0.5017
สูงสุด 24h

$ 0.4677
$ 0.4677$ 0.4677

$ 0.5017
$ 0.5017$ 0.5017

--
----

--
----

+0.56%

+0.75%

-8.21%

-8.21%

ราคาเรียลไทม์ Somnia (SOMI) คือ $ 0.4802 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSOMI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.4677 และราคาสูงสุด $ 0.5017 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SOMI คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SOMI มีการเปลี่ยนแปลง +0.56% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.75% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -8.21% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Somnia (SOMI) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 465.81K
$ 465.81K$ 465.81K

$ 480.20M
$ 480.20M$ 480.20M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOMNIA

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Somnia คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 465.81K อุปทานหมุนเวียนของ SOMI คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 480.20M

ประวัติราคา Somnia (SOMI) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Somnia ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.003575+0.75%
30 วัน$ -0.2965-38.18%
60 วัน$ +0.3802+380.20%
90 วัน$ +0.3802+380.20%
การเปลี่ยนแปลงราคา Somnia ในวันนี้

วันนี้ SOMI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.003575 (+0.75%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Somnia ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.2965 (-38.18%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Somnia ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SOMI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.3802 (+380.20%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Somnia ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.3802 (+380.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Somnia (SOMI) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Somniaทันที

อะไรคือ Somnia (SOMI)

Somnia เป็นบล็อกเชน EVM Layer-1 ที่เร็วและคุ้มค่าที่สุด สามารถประมวลผลธุรกรรมได้มากกว่า 1 ล้านครั้งต่อวินาที ด้วยการยืนยันผลลัพธ์ในเสี้ยววินาทีและค่าธรรมเนียมต่ำกว่าหนึ่งเซนต์ ด้วยสมรรถนะนี้ Somnia จึงรองรับประสบการณ์แบบเรียลไทม์บนเชนเต็มรูปแบบที่ก้าวไกลเกินกว่าแอปพลิเคชันทางการเงิน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเกมขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มโซเชียล เศรษฐกิจเมตาเวิร์ส และแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI สถาปัตยกรรมของ Somnia รองรับระบบที่ประกอบกันได้อย่างสมบูรณ์ เปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาสร้างสรรค์ประสบการณ์ดิจิทัลที่สมจริง ฉลาดโต้ตอบได้ และสามารถขยายไปสู่ผู้ใช้นับล้านคน

Somnia มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Somnia ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบSOMIความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Somnia บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Somnia ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Somnia (USD)

Somnia (SOMI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Somnia (SOMI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Somnia

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Somnia ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Somnia (SOMI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Somnia (SOMI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SOMIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Somnia (SOMI)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Somniaใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Somnia บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

SOMI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Somnia(SOMI) เป็น VND
12,636.463
1 Somnia(SOMI) เป็น AUD
A$0.725102
1 Somnia(SOMI) เป็น GBP
0.36015
1 Somnia(SOMI) เป็น EUR
0.40817
1 Somnia(SOMI) เป็น USD
$0.4802
1 Somnia(SOMI) เป็น MYR
RM2.01684
1 Somnia(SOMI) เป็น TRY
20.149192
1 Somnia(SOMI) เป็น JPY
¥72.9904
1 Somnia(SOMI) เป็น ARS
ARS$704.102854
1 Somnia(SOMI) เป็น RUB
38.05585
1 Somnia(SOMI) เป็น INR
42.363244
1 Somnia(SOMI) เป็น IDR
Rp8,003.330132
1 Somnia(SOMI) เป็น PHP
28.408632
1 Somnia(SOMI) เป็น EGP
￡E.22.742272
1 Somnia(SOMI) เป็น BRL
R$2.573872
1 Somnia(SOMI) เป็น CAD
C$0.667478
1 Somnia(SOMI) เป็น BDT
58.766876
1 Somnia(SOMI) เป็น NGN
699.997144
1 Somnia(SOMI) เป็น COP
$1,861.235992
1 Somnia(SOMI) เป็น ZAR
R.8.230628
1 Somnia(SOMI) เป็น UAH
20.211618
1 Somnia(SOMI) เป็น TZS
T.Sh.1,179.8514
1 Somnia(SOMI) เป็น VES
Bs103.7232
1 Somnia(SOMI) เป็น CLP
$452.8286
1 Somnia(SOMI) เป็น PKR
Rs134.921794
1 Somnia(SOMI) เป็น KZT
258.309184
1 Somnia(SOMI) เป็น THB
฿15.529668
1 Somnia(SOMI) เป็น TWD
NT$14.674912
1 Somnia(SOMI) เป็น AED
د.إ1.762334
1 Somnia(SOMI) เป็น CHF
Fr0.379358
1 Somnia(SOMI) เป็น HKD
HK$3.726352
1 Somnia(SOMI) เป็น AMD
֏183.839768
1 Somnia(SOMI) เป็น MAD
.د.م4.427444
1 Somnia(SOMI) เป็น MXN
$8.845284
1 Somnia(SOMI) เป็น SAR
ريال1.80075
1 Somnia(SOMI) เป็น ETB
Br72.65426
1 Somnia(SOMI) เป็น KES
KSh62.056246
1 Somnia(SOMI) เป็น JOD
د.أ0.3404618
1 Somnia(SOMI) เป็น PLN
1.738324
1 Somnia(SOMI) เป็น RON
лв2.08887
1 Somnia(SOMI) เป็น SEK
kr4.494672
1 Somnia(SOMI) เป็น BGN
лв0.801934
1 Somnia(SOMI) เป็น HUF
Ft159.796154
1 Somnia(SOMI) เป็น CZK
10.01217
1 Somnia(SOMI) เป็น KWD
د.ك0.1469412
1 Somnia(SOMI) เป็น ILS
1.56065
1 Somnia(SOMI) เป็น BOB
Bs3.318182
1 Somnia(SOMI) เป็น AZN
0.81634
1 Somnia(SOMI) เป็น TJS
SM4.437048
1 Somnia(SOMI) เป็น GEL
1.306144
1 Somnia(SOMI) เป็น AOA
Kz440.146518
1 Somnia(SOMI) เป็น BHD
.د.ب0.1805552
1 Somnia(SOMI) เป็น BMD
$0.4802
1 Somnia(SOMI) เป็น DKK
kr3.07328
1 Somnia(SOMI) เป็น HNL
L12.658072
1 Somnia(SOMI) เป็น MUR
21.810684
1 Somnia(SOMI) เป็น NAD
$8.273846
1 Somnia(SOMI) เป็น NOK
kr4.787594
1 Somnia(SOMI) เป็น NZD
$0.825944
1 Somnia(SOMI) เป็น PAB
B/.0.4802
1 Somnia(SOMI) เป็น PGK
K2.012038
1 Somnia(SOMI) เป็น QAR
ر.ق1.747928
1 Somnia(SOMI) เป็น RSD
дин.48.274506
1 Somnia(SOMI) เป็น UZS
soʻm5,785.540838
1 Somnia(SOMI) เป็น ALL
L39.890214
1 Somnia(SOMI) เป็น ANG
ƒ0.859558
1 Somnia(SOMI) เป็น AWG
ƒ0.86436
1 Somnia(SOMI) เป็น BBD
$0.9604
1 Somnia(SOMI) เป็น BAM
KM0.801934
1 Somnia(SOMI) เป็น BIF
Fr1,416.1098
1 Somnia(SOMI) เป็น BND
$0.619458
1 Somnia(SOMI) เป็น BSD
$0.4802
1 Somnia(SOMI) เป็น JMD
$77.038486
1 Somnia(SOMI) เป็น KHR
1,936.28645
1 Somnia(SOMI) เป็น KMF
Fr203.1246
1 Somnia(SOMI) เป็น LAK
10,439.130226
1 Somnia(SOMI) เป็น LKR
රු146.2209
1 Somnia(SOMI) เป็น MDL
L8.11538
1 Somnia(SOMI) เป็น MGA
Ar2,172.847376
1 Somnia(SOMI) เป็น MOP
P3.8416
1 Somnia(SOMI) เป็น MVR
7.34706
1 Somnia(SOMI) เป็น MWK
MK833.680022
1 Somnia(SOMI) เป็น MZN
MT30.689582
1 Somnia(SOMI) เป็น NPR
रु67.823448
1 Somnia(SOMI) เป็น PYG
3,405.5784
1 Somnia(SOMI) เป็น RWF
Fr695.8098
1 Somnia(SOMI) เป็น SBD
$3.952046
1 Somnia(SOMI) เป็น SCR
6.84285
1 Somnia(SOMI) เป็น SRD
$18.987108
1 Somnia(SOMI) เป็น SVC
$4.20175
1 Somnia(SOMI) เป็น SZL
L8.273846
1 Somnia(SOMI) เป็น TMT
m1.685502
1 Somnia(SOMI) เป็น TND
د.ت1.3978622
1 Somnia(SOMI) เป็น TTD
$3.260558
1 Somnia(SOMI) เป็น UGX
Sh1,673.0168
1 Somnia(SOMI) เป็น XAF
Fr269.8724
1 Somnia(SOMI) เป็น XCD
$1.29654
1 Somnia(SOMI) เป็น XOF
Fr269.8724
1 Somnia(SOMI) เป็น XPF
Fr48.9804
1 Somnia(SOMI) เป็น BWP
P6.828444
1 Somnia(SOMI) เป็น BZD
$0.965202
1 Somnia(SOMI) เป็น CVE
$45.71504
1 Somnia(SOMI) เป็น DJF
Fr84.9954
1 Somnia(SOMI) เป็น DOP
$30.752008
1 Somnia(SOMI) เป็น DZD
د.ج62.37798
1 Somnia(SOMI) เป็น FJD
$1.08045
1 Somnia(SOMI) เป็น GNF
Fr4,175.339
1 Somnia(SOMI) เป็น GTQ
Q3.678332
1 Somnia(SOMI) เป็น GYD
$100.544276
1 Somnia(SOMI) เป็น ISK
kr58.5844

Somnia ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Somnia ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Somnia อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Somnia

วันนี้ Somnia (SOMI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SOMI เป็นUSD คือ 0.4802 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SOMI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SOMI เป็น USD คือ $ 0.4802 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Somnia คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SOMI คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SOMI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SOMI คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SOMI คือเท่าใด?
SOMI ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SOMI คือเท่าไร?
SOMI ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ SOMI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SOMI คือ $ 465.81K USD
ปีนี้ SOMI จะสูงขึ้นอีกไหม?
SOMI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SOMI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:15:07 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

